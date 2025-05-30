Как Бессарабия стала полноценной частью России
Михаил Семёнович Воронцов. Открытый источник
После Русско-турецкой войны 1806-1812 года Днестровско-Прутское междуречье было присоединено к России и на этой территории в 1818 году образована Бессарабская область, устав которой был утверждён 11 марта
И, надо сказать, с самого начала область эта была проблемной. На момент создания Новороссийского генерал-губернаторства в 1823 году из-за Днестра не прекращался поток жалоб на притеснения местными чиновниками, в то же время молдавские бояре интриговали против царских наместников, нарастали противоречия между мелкопоместным дворянством и аристократией, процветало казнокрадство.
Своеобразный управленческий тупик, с которым столкнулся генерал-губернатор Михаил Воронцов в Пруто-Днестровье, являлся следствием того, что две модели развития региона с 1812 года не оправдали себя.
Первая из них была заложена российским наместником Чичаговым и петербургским куратором Бессарабии Каподистрией. Согласно их планам, Бессарабии предстояло стать витриной Российской Империи на Дунае. Здесь должна была сохраниться административно-правовая система Молдавского княжества. Расчёт, видимо делался на то, чтобы в обозримом будущем "дожать" Турцию, отторгнуть у неё центральные регионы Молдавского княжества, воссоединить их с Пруто-Днестровьем и установить протекторат над объединённой Молдавией. По такой траектории осуществлялось развитие региона в 1812-16 годах.
Вторая модель стала создаваться в условиях, когда император Александр I в условиях создания антиреволюционного Священного союза с другими монархами Европы отказался от экспансионистских планов в отношении османских владений.
После окончания Наполеоновских войн было образовано автономное от Петербурга Царство Польское, получившее беспрецедентное по российским меркам самоуправление и широчайшие политические права для местных элит. Под руководством царского наместника Бахметева в Бессарабии попробовали внедрить польскую модель управления: выборность региональных и местных органов власти, административная и судебная автономия.
Однако эти преобразования упёрлись в низкий уровень политико-правовой культуры бессарабских дворян и их малочисленность. К примеру, на съезде дворян Бессарабии 1825 года необходимо было избрать 81 должностное лицо, а явилось на это мероприятие 100 делегатов. Общая же численность дворян, обладавших избирательными правами, в том году составляла лишь 200 человек. Очевидно, что о кропотливом отборе кандидатов на важные должности говорить не приходилось.
"Польская модель" не подошла. В этих условиях возобладал новороссийский вектор развития Бессарабии, в связке с другими регионами Северного Причерноморья. Логика данного шага объяснялась тем, что южные уезды Пруто-Днестровья по своим ландшафтам (степи, приморье) и структуре населения (зарубежные колонисты, государственные крестьяне из внутренних регионов России) были идентичны соседней Херсонской губернии. Здесь требовались те же управленческие подходы, что и в Новороссийском генерал-губернаторстве, которые мог обеспечить молодой и энергичный наместник Воронцов.
К моменту назначения на юго-западную окраину империи Воронцов был известен как либерал. Поэтому весть о его прибытии в качестве генерал-губернатора была чуть ли не с восторгом воспринята бессарабскими боярскими кругами. Однако, уже скоро они воочию увидели, что политический либерализм может сочетаться с централизацией системы управления и высокой требовательностью нового руководителя.
В Кишинёве Воронцов прибыл уже через несколько дней после приезда из Петербурга в административный центр наместничества (Одессу). 160 вёрст до столицы Бессарабии он преодолел за 13 часов. И сразу же приступил к ознакомлению с положением дел не только в областном центре, но и в Измаиле, Килие и Аккермане — городах южной части региона.
По словам очевидцев, бесчисленные жалобы и прошения, поданные тогда генерал-губернатору, буквально заполнили его кишинёвскую квартиру. Сам же Воронцов так сформулировал впечатления об этом подвластном регионе: "не могу вам описать всех тех мерзостей и беспорядков, которые мы нашли по всем частям. Законы в бездействии; финансы в запустении и без отчетности; народ в угнетении; полиция же "деспотствует"; варварство на каждом шагу".
