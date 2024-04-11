Принудительную эвакуацию из ещё 47 населенных пунктов Харьковской области объявили власти

На Киев через Харьков: о целях России, партизанах на Украине и главном городе для успеха СВО – Кот

Политолог, публицист, автор книги "Украинцы! Мы русские!" Юрий Кот в эфире Украина.ру прокомментировал подготовку к предстоящей мирной конференции по Украине, а также недавние заявления экс-президента Украины Леонида Кучмы и рассказал о значимости харьковского направления для СВО