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Пораженцы в Верховной Раде Украины. Они приближают крах режима Зеленского

Пораженцы в Верховной Раде Украины. Они приближают крах режима Зеленского - 21.04.2024 Украина.ру

Пораженцы в Верховной Раде Украины. Они приближают крах режима Зеленского

По сообщениям американских СМИ, число не верящих в победу Украины политиков и экспертов в США стремительно растет. Заголовки: "Время на стороне России", "У Украины нет стратегии победы" перестали быть сенсациями. Запад жестоко разочарован "успехами" ВСУ на поле боя

2024-04-21T14:10

2024-04-21T14:10

2024-04-21T14:10

украина

сша

киев

владимир зеленский

юлия тимошенко

петр порошенко

верховная рада

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Мрачные настроения привели к обоснованному скептицизму в отношении дальнейшего предоставления помощи киевскому режиму. Средства в американском конгрессе выделяются, но с полугодовой задержкой - "со скрипом и скрежетом". На днях медиакорпорация Радио Свобода* выступила с характерным подкастом: "Американские вопросы: Необоснованный пессимизм пораженцев?".Да и в Европе ширится мнение, что "как бы ни завершился конфликт на Украине, ЕС уже проиграл". К примеру, премьер-министр Словакии Роберт Фицо постоянно заявляет, что единственный способ положить конец украинскому кризису — это отказ Киева от части территорий."Вирус пораженчества бродит по Европе и Америке" - так можно перефразировать классиков марксизма. В истории оптимизм как высокий боевой дух считается важным фактором увеличения военной силы, тогда как пораженчество является заразным и ведет к ослаблению воюющей стороны.Очевидно, что если в рядах противостоящей России коалиции западных стран все более проявляются пораженческие настроения, то они отражаются на внутриполитической ситуации в украинском государстве, как прокси-армии ЕС и НАТО.Влиятельное американское издание Politico утверждает, что Украина испытывает "опасную нехватку чего-то еще более труднодоступного, чем снаряды, — боевого духа, необходимого для победы. Картина, сложившаяся из десятков интервью с политическими лидерами, военными и простыми гражданами – в победу не верят ни гражданское население, ни солдаты, ни их руководство".Но возможно ли широкое "пораженческое" антивоенное движение в сегодняшней Украине, как это было в США во время войны во Вьетнаме?Тотальная закрытость информационного пространства воюющего режима Киева исключает любые открытые заявления оппозиционных политиков с признанием бессилия украинской власти и безнадежности военных действий. Тем более исключает призывы к мирным переговорам, которые Зеленский сам себе запретил своим же указом.Подобные действия рассматриваются киевским режимом как ведение психологической войны на стороне противника, приравниваются к государственной измене и жестоко преследуются. Как тут не вспомнить участников немецкой подпольной группы "Белая роза", которые в 1943 году были обвинены фашистами в "пораженчестве" и приговорены к смертной казни. В Украине фактически не действуют любые непарламентские политические силы, однако есть влиятельные организованные группы политико-экономических интересов, скрытно выступающие за свержение режима Зеленского, в том числе и путем "поражения в войне".О характере противостояния красноречиво свидетельствуют материалы Единого госреестра судебных решений и документы отчетности Офиса генпрокурора: 60 депутатам Верховной Рады Украины текущего созыва предъявлено обвинение в совершении уголовных преступлений, 12 украинских парламентариев прямо обвиняются в государственной измене и посягательстве на территориальную целостность Украины. Больше всего среди них представителей запрещенной нацистским режимом партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" (ОПЗЖ).Еще 25 парламентариев обвиняются в коррупции, 13 депутатам предъявлены обвинения в недостоверном декларировании доходов, а еще 10 депутатам предъявлены обвинения в служебном подлоге для выезда за границу, мошенничестве, уклонении от уплаты налогов. Почти все они являются представителями фракции пропрезидентской партии "Слуга народа". Но известно, что уже десятки раз Офис президента Зеленского "отмазал" избранных парламентариев от преследования за реальные уголовные преступления по принципу "своим все, чужим – закон и тюрьма". Понятно, что причина такой избирательности в нелояльности и пораженческих настроениях.В провластной фракции "Слуга народа" из 247 депутатов за законопроекты Офиса Зеленского и правительства последние два года голосуют обычно меньше 180 человек. Достичь позитивного результата в голосовании (226 голосов) помогают сателлиты: "партнерская" (из-за частого голосования со "Слугой") группа "Доверие" (в составе - 19 депутатов), а также депутатская группа "За будущее" (17 депутатов). Последнюю группу сразу можно назвать "латентными пораженцами", ведь ей руководит Игорь Палица, близкий друг и бизнес-партнер томящегося в следственном изоляторе олигарха Игоря Коломойского.Как правило, фракции "Слуга народа" помогают голосами протаскивать законопроекты Зеленского два осколка запрещенной ОПЗЖ - группа "За жизнь и мир" (22 члена) и группа "Восстановление Украины" (17 членов). Этих бедняг "пораженцами" и замаскированными "агентами противника" называют все остальные депутаты Верховной Рады. В любой момент их могут лишить свободы, без суда отобрать бизнес и собственность.Представители украинского юридического сообщества отмечали, что своеобразными "заложниками режима" депутатов от запрещенной партии ОПЗЖ, делают аресты региональных ячеек этой партии, прежде всего помощников депутатов в их избирательных округах в центральной, южной и восточной частях Украины. По информации Управления верховного комиссара ООН по правам человека, к концу февраля 2024 года на Украине было возбуждено 7439 уголовных дел по обвинению в отрицании "российской агрессии" и пораженческих настроениях. Часть из них — за сотрудничество чиновников от ОПЗЖ с "оккупантами". Количество приговоров составило 1168.А вот депутатская фракция "Голос" (20 членов) - единственная в Верховной Раде Украины, против депутатов и помощников депутатов которой не возбуждено ни одного уголовного дела. Все депутаты фракции являются выпускниками и стипендиатами фондов Джорджа Сороса и украинского олигарха Виктора Пинчука. Основатель партии фронтмен музыкальной группы "Океан Эльзы" Славко Вакарчук три года как сложил депутатские полномочия и "отошел от политики". Тогда же эта "оппозиционная" фракция раскололась пополам: половина поддерживает власть, половина голосует против законопроектов Зеленского. Характер пораженческих настроений якобы проевропейского "Голоса" напрямую зависит от "усталости от войны" в определенных кругах ЕС и США.Интересная ситуация сложилась в правой, так называемой "патриотической" оппозиции в украинском парламенте.Фракция Юлии Тимошенко "Батькивщина" (24 депутата) системно и жестко критикует все законопроекты власти, в том числе и последний скандальный закон "О мобилизации". Юлия Тимошенко и ее заместитель по партии "Батькивщина", первый заместитель председателя комитета ВРУ по вопросам внешней политики Григорий Немыря постоянно встречаются с представителями западных государств, недовольных агрессивными заявлениями и "неразумной политикой" правящего режима.16 апреля 2024 года Тимошенко с Немырей встретились с послом Германии в Украине Мартином Егером. Обсуждали "продолжение диалога относительно приоритетов помощи Украине со стороны Германии". В переводе с протокольного дипломатического это звучит так: "как склонить Зеленского к мирным переговорам".На официальном сайте фракции "Батькивщина" - тишь и гладь, однако размещена статья аграрного рейдера, точно не спеца в геополитике, депутата Вадима Ивченко: "Три сценария развития событий в Украине". Статья откровенно пораженческая: "усиливается общественная депрессия в стране, продолжается экономическое падение". Прогноз: "силы обороны будут истощаться, политический и социальный кризис в стране – усиливаться". Такой вот тайный сигнал Юлии Тимошенко всем заинтересованным лицам.Интересы бывшего президента Украины Петра Порошенко представлены в украинском парламенте оппозиционной фракцией "Европейская солидарность" (27 депутатов). Недавно он был задержан силовиками на границе Украины, когда собирался выехать в Западную Европу на встречу с "главным европейским пораженцем" премьером Венгрии Виктором Орбаном и его единомышленниками в ЕС.Официальный сайт этой оппозиционной фракции насыщен обличительными и пораженческими заявлениями. К примеру, неистовый спикер "Европейской солидарности" Ирина Геращенко утверждает: "время играет на Россию" и завуалировано призывает к мирным переговорам: "Хочется, чтобы у украинских детей был шанс пожить без войны, которая длится уже 10 лет".А вот идеолог фракции Ростислав Павленко с горьким сарказмам заявляет: "Фраза "Просто перестать стрелять" (речь об условиях для мира от Зеленского – Авт.), наверное, войдет в учебники истории. "Просто" — это удобно для власти. Этим и диктуются их решения. Поэтому на каждом повороте они поворачивают не туда. Со всеми нами на борту".Пораженцам в Верховной Раде нужна коммуникационная площадка. 17 апреля 2024 года на брифинге Петр Порошенко заявил: "Люди имеют право слышать дискуссии в парламенте. Люди имеют право знать те риски и угрозы, которые есть в стране. Мы требуем немедленно начать прямую трансляцию заседаний парламента, допустить туда журналистов и обеспечить право украинского народа на правду".Таким образом, мотивированных пораженцев в украинском парламенте более трети от состава депутатского корпуса, и число их будет расти. Эксперты считают, что потенциальным лидером антивоенного движения в Верховной Раде может стать бывший спикер и глава межфракционного объединения "Разумная политика" Дмитрий Разумков.Мы же продолжаем наблюдать за динамикой внутриполитических процессов в Киеве, учитывая, что пораженческое движение - один из ключевых факторов, приближающих неминуемый крах нацистского режима на Украине.* Организация признана в России иноагентом

https://ukraina.ru/20240421/1054629139.html

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Андрей Мишин

украина, сша, киев, владимир зеленский, юлия тимошенко, петр порошенко, верховная рада, слуга народа