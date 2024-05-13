Тупик Газы. Ближний Восток как предвыборная растяжка для Байдена - 13.05.2024 Украина.ру
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Тупик Газы. Ближний Восток как предвыборная растяжка для Байдена
Тупик Газы. Ближний Восток как предвыборная растяжка для Байдена - 13.05.2024 Украина.ру
Тупик Газы. Ближний Восток как предвыборная растяжка для Байдена
Сектор Газа – небольшая территория пустынной земли. Но она создает президенту Соединенных Штатов Америки Джозефу Байдену невероятное количество проблем, которые постоянно множатся. Потому что заключить соглашение о перемирии в Газе – "сделку", как это любят называть сами американцы – упорно не удается
2024-05-13T14:29
2024-05-13T16:11
газа
израиль
ближний восток
биньямин нетаньяху
джо байден
эрдоган
демократическая партия
хамас
министерство здравоохранения
эксклюзив
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Еще 10 мая казалось, что у государственного секретаря Энтони Блинкена и советника по национальной безопасности президента США Джейка Салливана что-то наконец получилось.После многомесячных переговоров, которым по-своему помогали Египет и страны Персидского залива (в особенности Катар), организация ХАМАС наконец одобрила решение прекратить сопротивление израильскому вторжению в Газу.При этом хамасовцы согласились на то, к чему их так долго и настойчиво склоняли американцы. Они прекратили требовать полного выведения израильских подразделений из Газы, которая, таким образом, осталась бы оккупированной. Однако одобрили немедленное установление "устойчивого спокойствия" и "прекращение военных действий", – что вроде бы оставляло поле боя за войсками Беньямина Нетаньяху.В результате израильский премьер получил бы возможность объявить себя победителем, который подавил ХАМАС и занял территорию Газы. Что является для него единственным шансом сохранить власть.А у Байдена появилась бы возможность усмирить массовые протесты пропалестинских активистов в университетских кампусах. Потому что они создают в стране серьезное напряжение, а также лишают Демократическую партию значительной части низовых организаторов непосредственно перед выборами.Ведь в университетах противниками Израиля нередко являются молодые демократы, и агитировать за финансирующего израильскую армию президента они вполне открыто отказываются.Тем не менее сделка все равно сорвалась. Осведомленные журналисты сообщают, что договоренности были сорваны израильской стороной.Но важно отметить другое: бои идут сейчас не в Рафахе, расположенном на юге сектора Газа, возле границы с Египтом, где сосредоточено свыше миллиона беженцев. Ожесточенные столкновения вспыхнули в Джебайлии, на севере Газы, откуда ХАМАС вроде бы выбили еще осенью. По крайней мере, об этом отчитывались израильские чиновники.И такой же повторный штурм начался и в центральном районе Зейтун – откуда, получается, палестинцы тоже не уходили.Все это явно подтверждает мнение военных экспертов, которые давно говорили, что реальной победы над хамасовцами в действительности так и не произошло несмотря на множество победных реляций из Тель-Авива.Палестинские радикалы использовали против израильской армии мобильные, быстро перемещающиеся группы, а в случае бомбежек уходили от ударов по давно вырытым тоннелям. Наконец, они прекрасно знали родные для себя места и пользовались полной поддержкой местного населения.В результате потери ХАМАС были велики, но отнюдь не фатальны. А вот потери мирного населения, без преувеличения, огромны, учитывая не очень большой объём этой территории. По данным министерства здравоохранения Палестины, в секторе Газа погибло около 35 тысяч человек. Журналисты отмечают, что многие умирают от отсутствия медицинской помощи. Больницы разрушены. Со дня начала обострения конфликта убиты свыше 630 сотрудников медицинских учреждений. Да и лекарственных средств тоже чаще всего не хватает – доставлять их слишком опасно и сложно, особенно в ту же Джебайлию, где люди выживают с огромным трудом.Некоторые комментаторы считают, что причина, по которой Израиль отклонил практически согласованную сделку, кроется именно в этом. Израильские аналитики могли посчитать, что ХАМАС пошел на перемирие, потому что все равно сохраняет свое военное присутствие в различных районах сектора. А прекращение боевых действий поможет его упрочить – даже если в Тель-Авиве объявят о полной победе.Тем временем на международном дипломатическом фронте никакой победой даже не пахнет. В пятницу в Генеральной Ассамблее Организации Объединённых Наций состоялось голосование по вопросу рассмотрения правомочности вступления в организацию Палестины, которое поддержали 143 государства. Против высказались всего девять стран, включая США и Израиль.Это наглядно показывает всем, что думают в мире о ситуации в Газе. А некоторые довольно влиятельные страны постарались дополнительно подчеркнуть эффект голосования на площадке ООН."Резолюция представляет собой исторический шаг на пути к миру и достижению решения о создании двух государств", – заявили по этому поводу в министерстве иностранных дел Объединённых Арабских Эмиратов. Хотя в Тель-Авиве, как известно, о создании реального палестинского государства говорить до сих пор всерьез не хотят.Впрочем, это еще мелочи – президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сравнил Нетаньяху с Гитлером. Такая риторика во многом находит отклик у населения Ближнего Востока, где абсолютное большинство жителей требует прекращения вторжения в Газу – на что и рассчитаны выступления обычно осторожного Эрдогана.Провал сделки с ХАМАСом, разумеется, не улучшил отношения команды Байдена и израильского правительства. Пресса пишет о том, что американский президент угрожает сократить военную поддержку Израиля, если он начнет военную операцию в густонаселенных южных районах. На что уже поступил косвенный и очень патетический ответ Нетаньяху, высказавшегося в духе д’Артаньяна или Портоса: "Если нам придется сражаться в одиночку, мы будем сражаться в одиночку".А тем временем в США Республиканская партия в палате представителей объявила о готовности начать процедуру импичмента в отношении Байдена из-за его угрозы прекратить военную помощь Тель-Авиву.Таким образом, маленькая Газа стала для могущественного американского истеблишмента растяжкой: пытались угодить всем, но не смогли угодить никому. Ни республиканским сторонникам Тель-Авива, ни собственной пропалестински настроенной молодежке.При этом причина ситуации, по всей видимости, состоит в том, что у Нетаньяху нет пространства для политического маневра.Конец боевых действий в Газе будет однозначно означать для него потерю власти, а то и более неприятные последствия. Тем более что убедить израильское общество в решительной победе над ХАМАСом уже точно не получится, а местная пресса вполне открыто обсуждает возможных сменщиков Биби.Поэтому правительство Нетаньяху продолжит воевать – и даже может решиться войти в Рафах. Хотя, как показал опыт той же Джебайлии или Зейтуна, такие действия приведут к массовому убийству мирного населения, которое буквально взорвёт Америку.А реального контроля на Рафахом, даже если там окажутся израильские танки, будет добиться очень непросто.
https://ukraina.ru/20240425/1054730985.html
https://ukraina.ru/20231201/1051650147.html
газа
израиль
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Александр Сокуренко
Александр Сокуренко
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96
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
газа, израиль, ближний восток, биньямин нетаньяху, джо байден, эрдоган, демократическая партия, хамас, министерство здравоохранения, эксклюзив
Газа, Израиль, Ближний Восток, Биньямин Нетаньяху, Джо Байден, Эрдоган, Демократическая партия, ХАМАС, Министерство здравоохранения, Эксклюзив