К моменту своего возвращения в Одессу наместник сменил всю полицию Кишинёва. Полицмейстером был назначен армейский полковник Ридич. В дальнейшем Воронцов активно опирался на отставных военных при формировании правоохранительных органов.
Вскоре в регионе начались судебные процессы над коррупционерами. Самым громким из них стал суд над бывшим вице-губернатором Бессарабской области Матвеем Крупенским. За растранжиренные казённые займы и казнокрадство он был лишён своих наследственных вотчин. Однако добиться выполнения данного судебного вердикта наместник не смог. Судебная система Молдавии ещё и 200 лет назад знала способы, как заблокировать решения даже первых лиц региона.
В условиях дефицита местных дворянских кадров для органов управления прагматичный Воронцов, по сути, санкционировал нарушение запрета на приём на чиновничьи должности людей "неблагородного" происхождения, да ещё и из других губерний. Важную роль при этом играли выходцы из украинских регионов. Так, например, в областном правительстве Бессарабии служили четверо мещан из Чернигова. В региональной почтовой конторе работал бывший малороссийский казак и брацлавский мещанин. Некоторые из них получали даже руководящие должности. К примеру, черкасский мещанин Дмитрий Клименко дослужился до столоначальника (руководителя отдела) в областном правительстве.
Практически сразу после знакомства с положением дел в Бессарабии Воронцов стал критиковать действовавший Устав области от 1818 года. Он выступал против соединения в рамках центрального учреждения области — Верховного Совета административно-хозяйственных функций и законодательных полномочий.
Предметом недовольства являлось также то, что имевшие большинство в Совете выборные представители местного дворянства зачастую блокировали инициативы центральных властей.
Новый Устав Бессарабской области был утверждён императором Николаем I в 1828 году и получил официальное название "Учреждение для управления Бессарабской областью". Областной совет по нему теперь лишь выносил рекомендации по раскладкам земских повинностей, согласовывал сметы расходов. Однако в его арсенале появился такой важный инструмент как распределение местного 10% капитала за счёт казённых доходов. Средства из этого фонда могли тратиться на строительные и другие капитальные нужды.
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Текущее же административно-хозяйственное управление Бессарабией сосредотачивалось в Областном правлении, в составе которого функционировали казённая палата, почтовое, карантинное, таможенное управления, а также управление соляных озер. Делопроизводство в целях облегчения контроля теперь полностью велось на русском языке, на область распространялось общероссийское законодательство. Высшей судебной инстанцией для Бессарабии, как и для других провинций империи становился Сенат. Выборность областных чиновников отменялась, так же как и избрание дворянами уездных исправников, земских судей и полицейских.
Тем не менее, не следует рассматривать период правления Бессарабией Воронцова как время, когда выборное начало только сокращалось. Ведь в 1823 году в структуре дворянской корпорации были учреждены выборные должности уездных предводителей дворянства. Первоначально на их плечи легла опека над дворянскими вдовами и сиротами. В дальнейшем же обязанности этих должностных лиц расширялись.
Избирательное право было распространено на дворян, не имевших чинов по Табели о рангах. К управлению привлекалось и сельское население. Летом 1826 года было утверждено положение, которым в казённых селениях Бессарабской области учреждались волостные правления. На должности голов и заседателей этих правлений должны были избираться местные жители, которые не были под судом и следствием и имели собственное хозяйство.
В целом же Воронцов уделял большое внимание развитию корпоративного самоуправления привилегированного сословия Бессарабии. В 30-40-е годы XIX в. ушли в прошлое кровопролития на дворянских выборах, власти способствовали налаживанию субординации между дворянскими обществами различных уровней. В дальнейшем же, когда опыт работы в выборных дворянских учреждениях был накоплен, встал вопрос о расширении регионального самоуправления.
Правда, это произошло уже при Александре II и при преемнике Воронцова — генерал-губернаторе Александре Строганове. Александр II удовлетворил ходатайства областного предводителя дворян о введении выборности председателей уголовного и гражданского судов, восстановлении выборности полицейских чинов и членов земских судов.
Успокоив политическую ситуацию в регионе, Воронцов приступил к его социально-экономической модернизации. Сложно найти какую-то хозяйственную отрасль Бессарабии, к которой не приложил свою руку этот наместник.
