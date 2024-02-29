В Пентагоне впервые допустили войну НАТО с Россией - 29.02.2024 Украина.ру
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В Пентагоне впервые допустили войну НАТО с Россией
В Пентагоне впервые допустили войну НАТО с Россией - 29.02.2024 Украина.ру
В Пентагоне впервые допустили войну НАТО с Россией
Страны НАТО будут вынуждены начать войну с Россией, если Украина потерпит поражение в зоне спецоперации. Об этом 29 февраля заявил глава Пентагона Ллойд Остин в ходе слушаний в палате представителей
2024-02-29T20:34
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новости
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война
пентагон
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Шеф Пентагона Остин назвал "очень тревожным" ежедневное продвижение российских войск и предупредил, что без возобновления американской помощи Украина будет оставаться в невыгодном положении. Ранее в США ограничивались лишь тезисом о том, что после победы на Украине, Россия якобы нападёт на НАТО. Западные СМИ даже публиковали возможный "план" РФ. