https://ukraina.ru/20240517/1055105048.html

Бесятся, но сделать ничего не могут: Краснов о красных флагах "Бессмертного полка"

Бесятся, но сделать ничего не могут: Краснов о красных флагах "Бессмертного полка" - 17.05.2024 Украина.ру

Бесятся, но сделать ничего не могут: Краснов о красных флагах "Бессмертного полка"

В Италии, Польше, Германии, Франции, США "Бессмертный полк" и празднование Дня Победы организовывали и поддерживали марксисты и коммунисты. И это вполне логично

2024-05-17T03:40

2024-05-17T03:40

2024-05-17T03:40

бессмертный полк

день победы

германия

украина

россия

фашизм

берлин

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал кандидат исторических наук, эксперт Госдумы, почетный адвокат России, член Общественной палаты Москвы Дмитрий Краснов.Он также добавил, что сколько бы страны Запада не "бесились" и не отменяли акцию "Бессмертный полк", сделать они ничего не могут.В то же время, многим пришлось заклеить георгиевские ленты на портретах воевавших родственников малярным скотчем. Иные прятали ленты в кулаках. Также полицейские перекрыли несколько проходов, не позволив всем желающим присоединиться к шествию "Бессмертного полка". В итоге жителям Берлина пришлось через ограждения передавать цветы с просьбой возложить их к памятнику", - рассказал журналист.День Победы, провокации в Германии, атака на НПЗ в Башкирии. Итоги 9 мая на УкраинеКиевский режим запретил празднование Дня Победы. Несмотря на это, сотни киевлян в тот день пришли возложить цветы к Вечному огню в Парке Славы, фактически рискуя не только свободой, но и жизнью. В частности, в Одессе накануне Дня Победы население предупредили о запрете использования советской символики.Бегство одесситов, активизация политиков и переориентация аграриев на войну. Что происходит в ОдессеПопытка переписать историю и в том числе отменить День Победы - это предательство предков, отдавших жизни и здоровье во время Великой Отечественной войны. Такое мнение высказал ранее украинский политик Вадим Новинский."Соглашаясь (с отменой Дня Победы. - Ред.), мы предаем своих предков. Мы обрекаем их на вторую смерть, стреляя в память о них и, вольно - невольно, становимся пособниками фашистов", - сказал он.Украина отказалась от ПобедыПолный текст интервью Дмитрий Краснов: Пока Россия борется с фашизмом на Украине, "правые" в Европе укрепляют нацизм читайте на сайте Украина.ру.*Запрещенная в России террористическая организация.

https://ukraina.ru/20240510/1055000461.html

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бессмертный полк, день победы, германия, украина, россия, фашизм, берлин