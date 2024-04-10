https://ukraina.ru/20240410/1054418813.html

Добро пожаловать на фронт. На Украине мобилизуют всех, кроме силовиков, олигархов и безногих

Добро пожаловать на фронт. На Украине мобилизуют всех, кроме силовиков, олигархов и безногих - 10.04.2024 Украина.ру

Добро пожаловать на фронт. На Украине мобилизуют всех, кроме силовиков, олигархов и безногих

В Верховную Раду внесена "окончательная" версия законопроекта об ужесточении мобилизации. В нем оказалось все то, против чего несколько месяцев протестовала номинальная украинская оппозиция, а выехавшую заграницу молодежь ставят перед выбором — либо остаться без документов, либо добро пожаловать в ТЦК.

2024-04-10T13:38

2024-04-10T13:38

2024-04-10T13:38

украина

сша

владимир зеленский

линдси грэм

александр сырский

верховная рада

вооруженные силы украины

офис президента

мобилизация

эксклюзив

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Никакой демобилизацииНесмотря на некоторое фрондирование Киева в отношении США, которые никак не могут (и в ближайшее время не смогут) утвердить пакет помощи Украине, степень внешнего управления, осуществляемого Штатами, продолжает зашкаливать.Так, совсем недавно в Киев приезжает сенатор Линдси Грэм*, говорит о том, что Украина должна ужесточать процесс мобилизации даже если американской помощи не будет, и вот, возраст мобилизации тут же снижают до 25 лет. А профильный комитет Верховной Рады, который несколько недель просто не мог нормально собраться, уже дорабатывает все поправки к законопроекту и выдает его ко второму чтению в мае.Причем в окончательной версии законопроекта "неожиданно" оказалось все то, против чего совсем недавно выступали как бы оппозиционные депутаты, журналисты и общественные деятели.Демобилизации после 36 месяцев службы больше нет. Она возможна исключительно по указу Зеленского, т.е. никогда. Демобилизоваться смогут только военные, получившие инвалидность и освобожденные из плена, если они не захотели продолжить службу по собственному желанию (важный пункт, который в принципе влияет на желание военнопленных возвращаться на Украину). Инициатива якобы исходила от главкома Александра Сырского, но всем понятно, что, в отличие от Валерия Залужного, этот господин полностью управляем из Офиса президента.Для того, чтобы немного подсластить пилюлю, военным в случае заключения первого контракта дадут возможность получить 50% компенсации от первого взноса по ипотеке; получать 10 тысяч гривен ежемесячно за "особенности прохождения службы"; 70 тысяч гривен ежемесячно для участников боевых действий "на нуле-нуле", участников контратак вплоть до ротного опорного пункта включительно, а также на территории, подконтрольной России.Деньги по украинским меркам немаленькие, и для людей без работы они могут оказаться решающими — по данным ООН 2023 года, 44% семей на Украине не могли себе позволить самое необходимое, а 43% сообщили, что ограничивают себя в потреблении или берут продукты в долг.Война для низовПо утвержденному комитетом Рады законопроекту, некоторые категории граждан смогут получить отсрочку от мобилизации, но, естественно, с нюансами:Таким образом, власти закрыли все возможные лазейки для тех, кто не хочет воевать. Это, в частности, означает, что в Киеве понимают — пропаганда больше не в состоянии поддерживать накал энтузиазма, ведущий в военкоматы целые потоки людей, как это было в 2022 году. Спастись от отправки на фронт теперь будет крайне затруднительно.Зато у самих властей все, как обычно, хорошо: бронь у руководителей органов госвласти и местного самоуправления, у 50% госслужащих категорий "Б" и "В", каждый нардеп получит право забронировать от армии двоих помощников. Силовики также не идут (полиция, НАБУ, ГБР, прокуратура и т.д.) на фронт — они нужны для подавления населения внутри. Не подлежит мобилизации персонал предприятий, выполняющих оборонный заказ, и их собственники (олигархи получают бронь).Меры против пацифистовДля того, чтобы никто не смог уклониться, вводятся проверки. Так, у всех мужчин возрастом от 18 до 60 лет, независимо от пригодности или отсрочки, будут проверять военный билет как на границе, так и в любом месте внутри страны по требованию полиции, военкомов или пограничников.Соответственно, без военного билета не получится покинуть страну даже той небольшой категории, которая имеет на это право. Ну а тех, кто не предъявит "корочку" на улице родного города, ждет поездка в ТЦК, откуда, как известно, домой можно уже не вернуться.И вообще, все военнообязанные в течение 60 дней после очередного президентского указа о продлении мобилизации будут должны обновить свои данные в ТЦК, а указ предположительно выйдет 13 мая. Обновить свои данные можно через ТЦК, ЦНАП (что-то вроде российских МФЦ) или электронный кабинет, создание которого носит добровольный характер. Сделать это должны будут и выехавшие за границу.А тем выехавшим, кто этого не сделает и не получит военный билет, ограничат консульские услуги. Учитывая, что документ теперь требуется с 18 лет, выехавшие из Украины несовершеннолетние должны будут вернуться, чтобы встать на учет. Вот только выехать обратно они уже не смогут. И вот возникает дилемма — остаться за границей без украинского паспорта (вообще без паспорта) или ехать обратно и ждать, когда для 18-летних начнется т.н. базовая воинская подготовка, а затем и мобилизация.Против тех, кто не только не явился по повестке, но и не обновил свои данные в течение 60 дней, будут применяться различные меры.Во-первых, начальник ТЦК обращается в полицию по поводу задержания и привода. Если полиция не может осуществить предписанное, ТЦК отправляет гражданину письмо с "требованием". После получения письма человеку дают десять дней на то, чтобы добровольно явиться в ТЦК. Если он этого не делает, ТЦК обращается в суд, чтобы ограничить уклониста в праве вождения транспортного средства. Однако обращение в суд фактически является формальностью, потому что суд рассматривает иск без вызова сторон на слушание, а неявка сторон в суд (если вдруг заседание все-таки нужно будет провести) не будет препятствовать рассмотрению дела. Для отказа в удовлетворении иска у суда будет по сути только одна причина: лишение ответчика основного способа заработка в случае использования транспорта в связи с инвалидностью. Интересно, что исполнять решение суда нужно будет сразу, до апелляции, на которую дается 15 дней.У собственников более чем одного транспортного средства "лишние" автомобили смогут изъять на нужды ВСУ.Кроме того, штрафы неявку по повестке собираются увеличить до 204 тысяч гривен (учитывая средние зарплаты на Украине, это очень много), а подозреваемых в уклонении можно будет задержать на срок до трех часов, а при необходимости выяснения личности — до трех суток.Вместе с подписанными Зеленским законопроектами о снижении призывного возраста до 25 лет, сборе конфиденциальной информации о военнообязанных без их ведома и ликвидации статуса "ограниченно годный", пакет мобилизационных законов выглядит ничем не лучше того, что обсуждалось в самом начале. Разве что не будут призывать безруких, безногих и карликов. Хотя, дополнительные поправки можно будет внести на втором чтении в мае прямо в сессионном зале.По факту представители ТЦК безнаказанно делают все, что им угодно, и отлов людей на улицах не прекращается. Но теперь его будут легализовать, причем непосредственно после требования из США.* - внесён в РФ в список экстремистов и террористов

https://ukraina.ru/20240403/1054256404.html

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украина, сша, владимир зеленский, линдси грэм, александр сырский, верховная рада, вооруженные силы украины, офис президента, мобилизация, эксклюзив, павел волков