https://ukraina.ru/20240402/1054269875.html

США не считают, что между странами НАТО и Россией назревает вооруженный конфликт

США не считают, что между странами НАТО и Россией назревает вооруженный конфликт - 02.04.2024 Украина.ру

США не считают, что между странами НАТО и Россией назревает вооруженный конфликт

Вашингтон не сигнализирует о том, что скоро начнёт войну с Россией, сегодня в США не считают, что между странами НАТО и РФ назревает вооруженный конфликт. Об этом во вторник, 2 апреля, заявила постоянный представитель США при Североатлантическом альянсе Джулианн Смит в ходе онлайн-брифинга

2024-04-02T21:55

2024-04-02T21:55

2024-04-02T21:55

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По её словам, сейчас все усилия США направлены на поддержку Украины, а признаков того, что надвигается война между РФ и НАТО сегодня нет. В конце февраля глава Пентагона Ллойд Остин заявлял, что страны НАТО будут вынуждены начать войну с Россией, если Украина потерпит поражение в зоне спецоперации. Этот тезис неоднократно произносили после лидеры США. В МИД РФ сообщали, что деятельность НАТО в Восточной Европе и Черноморском регионе заточена на подготовку союзников к потенциальному вооружённому столкновению с Россией. В середине марта в Североатлантическом альянсе заявили о готовности к войне с Россией.

https://ukraina.ru/20240306/1053733839.html

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новости, россия, сша, ллойд остин, нато, пентагон, война, сво, украина