https://ukraina.ru/20240403/1054290425.html

Харьков готовится к российскому наступлению - власти

Харьков готовится к российскому наступлению - власти - 03.04.2024 Украина.ру

Харьков готовится к российскому наступлению - власти

В Харькове активно работают над усилением обороноспособности города, заявил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. В интервью "РБК-Украина" он подчеркнул, что обстрелы области со стороны российских войск ужесточились

2024-04-03T21:09

2024-04-03T21:09

2024-04-03T21:11

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По его словам, планы России по установлению контроля над Харьковом были "известны и раньше", несмотря на это, власти надеются не допустить прорыва российских подразделений в город. "Мы же не стоим на месте. Мы ежедневно работаем над усилением обороноспособности. Поэтому они (прим. ред. – ВС России) могут для себя планировать все, что угодно", - сказал Синегубов. Вместе с тем, он отметил, что обстрелы населенных пунктов области значительно усилились. Речь идёт о Харьковском, Богодуховском, Чугуевском районах, Волчанском и Купянском направлении, где проходит линия фронта. Синегубов пожаловался, что удары российской армии приходятся как раз на объекты критической и транспортной инфраструктур, а также мосты. Наряду с этим, Главное управление разведки Минобороны Украины опровергло заявления о предстоящем наступлении российской армии на Харьков. Сегодня украинская армия не фиксирует формирования ударных групп для широкомасштабного наступления ВС России, заявил Юсов. Всю информацию, которая касается этой темы он назвал "вбросами", однако интервью властей Харькова не комментировал.

https://ukraina.ru/20240402/1054262279.html

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новости, харьков, олег синегубов, россия, украина, сво, всу, наступление, спецоперация