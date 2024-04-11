https://ukraina.ru/20240411/1054440707.html

"Подписали себе приговор": Верховная Рада приняла закон о мобилизации, с фронта людей не вернут

"Подписали себе приговор": Верховная Рада приняла закон о мобилизации, с фронта людей не вернут - 11.04.2024 Украина.ру

"Подписали себе приговор": Верховная Рада приняла закон о мобилизации, с фронта людей не вернут

Верховная Рада Украины приняла закон о мобилизации, демобилизацию с фронта он не предусматривает. Об этом сообщил 11 апреля депутат Верховной Рады от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко* в своём телеграм-канале

2024-04-11T11:42

2024-04-11T11:42

2024-04-11T11:42

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вооруженные силы украины

верховная рада

мобилизация

демобилизация

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"За" проголосовали 283 депутата.Гончаренко* подчеркнул, что не голосовал за законопроект, потому что считает нужным включить положение о демобилизации с фронта, а её "просто выкинули отсюда". Он пообещал "бороться дальше" за установку чётких сроков службы в ВСУ.Украинский парламент собрался практически в полном составе и голосовал за каждую поправку без комментариев, чего она касается, отметил Гончаренко*. Он вёл прямую трансляцию заседания в YouTube.Комитет национальной безопасности и обороны подал правку, чтобы забрать норму о демобилизации. И украинский парламент поддержал это решение. "За" проголосовало 227 депутатов."Закрепощение солдат", "Всё, депутаты на фронт!", "Верховная Рада подписала себе приговор", "Поздравляю украинцев с очередным антиконституционным законом", "Могли бы сразу капитуляцию подписывать, чтоб два раза не вставать. Мотивация на уровне плинтуса", - написали украинцы под постом Гончаренко*.Накануне, 10 апреля, депутаты сообщили, что в парламент пригласят руководство Вооруженных сил Украины перед голосование по законопроекту о мобилизации. В частности, главкома ВСУ Александра Сырского.Депутаты также безуспешно предлагали позвать на заседание Верховного Главнокомандующего Владимира Зеленского.Ранее предполагалось, что новый законопроект снизит возраст военнообязанного с 27 до 25 лет. Однако Зеленский подписал отдельный указ о снижении возраст для мобилизации. Кроме того, Зеленский подписал закон о ликвидации статуса "ограниченно годен" по отношению к воинской службе.Командующий сухопутными войсками страны Александр Павлюк заявил, что каждому украинцу следует мобилизоваться в ВСУ. По словам Павлюка, "отсидеться никому не удастся".*Признан террористом и экстремистом в РФ

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новости, украина, алексей гончаренко, владимир зеленский, александр сырский, вооруженные силы украины, верховная рада, мобилизация, демобилизация