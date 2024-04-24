Дело строителей: всё о задержании замминистра обороны Тимура Иванова
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В Москве по делу о взятке в особо крупном размере задержан заместитель министра обороны России Тимур Иванов
Задержание Иванова
Информация о задержании Иванова появилась в телеграм-канале Следственного комитета РФ вечером 23 апреля.
"По подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки), задержан заместитель Министра обороны РФ Иванов Тимур Вадимович. Проводятся необходимые следственные действия", - говорилось в сообщении.
Исходя из квалификации статьи следует, что сумма взятки составила не менее 1 млн рублей, это минимальный порог при особо крупном размере.
Как отметил в комментарии журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Владимиру Путину было доложено о задержании Иванова. Главу оборонного ведомства Сергея Шойгу также заранее поставили в известность, отметил он.
Ранее в этот же день в 11 часов Иванов участвовал в коллегии Минобороны. Соответствующее фото опубликовали СМИ. РБК со ссылкой на свой источник сообщает, что зама Шойгу задержали в 17 часов в служебном кабинете.
Утром следующего дня официальный телеграм-канал судов общей юрисдикции Москвы распространил сообщение, согласно которому решением Басманного суда замминистра отправлен в СИЗО на два месяца.
"Иванов, занимая должность заместителя обороны РФ, курировал вопросы строительства и капитального ремонта объектов министерства обороны. Следствие полагает, что Иванов вступил в преступный сговор с третьими лицами, заранее объединился с ними для совершения организованной группой преступления - получения взятки в особо крупном размере в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Министерства обороны", - сказано в сообщении.
Если упрощенно, то Иванов за взятку передал подряд определенной фирме. Сайт Lenta.ru со ссылкой на источник рассказал, что органы контрразведки собирали на Иванова материалы в течение 5 лет.
Также сообщалось, что вместе с Ивановым по данному делу в качестве подозреваемого проходит Сергей Бородин.
"Бородин находясь в дружеских связях с заместителем обороны РФ Ивановым, который курировал вопросы строительства и капитального ремонта объектов министерства обороны, вступили в преступный сговор с третьими лицами, заранее объединились с ними для совершения организованной группой преступления - получения взятки в особо крупном размере в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Министерства обороны", - говорилось в сообщении.
Решением суда он был отправлен в СИЗО до 23 июня. Также были опубликованы короткие видео из зала суда. Иванов находился в кабине для подсудимых в военной форме.
© Суды общей юрисдикции города Москвы телеграм-канал
© Суды общей юрисдикции города Москвы телеграм-канал
Известно, что на время предварительного следствия заместитель главы Минобороны будет содержаться в изоляторе "Лефортово". Свою вину он не признал.
Защита замминистра намерена обжаловать его арест. Адвокат Иванова также опроверг слухи, что его подзащитный подозревается еще и в госизмене.
Кто такой Тимур Иванов
Тимуру Иванову 48 лет. Уроженец Москвы. Его отец - Вадим Иванов, с начала "нулевых" возглавляет ООО "Кристалл Девелопмент" (компания производит электронные компоненты) .
В 1997 году он окончил факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ. Кандидат экономических наук.
После получения высшего образования Иванов несколько лет проработал в коммерческих структурах, после чего вплоть до начала 2010-х гг. работал на топливно-энергетических объектах, в том числе в департаменте сооружения атомных проектов Министерства по атомной энергии, был вице-президентом "Атомстройэкспорта" и возглавлял ФГБУ "Российское энергетическое агентство" Минэнерго России.
До 2012 года Иванов числился советником министра энергетики.
Вместе с Сергеем Шойгу работал со времен, когда будущий министр обороны еще был губернатором Московской области. В 2012 году Иванов стал заместителем председателя правительства региона.
С 2013 по 2016 гг. Иванов возглавлял ОАО "Оборонстрой" - подведомственную Минобороны компанию, которая занимается строительством и эксплуатацией объектов в интересах армии.
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел совещание с руководством Минобороны и ОПК
Президент РФ В. Путин провел совещание с руководством Минобороны и ОПК
С 2016 г. по настоящее время является заместителем Шойгу. Отвечает за строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов Минобороны, а также за военную ипотеку.
Именно Иванов отвечал за постройку ковидных госпиталей, а также за строительство парка "Патриот" и находящегося на его территории главного храма ВС РФ.
В 2022 году Иванов был включен в санкционные списки США, Канады и ЕС.
Имеет чин действительного государственного советника РФ 1 класса (высший чин гражданской службы в России).
Кто такой Сергей Бородин
Второго фигуранта Сергея Бородина называют близким другом Иванова.
В сети можно найти информацию, согласно которой Бородин является учредителем сразу нескольких компаний, часть из которых к настоящему моменту ликвидированы.
Из открытых источников следует, что он владеет долями в компаниях "Гиперэнерджи", "Агрокомплекс Русское село" и "МФ Групп", а также значится руководителем компаний "Липка".
© Московские суды общей юрисдикции / Перейти в фотобанкЗамминистра обороны Тимур Иванов арестован по делу о взяточничестве
© Московские суды общей юрисдикции
Замминистра обороны Тимур Иванов арестован по делу о взяточничестве
Помимо этого Бородин - гендиректор и бывший учредитель АНО "Спортивный клуб «Красные звезды»", которому принадлежит одноименная хоккейная команда. Сейчас ее сайт не доступен, однако в архиве можно встретить упоминание этого клуба как "команды замминистра обороны".
