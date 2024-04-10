Добро пожаловать на фронт. На Украине мобилизуют всех, кроме силовиков, олигархов и безногих - 10.04.2024 Украина.ру
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Добро пожаловать на фронт. На Украине мобилизуют всех, кроме силовиков, олигархов и безногих
Добро пожаловать на фронт. На Украине мобилизуют всех, кроме силовиков, олигархов и безногих - 10.04.2024 Украина.ру
Добро пожаловать на фронт. На Украине мобилизуют всех, кроме силовиков, олигархов и безногих
В Верховную Раду внесена "окончательная" версия законопроекта об ужесточении мобилизации. В нем оказалось все то, против чего несколько месяцев протестовала номинальная украинская оппозиция, а выехавшую заграницу молодежь ставят перед выбором — либо остаться без документов, либо добро пожаловать в ТЦК.
2024-04-10T13:38
2024-04-10T13:38
украина
сша
владимир зеленский
линдси грэм
александр сырский
верховная рада
вооруженные силы украины
офис президента
мобилизация
эксклюзив
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Никакой демобилизацииНесмотря на некоторое фрондирование Киева в отношении США, которые никак не могут (и в ближайшее время не смогут) утвердить пакет помощи Украине, степень внешнего управления, осуществляемого Штатами, продолжает зашкаливать.Так, совсем недавно в Киев приезжает сенатор Линдси Грэм*, говорит о том, что Украина должна ужесточать процесс мобилизации даже если американской помощи не будет, и вот, возраст мобилизации тут же снижают до 25 лет. А профильный комитет Верховной Рады, который несколько недель просто не мог нормально собраться, уже дорабатывает все поправки к законопроекту и выдает его ко второму чтению в мае.Причем в окончательной версии законопроекта "неожиданно" оказалось все то, против чего совсем недавно выступали как бы оппозиционные депутаты, журналисты и общественные деятели.Демобилизации после 36 месяцев службы больше нет. Она возможна исключительно по указу Зеленского, т.е. никогда. Демобилизоваться смогут только военные, получившие инвалидность и освобожденные из плена, если они не захотели продолжить службу по собственному желанию (важный пункт, который в принципе влияет на желание военнопленных возвращаться на Украину). Инициатива якобы исходила от главкома Александра Сырского, но всем понятно, что, в отличие от Валерия Залужного, этот господин полностью управляем из Офиса президента.Для того, чтобы немного подсластить пилюлю, военным в случае заключения первого контракта дадут возможность получить 50% компенсации от первого взноса по ипотеке; получать 10 тысяч гривен ежемесячно за "особенности прохождения службы"; 70 тысяч гривен ежемесячно для участников боевых действий "на нуле-нуле", участников контратак вплоть до ротного опорного пункта включительно, а также на территории, подконтрольной России.Деньги по украинским меркам немаленькие, и для людей без работы они могут оказаться решающими — по данным ООН 2023 года, 44% семей на Украине не могли себе позволить самое необходимое, а 43% сообщили, что ограничивают себя в потреблении или берут продукты в долг.Война для низовПо утвержденному комитетом Рады законопроекту, некоторые категории граждан смогут получить отсрочку от мобилизации, но, естественно, с нюансами:Таким образом, власти закрыли все возможные лазейки для тех, кто не хочет воевать. Это, в частности, означает, что в Киеве понимают — пропаганда больше не в состоянии поддерживать накал энтузиазма, ведущий в военкоматы целые потоки людей, как это было в 2022 году. Спастись от отправки на фронт теперь будет крайне затруднительно.Зато у самих властей все, как обычно, хорошо: бронь у руководителей органов госвласти и местного самоуправления, у 50% госслужащих категорий "Б" и "В", каждый нардеп получит право забронировать от армии двоих помощников. Силовики также не идут (полиция, НАБУ, ГБР, прокуратура и т.д.) на фронт — они нужны для подавления населения внутри. Не подлежит мобилизации персонал предприятий, выполняющих оборонный заказ, и их собственники (олигархи получают бронь).Меры против пацифистовДля того, чтобы никто не смог уклониться, вводятся проверки. Так, у всех мужчин возрастом от 18 до 60 лет, независимо от пригодности или отсрочки, будут проверять военный билет как на границе, так и в любом месте внутри страны по требованию полиции, военкомов или пограничников.Соответственно, без военного билета не получится покинуть страну даже той небольшой категории, которая имеет на это право. Ну а тех, кто не предъявит "корочку" на улице родного города, ждет поездка в ТЦК, откуда, как известно, домой можно уже не вернуться.