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Воронцова можно считать зачинателем местного садоводства. Ещё вступая в генерал-губернаторство н отмечал, что Российская империя тратит сотни миллионов рублей на ввоз фруктов и вин из-за границы, в то время как соответствующие продукты из южных регионов страны "доходят до главных пунктов потребления в России в весьма малых количествах…"
В 1823 году был разрешён беспошлинный вывоз сливы из Бессарабии через днестровские таможни, что многократно расширило торговлю этим товаром. Самыми крупными покупателями сельхозпродукции на Дмитриевской ярмарке в Кишиневе (по данным в 1831 году) являлись купцы Московской, Херсонской, Курской и Орловской губерний.
В 1826 году в Пруто-Днестровье стартовала программа раздачи казенных земель в "вечное потомственное владение" при условии, что на площади не менее полудесятины новые собственники будут возделывать сад. Владельцы садов к тому же освобождались от уплаты податей.
В 1844 году неподалеку от Кишинева открылось первое Бессарабское училище садоводства. В нём были созданы обширные питомники саженцев плодовых деревьев и сушильни для фруктов. После обучения воспитанники училища возвращались в родные места, где им для разведения садов выделялась общественная земля.
С 30-х годов XIX в. в Бессарабской области начался настоящий хлебный бум. А ещё через десятилетие регион занял лидирующее положение среди губерний Новороссийского края по количеству выращенного зерна. В этот период область превзошла по среднедушевому сбору зерновых Молдавию (38 пудов против 24-х).
Взрывной рост аграрного производства стимулировался ростом сбыта продукции внутри России и на внешних рынках. Понимая это, Воронцов прикладывал огромные усилия для повышения транспортной доступности региона.
В 1840 году первый пароход под символическим названием "Граф Воронцов" связал бессарабский Аккерман с Овидиополем через Днестровский лиман. В августе 1845 года в Одессе на воду был спущен буксирно-пассажирский пароход "Днестр". Он доставлял баржи между Днестровским лиманом и Бендерами. Оба первых парохода были изготовлены по заказу российского правительства в Англии.
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Спрос на транспортировку грузов по рекам был столь высок, что к этому виду коммерции стали подключаться частные лица. В 1842 году по Днестру стал ходить первый частный пароход, опять же английского производства — "Луба". Его маршрут пролегал между Одессой и подольским Ямполем.
Перед Крымской войной Днестровская линия Новороссийской пароходной экспедиции обеспечивала самые крупные в Причерноморье пассажирские перевозки — до 34,6 тыс. человек в год. Быстро рос объём грузоперевозок.
Но ещё большие масштабы имело судоходство по Дунаю. Для его стимулирования в 40-50-х годах осуществлялась программа расширения дунайских портов Бессарабии: в Измаиле, Рени и Килие.
Новый импульс при Воронцове получила переселенческая политика. Были приняты меры по привлечению в край задунайских переселенцев. Наместник добился переселения в Бессарабию 20 тыс. государственных крестьян из внутренних губерний Российской империи.
Облегчалась торговля с остальной Россией. В правление Воронцова было отменено хождение в крае османской монеты, и Бессарабия полностью перешла на российскую денежную систему.
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Поистине революционное значение имело упразднение в 1830 году ранее существовавших на Днестре таможен. Это привело активной миграции в Бессарабию предпринимателей из российских губерний и из-за границы.
Воронцов добился льготного режима функционирования текстильных предприятий. С 1826 года и на десять лет они получили льготу по уплате казённых податей, право свободного ввоза материалов и инструментов из других стран, а также право беспошлинного вывоза продукции в соседние губернии (пока Днестровская таможенная линия ещё существовала).
Таким образом, именно в правление генерал-губернатора Воронцова произошла полноценная интеграция Бессарабского региона в политическое и экономическое пространство Российской империи.
Бессарабская губерния сохраняла верность Российской империи даже тогда, когда последняя перестала существовать. Молдавская Демократическая республика была провозглашена (в составе Российской республики) лишь в декабре 1917 года, когда возникла угроза поглощения её объявившей независимость Украинской Народной Республикой.
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