Трипольская ТЭС стала первой испробовавшей на себе новейшую российскую ракету Х-69
© Политика Страны телеграм-канал скриншот видео
© Политика Страны телеграм-канал скриншот видео
Российская армия нанесла сокрушительный удар по Трипольской ТЭС в Киевской области новейшей крылатой ракетой Х-69, о чём свидетельствуют её обломки. Об этом сообщил украинский военный портал Defense Express
По данным источника, дальность пуска российских ракет составляет около 400 километров и этот параметр превышает известные оценки дальности Х-69. Отмечается, что такая ракета оказалась для украинских объектов "хуже", чем российские ракетные комплексы "Кинжал".
"Несмотря на то, что эта ракета дозвуковая и имеет меньшую боевую часть чем "гиперзвуковой" Х-47М2 "Кинжал", использованием РФ именно Х-69 для удара по Трипольской ТЭС, как это ни странно, возможно считать худшей ситуацией", – говорится в публикации.
Утверждается, что Х-69 - дозвуковая крылатая ракета, которую ВС РФ запускают с самолетов Су-34 и Су-35. При этом ВСУ полагали, что дальность её полета составляет не более 290 километров, но в реальности оказалось, что эта цифра сильно преуменьшена.
В итоге дальность применения ракеты в 400 километров является достаточным для поражения значительного количества объектов на территории Украины из самолетов тактической авиации, которые могут приближаться к границе или к линии фронта на дальность 50-70 километров.
Как пишет СМИ, что российская армия не впервые использует такое оружие для ударов по Украине в период спецоперации, но примеров повреждения им объектов не приводится. Отмечается, что украинская система противовоздушной обороны бессильна против такой ракеты.
Напомним, 11 апреля ВС РФ уничтожили 100% оборудования на Трипольской ТЭС в Киевской области. Предприятие разрушено полностью, а для его восстановления потребуются детали из Европы. По данным украинской стороны в ночь на 11 апреля российская армия выпустила по Украине 16 крылатых ракет, 39 ударных беспилотника и пару управляемых авиационных ракеты.
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