И вообще, все военнообязанные в течение 60 дней после очередного президентского указа о продлении мобилизации будут должны обновить свои данные в ТЦК, а указ предположительно выйдет 13 мая. Обновить свои данные можно через ТЦК, ЦНАП (что-то вроде российских МФЦ) или электронный кабинет, создание которого носит добровольный характер. Сделать это должны будут и выехавшие за границу.А тем выехавшим, кто этого не сделает и не получит военный билет, ограничат консульские услуги. Учитывая, что документ теперь требуется с 18 лет, выехавшие из Украины несовершеннолетние должны будут вернуться, чтобы встать на учет. Вот только выехать обратно они уже не смогут. И вот возникает дилемма — остаться за границей без украинского паспорта (вообще без паспорта) или ехать обратно и ждать, когда для 18-летних начнется т.н. базовая воинская подготовка, а затем и мобилизация.Против тех, кто не только не явился по повестке, но и не обновил свои данные в течение 60 дней, будут применяться различные меры.Во-первых, начальник ТЦК обращается в полицию по поводу задержания и привода. Если полиция не может осуществить предписанное, ТЦК отправляет гражданину письмо с "требованием". После получения письма человеку дают десять дней на то, чтобы добровольно явиться в ТЦК. Если он этого не делает, ТЦК обращается в суд, чтобы ограничить уклониста в праве вождения транспортного средства. Однако обращение в суд фактически является формальностью, потому что суд рассматривает иск без вызова сторон на слушание, а неявка сторон в суд (если вдруг заседание все-таки нужно будет провести) не будет препятствовать рассмотрению дела. Для отказа в удовлетворении иска у суда будет по сути только одна причина: лишение ответчика основного способа заработка в случае использования транспорта в связи с инвалидностью. Интересно, что исполнять решение суда нужно будет сразу, до апелляции, на которую дается 15 дней.У собственников более чем одного транспортного средства "лишние" автомобили смогут изъять на нужды ВСУ.Кроме того, штрафы неявку по повестке собираются увеличить до 204 тысяч гривен (учитывая средние зарплаты на Украине, это очень много), а подозреваемых в уклонении можно будет задержать на срок до трех часов, а при необходимости выяснения личности — до трех суток.Вместе с подписанными Зеленским законопроектами о снижении призывного возраста до 25 лет, сборе конфиденциальной информации о военнообязанных без их ведома и ликвидации статуса "ограниченно годный", пакет мобилизационных законов выглядит ничем не лучше того, что обсуждалось в самом начале. Разве что не будут призывать безруких, безногих и карликов. Хотя, дополнительные поправки можно будет внести на втором чтении в мае прямо в сессионном зале.По факту представители ТЦК безнаказанно делают все, что им угодно, и отлов людей на улицах не прекращается. Но теперь его будут легализовать, причем непосредственно после требования из США.* - внесён в РФ в список экстремистов и террористов
https://ukraina.ru/20240403/1054256404.html
https://ukraina.ru/20240410/1054419796.html
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украина, сша, владимир зеленский, линдси грэм, александр сырский, верховная рада, вооруженные силы украины, офис президента, мобилизация, эксклюзив, павел волков
Украина, США, Владимир Зеленский, Линдси Грэм, Александр Сырский, Верховная Рада, Вооруженные силы Украины, Офис президента, мобилизация, Эксклюзив, Павел Волков

Добро пожаловать на фронт. На Украине мобилизуют всех, кроме силовиков, олигархов и безногих

13:38 10.04.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Тернопільський обласний ТЦК СПвоенный билет Украина
военный билет Украина - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Тернопільський обласний ТЦК СП
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Павел Волков авторы
Павел Волков
автор издания Украина.ру
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В Верховную Раду внесена "окончательная" версия законопроекта об ужесточении мобилизации. В нем оказалось все то, против чего несколько месяцев протестовала номинальная украинская оппозиция, а выехавшую заграницу молодежь ставят перед выбором — либо остаться без документов, либо добро пожаловать в ТЦК.
Никакой демобилизации
Несмотря на некоторое фрондирование Киева в отношении США, которые никак не могут (и в ближайшее время не смогут) утвердить пакет помощи Украине, степень внешнего управления, осуществляемого Штатами, продолжает зашкаливать.
Так, совсем недавно в Киев приезжает сенатор Линдси Грэм*, говорит о том, что Украина должна ужесточать процесс мобилизации даже если американской помощи не будет, и вот, возраст мобилизации тут же снижают до 25 лет. А профильный комитет Верховной Рады, который несколько недель просто не мог нормально собраться, уже дорабатывает все поправки к законопроекту и выдает его ко второму чтению в мае.
