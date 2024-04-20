https://ukraina.ru/20240420/1054626515.html

ЕС обещает Киеву новые системы ПВО. Но в Польше намекают на большее

ЕС обещает Киеву новые системы ПВО. Но в Польше намекают на большее - 20.04.2024 Украина.ру

ЕС обещает Киеву новые системы ПВО. Но в Польше намекают на большее

Премьер Польши Дональд Туск заявил, что на саммите ЕС "было выражено общее намерение, чтобы Европа взяла на себя часть ответственности за безопасность украинского неба". Но пока это похоже на фигуру речи.

2024-04-20T16:02

2024-04-20T16:02

2024-04-20T16:03

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Двухдневный саммит ЕС на уровне глав государств и правительств, который состоялся 17-18 апреля, не обошёлся без украинского вопроса, – хотя главными пунктами его повестки были проблемы Ближнего Востока, отношений ЕС и Турции, а также меры по повышению конкурентоспособности европейской экономики.Именно последний вопрос был ключевым, и его обсуждение заняло больше всего времени – почти полтора дня. Потому по Украине решили "отстреляться" с самого начала, тем более, что принятие конкретных решений не планировалось.Сначала лидеры ЕС выслушали привычное уже для них "дай" из Киева в исполнении Владимира Зеленского в футболке цвета хаки. "Россию можно остановить только силой ПВО – конкретными системами Patriot, IRIS-T, SAMP/T, NASAMS. Системами, которые есть в вашем распоряжении. Они нужны Украине прямо сейчас. Они нужны, чтобы Путин был лишён привычки полагаться на террористические методы. Это, в частности, и ваша потребность в безопасности", – патетически заявил президент Украины, который через месяц потеряет легитимность.Как всегда, самую активную поддержку он получил от лидеров стран Прибалтики. "Я обеспокоен тем, что мы теряем фокус на Украине, – заявил президент Литвы Гитанас Науседа. Он посетовал, что "мы принимаем решения, но не реализуем их", и временной разрыв между принятием решений ЕС и их реализацией занимает "несколько, а то и больше, месяцев".Поддержка Киева со стороны Берлина была менее пафосной, но более конкретной. В субботу Германия отправила на Украину третью свою систему Patriot, и теперь канцлер Олаф Шольц высказал пожелание, чтобы его европейские коллеги, у которых также есть работающие системы ПВО, тоже передали их Киеву. Шольц использовал саммит, чтобы убедить своих коллег вернуться домой и посмотреть, что ещё возможно, заявив, что "скорость теперь является ключевым моментом".Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте вместе со своей датской коллегой Метте Фредериксен призвал партнеров по ЕС активизироваться, потому что "в странах НАТО есть запасы, и мы должны посмотреть, не держим ли мы в своих запасах слишком много, и не должны ли мы сместиться к защите Украины?"Однако в результате лидеры ЕС не взяли на себя никаких новых обязательств по оказанию военной помощи Киеву. В ходе дискуссий было высоко оценено решение Германии отправить на Украину систему ПВО Patriot, однако в итоговом документе саммита оказались лишь общие формулировки."Европейский Совет подчеркивает необходимость срочно обеспечить поставки систем ПВО для Украины, а также ускорить и активизировать доставку всей необходимой военной помощи, включая артиллерийские боеприпасы и ракеты. Он призывает государства-члены ЕС обеспечить необходимые последующие меры. Европейский Совет приветствует прогресс по предложениям о направлении чрезвычайных доходов, полученных от обездвиженных активов России, на благо Украины, и призывает к их скорейшему принятию" – сказано в документе.При этом в нём специально отмечено, что "военная поддержка будет оказываться при полном уважении политики безопасности и обороны отдельных государств-членов, и с учетом интересов безопасности и обороны всех государств-членов".Это явно не тянуло на "перемогу", которую ожидали от саммита в Киеве, и пилюлю решил подсластить польский премьер Дональд Туск. Возвращаясь из Брюсселя в Варшаву, прямо в самолёте он сделал заявление для СМИ, которое звучало достаточно сенсационно. Стоит отметить, что премьер-министр Польши, в отличие от других лидеров стран ЕС, не выступал публично во время двухдневного саммита Евросоюза в Брюсселе."Выводы саммита включают положение о том, что ЕС будет поддерживать воздушную безопасность над Украиной, и это что-то новое", – сказал премьер-министр Польши. Однако на самом деле подобной формулировки в документе нет. Видимо, именно поэтому Туск сразу же добавил, что "это не имеет практического значения, поскольку ЕС как таковому нечего отправлять на Украину".Глава польского правительства пояснил, что решения о передаче оружия всегда принимаются национальными государствами, и Европейский Совет не имеет на них никакого влияния. Он подчеркнул, что Польша является прифронтовой страной, потому она не может предоставить Киеву свои комплексы Patriot, и никто в ЕС не ожидает этого от Варшавы. "Мы должны защищать своё воздушное пространство" – отметил Дональд Туск.Но главной сенсацией было не это. "Было выражено общее намерение, чтобы Европа взяла на себя часть ответственности за безопасность украинского неба", – заявил премьер-министр Польши, хотя ни один из лидеров стран-членов ЕС или высших должностных лиц Евросоюза ничего подобного официально не говорил. Никаких дополнительных комментариев по поводу этих слов ни из канцелярии Туска, ни от МИД Польши до сих пор не последовало. То есть можно только предполагать, что политик имел в виду – свою оценку итогового документа саммита, или ход дискуссий в ходе его закрытой части."Настроение на саммите, может, и не было минорным, но все понимали, что это критический момент, и ближайшие недели могут решить судьбу этой войны", – также заявил Туск. При этом он пригрозил польским фермерам, которые блокируют КПП на границе с Украиной, силовым разгоном их акций."Нам придется принять решения, которые защитят польские погранпереходы. Сегодня, независимо от обоснования протестов, переходы больше не могут блокироваться. Мы не можем никоим образом мешать Украине, когда решается судьба войны", – подчеркнул премьер Польши.В польском сегменте социальных сетей по этому поводу уже написали, что Туск получил на саммите ЕС команду разблокировать границу с Украиной, раз уж передать Киеву системы Patriot он не может.

https://ukraina.ru/20240420/1054615637.html

https://ukraina.ru/20240419/1054620607.html

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эксклюзив, украина, киев, польша, туск, олаф шольц, владимир зеленский, ес, евросоюз, нато