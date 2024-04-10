https://ukraina.ru/20240410/1054417670.html

Майдан, переворот, ракета. Три способа делегитимации Зеленского

Майдан, переворот, ракета. Три способа делегитимации Зеленского - 10.04.2024 Украина.ру

Майдан, переворот, ракета. Три способа делегитимации Зеленского

Практически уже никто не сомневается, что так называемый "мирный саммит", запланированный фюрером украинского народа Владимиром Зеленским на июнь этого года по своей "формуле мира", -- мероприятие нарочито показушное и бутафорское.

2024-04-10T13:26

2024-04-10T13:26

2024-04-10T13:26

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Его подлинная цель проста: с одной стороны, опять представить ситуацию вокруг Украины, проигрывающей на фронтах спецвоенной операции (СВО), в знакомом и уже подзабытом пропагандистском ключе "весь мир с нами". То есть с неонацистской Украиной. И это важно в первую очередь для ее забитого, задавленного и запуганного репрессиями народа, который стремительно теряет градус патриотизма и не хочет дружно умирать "за демократию".Во вторую очередь миру важно продемонстрировать, что страны так называемого Глобального юга тоже с Украиной и стоящим за ее спиной коллективным Западом. И что Глобальный юг аж бегом согласен с новым неоколониализмом, который насаждает сегодня Запад во главе с США, и ничуть не мечтает о многополярном мире, который уже предложили Россия, Китай и прочие страны БРИКС.И вот сначала анонсировали, что на саммит приедут 100 стран планеты. Теперь планку снизили до 80, но если Китай все же не примет участие в это "збиговыське" (с украинского -- сборище), то участников может быть еще меньше.И есть у этого саммита и другая, более прикладная цель – подтвердить легитимность президента Зеленского, которая окончательно будет поставлена под сомнение уже 21 мая 2024 года, когда формально закончатся его полномочия внутри страны, и будет держаться только на внешнем признании кураторами, спонсорами и хозяевами-заказчиками.21 мая по Конституции Украины трон Зеленского и его полномочия превратятся в тыкву, а британская охрана станет всего лишь конвоем, ожидающим команды, что им делать с "пациентом" -- канделябром оглоушить аль подушкой задушить. А участие главного Зелебобика в представительном международном саммите, на который, говорят, засобирался, не приходя в сознание, даже президент США Джо Байден, все больше превращающийся в "Деда Дементия", ищущего компромисс со своей деменцией, однозначно акции главы Украины повысит. Чисто формально. В глазах все понимающей общественности, в которой элита будет делать вид, что признает Зеленского, а пипл должен будет схавать то, что ему подбросят - попротестовать в тряпочку и смириться.Такая вот диспозиция, на фоне которой Зеленский опять заговорил в интервью Bild, что готовит новое контрнаступление ВСУ "на Путина" и обязательно победит, но, правда, не знает, как и когда. "Да, у нас есть план контрнаступления, — так и сказал Зеленский. — Мы обязательно победим. У нас нет альтернативы. Но я не могу обещать этого и назвать дату". Знатоки шизофрении, когнитивного диссонанса и паранойи по всему миру вздрогнули, но остались на месте: Зеленский же -- по-прежнему демократ…Однако на самом деле все, как говорят шутники, не так, как в действительности. И сегодня есть, как минимум, три вполне легальных, спонтанных или хорошо спланированных и подготовленных, способа окончательной делегитимации бывшего комика, ставшего таким цепким и приставуче-надоедливым кровавым диктатором для собственного народа и страны.Делигитимация, которая прекратит мучительное для всех, кроме его личных прихлебал, пребывание Зеленского у руля Украины и государственной кормушки страны. Все эти способы – чисто теоретические и гипотетические, но вполне возможные, потому что могут быть инспирированы либо подлинно народными требованиями, либо пожеланиями продажной элитой, либо случайно прилетевшими ракетой и снарядиком к Зеленскому прямо к завтраку.Первый – это, вы не поверите, общеукраинский майдан. Но не опереточной и кровавый, верифицированный, заказанный и разрешенный в посольстве США для приходя к власти нужных дешевых марионеток Запада (как в Украине в 2004 и 2014 годах), а подлинный народный. И вызванный в первую очередь антивоенными протестами, которые уже есть и наблюдаются по всей стране, но без должной организации и подпитки не могут превратиться в общегосударственное движение неприятия. Неприятия не только войны на фронтах СВО, но и вообще неонацистской власти, которая гробит страну и народ.