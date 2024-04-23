Трибунал покажет миру злодеяния киеского режима - Матвиенко
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПарламентские слушания по федеральному бюджету в Совете Федерации
Трибунал покажет всему миру преступления киевского режима. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко журналистам РИА Новости
Матвиенко выразила надежду, что над представителями украинских властей состоится трибунал.
"Если говорить о трибунале, то это такая возможность показать всему миру все те злодеяния, которые натворил киевский нацистский бандеровский режим, и судить их по всем заслугам. Если они, конечно, доживут до трибунала", - сказала Матвиенко.
В июне 2023 года Госдума России создала парламентскую комиссию по расследованию преступлений в отношении детей со стороны украинских властей. Действия Украины нарушали базовое право детей на жизнь, на образование, на охрану здоровья.
Инициатором выступила вице-спикер ГД Анна Кузнецова. Она рассказала, как в одной из школ Лисичанска "изверги из добровольческого отряда "Торнадо" обустроили пыточную. Детей истязали, насиловали, все это снимали на видео. Задача расследования — сформировать доказательную базу, предать все материалы гласности, направить их в национальные парламенты других стран, добавила она.
6 марта, 07:10Репрессии на Украине"Преступников киевского режима ожидает трибунал". Последнее слово рабочего из ЗапорожьяРабочего из Запорожья Владимира Морозова приговорили к пожизненному заключению за передачу сведений о расположении украинских военных на заводе "Искра". В своем последнем слове он назвал постмайданный режим коричневой чумой XXI века, которую ждет судьба нацистской Германии