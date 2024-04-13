https://ukraina.ru/20240413/1054473547.html

Патриотизм как высшая форма украинского лицемерия. Зеленый кардинал Украины и мама с татуировкой тризуба

Патриотизм как высшая форма украинского лицемерия. Зеленый кардинал Украины и мама с татуировкой тризуба - 13.04.2024 Украина.ру

Патриотизм как высшая форма украинского лицемерия. Зеленый кардинал Украины и мама с татуировкой тризуба

Мама Андрея Ермака, главы Офиса президента Зеленского, сделала себе татуировку. Она наколола на плече тризуб, который на Украине считается государственным символом, в жёлто-голубых тонах, в цветах флага Украины.

2024-04-13T10:24

2024-04-13T10:24

2024-04-13T11:21

эксклюзив

украина

владимир зеленский

андрей ермак

мобилизация

россия

киев

софия ротару

офис президента

сбу

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Маме 77 лет. Видимо, так героическая мама борется за "незалежность".Эту историю рассказал сам Ермак американскому изданию "Политико" в качестве подтверждения того, что вся Украина, как и его мама, готова "стоять до конца."Самого Ермака в "Политико" называют "зелёным кардиналом" Украины. Так как он носит куртку и штаны цвета хаки, как и Зеленский. И фамилия Зеленского от слова "зелёный". А сам Ермак - вроде как "серый кардинал", но на самом деле он зелёный.Если бы речь не шла об очень серьезных вещах: мобилизация, возможность мирных переговоров, продолжение войны - можно было бы подумать, что в "Политико" решили опубликовать какой-то юмористический материал.Зеленый кардинал. Мама в 77 набивает татуировки.Там есть ещё подробности: "Ермак считается правой рукой Зеленского. Они даже вместе поднимают тяжести в спортзале." Поэтому и "правая рука"?Но к сожалению, всё это не юмор.Выдумки ЕрмакаОсновная же тема интервью - нет, никаких мирных переговоров, никакой капитуляции. Народ этого, дескать, не допустит. А Зеленский - он, якобы, "народный президент", и делает то, чего хочет народ.Надо же, а мы думали, что Зеленский делает то, что ему скажут делать управители из США, Британии и прочих глобалистских элит.Мама Ермака наверняка спокойно может развлекаться с татуировками, пребывая где-то на Лазурном берегу или в другой приятной локации, и судя по всему, изнывая от безделья. Трудно найти какой-то другой разумный мотив экзотическому поступку пожилой женщины.А обычные жители Украины вряд ли думают сейчас о том, в каких цветах сделать себе патриотическую татуировку. Они думают, в основной своей массе, о том, как бы выжить и не попасть в армию.Но вот Ермак считает по-другому:"Люди могут сказать, что устали, но если вы спросите их, хотят ли они пойти на компромисс с Россией, они решительно скажут: "нет". И тот факт что люди остаются в Украине со своими семьями, является подтверждением того, что в целом настроения народа по-прежнему сильны. "Каждая фраза здесь - выдумка."Если вы спросите их". Никто никого не спрашивает и не спрашивал никогда. Хотят ли они пойти на компромисс с Россией? Было бы как раз очень интересно узнать ответ жителей Украины. Ермак, конечно, знает этот ответ. С другой стороны, спрашивай-не спрашивай, а за честный ответ могут ведь и в тюрьму упечь "по госизмене", как уже не раз было.Конечно, хотят, и чем дальше, тем больше. Особенно если речь идёт о "компромиссе", то есть о каком-то более или менее пристойном для Украины варианте, с "сохранением лица", хотя бы в дипломатическом смысле.Правда, чем дальше на запад, тем больше будет "незламных" бойцов, которые сидя в кофейнях Львова или Тернополя рассуждают про войну за незалежность. А за рубежом их будет еще больше. В Польше, Словакии и Германии будут требовать биться "до последнего украинца", конечно, не имея при том в виду самих себя. И не собираясь возвращаться из спокойных и безопасных мест. И это - не десятки тысяч, а миллионы "патриотов", любящих сражаться "за родину" чужими руками.МобилизацияЕщё более нелепо звучит "факт, что люди остаются на Украине со своими семьями". Да, есть такой факт. Но остаются они по другим причинам.Основная - это мобилизация и невозможность для мужчин покинуть страну.Те, кто не уезжает, чаще всего просто не могут это сделать из соображений безопасности. Выехать за рубеж мужчины не могут, и даже перемещаться с востока на запад страны для них очень опасно."Я не уезжаю из Харькова, и не выезжаю даже за пределы своего района, потому что в своём районе легче укрыться, знаешь, где они стоят, - рассказывает харьковчанин в интервью автору Ютуб канала "Вок энд ток". "Они" - имеются в виду сотрудники ТЦК, которые ловят народ для мобилизации."Если же ты переселенец, то тебя моментально мобилизуют. С моими друзьями так было. Уехали в другую область, пошли встать на учёт как переселенцы, их сразу в армию мобилизовали"."Это - не наша война, сказали они Украине"Миллионы эмигрантов с Украины - уже ответ на вопрос, считает ли народ эту войну "своей".10 миллионов уехало из страны, а могло бы уехать и 20 миллионов, если бы были открыты границы."