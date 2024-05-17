Бесятся, но сделать ничего не могут: Краснов о красных флагах "Бессмертного полка" - 17.05.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240517/1055105048.html
Бесятся, но сделать ничего не могут: Краснов о красных флагах "Бессмертного полка"
Бесятся, но сделать ничего не могут: Краснов о красных флагах "Бессмертного полка" - 17.05.2024 Украина.ру
Бесятся, но сделать ничего не могут: Краснов о красных флагах "Бессмертного полка"
В Италии, Польше, Германии, Франции, США "Бессмертный полк" и празднование Дня Победы организовывали и поддерживали марксисты и коммунисты. И это вполне логично
2024-05-17T03:40
2024-05-17T03:40
бессмертный полк
день победы
германия
украина
россия
фашизм
берлин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103393/57/1033935768_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_453d0d7f75ab48e1e942030789de658a.jpg
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал кандидат исторических наук, эксперт Госдумы, почетный адвокат России, член Общественной палаты Москвы Дмитрий Краснов.Он также добавил, что сколько бы страны Запада не "бесились" и не отменяли акцию "Бессмертный полк", сделать они ничего не могут.В то же время, многим пришлось заклеить георгиевские ленты на портретах воевавших родственников малярным скотчем. Иные прятали ленты в кулаках. Также полицейские перекрыли несколько проходов, не позволив всем желающим присоединиться к шествию "Бессмертного полка". В итоге жителям Берлина пришлось через ограждения передавать цветы с просьбой возложить их к памятнику", - рассказал журналист.День Победы, провокации в Германии, атака на НПЗ в Башкирии. Итоги 9 мая на УкраинеКиевский режим запретил празднование Дня Победы. Несмотря на это, сотни киевлян в тот день пришли возложить цветы к Вечному огню в Парке Славы, фактически рискуя не только свободой, но и жизнью. В частности, в Одессе накануне Дня Победы население предупредили о запрете использования советской символики.Бегство одесситов, активизация политиков и переориентация аграриев на войну. Что происходит в ОдессеПопытка переписать историю и в том числе отменить День Победы - это предательство предков, отдавших жизни и здоровье во время Великой Отечественной войны. Такое мнение высказал ранее украинский политик Вадим Новинский."Соглашаясь (с отменой Дня Победы. - Ред.), мы предаем своих предков. Мы обрекаем их на вторую смерть, стреляя в память о них и, вольно - невольно, становимся пособниками фашистов", - сказал он.Украина отказалась от ПобедыПолный текст интервью Дмитрий Краснов: Пока Россия борется с фашизмом на Украине, "правые" в Европе укрепляют нацизм читайте на сайте Украина.ру.*Запрещенная в России террористическая организация.
https://ukraina.ru/20240510/1055000461.html
германия
украина
россия
берлин
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103393/57/1033935768_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_22ea7dc5fef11a0b8cc921fe76641e41.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
бессмертный полк, день победы, германия, украина, россия, фашизм, берлин
Бессмертный полк, День Победы, Германия, Украина, Россия, фашизм, Берлин

Бесятся, но сделать ничего не могут: Краснов о красных флагах "Бессмертного полка"

03:40 17.05.2024
 
© РИА Новости . Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкАкция "Бессмертный полк" за рубежом
Акция Бессмертный полк за рубежом - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости . Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
Читать в
В Италии, Польше, Германии, Франции, США "Бессмертный полк" и празднование Дня Победы организовывали и поддерживали марксисты и коммунисты. И это вполне логично
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал кандидат исторических наук, эксперт Госдумы, почетный адвокат России, член Общественной палаты Москвы Дмитрий Краснов.
"Фашизм — это реакция на коммунизм, попытка пресечь классовую борьбу, способ шарить по карманам сограждан, пока они высматривают вора за забором. Поэтому сложно предположить, что под красные знамёна Победы над фашизмом встанут неонацисты любых мастей", - считает эксперт.
Он также добавил, что сколько бы страны Запада не "бесились" и не отменяли акцию "Бессмертный полк", сделать они ничего не могут.

"В Берлине, где третий год подряд местная полиция запрещает приносить советскую символику к мемориалу в Трептов парке, красные знамёна всё же развевались. Члены компартий Греции и Турции пришли поклониться подвигу советских солдат с партийными красными флагами", - подытожил Краснов.

