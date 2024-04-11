Принудительную эвакуацию из ещё 47 населенных пунктов Харьковской области объявили власти - 11.04.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240411/1054454273.html
Принудительную эвакуацию из ещё 47 населенных пунктов Харьковской области объявили власти
Принудительную эвакуацию из ещё 47 населенных пунктов Харьковской области объявили власти - 11.04.2024 Украина.ру
Принудительную эвакуацию из ещё 47 населенных пунктов Харьковской области объявили власти
В Харьковской областной военной администрации (ОВА) приняли решение о принудительной эвакуации семей с детьми из ещё 47 прифронтовых населенных пунктов. Пока такое решение самого Харькова не касается
2024-04-11T17:02
2024-04-11T17:02
новости
харьковская область
харьков
россия
олег синегубов
игорь терехов
сво
эвакуация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103402/00/1034020076_0:0:5568:3132_1920x0_80_0_0_a6e7492ae98691da893a80e4fa17aa51.jpg
"Речь идет только о близких к границе с РФ населенных пунктах Харьковского, Богодуховского и Изюмского районов. По нашей информации, в определенных населенных пунктах проживают 182 ребенка", – приводит слова чиновника из ОВА "РБК-Украина". По словам руководителя администрации Олега Синегубова, эти населённые пункты регулярно подвергаются обстрелам, в том числе, с применением авиабомб ФАБ, артиллерии и ракет. Ранее Синегубов сообщал, что принудительная эвакуация объявлена для жителей 18 населённых пунктов Купянского района Харьковской области. В конце марта власти Харьковской области объявляли о намерении расширить эвакуацию на ещё несколько районов. Позже мэр Харькова Игорь Терехов заявлял, что в случае перехода к наиболее активным боевым действиям из города не будут эвакуировать жителей. Также Терехов уверен, что ВС России не будут наступать на Харьков, хотя с весны эту тему активно обсуждают СМИ.
https://ukraina.ru/20240410/1054425133.html
харьковская область
харьков
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103402/00/1034020076_619:0:5568:3712_1920x0_80_0_0_e5df3c67ee4e2db73852636d33e3065f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, харьковская область, харьков, россия, олег синегубов, игорь терехов, сво, эвакуация
Новости, Харьковская область, Харьков, Россия, Олег Синегубов, Игорь Терехов, СВО, эвакуация

Принудительную эвакуацию из ещё 47 населенных пунктов Харьковской области объявили власти

17:02 11.04.2024
 
© AP / Bernat ArmangueХарьковская область подбитый украинский танк, ботинки всу оружие
Харьковская область подбитый украинский танк, ботинки всу оружие - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© AP / Bernat Armangue
Читать в
В Харьковской областной военной администрации (ОВА) приняли решение о принудительной эвакуации семей с детьми из ещё 47 прифронтовых населенных пунктов. Пока такое решение самого Харькова не касается
"Речь идет только о близких к границе с РФ населенных пунктах Харьковского, Богодуховского и Изюмского районов. По нашей информации, в определенных населенных пунктах проживают 182 ребенка", – приводит слова чиновника из ОВА "РБК-Украина".
По словам руководителя администрации Олега Синегубова, эти населённые пункты регулярно подвергаются обстрелам, в том числе, с применением авиабомб ФАБ, артиллерии и ракет.
Ранее Синегубов сообщал, что принудительная эвакуация объявлена для жителей 18 населённых пунктов Купянского района Харьковской области. В конце марта власти Харьковской области объявляли о намерении расширить эвакуацию на ещё несколько районов.
Позже мэр Харькова Игорь Терехов заявлял, что в случае перехода к наиболее активным боевым действиям из города не будут эвакуировать жителей. Также Терехов уверен, что ВС России не будут наступать на Харьков, хотя с весны эту тему активно обсуждают СМИ.
- РИА Новости, 1920, 10.04.2024
Вчера, 15:11
На Киев через Харьков: о целях России, партизанах на Украине и главном городе для успеха СВО – КотПолитолог, публицист, автор книги "Украинцы! Мы русские!" Юрий Кот в эфире Украина.ру прокомментировал подготовку к предстоящей мирной конференции по Украине, а также недавние заявления экс-президента Украины Леонида Кучмы и рассказал о значимости харьковского направления для СВО
 
НовостиХарьковская областьХарьковРоссияОлег СинегубовИгорь ТереховСВОэвакуация
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала