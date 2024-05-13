https://ukraina.ru/20240513/1055030657.html

Война интеллектов и ресурсов: почему Путин выбрал Белоусова

Война интеллектов и ресурсов: почему Путин выбрал Белоусова - 13.05.2024 Украина.ру

Война интеллектов и ресурсов: почему Путин выбрал Белоусова

Россия в ближайшее время получит нового министра обороны. По предложению президента Владимира Путина на рассмотрение в Совет Федерации внесена кандидатура бывшего вице-премьера Андрея Белоусова

2024-05-13T13:08

2024-05-13T13:08

2024-05-13T16:04

эксклюзив

белоусов

минобороны рф

сергей шойгу

владимир путин

россия

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Экономист и вице-премьерБелоусов родился в 1959 году в Москве. Сын Рэма Белоусова — советского и российского экономиста.Выпускник Второй физико-математической школы, с отличием закончил экономический факультет МГУ по специальности "экономическая кибернетика".С 1981 по 1986 гг. — стажер-исследователь, младший научный сотрудник лаборатории моделирующих человеко-машинных систем Центрального экономико-математического института Академии наук СССР.Работал в Институте экономики и прогнозирования научно-технического прогресса, где в 1991 году получил должность заведующего лабораторией. За три года до этого он защитил кандидатскую диссертацию "Имитационное моделирование механизмов формирования и использования оборотных средств (многоотраслевой подход)".В 2006 году министр экономического развития Герман Греф пригласил Белоусова на должность своего заместителя для курирования макроэкономического блока. В 2008-м перешел на работу в правительство — директором департамента экономики и финансов аппарата кабмина.В 2013 году Белоусов стал помощником главы государства по вопросам экономики. С 2015 по 2017 гг. возглавлял совет директоров "Роснефти".После назначения в 2020 году Михаила Мишустина премьером Белоусов стал его первым заместителем. Также занимает должность председателя совета директоров РЖД.Снова гражданскийНа посту министра обороны Белоусов сменит Сергея Шойгу, который уходит в Совет безопасности на должность секретаря. Он будет курировать в этом качестве работу Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, которая ранее была выведена из подчинения Минобороны.Нынешний секретарь Совбеза Николай Патрушев переходит на новую работу, детали в Кремле обещали обнародовать в ближайшее время. Начальник Генерального штаба Валерий Герасимов остается в своей должности.Рост военного бюджета привел к необходимости вписать экономику силового блока в экономику страны, чтобы она соответствовала динамике нынешнего момента, объяснил журналистам назначение Белоусова пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Бюджет Министерства обороны и силового блока совсем недавно был еще в районе 3%, потом он вырос до 3,4%, и уже в самое последнее время он вырос до 6,7%. Это вместе со всеми силовыми ведомствами, среди которых Министерство обороны, понятно, занимает ключевые позиции, так как именно Министерство обороны отвечает за размещение всех заказов в промышленности. Это пока не критическая цифра. Но мы постепенно приближаемся, в силу известных причин, в силу известных геополитических обстоятельств вокруг нас, к ситуации середины 1980-х годов, когда вот эта доля расходов на силовой блок в экономике была 7,4%. Это, еще раз повторяю, не критично, но чрезвычайно важно. И это требует особо важных решений", — сказал он.За последние 23 года в России министрами обороны были исключительно гражданские лица: Сергей Иванов (кадровый разведчик, был уволен с военной службы до назначения в Минобороны), Анатолий Сердюков и Сергей Шойгу (получил звание генерала армии в бытность главой МЧС, но до назначения в Минобороны отношения к вооруженным силам не имел).Назначение и в этот раз главой оборонного ведомства гражданского человека продиктовано спецификой современных войн, в которых побеждает тот, кто больше открыт для инноваций, — пояснил пресс-секретарь президента.Первые заявленияВ понедельник, 13 мая, Белоусов прибыл для консультаций на заседание комитета по обороне Совета Федерации, где он озвучил свое видение будущей работы на посту министра.По его словам, необходимо решить проблему бюрократии, связанную с подтверждением льгот военнослужащих."