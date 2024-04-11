Принудительную эвакуацию из ещё 47 населенных пунктов Харьковской области объявили власти
© AP / Bernat ArmangueХарьковская область подбитый украинский танк, ботинки всу оружие
© AP / Bernat Armangue
В Харьковской областной военной администрации (ОВА) приняли решение о принудительной эвакуации семей с детьми из ещё 47 прифронтовых населенных пунктов. Пока такое решение самого Харькова не касается
"Речь идет только о близких к границе с РФ населенных пунктах Харьковского, Богодуховского и Изюмского районов. По нашей информации, в определенных населенных пунктах проживают 182 ребенка", – приводит слова чиновника из ОВА "РБК-Украина".
По словам руководителя администрации Олега Синегубова, эти населённые пункты регулярно подвергаются обстрелам, в том числе, с применением авиабомб ФАБ, артиллерии и ракет.
Ранее Синегубов сообщал, что принудительная эвакуация объявлена для жителей 18 населённых пунктов Купянского района Харьковской области. В конце марта власти Харьковской области объявляли о намерении расширить эвакуацию на ещё несколько районов.
Позже мэр Харькова Игорь Терехов заявлял, что в случае перехода к наиболее активным боевым действиям из города не будут эвакуировать жителей. Также Терехов уверен, что ВС России не будут наступать на Харьков, хотя с весны эту тему активно обсуждают СМИ.
Вчера, 15:11На Киев через Харьков: о целях России, партизанах на Украине и главном городе для успеха СВО – КотПолитолог, публицист, автор книги "Украинцы! Мы русские!" Юрий Кот в эфире Украина.ру прокомментировал подготовку к предстоящей мирной конференции по Украине, а также недавние заявления экс-президента Украины Леонида Кучмы и рассказал о значимости харьковского направления для СВО