https://ukraina.ru/20240517/1055105048.html
Бесятся, но сделать ничего не могут: Краснов о красных флагах "Бессмертного полка"
Бесятся, но сделать ничего не могут: Краснов о красных флагах "Бессмертного полка" - 17.05.2024 Украина.ру
Бесятся, но сделать ничего не могут: Краснов о красных флагах "Бессмертного полка"
В Италии, Польше, Германии, Франции, США "Бессмертный полк" и празднование Дня Победы организовывали и поддерживали марксисты и коммунисты. И это вполне логично
2024-05-17T03:40
2024-05-17T03:40
2024-05-17T03:40
бессмертный полк
день победы
германия
украина
россия
фашизм
берлин
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал кандидат исторических наук, эксперт Госдумы, почетный адвокат России, член Общественной палаты Москвы Дмитрий Краснов.Он также добавил, что сколько бы страны Запада не "бесились" и не отменяли акцию "Бессмертный полк", сделать они ничего не могут.В то же время, многим пришлось заклеить георгиевские ленты на портретах воевавших родственников малярным скотчем. Иные прятали ленты в кулаках. Также полицейские перекрыли несколько проходов, не позволив всем желающим присоединиться к шествию "Бессмертного полка". В итоге жителям Берлина пришлось через ограждения передавать цветы с просьбой возложить их к памятнику", - рассказал журналист.День Победы, провокации в Германии, атака на НПЗ в Башкирии. Итоги 9 мая на УкраинеКиевский режим запретил празднование Дня Победы. Несмотря на это, сотни киевлян в тот день пришли возложить цветы к Вечному огню в Парке Славы, фактически рискуя не только свободой, но и жизнью. В частности, в Одессе накануне Дня Победы население предупредили о запрете использования советской символики.Бегство одесситов, активизация политиков и переориентация аграриев на войну. Что происходит в ОдессеПопытка переписать историю и в том числе отменить День Победы - это предательство предков, отдавших жизни и здоровье во время Великой Отечественной войны. Такое мнение высказал ранее украинский политик Вадим Новинский."Соглашаясь (с отменой Дня Победы. - Ред.), мы предаем своих предков. Мы обрекаем их на вторую смерть, стреляя в память о них и, вольно - невольно, становимся пособниками фашистов", - сказал он.Украина отказалась от ПобедыПолный текст интервью Дмитрий Краснов: Пока Россия борется с фашизмом на Украине, "правые" в Европе укрепляют нацизм читайте на сайте Украина.ру.*Запрещенная в России террористическая организация.
https://ukraina.ru/20240510/1055000461.html
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бессмертный полк, день победы, германия, украина, россия, фашизм, берлин
Бесятся, но сделать ничего не могут: Краснов о красных флагах "Бессмертного полка"
В Италии, Польше, Германии, Франции, США "Бессмертный полк" и празднование Дня Победы организовывали и поддерживали марксисты и коммунисты. И это вполне логично
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал кандидат исторических наук, эксперт Госдумы, почетный адвокат России, член Общественной палаты Москвы Дмитрий Краснов.
"Фашизм — это реакция на коммунизм, попытка пресечь классовую борьбу, способ шарить по карманам сограждан, пока они высматривают вора за забором. Поэтому сложно предположить, что под красные знамёна Победы над фашизмом встанут неонацисты любых мастей", - считает эксперт.
Он также добавил, что сколько бы страны Запада не "бесились" и не отменяли акцию "Бессмертный полк", сделать они ничего не могут.
"В Берлине, где третий год подряд местная полиция запрещает приносить советскую символику к мемориалу в Трептов парке, красные знамёна всё же развевались. Члены компартий Греции и Турции пришли поклониться подвигу советских солдат с партийными красными флагами", - подытожил Краснов.
В то же время, многим пришлось заклеить георгиевские ленты на портретах воевавших родственников малярным скотчем. Иные прятали ленты в кулаках. Также полицейские перекрыли несколько проходов, не позволив всем желающим присоединиться к шествию "Бессмертного полка". В итоге жителям Берлина пришлось через ограждения передавать цветы с просьбой возложить их к памятнику", - рассказал журналист.
Киевский режим запретил празднование Дня Победы. Несмотря на это, сотни киевлян в тот день пришли возложить цветы к Вечному огню в Парке Славы, фактически рискуя не только свободой, но и жизнью. В частности, в Одессе накануне Дня Победы население предупредили о запрете использования советской символики.
Попытка переписать историю и в том числе отменить День Победы - это предательство предков, отдавших жизни и здоровье во время Великой Отечественной войны. Такое мнение высказал ранее украинский политик Вадим Новинский.
"Соглашаясь (с отменой Дня Победы. - Ред.), мы предаем своих предков. Мы обрекаем их на вторую смерть, стреляя в память о них и, вольно - невольно, становимся пособниками фашистов", - сказал он.
"Переписывание и манипулирование историей и уничтожение славных традиций в угоду современной Европе, которую освобождали именно наши воины, это плохой знак для будущих поколений. Потому что кто-то может захотеть переписать и сегодняшнюю славную историю в угоду каким-то новым политическим реалиям", - добавил общественный деятель Дмитрий Спивак.
*Запрещенная в России террористическая организация.