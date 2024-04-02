США не считают, что между странами НАТО и Россией назревает вооруженный конфликт - 02.04.2024 Украина.ру
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США не считают, что между странами НАТО и Россией назревает вооруженный конфликт
США не считают, что между странами НАТО и Россией назревает вооруженный конфликт - 02.04.2024 Украина.ру
США не считают, что между странами НАТО и Россией назревает вооруженный конфликт
Вашингтон не сигнализирует о том, что скоро начнёт войну с Россией, сегодня в США не считают, что между странами НАТО и РФ назревает вооруженный конфликт. Об этом во вторник, 2 апреля, заявила постоянный представитель США при Североатлантическом альянсе Джулианн Смит в ходе онлайн-брифинга
2024-04-02T21:55
2024-04-02T21:55
новости
россия
сша
ллойд остин
нато
пентагон
война
сво
украина
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По её словам, сейчас все усилия США направлены на поддержку Украины, а признаков того, что надвигается война между РФ и НАТО сегодня нет. В конце февраля глава Пентагона Ллойд Остин заявлял, что страны НАТО будут вынуждены начать войну с Россией, если Украина потерпит поражение в зоне спецоперации. Этот тезис неоднократно произносили после лидеры США. В МИД РФ сообщали, что деятельность НАТО в Восточной Европе и Черноморском регионе заточена на подготовку союзников к потенциальному вооружённому столкновению с Россией. В середине марта в Североатлантическом альянсе заявили о готовности к войне с Россией.
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новости, россия, сша, ллойд остин, нато, пентагон, война, сво, украина
Новости, Россия, США, Ллойд Остин, НАТО, Пентагон, война, СВО, Украина

США не считают, что между странами НАТО и Россией назревает вооруженный конфликт

21:55 02.04.2024
 
© РИА Новости . Антон Денисов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости . Антон Денисов
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Вашингтон не сигнализирует о том, что скоро начнёт войну с Россией, сегодня в США не считают, что между странами НАТО и РФ назревает вооруженный конфликт. Об этом во вторник, 2 апреля, заявила постоянный представитель США при Североатлантическом альянсе Джулианн Смит в ходе онлайн-брифинга
"Предпринимается много усилий для укрепления нашей обороны и сдерживающего потенциала, однако мы никому не сигнализируем о том, что надвигается война", – указала она.
По её словам, сейчас все усилия США направлены на поддержку Украины, а признаков того, что надвигается война между РФ и НАТО сегодня нет.
В конце февраля глава Пентагона Ллойд Остин заявлял, что страны НАТО будут вынуждены начать войну с Россией, если Украина потерпит поражение в зоне спецоперации. Этот тезис неоднократно произносили после лидеры США.
В МИД РФ сообщали, что деятельность НАТО в Восточной Европе и Черноморском регионе заточена на подготовку союзников к потенциальному вооружённому столкновению с Россией. В середине марта в Североатлантическом альянсе заявили о готовности к войне с Россией.
Владимир Васильев интервью - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
6 марта, 12:03
Владимир Васильев: Если весной Трамп обгонит Байдена, Белый дом бросит войска НАТО на войну с РоссиейДональд Трамп одержал победу в республиканских праймериз по итогам супервторника в США, когда голосование за выдвижение кандидатов на выборы президента страна шло в 15 штатах. По итогам праймериз у демократов предсказуемо победил Джо Байден, у которого не было конкурентов
 
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