Тупик Газы. Ближний Восток как предвыборная растяжка для Байдена
14:29 13.05.2024 (обновлено: 16:11 13.05.2024)
© AP / Ariel Schalit
© AP / Ariel Schalit
Сектор Газа – небольшая территория пустынной земли. Но она создает президенту Соединенных Штатов Америки Джозефу Байдену невероятное количество проблем, которые постоянно множатся. Потому что заключить соглашение о перемирии в Газе – "сделку", как это любят называть сами американцы – упорно не удается
Еще 10 мая казалось, что у государственного секретаря Энтони Блинкена и советника по национальной безопасности президента США Джейка Салливана что-то наконец получилось.
После многомесячных переговоров, которым по-своему помогали Египет и страны Персидского залива (в особенности Катар), организация ХАМАС наконец одобрила решение прекратить сопротивление израильскому вторжению в Газу.
При этом хамасовцы согласились на то, к чему их так долго и настойчиво склоняли американцы. Они прекратили требовать полного выведения израильских подразделений из Газы, которая, таким образом, осталась бы оккупированной. Однако одобрили немедленное установление "устойчивого спокойствия" и "прекращение военных действий", – что вроде бы оставляло поле боя за войсками Беньямина Нетаньяху.
В результате израильский премьер получил бы возможность объявить себя победителем, который подавил ХАМАС и занял территорию Газы. Что является для него единственным шансом сохранить власть.
А у Байдена появилась бы возможность усмирить массовые протесты пропалестинских активистов в университетских кампусах. Потому что они создают в стране серьезное напряжение, а также лишают Демократическую партию значительной части низовых организаторов непосредственно перед выборами.
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Ведь в университетах противниками Израиля нередко являются молодые демократы, и агитировать за финансирующего израильскую армию президента они вполне открыто отказываются.
Тем не менее сделка все равно сорвалась. Осведомленные журналисты сообщают, что договоренности были сорваны израильской стороной.
Но важно отметить другое: бои идут сейчас не в Рафахе, расположенном на юге сектора Газа, возле границы с Египтом, где сосредоточено свыше миллиона беженцев. Ожесточенные столкновения вспыхнули в Джебайлии, на севере Газы, откуда ХАМАС вроде бы выбили еще осенью. По крайней мере, об этом отчитывались израильские чиновники.
И такой же повторный штурм начался и в центральном районе Зейтун – откуда, получается, палестинцы тоже не уходили.
Все это явно подтверждает мнение военных экспертов, которые давно говорили, что реальной победы над хамасовцами в действительности так и не произошло несмотря на множество победных реляций из Тель-Авива.
Палестинские радикалы использовали против израильской армии мобильные, быстро перемещающиеся группы, а в случае бомбежек уходили от ударов по давно вырытым тоннелям. Наконец, они прекрасно знали родные для себя места и пользовались полной поддержкой местного населения.
В результате потери ХАМАС были велики, но отнюдь не фатальны. А вот потери мирного населения, без преувеличения, огромны, учитывая не очень большой объём этой территории. По данным министерства здравоохранения Палестины, в секторе Газа погибло около 35 тысяч человек.
Журналисты отмечают, что многие умирают от отсутствия медицинской помощи. Больницы разрушены. Со дня начала обострения конфликта убиты свыше 630 сотрудников медицинских учреждений. Да и лекарственных средств тоже чаще всего не хватает – доставлять их слишком опасно и сложно, особенно в ту же Джебайлию, где люди выживают с огромным трудом.
Некоторые комментаторы считают, что причина, по которой Израиль отклонил практически согласованную сделку, кроется именно в этом. Израильские аналитики могли посчитать, что ХАМАС пошел на перемирие, потому что все равно сохраняет свое военное присутствие в различных районах сектора. А прекращение боевых действий поможет его упрочить – даже если в Тель-Авиве объявят о полной победе.
Тем временем на международном дипломатическом фронте никакой победой даже не пахнет. В пятницу в Генеральной Ассамблее Организации Объединённых Наций состоялось голосование по вопросу рассмотрения правомочности вступления в организацию Палестины, которое поддержали 143 государства. Против высказались всего девять стран, включая США и Израиль.
Это наглядно показывает всем, что думают в мире о ситуации в Газе. А некоторые довольно влиятельные страны постарались дополнительно подчеркнуть эффект голосования на площадке ООН.
"Резолюция представляет собой исторический шаг на пути к миру и достижению решения о создании двух государств", – заявили по этому поводу в министерстве иностранных дел Объединённых Арабских Эмиратов. Хотя в Тель-Авиве, как известно, о создании реального палестинского государства говорить до сих пор всерьез не хотят.
Впрочем, это еще мелочи – президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сравнил Нетаньяху с Гитлером. Такая риторика во многом находит отклик у населения Ближнего Востока, где абсолютное большинство жителей требует прекращения вторжения в Газу – на что и рассчитаны выступления обычно осторожного Эрдогана.
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Провал сделки с ХАМАСом, разумеется, не улучшил отношения команды Байдена и израильского правительства. Пресса пишет о том, что американский президент угрожает сократить военную поддержку Израиля, если он начнет военную операцию в густонаселенных южных районах. На что уже поступил косвенный и очень патетический ответ Нетаньяху, высказавшегося в духе д’Артаньяна или Портоса: "Если нам придется сражаться в одиночку, мы будем сражаться в одиночку".
А тем временем в США Республиканская партия в палате представителей объявила о готовности начать процедуру импичмента в отношении Байдена из-за его угрозы прекратить военную помощь Тель-Авиву.
Таким образом, маленькая Газа стала для могущественного американского истеблишмента растяжкой: пытались угодить всем, но не смогли угодить никому. Ни республиканским сторонникам Тель-Авива, ни собственной пропалестински настроенной молодежке.
При этом причина ситуации, по всей видимости, состоит в том, что у Нетаньяху нет пространства для политического маневра.
Конец боевых действий в Газе будет однозначно означать для него потерю власти, а то и более неприятные последствия. Тем более что убедить израильское общество в решительной победе над ХАМАСом уже точно не получится, а местная пресса вполне открыто обсуждает возможных сменщиков Биби.
Поэтому правительство Нетаньяху продолжит воевать – и даже может решиться войти в Рафах. Хотя, как показал опыт той же Джебайлии или Зейтуна, такие действия приведут к массовому убийству мирного населения, которое буквально взорвёт Америку.
А реального контроля на Рафахом, даже если там окажутся израильские танки, будет добиться очень непросто.