Причем в окончательной версии законопроекта "неожиданно" оказалось все то, против чего совсем недавно выступали как бы оппозиционные депутаты, журналисты и общественные деятели.
Демобилизации после 36 месяцев службы больше нет. Она возможна исключительно по указу Зеленского, т.е. никогда. Демобилизоваться смогут только военные, получившие инвалидность и освобожденные из плена, если они не захотели продолжить службу по собственному желанию (важный пункт, который в принципе влияет на желание военнопленных возвращаться на Украину).
Инициатива якобы исходила от главкома Александра Сырского, но всем понятно, что, в отличие от Валерия Залужного, этот господин полностью управляем из Офиса президента.
Для того, чтобы немного подсластить пилюлю, военным в случае заключения первого контракта дадут возможность получить 50% компенсации от первого взноса по ипотеке; получать 10 тысяч гривен ежемесячно за "особенности прохождения службы"; 70 тысяч гривен ежемесячно для участников боевых действий "на нуле-нуле", участников контратак вплоть до ротного опорного пункта включительно, а также на территории, подконтрольной России.
Деньги по украинским меркам немаленькие, и для людей без работы они могут оказаться решающими — по данным ООН 2023 года, 44% семей на Украине не могли себе позволить самое необходимое, а 43% сообщили, что ограничивают себя в потреблении или берут продукты в долг.
- РИА Новости, 1920, 03.04.2024
3 апреля, 05:34
ВСУ в обороне: дроны, "боёвки", борьба за воздухВ конце марта Главком ВСУ генерал Александр Сырский, оценивая ситуацию на линии фронта, был вынужден признать, что некоторые группировки украинских войск должны быть срочно "переформатированы"
Война для низов
По утвержденному комитетом Рады законопроекту, некоторые категории граждан смогут получить отсрочку от мобилизации, но, естественно, с нюансами:
  • инвалиды всех групп и "не годные" по здоровью получают отсрочку от 6 до 12 месяцев, но затем им надо снова прийти на медкомиссию — вдруг инвалидность куда-то денется, а здоровье поправится;
  • получившие 2-3 группы инвалидности после начала СВО идут на повторный медосмотр — возможно, инвалидность они "купили";
  • отцы троих несовершеннолетних детей, но только если нет более чем трехмесячных долгов по алиментам. Если есть — зарплата в ВСУ как раз позволит их выплатить;
  • отцы и матери-одиночки, но только если супруг погиб, пропал без вести, лишен родительских прав либо находится в тюрьме. Просто развод уже не устраивает, поскольку люди могут специально разводиться, передавая отцам права на детей, чтобы спасти от войны;
  • отец или мать несовершеннолетнего ребенка, чей супруг (а) уже служит. Хоть одного члена семьи, но надо забрать;
  • родители детей-инвалидов и их усыновители (но только если дети на момент усыновления были признаны сиротами или лишенными опеки). Так власти предупреждают попытки усыновления детей-инвалидов для спасения от мобилизации;
  • но и настоящих родителей детей-инвалидов 1-й и 2-й групп тоже можно мобилизовать, если один из родителей невоеннообязанный (если жена не должна служить, мужа заберут);
  • в случае наличия инвалидности у бабушек и дедушек внука-опекуна призовут, если найдутся более близкие родственники;
  • супруги инвалидов третьей группы ─ только если инвалидность связана с онкологией, отсутствием конечностей и паралитическими синдромами, все остальное не считается;
  • студенты, получающие второе образование, идут воевать, аспиранты — нет.
Таким образом, власти закрыли все возможные лазейки для тех, кто не хочет воевать. Это, в частности, означает, что в Киеве понимают — пропаганда больше не в состоянии поддерживать накал энтузиазма, ведущий в военкоматы целые потоки людей, как это было в 2022 году. Спастись от отправки на фронт теперь будет крайне затруднительно.
Зато у самих властей все, как обычно, хорошо: бронь у руководителей органов госвласти и местного самоуправления, у 50% госслужащих категорий "Б" и "В", каждый нардеп получит право забронировать от армии двоих помощников. Силовики также не идут (полиция, НАБУ, ГБР, прокуратура и т.д.) на фронт — они нужны для подавления населения внутри. Не подлежит мобилизации персонал предприятий, выполняющих оборонный заказ, и их собственники (олигархи получают бронь).
Благотворительная программа Поезд надежды - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
13:00
Судьба законопроекта о мобилизации, эксплуатация "детской темы". Главное на Украине на 13:00 10 апреля
Меры против пацифистов
Для того, чтобы никто не смог уклониться, вводятся проверки. Так, у всех мужчин возрастом от 18 до 60 лет, независимо от пригодности или отсрочки, будут проверять военный билет как на границе, так и в любом месте внутри страны по требованию полиции, военкомов или пограничников.
