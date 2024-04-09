Макрон призвал Сербию согласовывать внешнюю политику с Евросоюзом
© РИА Новости . Ирина Калашникова / Перейти в фотобанкПрибытие глав делегаций на торжества по случаю 100-летия окончания I мировой войны
Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Сербии Александром Вучичем, который находится с визитом в Париже, передают журналисты РИА Новости
Макрон заявил, что Сербия не должна сомневаться, что ее будущее внутри Евросоюза и нигде более. По мнению французского лидера, никакие превратности не должны заставить сербов усомниться в этом стратегическом выборе.
"Важно, чтобы Сербия продолжала реализовывать этот выбор, в частности, путем более тесного согласования наших решений во внешней политике", - заявил Макрон.
Сербия является кандидатом в члены Евросоюза с 2012 года.
Президент Франции полагает, что из-за продолжительного конфликта на Украине началась "новая эра, которая также является эрой стремления к воссоединению нашей Европы".
Макрон убежден, что евроинтеграция - это суверенный выбор сербского народа, а не "навязанный процесс", и отвечает общеевропейским интересам.
Президент Сербии Александр Вучич прибыл с рабочим визитом во Францию 7 апреля и пробудет до 9 апреля.
Директор Центра геостратегических исследований (Белград) Драгана Трифкович в интервью изданию Украина.ру рассказала, что у Евросоюза нет собственного суверенитета, а его государства не решают проблемы своих граждан. По её словам, в Сербии, как и во Франции, нет оппозиции, которая занимается проблемами собственных граждан.
Полностью интервью Драгана Трифкович: Пока Запад пьет молоко с медом, "раненый зверь" готовит ему сюрприз на Украине читайте на нашем сайте
Вчера, 16:54Драгана Трифкович: Пока Запад пьет молоко с медом, "раненый зверь" готовит ему сюрприз на Украине Война на Украине обнажила лицемерие Запада, и в Сербии это тоже видят. Что может измениться после выборов в Европарламент и нужны ли Западу переговоры с Россией, в интервью изданию Украина.ру рассказала Директор Центра геостратегических исследований (Белград) Драгана Трифкович.