https://ukraina.ru/20240424/1054698578.html

Дело строителей: всё о задержании замминистра обороны Тимура Иванова

Дело строителей: всё о задержании замминистра обороны Тимура Иванова - 24.04.2024 Украина.ру

Дело строителей: всё о задержании замминистра обороны Тимура Иванова

В Москве по делу о взятке в особо крупном размере задержан заместитель министра обороны России Тимур Иванов

2024-04-24T17:33

2024-04-24T17:33

2024-04-24T17:33

эксклюзив

тимур иванов

минобороны рф

сергей шойгу

россия

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Задержание ИвановаИнформация о задержании Иванова появилась в телеграм-канале Следственного комитета РФ вечером 23 апреля."По подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки), задержан заместитель Министра обороны РФ Иванов Тимур Вадимович. Проводятся необходимые следственные действия", - говорилось в сообщении.Исходя из квалификации статьи следует, что сумма взятки составила не менее 1 млн рублей, это минимальный порог при особо крупном размере.Как отметил в комментарии журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Владимиру Путину было доложено о задержании Иванова. Главу оборонного ведомства Сергея Шойгу также заранее поставили в известность, отметил он.Ранее в этот же день в 11 часов Иванов участвовал в коллегии Минобороны. Соответствующее фото опубликовали СМИ. РБК со ссылкой на свой источник сообщает, что зама Шойгу задержали в 17 часов в служебном кабинете.Утром следующего дня официальный телеграм-канал судов общей юрисдикции Москвы распространил сообщение, согласно которому решением Басманного суда замминистра отправлен в СИЗО на два месяца.Если упрощенно, то Иванов за взятку передал подряд определенной фирме. Сайт Lenta.ru со ссылкой на источник рассказал, что органы контрразведки собирали на Иванова материалы в течение 5 лет.Также сообщалось, что вместе с Ивановым по данному делу в качестве подозреваемого проходит Сергей Бородин.Решением суда он был отправлен в СИЗО до 23 июня. Также были опубликованы короткие видео из зала суда. Иванов находился в кабине для подсудимых в военной форме.Известно, что на время предварительного следствия заместитель главы Минобороны будет содержаться в изоляторе "Лефортово". Свою вину он не признал.Защита замминистра намерена обжаловать его арест. Адвокат Иванова также опроверг слухи, что его подзащитный подозревается еще и в госизмене.Кто такой Тимур ИвановТимуру Иванову 48 лет. Уроженец Москвы. Его отец - Вадим Иванов, с начала "нулевых" возглавляет ООО "Кристалл Девелопмент" (компания производит электронные компоненты) .В 1997 году он окончил факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ. Кандидат экономических наук.После получения высшего образования Иванов несколько лет проработал в коммерческих структурах, после чего вплоть до начала 2010-х гг. работал на топливно-энергетических объектах, в том числе в департаменте сооружения атомных проектов Министерства по атомной энергии, был вице-президентом "Атомстройэкспорта" и возглавлял ФГБУ "Российское энергетическое агентство" Минэнерго России.До 2012 года Иванов числился советником министра энергетики.Вместе с Сергеем Шойгу работал со времен, когда будущий министр обороны еще был губернатором Московской области. В 2012 году Иванов стал заместителем председателя правительства региона.С 2013 по 2016 гг. Иванов возглавлял ОАО "Оборонстрой" - подведомственную Минобороны компанию, которая занимается строительством и эксплуатацией объектов в интересах армии.С 2016 г. по настоящее время является заместителем Шойгу. Отвечает за строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов Минобороны, а также за военную ипотеку.Именно Иванов отвечал за постройку ковидных госпиталей, а также за строительство парка "Патриот" и находящегося на его территории главного храма ВС РФ.В 2022 году Иванов был включен в санкционные списки США, Канады и ЕС.Имеет чин действительного государственного советника РФ 1 класса (высший чин гражданской службы в России).Кто такой Сергей БородинВторого фигуранта Сергея Бородина называют близким другом Иванова.В сети можно найти информацию, согласно которой Бородин является учредителем сразу нескольких компаний, часть из которых к настоящему моменту ликвидированы.Из открытых источников следует, что он владеет долями в компаниях "Гиперэнерджи", "Агрокомплекс Русское село" и "МФ Групп", а также значится руководителем компаний "Липка".Помимо этого Бородин - гендиректор и бывший учредитель АНО "Спортивный клуб «Красные звезды»", которому принадлежит одноименная хоккейная команда. Сейчас ее сайт не доступен, однако в архиве можно встретить упоминание этого клуба как "команды замминистра обороны".Как пишет телеграм-канал Baza, "СК Красные звезды" является крупнейшим совладельцем компании "Инертгаз Медикал"."