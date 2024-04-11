Трипольская ТЭС стала первой испробовавшей на себе новейшую российскую ракету Х-69 - 11.04.2024 Украина.ру
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Трипольская ТЭС стала первой испробовавшей на себе новейшую российскую ракету Х-69
Трипольская ТЭС стала первой испробовавшей на себе новейшую российскую ракету Х-69 - 11.04.2024 Украина.ру
Трипольская ТЭС стала первой испробовавшей на себе новейшую российскую ракету Х-69
Российская армия нанесла сокрушительный удар по Трипольской ТЭС в Киевской области новейшей крылатой ракетой Х-69, о чём свидетельствуют её обломки. Об этом сообщил украинский военный портал Defense Express
2024-04-11T21:05
2024-04-11T21:05
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По данным источника, дальность пуска российских ракет составляет около 400 километров и этот параметр превышает известные оценки дальности Х-69. Отмечается, что такая ракета оказалась для украинских объектов "хуже", чем российские ракетные комплексы "Кинжал". Утверждается, что Х-69 - дозвуковая крылатая ракета, которую ВС РФ запускают с самолетов Су-34 и Су-35. При этом ВСУ полагали, что дальность её полета составляет не более 290 километров, но в реальности оказалось, что эта цифра сильно преуменьшена. В итоге дальность применения ракеты в 400 километров является достаточным для поражения значительного количества объектов на территории Украины из самолетов тактической авиации, которые могут приближаться к границе или к линии фронта на дальность 50-70 километров. Как пишет СМИ, что российская армия не впервые использует такое оружие для ударов по Украине в период спецоперации, но примеров повреждения им объектов не приводится. Отмечается, что украинская система противовоздушной обороны бессильна против такой ракеты. Напомним, 11 апреля ВС РФ уничтожили 100% оборудования на Трипольской ТЭС в Киевской области. Предприятие разрушено полностью, а для его восстановления потребуются детали из Европы. По данным украинской стороны в ночь на 11 апреля российская армия выпустила по Украине 16 крылатых ракет, 39 ударных беспилотника и пару управляемых авиационных ракеты.
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новости, россия, трипольская тэс, украина, киевская область, вооруженные силы украины, су-34, су-35, сво, всу, потери всу, энергосистема украины
Новости, Россия, Трипольская ТЭС, Украина, Киевская область, Вооруженные силы Украины, Су-34, Су-35, СВО, ВСУ, потери ВСУ, Энергосистема Украины

Трипольская ТЭС стала первой испробовавшей на себе новейшую российскую ракету Х-69

21:05 11.04.2024
 
© Политика Страны телеграм-канал скриншот видео
© Политика Страны телеграм-канал скриншот видео
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Российская армия нанесла сокрушительный удар по Трипольской ТЭС в Киевской области новейшей крылатой ракетой Х-69, о чём свидетельствуют её обломки. Об этом сообщил украинский военный портал Defense Express
По данным источника, дальность пуска российских ракет составляет около 400 километров и этот параметр превышает известные оценки дальности Х-69. Отмечается, что такая ракета оказалась для украинских объектов "хуже", чем российские ракетные комплексы "Кинжал".
"Несмотря на то, что эта ракета дозвуковая и имеет меньшую боевую часть чем "гиперзвуковой" Х-47М2 "Кинжал", использованием РФ именно Х-69 для удара по Трипольской ТЭС, как это ни странно, возможно считать худшей ситуацией", – говорится в публикации.
Утверждается, что Х-69 - дозвуковая крылатая ракета, которую ВС РФ запускают с самолетов Су-34 и Су-35. При этом ВСУ полагали, что дальность её полета составляет не более 290 километров, но в реальности оказалось, что эта цифра сильно преуменьшена.
В итоге дальность применения ракеты в 400 километров является достаточным для поражения значительного количества объектов на территории Украины из самолетов тактической авиации, которые могут приближаться к границе или к линии фронта на дальность 50-70 километров.
Как пишет СМИ, что российская армия не впервые использует такое оружие для ударов по Украине в период спецоперации, но примеров повреждения им объектов не приводится. Отмечается, что украинская система противовоздушной обороны бессильна против такой ракеты.
Напомним, 11 апреля ВС РФ уничтожили 100% оборудования на Трипольской ТЭС в Киевской области. Предприятие разрушено полностью, а для его восстановления потребуются детали из Европы. По данным украинской стороны в ночь на 11 апреля российская армия выпустила по Украине 16 крылатых ракет, 39 ударных беспилотника и пару управляемых авиационных ракеты.
ФАБ-3000 - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
8 апреля, 22:45
Украина бессильна перед российскими "супербомбами", заявили в КитаеУкраинские системы противовоздушной обороны бессильны перед российскими авиабомбами ФАБ-3000, более известными как "супербомбы" ВС РФ. Такое оружие окажет влияние на ход событий в зоне спецоперации, убеждён эксперт Национального радио Китая (CNR) Шао Юнлинь
 
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Заголовок открываемого материала
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21:05Трипольская ТЭС стала первой испробовавшей на себе новейшую российскую ракету Х-69
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