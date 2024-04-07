ВС России успешно поразили очередной объект "Укрэнерго" в Харьковской области - 07.04.2024 Украина.ру
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ВС России успешно поразили очередной объект "Укрэнерго" в Харьковской области
ВС России успешно поразили очередной объект "Укрэнерго" в Харьковской области - 07.04.2024 Украина.ру
ВС России успешно поразили очередной объект "Укрэнерго" в Харьковской области
Минувшей ночью российская армия атаковала объект высоковольтной сети "Укрэнерго" в Харьковской области из-за чего в регионе увеличили объём аварийных отключений абонентов. Об этом 7 апреля сообщила пресс-служба компании
2024-04-07T12:52
2024-04-07T12:53
новости
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спецоперация
энергосистема украины
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Примечательно, что согласно сводке украинской стороны, ПВО якобы сбило все 17 российских беспилотников, которыми ВС РФ атаковало объекты на территории Харьковской, Одесской, Полтавской и Днепропетровской областях. Сегодня днём российская армия продолжила поражать военные объекты Харькова. Мэр города Игорь Терехов заявил, что всего зафиксировано четыре прилета, о пострадавших пока не сообщается. Напомним, по данным властей сегодня в Харькове уничтожена практически вся энергетическая инфраструктура. В городе активно работают над усилением обороноспособности Харькова перед широким российским наступлением.
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новости, харьков, укрэнерго, харьковская область, игорь терехов, россия, сво, спецоперация, энергосистема украины
Новости, Харьков, Укрэнерго, Харьковская область, Игорь Терехов, Россия, СВО, Спецоперация, Энергосистема Украины

ВС России успешно поразили очередной объект "Укрэнерго" в Харьковской области

12:52 07.04.2024 (обновлено: 12:53 07.04.2024)
 
© Фото : Facebook/НЕК "Укренерго"НЭК Укрэнерго
НЭК Укрэнерго - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
© Фото : Facebook/НЕК "Укренерго"
Читать в
Минувшей ночью российская армия атаковала объект высоковольтной сети "Укрэнерго" в Харьковской области из-за чего в регионе увеличили объём аварийных отключений абонентов. Об этом 7 апреля сообщила пресс-служба компании
"На Харьковщине российские БПЛА повредили высоковольтный объект "Укрэнерго". Диспетчерский центр "Укрэнерго" вынужден сегодня увеличить сегодня в Харькове объём аварийных отключений. Ремонтные бригады работают над восстановлением", – говорится в сообщении.
Примечательно, что согласно сводке украинской стороны, ПВО якобы сбило все 17 российских беспилотников, которыми ВС РФ атаковало объекты на территории Харьковской, Одесской, Полтавской и Днепропетровской областях.
Сегодня днём российская армия продолжила поражать военные объекты Харькова. Мэр города Игорь Терехов заявил, что всего зафиксировано четыре прилета, о пострадавших пока не сообщается.
Напомним, по данным властей сегодня в Харькове уничтожена практически вся энергетическая инфраструктура. В городе активно работают над усилением обороноспособности Харькова перед широким российским наступлением.
Города мира. Одесса - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
Вчера, 10:25
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