Тупик Газы. Ближний Восток как предвыборная растяжка для Байдена

14:29 13.05.2024 (обновлено: 16:11 13.05.2024)
 
© AP / Ariel Schalit
- РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© AP / Ariel Schalit
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Александр Сокуренко
автор издания Украина.ру
Все материалы
Сектор Газа – небольшая территория пустынной земли. Но она создает президенту Соединенных Штатов Америки Джозефу Байдену невероятное количество проблем, которые постоянно множатся. Потому что заключить соглашение о перемирии в Газе – "сделку", как это любят называть сами американцы – упорно не удается
Еще 10 мая казалось, что у государственного секретаря Энтони Блинкена и советника по национальной безопасности президента США Джейка Салливана что-то наконец получилось.
После многомесячных переговоров, которым по-своему помогали Египет и страны Персидского залива (в особенности Катар), организация ХАМАС наконец одобрила решение прекратить сопротивление израильскому вторжению в Газу.
При этом хамасовцы согласились на то, к чему их так долго и настойчиво склоняли американцы. Они прекратили требовать полного выведения израильских подразделений из Газы, которая, таким образом, осталась бы оккупированной. Однако одобрили немедленное установление "устойчивого спокойствия" и "прекращение военных действий", – что вроде бы оставляло поле боя за войсками Беньямина Нетаньяху.
В результате израильский премьер получил бы возможность объявить себя победителем, который подавил ХАМАС и занял территорию Газы. Что является для него единственным шансом сохранить власть.
А у Байдена появилась бы возможность усмирить массовые протесты пропалестинских активистов в университетских кампусах. Потому что они создают в стране серьезное напряжение, а также лишают Демократическую партию значительной части низовых организаторов непосредственно перед выборами.
Ситуация в Палестине в связи с обострением палестино-израильского конфликта - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
25 апреля, 18:18
Из процветающего города вместо массового захоронения: что мешает урегулированию конфликта в секторе ГазаРуководитель Института востоковедения РАН Виталий Наумкин на пресс-конференции в пресс-центре МИА "Россия сегодня" дал оценку последним событиям на Ближнем Востоке и объяснил, какие факторы мешают урегулированию этого конфликта, одного из самых продолжительных и масштабных в мире
Ведь в университетах противниками Израиля нередко являются молодые демократы, и агитировать за финансирующего израильскую армию президента они вполне открыто отказываются.
Тем не менее сделка все равно сорвалась. Осведомленные журналисты сообщают, что договоренности были сорваны израильской стороной.
Но важно отметить другое: бои идут сейчас не в Рафахе, расположенном на юге сектора Газа, возле границы с Египтом, где сосредоточено свыше миллиона беженцев. Ожесточенные столкновения вспыхнули в Джебайлии, на севере Газы, откуда ХАМАС вроде бы выбили еще осенью. По крайней мере, об этом отчитывались израильские чиновники.
И такой же повторный штурм начался и в центральном районе Зейтун – откуда, получается, палестинцы тоже не уходили.
Все это явно подтверждает мнение военных экспертов, которые давно говорили, что реальной победы над хамасовцами в действительности так и не произошло несмотря на множество победных реляций из Тель-Авива.
Палестинские радикалы использовали против израильской армии мобильные, быстро перемещающиеся группы, а в случае бомбежек уходили от ударов по давно вырытым тоннелям. Наконец, они прекрасно знали родные для себя места и пользовались полной поддержкой местного населения.
В результате потери ХАМАС были велики, но отнюдь не фатальны. А вот потери мирного населения, без преувеличения, огромны, учитывая не очень большой объём этой территории. По данным министерства здравоохранения Палестины, в секторе Газа погибло около 35 тысяч человек.
