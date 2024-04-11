https://ukraina.ru/20240411/1054440707.html
"Подписали себе приговор": Верховная Рада приняла закон о мобилизации, с фронта людей не вернут
"Подписали себе приговор": Верховная Рада приняла закон о мобилизации, с фронта людей не вернут - 11.04.2024 Украина.ру
"Подписали себе приговор": Верховная Рада приняла закон о мобилизации, с фронта людей не вернут
Верховная Рада Украины приняла закон о мобилизации, демобилизацию с фронта он не предусматривает. Об этом сообщил 11 апреля депутат Верховной Рады от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко* в своём телеграм-канале
2024-04-11T11:42
2024-04-11T11:42
2024-04-11T11:42
новости
украина
алексей гончаренко
владимир зеленский
александр сырский
вооруженные силы украины
верховная рада
мобилизация
демобилизация
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"За" проголосовали 283 депутата.Гончаренко* подчеркнул, что не голосовал за законопроект, потому что считает нужным включить положение о демобилизации с фронта, а её "просто выкинули отсюда". Он пообещал "бороться дальше" за установку чётких сроков службы в ВСУ.Украинский парламент собрался практически в полном составе и голосовал за каждую поправку без комментариев, чего она касается, отметил Гончаренко*. Он вёл прямую трансляцию заседания в YouTube.Комитет национальной безопасности и обороны подал правку, чтобы забрать норму о демобилизации. И украинский парламент поддержал это решение. "За" проголосовало 227 депутатов."Закрепощение солдат", "Всё, депутаты на фронт!", "Верховная Рада подписала себе приговор", "Поздравляю украинцев с очередным антиконституционным законом", "Могли бы сразу капитуляцию подписывать, чтоб два раза не вставать. Мотивация на уровне плинтуса", - написали украинцы под постом Гончаренко*.Накануне, 10 апреля, депутаты сообщили, что в парламент пригласят руководство Вооруженных сил Украины перед голосование по законопроекту о мобилизации. В частности, главкома ВСУ Александра Сырского.Депутаты также безуспешно предлагали позвать на заседание Верховного Главнокомандующего Владимира Зеленского.Ранее предполагалось, что новый законопроект снизит возраст военнообязанного с 27 до 25 лет. Однако Зеленский подписал отдельный указ о снижении возраст для мобилизации. Кроме того, Зеленский подписал закон о ликвидации статуса "ограниченно годен" по отношению к воинской службе.Командующий сухопутными войсками страны Александр Павлюк заявил, что каждому украинцу следует мобилизоваться в ВСУ. По словам Павлюка, "отсидеться никому не удастся".*Признан террористом и экстремистом в РФ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, украина, алексей гончаренко, владимир зеленский, александр сырский, вооруженные силы украины, верховная рада, мобилизация, демобилизация
Новости, Украина, Алексей Гончаренко, Владимир Зеленский, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада, мобилизация, демобилизация
"Подписали себе приговор": Верховная Рада приняла закон о мобилизации, с фронта людей не вернут
Верховная Рада Украины приняла закон о мобилизации, демобилизацию с фронта он не предусматривает. Об этом сообщил 11 апреля депутат Верховной Рады от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко* в своём телеграм-канале
"Всё! Закон о мобилизации принят!" - написал Гончаренко*.
"За" проголосовали 283 депутата.
Гончаренко* подчеркнул, что не голосовал за законопроект, потому что считает нужным включить положение о демобилизации с фронта, а её "просто выкинули отсюда". Он пообещал "бороться дальше" за установку чётких сроков службы в ВСУ.
Украинский парламент собрался практически в полном составе и голосовал за каждую поправку без комментариев, чего она касается, отметил Гончаренко*. Он вёл прямую трансляцию заседания в YouTube.
Комитет национальной безопасности и обороны подал правку, чтобы забрать норму о демобилизации. И украинский парламент поддержал это решение. "За" проголосовало 227 депутатов.
"Закрепощение солдат", "Всё, депутаты на фронт!", "Верховная Рада подписала себе приговор", "Поздравляю украинцев с очередным антиконституционным законом", "Могли бы сразу капитуляцию подписывать, чтоб два раза не вставать. Мотивация на уровне плинтуса", - написали украинцы под постом Гончаренко*.
Накануне, 10 апреля, депутаты сообщили
, что в парламент пригласят руководство Вооруженных сил Украины перед голосование по законопроекту о мобилизации. В частности, главкома ВСУ Александра Сырского
.
Депутаты также безуспешно предлагали позвать на заседание Верховного Главнокомандующего Владимира Зеленского
.
Ранее предполагалось, что новый законопроект снизит возраст военнообязанного с 27 до 25 лет. Однако Зеленский подписал отдельный указ о снижении возраст для мобилизации. Кроме того, Зеленский подписал закон о ликвидации статуса "ограниченно годен" по отношению к воинской службе.
Командующий сухопутными войсками страны Александр Павлюк заявил
, что каждому украинцу следует мобилизоваться в ВСУ. По словам Павлюка, "отсидеться никому не удастся".
*Признан террористом и экстремистом в РФ