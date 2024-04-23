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Трибунал покажет миру злодеяния киеского режима - Матвиенко

Трибунал покажет миру злодеяния киеского режима - Матвиенко - 23.04.2024 Украина.ру

Трибунал покажет миру злодеяния киеского режима - Матвиенко

Трибунал покажет всему миру преступления киевского режима. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко журналистам РИА Новости

2024-04-23T11:36

2024-04-23T11:36

2024-04-23T11:36

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Матвиенко выразила надежду, что над представителями украинских властей состоится трибунал.В июне 2023 года Госдума России создала парламентскую комиссию по расследованию преступлений в отношении детей со стороны украинских властей. Действия Украины нарушали базовое право детей на жизнь, на образование, на охрану здоровья.Инициатором выступила вице-спикер ГД Анна Кузнецова. Она рассказала, как в одной из школ Лисичанска "изверги из добровольческого отряда "Торнадо" обустроили пыточную. Детей истязали, насиловали, все это снимали на видео. Задача расследования — сформировать доказательную базу, предать все материалы гласности, направить их в национальные парламенты других стран, добавила она.

https://ukraina.ru/20240306/1053722879.html

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