Как пишет телеграм-канал Baza, "СК Красные звезды" является крупнейшим совладельцем компании "Инертгаз Медикал".
"В эпоху пандемии ковида компания разработала аппарат BreezeLite, который испытывали при лечении коронавируса в армии. На сайте BreezeLite есть положительный отзыв главного терапевта 3-го Центрального военного клинического госпиталя имени Вишневского. В 2021 году в Москве обнаружили труп руководителя компании Александра Потапова. Тело Потапова нашли в закрытой изнутри машине, полиция тогда не обнаружила следов насилия", - говорится в сообщении.
В СМИ Бородина также называют руководителем компании "Волжский берег", которая якобы строила особняк Иванова в Тверской области. Владельцем "Волжского берега", писали журналисты, является компания "Оборонспецстрой", которую связывают с крупным подрядчиком Министерства обороны "Олимпстрой".
Семья замминистра
За время пребывания на посту заместителя министра обороны Иванов несколько раз становился фигурантом скандалов, связанных, в том числе, и с его родственниками.
Известно, что от первой жены у него есть сын, который окончил школу в Мексике.
В 2010 году Иванов женился на Светлане Захаровой (в предыдущем браке носила фамилию мужа Михаила Маниовича - миллиардера, владельца бизнеса в сфере полиграфии). Будущие супруги, каждый из которых на тот момент находился в браке, познакомились на одном из показов мод.
После развода Маниович дал интервью, в котором упомянул и Иванова.
"То, что у моей жены есть любовник, я узнал задолго до того, как она уходила от меня. Я знал этого парня, он ходил ко мне в дом с женой. Его жена – дочка бывшего замминистра атомной энергии. Хорошая молодая девочка… Пара детей. Я вам даже больше скажу. Когда я узнал про его роман со Светланой, я с ним встретился. Я спросил: «Что ты делаешь? У тебя двое маленьких детей! Моя жена требует минимум 50 тысяч [долларов] дохода в месяц!" - рассказал бизнесмен.
Из слов Маниовича можно сделать вывод, что Иванов выгодно женился дважды, в первый раз получив вместе с женой посты при Минэнерго, а после встречи со светской львицей Захаровой отправился на повышение в правительство Московской области, а затем в Минобороны.
Сама супруга замминистра занимается бизнесом. Ей принадлежит доля в "Кристалл Девелопмент", которую возглавляет отец ее мужа, а также владеет акциями рекламной компании "Частные технологии", однако основной род ее занятий - бутики и торговля дорогой брендовой одеждой. Десять лет назад на телеканале СТС она вела шоу "Снимите это немедленно".
Пара имеет двух дочерей, также Иванов усыновил дочь и сына своей жены от первого брака.
Осенью 2022 года Анатолий Шарий опубликовал видео, посвященное Иванову. В нем блогер рассказал, что супруга замминистра и их дети имеют гражданство Израиля. Ее первый муж Михаил Маниович - обладатель израильского паспорта и фактически живет на две страны.
Захарова до недавнего времени активно вела соцсети, в которых публиковала, например, кадры совместного с Ивановым отдыха в Сен-Тропе, где ее муж катает ее на "Ролс-Ройсе" стоимостью 120 тыс. долларов.
Регулярные поездки в Европу совершают и дети Иванова, об этом они сами рассказывают в своих соцсетях и публикуют соответствующие снимки.
Как отмечал Шарий, на этих фотографиях одна из дочерей зачастую появлялась с различными брендовыми сумками, которых блогер насчитал около 70 штук, их стоимость колеблется от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч долларов. Как пишет телеграм-канал Readovka, пасынок замминистра буквально за несколько дней до начала частичной мобилизации в России уехал учиться в Британию.
По данным декларации за 2019 год, Иванов владеет двумя квартирами, одна из них в 300 кв. м. На жену записан участок в 2 тыс. кв. м, минимум три машины премиум-класса, а также квартира в Мексике, оформленная на ребенка.
По информации телеканала РЕН ТВ, Иванов проживал в одном из самых дорогих районов российской столицы - в историческом особняке в Чистом переулке, который некоторые знатоки творчества Михаила Булгакова считают тем самым домом, в подвале которого жил главный герой романа "Мастер и Маргарита".
Как отмечает Baza, особняк принадлежит некой компании "Дворянское гнездо", директором которой числится Станислав Кузнецов - водитель дочерей Иванова.
В июне 2022 года Иванов и Захарова развелись. Это произошло незадолго до того, как замминистра попал на Западе под санкции. По одной из версий, супруги намерено пошли на этот шаг, чтобы Захарова не попала под ограничения и для того, чтобы переписать на нее активы.
Тем временем, в СМИ начинают всплывать эпизоды, которые свидетельствуют не в пользу Иванова. Телеграм-канал Mash сообщил о проблемах со строительством госпиталей для ветеранов войн в Белгороде, Курске и Брянске.
В первом случае произошла "путаница в финансах", во втором Минобороны выбрало для строительства участок, не обеспеченный водоснабжением и канализацией, а в третьем из-за двух пожаров стройка фактически остановилась. Отмечается, что общая стоимость проекта в одном только Белгороде равняется 4,5 млрд рублей. Все эти стройки курировал лично Иванов.