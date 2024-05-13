https://ukraina.ru/20240513/1055032703.html

Тупик Газы. Ближний Восток как предвыборная растяжка для Байдена

Тупик Газы. Ближний Восток как предвыборная растяжка для Байдена - 13.05.2024 Украина.ру

Тупик Газы. Ближний Восток как предвыборная растяжка для Байдена

Сектор Газа – небольшая территория пустынной земли. Но она создает президенту Соединенных Штатов Америки Джозефу Байдену невероятное количество проблем, которые постоянно множатся. Потому что заключить соглашение о перемирии в Газе – "сделку", как это любят называть сами американцы – упорно не удается

2024-05-13T14:29

2024-05-13T14:29

2024-05-13T16:11

газа

израиль

ближний восток

биньямин нетаньяху

джо байден

эрдоган

демократическая партия

хамас

министерство здравоохранения

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/1c/1052477500_0:219:2750:1766_1920x0_80_0_0_2e652d5ac44f715e775fd14979cf947e.jpg

Еще 10 мая казалось, что у государственного секретаря Энтони Блинкена и советника по национальной безопасности президента США Джейка Салливана что-то наконец получилось.После многомесячных переговоров, которым по-своему помогали Египет и страны Персидского залива (в особенности Катар), организация ХАМАС наконец одобрила решение прекратить сопротивление израильскому вторжению в Газу.При этом хамасовцы согласились на то, к чему их так долго и настойчиво склоняли американцы. Они прекратили требовать полного выведения израильских подразделений из Газы, которая, таким образом, осталась бы оккупированной. Однако одобрили немедленное установление "устойчивого спокойствия" и "прекращение военных действий", – что вроде бы оставляло поле боя за войсками Беньямина Нетаньяху.В результате израильский премьер получил бы возможность объявить себя победителем, который подавил ХАМАС и занял территорию Газы. Что является для него единственным шансом сохранить власть.А у Байдена появилась бы возможность усмирить массовые протесты пропалестинских активистов в университетских кампусах. Потому что они создают в стране серьезное напряжение, а также лишают Демократическую партию значительной части низовых организаторов непосредственно перед выборами.Ведь в университетах противниками Израиля нередко являются молодые демократы, и агитировать за финансирующего израильскую армию президента они вполне открыто отказываются.Тем не менее сделка все равно сорвалась. Осведомленные журналисты сообщают, что договоренности были сорваны израильской стороной.Но важно отметить другое: бои идут сейчас не в Рафахе, расположенном на юге сектора Газа, возле границы с Египтом, где сосредоточено свыше миллиона беженцев. Ожесточенные столкновения вспыхнули в Джебайлии, на севере Газы, откуда ХАМАС вроде бы выбили еще осенью. По крайней мере, об этом отчитывались израильские чиновники.И такой же повторный штурм начался и в центральном районе Зейтун – откуда, получается, палестинцы тоже не уходили.Все это явно подтверждает мнение военных экспертов, которые давно говорили, что реальной победы над хамасовцами в действительности так и не произошло несмотря на множество победных реляций из Тель-Авива.Палестинские радикалы использовали против израильской армии мобильные, быстро перемещающиеся группы, а в случае бомбежек уходили от ударов по давно вырытым тоннелям. Наконец, они прекрасно знали родные для себя места и пользовались полной поддержкой местного населения.В результате потери ХАМАС были велики, но отнюдь не фатальны. А вот потери мирного населения, без преувеличения, огромны, учитывая не очень большой объём этой территории. По данным министерства здравоохранения Палестины, в секторе Газа погибло около 35 тысяч человек. Журналисты отмечают, что многие умирают от отсутствия медицинской помощи. Больницы разрушены. Со дня начала обострения конфликта убиты свыше 630 сотрудников медицинских учреждений. Да и лекарственных средств тоже чаще всего не хватает – доставлять их слишком опасно и сложно, особенно в ту же Джебайлию, где люди выживают с огромным трудом.Некоторые комментаторы считают, что причина, по которой Израиль отклонил практически согласованную сделку, кроется именно в этом. Израильские аналитики могли посчитать, что ХАМАС пошел на перемирие, потому что все равно сохраняет свое военное присутствие в различных районах сектора. А прекращение боевых действий поможет его упрочить – даже если в Тель-Авиве объявят о полной победе.Тем временем на международном дипломатическом фронте никакой победой даже не пахнет. В пятницу в Генеральной Ассамблее Организации Объединённых Наций состоялось голосование по вопросу рассмотрения правомочности вступления в организацию Палестины, которое поддержали 143 государства. Против высказались всего девять стран, включая США и Израиль.Это наглядно показывает всем, что думают в мире о ситуации в Газе. А некоторые довольно влиятельные страны постарались дополнительно подчеркнуть эффект голосования на площадке ООН."Резолюция представляет собой исторический шаг на пути к миру и достижению решения о создании двух государств", – заявили по этому поводу в министерстве иностранных дел Объединённых Арабских Эмиратов. Хотя в Тель-Авиве, как известно, о создании реального палестинского государства говорить до сих пор всерьез не хотят.Впрочем, это еще мелочи – президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сравнил Нетаньяху с Гитлером. Такая риторика во многом находит отклик у населения Ближнего Востока, где абсолютное большинство жителей требует прекращения вторжения в Газу – на что и рассчитаны выступления обычно осторожного Эрдогана.Провал сделки с ХАМАСом, разумеется, не улучшил отношения команды Байдена и израильского правительства. Пресса пишет о том, что американский президент угрожает сократить военную поддержку Израиля, если он начнет военную операцию в густонаселенных южных районах. На что уже поступил косвенный и очень патетический ответ Нетаньяху, высказавшегося в духе д’Артаньяна или Портоса: "Если нам придется сражаться в одиночку, мы будем сражаться в одиночку".А тем временем в США Республиканская партия в палате представителей объявила о готовности начать процедуру импичмента в отношении Байдена из-за его угрозы прекратить военную помощь Тель-Авиву.Таким образом, маленькая Газа стала для могущественного американского истеблишмента растяжкой: пытались угодить всем, но не смогли угодить никому. Ни республиканским сторонникам Тель-Авива, ни собственной пропалестински настроенной молодежке.При этом причина ситуации, по всей видимости, состоит в том, что у Нетаньяху нет пространства для политического маневра.Конец боевых действий в Газе будет однозначно означать для него потерю власти, а то и более неприятные последствия. Тем более что убедить израильское общество в решительной победе над ХАМАСом уже точно не получится, а местная пресса вполне открыто обсуждает возможных сменщиков Биби.Поэтому правительство Нетаньяху продолжит воевать – и даже может решиться войти в Рафах. Хотя, как показал опыт той же Джебайлии или Зейтуна, такие действия приведут к массовому убийству мирного населения, которое буквально взорвёт Америку.А реального контроля на Рафахом, даже если там окажутся израильские танки, будет добиться очень непросто.

https://ukraina.ru/20240425/1054730985.html

https://ukraina.ru/20231201/1051650147.html

газа

израиль

ближний восток

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Александр Сокуренко

Александр Сокуренко

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Сокуренко

газа, израиль, ближний восток, биньямин нетаньяху, джо байден, эрдоган, демократическая партия, хамас, министерство здравоохранения, эксклюзив