В эпоху пандемии ковида компания разработала аппарат BreezeLite, который испытывали при лечении коронавируса в армии. На сайте BreezeLite есть положительный отзыв главного терапевта 3-го Центрального военного клинического госпиталя имени Вишневского. В 2021 году в Москве обнаружили труп руководителя компании Александра Потапова. Тело Потапова нашли в закрытой изнутри машине, полиция тогда не обнаружила следов насилия", - говорится в сообщении.В СМИ Бородина также называют руководителем компании "Волжский берег", которая якобы строила особняк Иванова в Тверской области. Владельцем "Волжского берега", писали журналисты, является компания "Оборонспецстрой", которую связывают с крупным подрядчиком Министерства обороны "Олимпстрой".Семья замминистраЗа время пребывания на посту заместителя министра обороны Иванов несколько раз становился фигурантом скандалов, связанных, в том числе, и с его родственниками.Известно, что от первой жены у него есть сын, который окончил школу в Мексике.В 2010 году Иванов женился на Светлане Захаровой (в предыдущем браке носила фамилию мужа Михаила Маниовича - миллиардера, владельца бизнеса в сфере полиграфии). Будущие супруги, каждый из которых на тот момент находился в браке, познакомились на одном из показов мод.После развода Маниович дал интервью, в котором упомянул и Иванова.Из слов Маниовича можно сделать вывод, что Иванов выгодно женился дважды, в первый раз получив вместе с женой посты при Минэнерго, а после встречи со светской львицей Захаровой отправился на повышение в правительство Московской области, а затем в Минобороны.Сама супруга замминистра занимается бизнесом. Ей принадлежит доля в "Кристалл Девелопмент", которую возглавляет отец ее мужа, а также владеет акциями рекламной компании "Частные технологии", однако основной род ее занятий - бутики и торговля дорогой брендовой одеждой. Десять лет назад на телеканале СТС она вела шоу "Снимите это немедленно".Пара имеет двух дочерей, также Иванов усыновил дочь и сына своей жены от первого брака.Осенью 2022 года Анатолий Шарий опубликовал видео, посвященное Иванову. В нем блогер рассказал, что супруга замминистра и их дети имеют гражданство Израиля. Ее первый муж Михаил Маниович - обладатель израильского паспорта и фактически живет на две страны.Захарова до недавнего времени активно вела соцсети, в которых публиковала, например, кадры совместного с Ивановым отдыха в Сен-Тропе, где ее муж катает ее на "Ролс-Ройсе" стоимостью 120 тыс. долларов.Регулярные поездки в Европу совершают и дети Иванова, об этом они сами рассказывают в своих соцсетях и публикуют соответствующие снимки.Как отмечал Шарий, на этих фотографиях одна из дочерей зачастую появлялась с различными брендовыми сумками, которых блогер насчитал около 70 штук, их стоимость колеблется от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч долларов. Как пишет телеграм-канал Readovka, пасынок замминистра буквально за несколько дней до начала частичной мобилизации в России уехал учиться в Британию.По данным декларации за 2019 год, Иванов владеет двумя квартирами, одна из них в 300 кв. м. На жену записан участок в 2 тыс. кв. м, минимум три машины премиум-класса, а также квартира в Мексике, оформленная на ребенка.По информации телеканала РЕН ТВ, Иванов проживал в одном из самых дорогих районов российской столицы - в историческом особняке в Чистом переулке, который некоторые знатоки творчества Михаила Булгакова считают тем самым домом, в подвале которого жил главный герой романа "Мастер и Маргарита". Как отмечает Baza, особняк принадлежит некой компании "Дворянское гнездо", директором которой числится Станислав Кузнецов - водитель дочерей Иванова.В июне 2022 года Иванов и Захарова развелись. Это произошло незадолго до того, как замминистра попал на Западе под санкции. По одной из версий, супруги намерено пошли на этот шаг, чтобы Захарова не попала под ограничения и для того, чтобы переписать на нее активы.Тем временем, в СМИ начинают всплывать эпизоды, которые свидетельствуют не в пользу Иванова. Телеграм-канал Mash сообщил о проблемах со строительством госпиталей для ветеранов войн в Белгороде, Курске и Брянске.В первом случае произошла "путаница в финансах", во втором Минобороны выбрало для строительства участок, не обеспеченный водоснабжением и канализацией, а в третьем из-за двух пожаров стройка фактически остановилась. Отмечается, что общая стоимость проекта в одном только Белгороде равняется 4,5 млрд рублей. Все эти стройки курировал лично Иванов.

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Павел Котов

Павел Котов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Котов

эксклюзив, тимур иванов, минобороны рф, сергей шойгу, россия