Журналисты отмечают, что многие умирают от отсутствия медицинской помощи. Больницы разрушены. Со дня начала обострения конфликта убиты свыше 630 сотрудников медицинских учреждений. Да и лекарственных средств тоже чаще всего не хватает – доставлять их слишком опасно и сложно, особенно в ту же Джебайлию, где люди выживают с огромным трудом.
Некоторые комментаторы считают, что причина, по которой Израиль отклонил практически согласованную сделку, кроется именно в этом. Израильские аналитики могли посчитать, что ХАМАС пошел на перемирие, потому что все равно сохраняет свое военное присутствие в различных районах сектора. А прекращение боевых действий поможет его упрочить – даже если в Тель-Авиве объявят о полной победе.
Тем временем на международном дипломатическом фронте никакой победой даже не пахнет. В пятницу в Генеральной Ассамблее Организации Объединённых Наций состоялось голосование по вопросу рассмотрения правомочности вступления в организацию Палестины, которое поддержали 143 государства. Против высказались всего девять стран, включая США и Израиль.
Это наглядно показывает всем, что думают в мире о ситуации в Газе. А некоторые довольно влиятельные страны постарались дополнительно подчеркнуть эффект голосования на площадке ООН.
"Резолюция представляет собой исторический шаг на пути к миру и достижению решения о создании двух государств", – заявили по этому поводу в министерстве иностранных дел Объединённых Арабских Эмиратов. Хотя в Тель-Авиве, как известно, о создании реального палестинского государства говорить до сих пор всерьез не хотят.
Впрочем, это еще мелочи – президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сравнил Нетаньяху с Гитлером. Такая риторика во многом находит отклик у населения Ближнего Востока, где абсолютное большинство жителей требует прекращения вторжения в Газу – на что и рассчитаны выступления обычно осторожного Эрдогана.
- РИА Новости, 1920, 01.12.2023
1 декабря 2023, 08:46
Армия обороны Израиля возобновила боевые действия против ХАМАС в секторе ГазаИзраиль возобновляет боевые действия против ХАМАС в секторе Газа в связи с прекращением срока перемирия и действиями ХАМАС. Об этом пресс-служба Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утром 1 декабря сообщает в своём телеграм-канале
Провал сделки с ХАМАСом, разумеется, не улучшил отношения команды Байдена и израильского правительства. Пресса пишет о том, что американский президент угрожает сократить военную поддержку Израиля, если он начнет военную операцию в густонаселенных южных районах. На что уже поступил косвенный и очень патетический ответ Нетаньяху, высказавшегося в духе д’Артаньяна или Портоса: "Если нам придется сражаться в одиночку, мы будем сражаться в одиночку".
А тем временем в США Республиканская партия в палате представителей объявила о готовности начать процедуру импичмента в отношении Байдена из-за его угрозы прекратить военную помощь Тель-Авиву.
Таким образом, маленькая Газа стала для могущественного американского истеблишмента растяжкой: пытались угодить всем, но не смогли угодить никому. Ни республиканским сторонникам Тель-Авива, ни собственной пропалестински настроенной молодежке.
При этом причина ситуации, по всей видимости, состоит в том, что у Нетаньяху нет пространства для политического маневра.
Конец боевых действий в Газе будет однозначно означать для него потерю власти, а то и более неприятные последствия. Тем более что убедить израильское общество в решительной победе над ХАМАСом уже точно не получится, а местная пресса вполне открыто обсуждает возможных сменщиков Биби.
Поэтому правительство Нетаньяху продолжит воевать – и даже может решиться войти в Рафах. Хотя, как показал опыт той же Джебайлии или Зейтуна, такие действия приведут к массовому убийству мирного населения, которое буквально взорвёт Америку.
А реального контроля на Рафахом, даже если там окажутся израильские танки, будет добиться очень непросто.
 
ГазаИзраильБлижний ВостокБиньямин НетаньяхуДжо БайденЭрдоганДемократическая партияХАМАСМинистерство здравоохраненияЭксклюзив
 
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