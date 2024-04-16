Трипольская ТЭС уничтожена, потому что Запад помогал Израилю - Зеленский - 16.04.2024 Украина.ру
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Трипольская ТЭС уничтожена, потому что Запад помогал Израилю - Зеленский
Трипольская ТЭС уничтожена, потому что Запад помогал Израилю - Зеленский - 16.04.2024 Украина.ру
Трипольская ТЭС уничтожена, потому что Запад помогал Израилю - Зеленский
Трипольская ТЭС в Киевской области уничтожена ракетным ударом ВС РФ, Украина отразить его не смогла из-за нехватки ракет для ПВО
2024-04-16T11:07
2024-04-16T11:07
новости
владимир зеленский
ракетный удар
трипольская тэс
украина
запад
иран
израиль
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Трипольская ТЭС, расположенная в городе Украинка, южнее Киева на 50 километров, уничтожена из-за невозможности отразить ракетную атаку. Об этом 16 апреля журналистам американского телеканала PBS сообщил президент Украины Владимир Зеленский. "На Трипольской станции, от нее зависит свет в киевском регионе... Летели 11 ракет. Первые семь мы уничтожили, четыре уничтожили Триполье. Почему? Потому что было ракет ноль. У нас закончились все ракеты, которые защищали Триполье", - сказал Зеленский. Зеленский огорчился, что западные союзники не могут поставить украинским властям "то или иное оружие", хотя помогли Израилю отразить ракетный удар Ирана. "Или то, что они не могут находится на Украине с теми или иными силами, потому что это будет воспринято так, будто Украина втягивает НАТО в войну. После нападения Ирана на Израиль, я хочу задать вам вопрос: ‘Израиль входит в НАТО или нет?’. Вот ответ. Израиль не является страной НАТО. Но вы ему всё равно помогли", - сказал Зеленский. В ночь на 11 апреля российские войска нанесли ракетный удар по объектам критической инфраструктуры Украины, была поражена Трипольская ТЭС. В соцсетях распространили видеокадры пылающей огнем станции.В ПАО "Центрэнерго" сообщили о пожаре в турбинном цеху. Предприятие потеряло 100% генерации.
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новости, владимир зеленский, ракетный удар, трипольская тэс, украина, запад, иран, израиль
Новости, Владимир Зеленский, ракетный удар, Трипольская ТЭС, Украина, Запад, Иран, Израиль

Трипольская ТЭС уничтожена, потому что Запад помогал Израилю - Зеленский

11:07 16.04.2024
 
© скриншот, PBSРакетный удар по объектам инфраструктуры Украины
Ракетный удар по объектам инфраструктуры Украины
© скриншот, PBS
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Трипольская ТЭС в Киевской области уничтожена ракетным ударом ВС РФ, Украина отразить его не смогла из-за нехватки ракет для ПВО
Трипольская ТЭС, расположенная в городе Украинка, южнее Киева на 50 километров, уничтожена из-за невозможности отразить ракетную атаку. Об этом 16 апреля журналистам американского телеканала PBS сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
"На Трипольской станции, от нее зависит свет в киевском регионе... Летели 11 ракет. Первые семь мы уничтожили, четыре уничтожили Триполье. Почему? Потому что было ракет ноль. У нас закончились все ракеты, которые защищали Триполье", - сказал Зеленский.
Зеленский огорчился, что западные союзники не могут поставить украинским властям "то или иное оружие", хотя помогли Израилю отразить ракетный удар Ирана.
"Или то, что они не могут находится на Украине с теми или иными силами, потому что это будет воспринято так, будто Украина втягивает НАТО в войну. После нападения Ирана на Израиль, я хочу задать вам вопрос: ‘Израиль входит в НАТО или нет?’. Вот ответ. Израиль не является страной НАТО. Но вы ему всё равно помогли", - сказал Зеленский.
В ночь на 11 апреля российские войска нанесли ракетный удар по объектам критической инфраструктуры Украины, была поражена Трипольская ТЭС. В соцсетях распространили видеокадры пылающей огнем станции.
В ПАО "Центрэнерго" сообщили о пожаре в турбинном цеху. Предприятие потеряло 100% генерации.
11 апреля, 21:05
Трипольская ТЭС первой испробовала на себе новейшую российскую ракету Х-69Российская армия нанесла сокрушительный удар по Трипольской ТЭС в Киевской области новейшей крылатой ракетой Х-69, о чём свидетельствуют её обломки. Об этом сообщил украинский военный портал Defense Express
 
НовостиВладимир Зеленскийракетный ударТрипольская ТЭСУкраинаЗападИранИзраиль
 
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