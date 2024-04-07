https://ukraina.ru/20240407/1054357061.html

ВС России успешно поразили очередной объект "Укрэнерго" в Харьковской области

ВС России успешно поразили очередной объект "Укрэнерго" в Харьковской области - 07.04.2024 Украина.ру

ВС России успешно поразили очередной объект "Укрэнерго" в Харьковской области

Минувшей ночью российская армия атаковала объект высоковольтной сети "Укрэнерго" в Харьковской области из-за чего в регионе увеличили объём аварийных отключений абонентов. Об этом 7 апреля сообщила пресс-служба компании

2024-04-07T12:52

2024-04-07T12:52

2024-04-07T12:53

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Примечательно, что согласно сводке украинской стороны, ПВО якобы сбило все 17 российских беспилотников, которыми ВС РФ атаковало объекты на территории Харьковской, Одесской, Полтавской и Днепропетровской областях. Сегодня днём российская армия продолжила поражать военные объекты Харькова. Мэр города Игорь Терехов заявил, что всего зафиксировано четыре прилета, о пострадавших пока не сообщается. Напомним, по данным властей сегодня в Харькове уничтожена практически вся энергетическая инфраструктура. В городе активно работают над усилением обороноспособности Харькова перед широким российским наступлением.

https://ukraina.ru/20240406/1054303792.html

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новости, харьков, укрэнерго, харьковская область, игорь терехов, россия, сво, спецоперация, энергосистема украины