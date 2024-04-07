Одесское подполье обесточило цех по производству БПЛА, а ВКС РФ повредило припортовую инфраструктуру - 07.04.2024 Украина.ру
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Одесское подполье обесточило цех по производству БПЛА, а ВКС РФ повредило припортовую инфраструктуру
Одесское подполье обесточило цех по производству БПЛА, а ВКС РФ повредило припортовую инфраструктуру - 07.04.2024 Украина.ру
Одесское подполье обесточило цех по производству БПЛА, а ВКС РФ повредило припортовую инфраструктуру
Электрический распределительный щит, который питал одну из военных частей ВСУ в посёлке Авангард под Одессой, уничтожило пророссийское подполье. Без света остался и цех по производству беспилотников в Хлебодарском, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег
2024-04-07T10:25
2024-04-07T10:25
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спецоперация
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герань
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По данным украинской стороны, минувшей ночью российская армия выпустила по Украине управляемую авиационную ракету Х-31, баллистическую ракету "Искандер-М", ещё 17 боевых дронов "Герань-2" наведались на Украину из Крыма. В частности, в Одессе была повреждена припортовая инфраструктура, разрушены административное и техническое здания. На месте обстрела возник пожар. Утром в городе снова гремели взрывы. Помимо Одессы, российская армия ночью поражала военные объекты в Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях. О последствиях обстрелов там не сообщается. На Украине отчитываются о том, что силы противовоздушной обороны якобы сбили все 17 российских дронов.
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новости, украина, одесса, сво, спецоперация, всу, бпла, герань, крым
Новости, Украина, Одесса, СВО, Спецоперация, ВСУ, БПЛА, Герань, Крым

Одесское подполье обесточило цех по производству БПЛА, а ВКС РФ повредило припортовую инфраструктуру

10:25 07.04.2024
 
© РИА Новости . Владимир Акимов / Перейти в фотобанкОдесса, Морской вокзал, 80-е годы ХХ в.
Одесса, Морской вокзал, 80-е годы ХХ в. - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
© РИА Новости . Владимир Акимов
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Электрический распределительный щит, который питал одну из военных частей ВСУ в посёлке Авангард под Одессой, уничтожило пророссийское подполье. Без света остался и цех по производству беспилотников в Хлебодарском, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег

"Одесса, подполье сообщает, что в результате уничтожения подпольщиками распределительного щита в посёлках Авангард и Хлебодарск и военной части в Авангарде номер А1620 сейчас без света. Работа проведена красиво, горело ярко", – приводит его слова РИА Новости.

По данным украинской стороны, минувшей ночью российская армия выпустила по Украине управляемую авиационную ракету Х-31, баллистическую ракету "Искандер-М", ещё 17 боевых дронов "Герань-2" наведались на Украину из Крыма.
В частности, в Одессе была повреждена припортовая инфраструктура, разрушены административное и техническое здания. На месте обстрела возник пожар.
Утром в городе снова гремели взрывы.
Помимо Одессы, российская армия ночью поражала военные объекты в Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях. О последствиях обстрелов там не сообщается. На Украине отчитываются о том, что силы противовоздушной обороны якобы сбили все 17 российских дронов.
- РИА Новости, 1920, 31.10.2023
31 октября 2023, 06:04
Обстрелы портов, возвращение "хозяина города" и усиление дерусификации. Что происходит в ОдессеРоссийские военные продолжают наносить удары по инфраструктуре портов Одессы, Черноморска и по дунайским портам (Измаил, Рени, Килия)
 
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