Если в результате нового контрнаступления ВСУ, задуманного Зеленским и его кураторами, в Украину гробы с СВО пойдут еще более интенсивно, то локальные и региональные антивоенные протесты простых граждан, вдов и матерей, потерявших мужей и сыновей, мужиков, не желающих умирать неизвестно за что, отцов, не жалеющих отдавать своих отпрысков на погибель могут слиться в бунт-протест по всей Украине, который не смогут запугать и остановить никакие репрессии. Особенно когда на стороне народа выступят ветераны, знающие цену войны, части ВСУ и даже спецслужб, тоже не желающие умирать.Тогда неонацистскому режиму и его фюреру Зеленскому точно кранты, ему останется только надеяться на чудо и успеть добежать до канадской границы, чтобы его взяли туда и дали спокойно дожить в "хатынке за бугром". А это тоже может быть проблематичным, потому что, как говорится, клиент слишком много знает…Второй – новый госпереворот, затеянный вследствие противоречий либо между кураторами внутри англосаксонского кубла (ЦРУ и Ми-6), либо внутри самой Украины между разными группировками в ВСУ, спецслужбах и региональных представительствах. Генералы ведь тоже не очень хотят становиться жертвами бессмысленной бойни, которая с каждым месяцем будет становиться еще бессмысленнее.Вполне возможет и африканский или латиноамериканский госпереворот, на который могут отважиться разные группы офицеров. Что генеральского, что среднего, что даже мелкого звена. Просто грохнуть зарвавшегося и все никак не могущего напиться чужой крови президента из безысходности или мести. Сколько таких случаев было в истории, когда даже организация большая не понадобилась, чтобы отправить в ад очередное чудовище у власти…И, наконец, третий – гибель фюрера-диктатора вследствие прилета к нему оружейного нежданчика по принципу, который любит озвучивать у себя на передаче Владимир Соловьев -- "Сармат" или "Посейдон". По названию ракет, спасения от которых нет не то что у Зеленского, но даже у его более богатых и типа более защищенных кураторов и кукловодов.Сегодня Зеленский периодически играется в "смелого, бесстрашного и отчаянного" в дурацком гульфике-бронежилете при посещении переднего края или городов, близких к линии боевого столкновения. Он там периодически появляется, ходит и, как говорят тинэйджеры, морщит репу и корчит умника.Но все ведь прекрасно знают, что дело не в смелости, а в том, что президент России Владимир Путин давным-давно пообещал тогдашнему премьер-министру Израиля Нафтали Бенету не трогать "это недоразумение". То есть физически не уничтожать президента Украины, которого до обнародования этой информации не то что на передовую не могли вытянуть, но даже часто искали под кроватью или за тумбочкой, когда кто-то пытался войти к нему в комнату без предупреждения.И как только он услышалЮ что "Путин слово дал", он осмелел до безбашенного уровня и стал демонстрировать народу, что он – герой. И сейчас еще любит покрасоваться на фоне то руин, то мусорника, невольно выполняя завет крайне речистого мэра Киева Виталика Кличко о необходимости "привыкать к земле".Но если вспомнить практику уроженца превращенного в руины зелебобиками Мелитополя генерала Павла Судоплатова или грамотно подправить настройки ракетной установки, то смелости Зеленского запросто будет положен конец. А памятью о нем будет какое-то время огромная воронка на месте бывшего здания ЦК Компартии Украины на улице Банковой в Киеве. А потом ямку все же загребут, и делегитимация придет к горе-президенту Украины сама, минуя попранные им конституционные нормы: как говорится у шутников, нету ножек – нету и шоколадки…Так что молиться Зеленский должен не на Джозефа Робинеттовича за океаном, а на Владимира Владимировича гораздо поближе, а не задираться к нему. Потому как всякому терпению бывает предел. А нужность Зеленского для России с каждым днем становится все проблематичнее и проблематичнее. Это объективно так, а не дело в чьей-то кровожадности.Кстати, Зеленский только подтверждает последний тезис. В уже упомянутом интервью Bild он так обрисовал перспективы Украины и ее народа: "Как это будет? Крови будет много. Будет много жертв, много потерь. Мы говорим о сотнях тысяч".Кому нужна такая перспектива?

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

https://ukraina.ru/20240408/1054377831.html

https://ukraina.ru/20240409/1054391282.html

https://ukraina.ru/20240405/1054329006.html

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