Макрон призвал Сербию согласовывать внешнюю политику с Евросоюзом - 09.04.2024 Украина.ру
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Макрон призвал Сербию согласовывать внешнюю политику с Евросоюзом
Макрон призвал Сербию согласовывать внешнюю политику с Евросоюзом - 09.04.2024 Украина.ру
Макрон призвал Сербию согласовывать внешнюю политику с Евросоюзом
Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Сербии Александром Вучичем, который находится с визитом в Париже, передают журналисты РИА Новости
2024-04-09T10:28
2024-04-09T10:28
новости
франция
сербия
эммануэль макрон
александр вучич
ес
евросоюз
внешняя политика
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Макрон заявил, что Сербия не должна сомневаться, что ее будущее внутри Евросоюза и нигде более. По мнению французского лидера, никакие превратности не должны заставить сербов усомниться в этом стратегическом выборе. "Важно, чтобы Сербия продолжала реализовывать этот выбор, в частности, путем более тесного согласования наших решений во внешней политике", - заявил Макрон.Сербия является кандидатом в члены Евросоюза с 2012 года.Президент Франции полагает, что из-за продолжительного конфликта на Украине началась "новая эра, которая также является эрой стремления к воссоединению нашей Европы".Макрон убежден, что евроинтеграция - это суверенный выбор сербского народа, а не "навязанный процесс", и отвечает общеевропейским интересам.Президент Сербии Александр Вучич прибыл с рабочим визитом во Францию 7 апреля и пробудет до 9 апреля. Директор Центра геостратегических исследований (Белград) Драгана Трифкович в интервью изданию Украина.ру рассказала, что у Евросоюза нет собственного суверенитета, а его государства не решают проблемы своих граждан. По её словам, в Сербии, как и во Франции, нет оппозиции, которая занимается проблемами собственных граждан.Полностью интервью Драгана Трифкович: Пока Запад пьет молоко с медом, "раненый зверь" готовит ему сюрприз на Украине читайте на нашем сайте
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новости, франция, сербия, эммануэль макрон, александр вучич, ес, евросоюз, внешняя политика
Новости, Франция, Сербия, Эммануэль Макрон, Александр Вучич, ЕС, Евросоюз, внешняя политика

Макрон призвал Сербию согласовывать внешнюю политику с Евросоюзом

10:28 09.04.2024
 
© РИА Новости . Ирина Калашникова / Перейти в фотобанкПрибытие глав делегаций на торжества по случаю 100-летия окончания I мировой войны
Прибытие глав делегаций на торжества по случаю 100-летия окончания I мировой войны - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости . Ирина Калашникова
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Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Сербии Александром Вучичем, который находится с визитом в Париже, передают журналисты РИА Новости
Макрон заявил, что Сербия не должна сомневаться, что ее будущее внутри Евросоюза и нигде более. По мнению французского лидера, никакие превратности не должны заставить сербов усомниться в этом стратегическом выборе.
"Важно, чтобы Сербия продолжала реализовывать этот выбор, в частности, путем более тесного согласования наших решений во внешней политике", - заявил Макрон.
Сербия является кандидатом в члены Евросоюза с 2012 года.
Президент Франции полагает, что из-за продолжительного конфликта на Украине началась "новая эра, которая также является эрой стремления к воссоединению нашей Европы".
Макрон убежден, что евроинтеграция - это суверенный выбор сербского народа, а не "навязанный процесс", и отвечает общеевропейским интересам.
Президент Сербии Александр Вучич прибыл с рабочим визитом во Францию 7 апреля и пробудет до 9 апреля.
Директор Центра геостратегических исследований (Белград) Драгана Трифкович в интервью изданию Украина.ру рассказала, что у Евросоюза нет собственного суверенитета, а его государства не решают проблемы своих граждан. По её словам, в Сербии, как и во Франции, нет оппозиции, которая занимается проблемами собственных граждан.
Полностью интервью Драгана Трифкович: Пока Запад пьет молоко с медом, "раненый зверь" готовит ему сюрприз на Украине читайте на нашем сайте
Драгана Трифкович
Вчера, 16:54
Драгана Трифкович: Пока Запад пьет молоко с медом, "раненый зверь" готовит ему сюрприз на Украине Война на Украине обнажила лицемерие Запада, и в Сербии это тоже видят. Что может измениться после выборов в Европарламент и нужны ли Западу переговоры с Россией, в интервью изданию Украина.ру рассказала Директор Центра геостратегических исследований (Белград) Драгана Трифкович.
 
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