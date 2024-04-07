https://ukraina.ru/20240407/1054352654.html

Одесское подполье обесточило цех по производству БПЛА, а ВКС РФ повредило припортовую инфраструктуру

Одесское подполье обесточило цех по производству БПЛА, а ВКС РФ повредило припортовую инфраструктуру - 07.04.2024 Украина.ру

Одесское подполье обесточило цех по производству БПЛА, а ВКС РФ повредило припортовую инфраструктуру

Электрический распределительный щит, который питал одну из военных частей ВСУ в посёлке Авангард под Одессой, уничтожило пророссийское подполье. Без света остался и цех по производству беспилотников в Хлебодарском, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег

2024-04-07T10:25

2024-04-07T10:25

2024-04-07T10:25

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По данным украинской стороны, минувшей ночью российская армия выпустила по Украине управляемую авиационную ракету Х-31, баллистическую ракету "Искандер-М", ещё 17 боевых дронов "Герань-2" наведались на Украину из Крыма. В частности, в Одессе была повреждена припортовая инфраструктура, разрушены административное и техническое здания. На месте обстрела возник пожар. Утром в городе снова гремели взрывы. Помимо Одессы, российская армия ночью поражала военные объекты в Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях. О последствиях обстрелов там не сообщается. На Украине отчитываются о том, что силы противовоздушной обороны якобы сбили все 17 российских дронов.

https://ukraina.ru/20231031/1050592812.html

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новости, украина, одесса, сво, спецоперация, всу, бпла, герань, крым