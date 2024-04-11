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Трипольская ТЭС стала первой испробовавшей на себе новейшую российскую ракету Х-69

Трипольская ТЭС стала первой испробовавшей на себе новейшую российскую ракету Х-69 - 11.04.2024 Украина.ру

Трипольская ТЭС стала первой испробовавшей на себе новейшую российскую ракету Х-69

Российская армия нанесла сокрушительный удар по Трипольской ТЭС в Киевской области новейшей крылатой ракетой Х-69, о чём свидетельствуют её обломки. Об этом сообщил украинский военный портал Defense Express

2024-04-11T21:05

2024-04-11T21:05

2024-04-11T21:05

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По данным источника, дальность пуска российских ракет составляет около 400 километров и этот параметр превышает известные оценки дальности Х-69. Отмечается, что такая ракета оказалась для украинских объектов "хуже", чем российские ракетные комплексы "Кинжал". Утверждается, что Х-69 - дозвуковая крылатая ракета, которую ВС РФ запускают с самолетов Су-34 и Су-35. При этом ВСУ полагали, что дальность её полета составляет не более 290 километров, но в реальности оказалось, что эта цифра сильно преуменьшена. В итоге дальность применения ракеты в 400 километров является достаточным для поражения значительного количества объектов на территории Украины из самолетов тактической авиации, которые могут приближаться к границе или к линии фронта на дальность 50-70 километров. Как пишет СМИ, что российская армия не впервые использует такое оружие для ударов по Украине в период спецоперации, но примеров повреждения им объектов не приводится. Отмечается, что украинская система противовоздушной обороны бессильна против такой ракеты. Напомним, 11 апреля ВС РФ уничтожили 100% оборудования на Трипольской ТЭС в Киевской области. Предприятие разрушено полностью, а для его восстановления потребуются детали из Европы. По данным украинской стороны в ночь на 11 апреля российская армия выпустила по Украине 16 крылатых ракет, 39 ударных беспилотника и пару управляемых авиационных ракеты.

https://ukraina.ru/20240408/1054390222.html

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новости, россия, трипольская тэс, украина, киевская область, вооруженные силы украины, су-34, су-35, сво, всу, потери всу, энергосистема украины