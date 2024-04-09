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Макрон призвал Сербию согласовывать внешнюю политику с Евросоюзом

Макрон призвал Сербию согласовывать внешнюю политику с Евросоюзом - 09.04.2024 Украина.ру

Макрон призвал Сербию согласовывать внешнюю политику с Евросоюзом

Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Сербии Александром Вучичем, который находится с визитом в Париже, передают журналисты РИА Новости

2024-04-09T10:28

2024-04-09T10:28

2024-04-09T10:28

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Макрон заявил, что Сербия не должна сомневаться, что ее будущее внутри Евросоюза и нигде более. По мнению французского лидера, никакие превратности не должны заставить сербов усомниться в этом стратегическом выборе. "Важно, чтобы Сербия продолжала реализовывать этот выбор, в частности, путем более тесного согласования наших решений во внешней политике", - заявил Макрон.Сербия является кандидатом в члены Евросоюза с 2012 года.Президент Франции полагает, что из-за продолжительного конфликта на Украине началась "новая эра, которая также является эрой стремления к воссоединению нашей Европы".Макрон убежден, что евроинтеграция - это суверенный выбор сербского народа, а не "навязанный процесс", и отвечает общеевропейским интересам.Президент Сербии Александр Вучич прибыл с рабочим визитом во Францию 7 апреля и пробудет до 9 апреля. Директор Центра геостратегических исследований (Белград) Драгана Трифкович в интервью изданию Украина.ру рассказала, что у Евросоюза нет собственного суверенитета, а его государства не решают проблемы своих граждан. По её словам, в Сербии, как и во Франции, нет оппозиции, которая занимается проблемами собственных граждан.Полностью интервью Драгана Трифкович: Пока Запад пьет молоко с медом, "раненый зверь" готовит ему сюрприз на Украине читайте на нашем сайте

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новости, франция, сербия, эммануэль макрон, александр вучич, ес, евросоюз, внешняя политика