Трибунал покажет миру злодеяния киеского режима - Матвиенко - 23.04.2024 Украина.ру
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Трибунал покажет миру злодеяния киеского режима - Матвиенко
Трибунал покажет миру злодеяния киеского режима - Матвиенко - 23.04.2024 Украина.ру
Трибунал покажет миру злодеяния киеского режима - Матвиенко
Трибунал покажет всему миру преступления киевского режима. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко журналистам РИА Новости
2024-04-23T11:36
2024-04-23T11:36
новости
россия
украина
матвиенко
киевский режим
киев
трибунал
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Матвиенко выразила надежду, что над представителями украинских властей состоится трибунал.В июне 2023 года Госдума России создала парламентскую комиссию по расследованию преступлений в отношении детей со стороны украинских властей. Действия Украины нарушали базовое право детей на жизнь, на образование, на охрану здоровья.Инициатором выступила вице-спикер ГД Анна Кузнецова. Она рассказала, как в одной из школ Лисичанска "изверги из добровольческого отряда "Торнадо" обустроили пыточную. Детей истязали, насиловали, все это снимали на видео. Задача расследования — сформировать доказательную базу, предать все материалы гласности, направить их в национальные парламенты других стран, добавила она.
https://ukraina.ru/20240306/1053722879.html
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новости, россия, украина, матвиенко, киевский режим, киев, трибунал
Новости, Россия, Украина, Матвиенко, киевский режим, Киев, трибунал

Трибунал покажет миру злодеяния киеского режима - Матвиенко

11:36 23.04.2024
 
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© РИА Новости . Алексей Майшев
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Трибунал покажет всему миру преступления киевского режима. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко журналистам РИА Новости
Матвиенко выразила надежду, что над представителями украинских властей состоится трибунал.
"Если говорить о трибунале, то это такая возможность показать всему миру все те злодеяния, которые натворил киевский нацистский бандеровский режим, и судить их по всем заслугам. Если они, конечно, доживут до трибунала", - сказала Матвиенко.
В июне 2023 года Госдума России создала парламентскую комиссию по расследованию преступлений в отношении детей со стороны украинских властей. Действия Украины нарушали базовое право детей на жизнь, на образование, на охрану здоровья.
Инициатором выступила вице-спикер ГД Анна Кузнецова. Она рассказала, как в одной из школ Лисичанска "изверги из добровольческого отряда "Торнадо" обустроили пыточную. Детей истязали, насиловали, все это снимали на видео. Задача расследования — сформировать доказательную базу, предать все материалы гласности, направить их в национальные парламенты других стран, добавила она.
Владимир Морозов
6 марта, 07:10Репрессии на Украине
"Преступников киевского режима ожидает трибунал". Последнее слово рабочего из ЗапорожьяРабочего из Запорожья Владимира Морозова приговорили к пожизненному заключению за передачу сведений о расположении украинских военных на заводе "Искра". В своем последнем слове он назвал постмайданный режим коричневой чумой XXI века, которую ждет судьба нацистской Германии
 
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