Нам есть над чем работать… это касается особенно медицинского обслуживания. Я считаю, непорядок, когда участников СВО, которые приезжают в отпуск, гоняют из гражданских медицинских учреждений, отправляют в госпитали, которые часто просто переполнены. Этот вопрос надо решать", — сказал Белоусов.Он рассказал также о ситуации с выплатами военнослужащим.Кандидат в министры — образованный и умный человек, заявила глава Совфеда Валентина Матвиенко."На всех предыдущих должностях Андрей Рэмович всегда добивался результатов. Кроме того, это человек стратегически мыслящий, стратег... Мне кажется, ему не потребуется много времени для вхождения в свою… [должность] после того, когда он приступит к исполнению своих обязанностей", — сказала она.Постановление Совета Федерации по кандидатуре Белоусова будет приниматься во вторник, 14 мая.Нужен свежий взглядНазначение Белоусова министром обороны — исключительно удачное решение, рассказал РИА "Новости" главный редактор журнала "Национальная оборона", военный эксперт Игорь Коротченко."Андрей Рэмович Белоусов, безусловно, государственник и патриот с огромным практическим опытом работы, известный стратегическим кругозором и нестандартным подходом к решению широкого круга наиболее сложных и актуальных задач, стоящих перед Российской Федерацией. Назначение на пост министра обороны, безусловно, обусловлено и личным доверием президента к Андрею Белоусову", — сказал он.По его словам, новый министр "позволит интегрировать все то необходимое, что предстоит сделать для реализации прорывных эффективных идей в целях достижения победы в специальной военной операции, продолжая слаженную командную работу военного ведомства". Кроме того, продолжил Коротченко, Белоусов сможет "повысить эффективность использования выделяемых государством финансовых ресурсов на оборону, оптимизировать вопросы гособоронзаказа и поставок в зону СВО современных типов вооружения и военной техники".Политолог Сергей Марков у себя в телеграм-канале отметил, что Белоусов имеет в некоторых кругах репутацию "системного либерала", однако в реальности это не так."Андрей Белоусов из команды системных либералов. Но стал государственником. И как советник Путина по экономике предлагал повышение роли государства в экономике. Он был монетаристом в молодости, а стал кейнсианцем. И предлагал, что государство должно подчинить себе крупный бизнес", — написал эксперт.По его мнению, Белоусов в новой должности займется борьбой с коррупцией и внедрением инноваций ("должен и дать дорогу "народному ВПК", то есть сотням новых систем оружия, которые созданы малым и средним бизнесом, который работает в тесной связке с воюющими подразделениями на фронте")."Нужен свежий взгляд. И взгляд очень современный", — резюмировал Марков.В сети набирает популярность видео с фрагментом доклада Белоусова главе государства о проблемах с производством отечественных беспилотников. Будущий министр обороны тогда обратил внимание на низкую локализацию производства, зависимость от импорта, недостаток кадров и прочее.Новый руководитель Минобороны сможет более эффективно наладить систему снабжения армии, считает депутат Госдумы, глава комитета по обороне Андрей Картаполов."Вооруженные силы в целом — они продолжат выполнять задачи, а вот система их обеспечения, полного обеспечения, система их снабжения, система их подготовки должна претерпеть изменения, чтобы стать более эффективной", — сказал он каналу RTVI.Реакция на Западе и УкраинеНазначение Белоусова вызвало широкое обсуждение в западной прессе, прокомментировали эту новость и на Украине. Местный экономист Алексей Кущ высказал мнение, что для киевского режима ничего хорошего от этого ждать не стоит.Путин доверяет Белоусову и считает его честным и некоррумпированным, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник в Кремле.Издание Independent написало, что перестановки в силовом блоке в РФ являются самыми значительными с начала СВО и назвало их сюрпризом. В этой же статье говорится, что Шойгу "удастся сохранить лицо и непрерывность работы на фоне того, что его новая позиция может рассматриваться как более высокопоставленная, чем роль министра".Перестановки в российском оборонном ведомстве, предложенные Путиным, — "крупнейшая встряска среди сотрудников его служб безопасности за последние полтора десятилетия", написала газета Financial Times.

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Павел Котов

Павел Котов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Котов

эксклюзив, белоусов, минобороны рф, сергей шойгу, владимир путин, россия