Это не наша война, сказали они Украине", - говорит украинский политолог Андрей Ермолаев.А общее число тех жителей Украины, кто оказался в "русском мире", получил паспорта России, и сейчас кто-то из них воюет против Украины - 6-7-8 миллионов человек, оценивает политолог.Кто попроворнее, успел выехать в первые месяцы. В направлении России выехать можно было и мужчинам. Остальные выезжали потом за бешеные деньги в западном направлении. Переплывали реки, переходили по тропам контрабандистов.История РотаруМногие помнят, наверное, фото сына и внука Софии Ротару, которые с помощью каких-то контрабандистов на лодках пытались переправиться в другую страну, но не вышло.Руслан и Анатолий Евдокименко были пойманы на переправе через реку Днестр.Но очевидно, что "вопрос порешали". Как и все высокопоставленные "патриоты", они оказались за пределами Украины.Сегодня оба гуляют по улицам Нью Йорка и Парижа. Сын Ротару вообще считается "светским львом" в Нью-Йорке. А какой был сторонник режима, какой "патриот". И с флагом Украины (с мамой вместе) фотографировался. И на мотоцикле с флагом ездил. Наверняка, имеет не одну татуировку с тризубом.История семьи Ротару - наглядная история того, что происходит с неистовыми любителями Украины при первых признаках опасности."Патриоты Украины" - это вообще чаще всего истероидные личности.Они любят публичность (майданы, демонстрации с факелами в день рождения Бандеры, фото в соцсетях с флагами, много криков и много песен). Бесконечный перформанс в стиле Сердючки.Но не дай Бог, речь пойдет об их имуществе и личной безопасности.Да и настроение у "патриотических масс" меняется очень быстро: сегодня они кого-то обожают, завтра - полное равнодушие, как случилось с президентом Ющенко. Сегодня они "за идею", завтра - "не, вы тут сами воюйте, моя хата с краю".Наша идея - эмиграцияИ конечно, не будем забывать про настоящую, выстраданную, заветную национальную идею практически любого "патриота" Украины: эмиграция."Не нам, так хоть детям." И сами ехали, и выталкивали всеми силами детей за рубеж. А сейчас - это можно сказать, тренд украинской "провластной тусовки ".Посмотрите на любого высокопоставленного "патриота". Особенно на тех, кто громче всех кричит про то, что "никаких компромиссов", "продолжаем воевать".Мэр Киева Кличко: "к сожалению, мои дети - граждане Германии". Поэтому они учатся и развлекаются в Европе, в отличие от детей обычных киевлян и обычных граждан Украины, которым не повезло "свалить" за рубеж."Сывочолый гетьман" бывший президент Порошенко: все дети учатся и живут за рубежом.Пропагандист Дмитрий Гордон*, который всех призывает на Украине: стоим до победы, до "границы 1991 года"!Его дети в США, хотя он долго и много обещал, что они обязательно пойдут на фронт. И что же? "Старший сын сильно болен, - оправдывается теперь Гордон - а два младших - граждане других стран, живут сейчас в США". Им не до войны и не до Украины.Да и сам Гордон в первые же дни "позорно убежал на Западную [Украину], первым же, в колоннах, где уезжали женщины и дети. Потом долго сидел в какой-то сауне на Западной [Украине], не показывая, где он. Ну да, пусть лучше гибнут те, кто в Лондоне не учился", - написал про Гордона украинский блогер Анатолий Шарий.Так где же патриоты?"Патриоты" вообще бежали первыми, особенно высокопоставленные.В первые недели после начала СВО из Киева пропал глава СБУ Баканов (ходили слухи, что выехал за пару дней до начала с несколькими фурами денег и другого скарба семьи Зеленского).Пропала из Киева на месяц Генпрокурор Украины Венедиктова.Сегодня Венедиктова - посол Украины в Швейцарии. Баканов стал адвокатом в Полтаве, но на самом деле тоже находится вдали от Украины. Стережёт добро - своё и Зеленского.А кстати, где пребывают сам Ермак и Зеленский? Кроме тех случаев, когда они встречаются с представителями Запада в Киеве или дают интервью западным же журналистам, всё остальное время и Ермак, и уже не совсем легитимный президент "Зе", по слухам, находятся за пределами Украины.Так безопаснее. И ближе к центрам принятия решений. И к центрам выдачи очередных денежных траншей.Там же, судя по всему, пребывает чуть ли не весь парламент Украины. В момент принятия важнейшего закона о мобилизации в зале Верховной Рады находились далеко не все, кто голосовал.Возможно, не все знают: в самой "демократичной" стране Европы, которая и воюет, якобы, "за демократию", вход журналистам в Раду теперь запрещён. Поэтому посчитать точно невозможно. Карточки же депутатов "голосуют" уже давно без самих депутатов.А сами "слуги народа" - давно уже где-то там, подальше от Украины. Там, где легко и просто можно быть "патриотом Украины", находясь в комфорте и безопасности. И раздавать интервью о "невозможности никаких переговоров".Там они и будут "стоять до конца". Ну не фронте же им быть?* Признан в России террористом

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Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Елена Мурзина

эксклюзив, украина, владимир зеленский, андрей ермак, мобилизация, россия, киев, софия ротару, офис президента, сбу, патриот украины