https://ukraina.ru/20240404/1054301638.html

Как лишний раз угодить США. Кто и зачем на Украине пытается запретить TikTok и Telegram

Как лишний раз угодить США. Кто и зачем на Украине пытается запретить TikTok и Telegram - 04.04.2024 Украина.ру

Как лишний раз угодить США. Кто и зачем на Украине пытается запретить TikTok и Telegram

В среду 3 апреля депутат Верховной рады Святослав Юрчишин заявил, что на Украине планируют запретить социальную сеть TikTok. Претензии к ней сводятся к распространению "российской пропаганды", на что жалуются в Центре противодействия дезинформации – ручном инструменте цензуры при Офисе Зеленского

2024-04-04T14:24

2024-04-04T14:24

2024-04-04T15:51

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"Центр противодействия дезинформации при СНБО обнаружил целую сеть, которая в TikTok занимается российской пропагандой. Реакции TikTok я не слышал. Если TikTok не будет реагировать и это будет только усиливаться, такая ситуация может появиться", – заявил Юрчишин.При этом сам депутат возглавляет в Раде Комитет по свободе слова, но деятельность комитета обычно не выходит далее запретов тех или иных СМИ.Запреты под копиркуДвумя днями ранее тот же Юрчишин объяснял претензии к TikTok совсем по-другому. По его словам, запретить его на Украине планируют из-за попыток запрета в США."У нас, с одной стороны, есть такое основание для санкций – если такие санкции введены в стране-партнере, мы их вводим. Здесь все очень непросто, но это может стать еще одним козырем в переговорах не только с TikTok, но и Telegram, если Штаты пойдут на такой острый шаг", – рассказывал глава Комитета по свободе слова.Проще говоря, если в США чем-то недовольны, то украинские депутаты тут же бросаются выслуживаться перед хозяином, копируя американские запреты. Украинская свобода слова – она такая: если США что-то запрещают, то Украина тоже должна запретить. Чтобы лишний раз украинским депутатам не напрягаться, можно одним махом принять закон о распространении действия всех законов США на территорию "незалежной" Украины.Ранее тот же Юрчишин пытался запретить Telegram, но, опять же, если на то будет добро от стран Запада. "Мы следим за процессом в Испании относительно ограничений использования Telegram. Мы следим за рекомендациями норвежского правительства не использовать ни TikTok, ни Telegram в процессах управления", – говорил депутат Юрчишин.В качестве аргумента запрета этих платформ он опять упоминал "проблемы с ними в Соединенных Штатах", признав, что сам он не в курсе, кто там является конечным собственником.В конце марта Святослав Юрчишин пригрозил основателю Telegram Павлу Дурову тем, что пользоваться этим мессенджером запретят украинским чиновникам, словно это как-то серьезно ударит по платформе.Пиратский захват бизнесаВ Соединенных Штатах, в свою очередь, TikTok запрещают, просто пытаясь отжать прибыльный бизнес. В США этим приложением пользуются более 170 миллионов человек. Американские СМИ при этом тоже будут говорить о "свободе рынка".В начале марта палата представителей США приняла законопроект, предполагающий запрет этой соцсети, поскольку акции компании принадлежат китайцам из компании ByteDance. Законопроект еще должен одобрить сенат США.По сути, китайцев ставят перед выбором: либо продать приложение по цене значительно ниже рыночной, либо столкнуться с запретом в США и у их сателлитов, потеряв крупную аудиторию. В середине марта издание Wall Street Journal сообщало, что Пекин не допустит продажи TikTok в США, о чем он уже оповестил владельца платформы.Спикер палаты представителей Майк Джонсон обвинял КНР во влиянии на американскую молодежь. "Такие приложения, как TikTok, позволяют Компартии Китая распространять вредоносный контент среди нашей молодежи и заниматься вредоносной деятельностью, такой, как сбор данных о местоположении, покупательских привычках, контактах и конфиденциальных данных американцев", – рассказывал Джонсон.В Евросоюзе в марте тоже сетовали на то, что евроскептики массово перешли в TikTok после того, как их аккаунты заблокировали другие платформы. Американские исследователи также установили, что в TikTok пропалестинская повестка обходит произраильскую в соотношении примерно 70 к 1. Ранее американские СМИ сообщали, что в TikTok видео в поддержку Трампа на голову обходят ролики за Байдена, что стало проблемой для демократов.На Украине же инициатор запрета этих платформ Святослав Юрчишин, бывший советник неонациста Андрея Парубия, сейчас является депутатом от партии "Голос" и одним из так называемых "соросят", опирающихся на поддержку Демпартии.Как отрезать себя от аудиторииРяд украинских экспертов при этом предполагает, что подобный запрет для властей Украины будет выстрелом в ногу. Платформы TikTok и Telegram набирают популярность, ими активно пользуются, в том числе украинские националисты и представители власти. В то же время телемарафон Зеленского, где на всех новостных каналах пережевывают одно и то же, с каждым месяцем теряет популярность у украинской аудитории.Украинский телеграм-канал "Рубикон" пишет, что проблема с телемарафоном говорит о тотальной неадекватности государственной информационной политики, которая буквально пытается создать для народа альтернативную реальность, где с утра до вечера день ото дня крутится сплошная "перемога" и нет ни слова о проблемах.Тот же Юрчишин в понедельник, 1 апреля, говорил, что телемарафон на Украине могут прикрыть как неэффективный инструмент, на который западные доноры не хотят давать денег. "Мы сейчас видим нисходящий трек использования единого телемарафона и восходящий трек использования социальных сетей. А потом будет еще труднее объяснить нашим международным партнерам и своим же людям, почему мы финансируем неэффективную информационную политику", – заявил депутат.Таким образом, запретами Tiktok и Telegram власти "незалежной" сами себя отрежут от большей части аудитории. Запад также урежет финансирование украинской пропаганды по телевидению. Однако это ничто в сравнении с тем, что подобный шаг благосклонно одобрят крупные американские бизнесмены, которые пытаются отжать прибыльный бизнес. В целом же подобные инициативы лишний раз подчеркивают, кому именно служат украинские депутаты.

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