Соответственно, без военного билета не получится покинуть страну даже той небольшой категории, которая имеет на это право. Ну а тех, кто не предъявит "корочку" на улице родного города, ждет поездка в ТЦК, откуда, как известно, домой можно уже не вернуться.
И вообще, все военнообязанные в течение 60 дней после очередного президентского указа о продлении мобилизации будут должны обновить свои данные в ТЦК, а указ предположительно выйдет 13 мая. Обновить свои данные можно через ТЦК, ЦНАП (что-то вроде российских МФЦ) или электронный кабинет, создание которого носит добровольный характер. Сделать это должны будут и выехавшие за границу.
А тем выехавшим, кто этого не сделает и не получит военный билет, ограничат консульские услуги. Учитывая, что документ теперь требуется с 18 лет, выехавшие из Украины несовершеннолетние должны будут вернуться, чтобы встать на учет. Вот только выехать обратно они уже не смогут. И вот возникает дилемма — остаться за границей без украинского паспорта (вообще без паспорта) или ехать обратно и ждать, когда для 18-летних начнется т.н. базовая воинская подготовка, а затем и мобилизация.
Против тех, кто не только не явился по повестке, но и не обновил свои данные в течение 60 дней, будут применяться различные меры.
Во-первых, начальник ТЦК обращается в полицию по поводу задержания и привода. Если полиция не может осуществить предписанное, ТЦК отправляет гражданину письмо с "требованием". После получения письма человеку дают десять дней на то, чтобы добровольно явиться в ТЦК. Если он этого не делает, ТЦК обращается в суд, чтобы ограничить уклониста в праве вождения транспортного средства.
Однако обращение в суд фактически является формальностью, потому что суд рассматривает иск без вызова сторон на слушание, а неявка сторон в суд (если вдруг заседание все-таки нужно будет провести) не будет препятствовать рассмотрению дела. Для отказа в удовлетворении иска у суда будет по сути только одна причина: лишение ответчика основного способа заработка в случае использования транспорта в связи с инвалидностью. Интересно, что исполнять решение суда нужно будет сразу, до апелляции, на которую дается 15 дней.
У собственников более чем одного транспортного средства "лишние" автомобили смогут изъять на нужды ВСУ.
Кроме того, штрафы неявку по повестке собираются увеличить до 204 тысяч гривен (учитывая средние зарплаты на Украине, это очень много), а подозреваемых в уклонении можно будет задержать на срок до трех часов, а при необходимости выяснения личности — до трех суток.
Вместе с подписанными Зеленским законопроектами о снижении призывного возраста до 25 лет, сборе конфиденциальной информации о военнообязанных без их ведома и ликвидации статуса "ограниченно годный", пакет мобилизационных законов выглядит ничем не лучше того, что обсуждалось в самом начале. Разве что не будут призывать безруких, безногих и карликов. Хотя, дополнительные поправки можно будет внести на втором чтении в мае прямо в сессионном зале.
По факту представители ТЦК безнаказанно делают все, что им угодно, и отлов людей на улицах не прекращается. Но теперь его будут легализовать, причем непосредственно после требования из США.
Александр Павлюк - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
8 апреля, 16:54
Главком сухопутных сил ВСУ о грядущей мобилизации: отсидеться никому не удастся Никакое количество западного оружия не компенсирует нехватку личного состава, а потому все украинцы обязаны понимать, что "отсидеться никому не удастся". Такое заявление в преддверие принятия нового закона ужесточающего мобилизацию на Украине сделал командующий сухопутными войсками страны Александр Павлюк
* - внесён в РФ в список экстремистов и террористов
 
УкраинаСШАВладимир ЗеленскийЛиндси ГрэмАлександр СырскийВерховная РадаВооруженные силы УкраиныОфис президентамобилизацияЭксклюзивПавел Волков
 
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Заголовок открываемого материала
13:38Добро пожаловать на фронт. На Украине мобилизуют всех, кроме силовиков, олигархов и безногих
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13:02Армен Гаспарян: Зеленский такой наглый потому, что Россия относится к террористам как к клопам
13:00Судьба законопроекта о мобилизации, эксплуатация "детской темы". Главное на Украине на 13:00 10 апреля
12:54"Шо такое план Б?": мэр Харькова отказался от эвакуации горожан в случае второго Мариуполя
12:35Страна-рулетка. Пока украинцы гибнут, онлайн-казино считают миллиарды
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