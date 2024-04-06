https://ukraina.ru/20240406/1054328452.html

"Украины уже нет и больше не будет". Украинские эксперты о коэффициенте необратимости и лжи Зеленского

"Украины уже нет и больше не будет". Украинские эксперты о коэффициенте необратимости и лжи Зеленского - 06.04.2024 Украина.ру

"Украины уже нет и больше не будет". Украинские эксперты о коэффициенте необратимости и лжи Зеленского

В украинском экспертном сообществе задумываются над тем, что будет, если Киев проиграет. А признаки такого проигрыша становятся все заметнее.

2024-04-06T13:00

2024-04-06T13:00

2024-04-06T13:00

эксклюзив

сво

украина

демография

экономика

политика

кость бондаренко

анатолий шарий

эксперты

миграция

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Более того, о грядущем поражении киевского режима все чаще говорят на Западе, указал покинувший страну украинский журналист и политик Анатолий Шарий."Не проходит ни одного дня без того: чтобы кто-то из западных партнеров не начал очередные рассказывать пророчества по поводу близкого и ужасного конца государства Украина. Или это является "прожаркой" для Конгресса, но скорее всего, это является отображением просто объективной реальности", - сказал Шарий в очередном выпуске своего видеоблога.Он напомнил, что теперь уже и Зеленский допускает возможность поражения Киева в том случае, если Америка не поможет – тогда ВСУ будут отступать "шаг за шагом". Однако, продолжил Шарий, даже если в США и разблокируют пакет помощи Украине, нет гарантий, что это приведет к каким-то ощутимым последствиям.Дело в том: что неудовольствие тем, что происходит в Украине, связано не только с кошмаром на фронте, связано не только с потерями населенного пункта за населенным пунктом, но и с самим настроением украинского руководства", - сказал Шарий, напомнив, что "отвалил Шефир" (бывший первый помощник Зеленского – Ред.), которого он назвал "самым умным из этой команды". По информации журналиста, Шефир ушел "с большими, огромными деньгами" и будет теперь жить в Лондоне. И ушел он не из-за каких-то внутренних интриг, а - "сам сбежал". Как говорится, делайте выводы.Шарий отметил, что стала появляться информация от окружения опального экс-главкома ВСУ Валерия Залужного о реальном риске обрушения линии фронта уже этим летом, возможно, даже сразу в нескольких местах (в случае российского наступления). Об этом сообщает Politico со ссылкой ни высокопоставленных украинских военных. ВСУ не хватает снарядов, дронов, а поддержка Запада падает. Тем временем Зеленский подписывает закон: который снижает мобилизационный возраст до 25 лет."То есть, на фронт пойдут молодые люди, которые родились в 1998-1999 годах, это самые тяжелые годы с демографической точки зрения в Украине. И вот эти вот люди, которые все-таки смогли родиться в годы, когда в Украине вообще никто на хрен не рождался, сейчас отправляются туда", - сказал Шарий.Вообще вопрос демографии не так прост, вполне возможно, стране уже вынесен приговор. Украинский политический философ и публицист Павел Щелин в интервью журналисту Александру Шелесту* рассказал о будущем Украины. То есть, уже не Украины."С демографической точки зрения Украины уже нет и больше не будет. Это демография, прошедшая точку необратимости. Коэффициент рождаемости меньше единицы — это коэффициент необратимости. Мы не знаем кейсов в истории, когда было бы восстановление", - сказал эксперт, комментируя заявление Зеленского, сказавшего, что после войны будет демографический бум в Украине.Даже если предположить супер-чудо, допустить, что коэффициент рождаемости ощутимо поднимется, то и это уже не поможет "в условиях падения реального населения в район 20-25 миллионов человек… эта штука не перезапускается", считает Щелин.По его мнению, скорее всего, уже прорабатывается по планам вариант, когда на той территории, которая останется под контролем режима Зеленского, будет "движение по вектору в сторону такого гигантского острова Лампедуза".Щелин напомнил, что это итальянский остров, который "является основной перевалочной базой мигрантов из Африки в ЕС". Вот такое будущее. Естественный прирост населения невозможен — значит, массовый завоз эмигрантов. В Африке людей избыток, надо куда-то девать население, а здесь земля хорошая — такой тезис легко будет "продать" международным партнерам, добавил эксперт.С таким тревожным прогнозом согласен известный украинский политолог Кость Бондаренко. Он в эфире того же ютуб-канала сослался на данные демографов, указывающих, что критический показатель (коэффициент рождаемости — Ред.) - 2,4. А в Украине он уже сейчас куда ниже.Отметим, по данным Минсоцполитики Украины, коэффициент рождаемости в стране снизился до показателя 1 с 1,2 в 2020 году (в 2012-ом он достигал 1,5)."Они (демографы — Ред.) подтверждают — да, это уже критическая ситуация. Либо надо уже приглашать каких-то мигрантов к нам заполнять вот эти проблемы… Потому что иначе просто через два поколения в Украине никого не останется", - сказал Бондаренко.И при этом сейчас снижают возраст мобилизации, заметил ведущий. Политолог на это ответил, что — да, ведь "приехал Линдси Грэм** и сказал — понижайте!". По словам Бондаренко, "Линдси Грэм — это такой городской сумасшедший, в США его именно так воспринимают, но… мы же не можем отказать уважаемому гостю".Напомним, американский сенатор Линдси Грэм** во время визита в Киев выразил недоумение тем, что идти на фронт должны только украинцы старше 27 лет и призвал поскорее принять закон об ужесточении мобилизации.Но и без американских "уважаемых" гостей украинские власти в центре и на местах демонстрируют свое "заботливое" отношение к проблемам демографии, то есть - к будущему страны. Так, на сессии Черкасского горсовета депутаты приняли решение перераспределить 20 миллионов гривен, предназначавшихся для выплат единоразовой помощи родителям при рождении ребенка (в размере 25 тысяч гривен). Депутаты решили перераспределить эти средства на запросы от воинских частей, сообщает местное издание "Про Все" в своем телеграм-канале.Ранее директор Института демографии и социальных исследований им. Птухи Элла Либанова предрекла Украине демографическую катастрофу. Ситуация уже катастрофична, поскольку из-за войны из страны выехали преимущественно молодые женщины в возрасте до 40 лет и с детьми.По словам демографа, депопуляция — неизбежный сценарий для страны, абсолютно неизбежен дефицит рабочей силы, а потому - "напрашивается иммиграция".* - признан иноагентом в РФ** - внесён в РФ в список экстремистов и террористов

https://ukraina.ru/20240405/1054302335.html

https://ukraina.ru/20240403/1054262444.html

https://ukraina.ru/20240401/1054221839.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Сергей Зуев

эксклюзив, сво, украина, демография, экономика, политика, кость бондаренко, анатолий шарий, эксперты, миграция