В то же время, многим пришлось заклеить георгиевские ленты на портретах воевавших родственников малярным скотчем. Иные прятали ленты в кулаках. Также полицейские перекрыли несколько проходов, не позволив всем желающим присоединиться к шествию "Бессмертного полка". В итоге жителям Берлина пришлось через ограждения передавать цветы с просьбой возложить их к памятнику", - рассказал журналист.
День Победы, провокации в Германии, атака на НПЗ в Башкирии. Итоги 9 мая на Украине
Киевский режим запретил празднование Дня Победы. Несмотря на это, сотни киевлян в тот день пришли возложить цветы к Вечному огню в Парке Славы, фактически рискуя не только свободой, но и жизнью. В частности, в Одессе накануне Дня Победы население предупредили о запрете использования советской символики.
Бегство одесситов, активизация политиков и переориентация аграриев на войну. Что происходит в Одессе
Попытка переписать историю и в том числе отменить День Победы - это предательство предков, отдавших жизни и здоровье во время Великой Отечественной войны. Такое мнение высказал ранее украинский политик Вадим Новинский.
"Соглашаясь (с отменой Дня Победы. - Ред.), мы предаем своих предков. Мы обрекаем их на вторую смерть, стреляя в память о них и, вольно - невольно, становимся пособниками фашистов", - сказал он.
"Переписывание и манипулирование историей и уничтожение славных традиций в угоду современной Европе, которую освобождали именно наши воины, это плохой знак для будущих поколений. Потому что кто-то может захотеть переписать и сегодняшнюю славную историю в угоду каким-то новым политическим реалиям", - добавил общественный деятель Дмитрий Спивак.
Украина отказалась от Победы
10 мая, 09:59
День победы против Дня Европы. Как на Украине прошло 9 маяДевятое мая на Украине больше не считается Днем победы. В прошлом году Зеленский подписал указ, согласно которому отныне ежегодно 9 мая в Украине будут отмечать День Европы.
Полный текст интервью Дмитрий Краснов: Пока Россия борется с фашизмом на Украине, "правые" в Европе укрепляют нацизм читайте на сайте Украина.ру.
*Запрещенная в России террористическая организация.
 
Бессмертный полкДень ПобедыГерманияУкраинаРоссияфашизмБерлин
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:26"Всё больше украинцев превращается в тех, кто ждёт русских". Украинские эксперты о настроениях в стране
06:05Ростислав Ищенко: Россия и Китай объединились против Запада, но в политике не бывает вечной дружбы
06:00Оговорочки по Фрейду: что имел в виду Блинкен, или как выглядит будущее Украины с "туманного дна"
05:55Смерть художника Андрияки, передел имущества Киево-Печерской лавры, голоса мира и войны. События культуры
05:50Мы зацепились за "Мясокомбинат": Сергей Полетаев объяснил, почему сейчас вокруг Волчанска "туман войны"
05:40Харьков станет "чудом из чудес": Полетаев о том, почему важно выйти за линию обороны Липцев и Волчанска
05:30Американцы сказали "фас": Онуфриенко о том, почему ВСУ приказали не сдавать без боя Липцы и Волчанск
05:20Будут мобилизовывать всех от мала до велика: эксперт рассказал, почему близится крах киевского режима
05:10Загнивать: Ющук предложил России оставить Харьков на шее у Украины
05:00Новый удар на севере: Онуфриенко объяснил, почему сейчас нужен большой прорыв в Сумской области
04:50Славянск и Краматорск будут обходить: эксперт оценил перспективы выхода к северным границам ДНР
04:49Виктор Кутырь: Пока Белоусов садится за руль "БелАЗа", Россия готова устроить ВСУ и Ворожбу, и Белополье
04:40Генерал Липовой: ВС РФ под Харьковом "отрезвит горячие головы террористов киевского режима"
04:30Взять Липцы и Волчанск: Михаил Онуфриенко о том, где может продолжится наступление российских войск
04:20Волчанск больше суток не продержится: военный эксперт о том, почему на севере рушится "линия Зеленского"
04:10"Точка-У" разнесла подъезд в Белгороде: Онуфриенко объяснил, почему нужна масштабная операция на границе
04:00Политтехнолог: Белоусов - надежный человек с "полезным бонусом" для России
03:54Китай для России — верный друг и мирный сосед
03:50ВСУ загнали в цугцванг: военный эксперт рассказал, где еще может внезапно ударить российская армия
03:40Бесятся, но сделать ничего не могут: Краснов о красных флагах "Бессмертного полка"
Лента новостейМолния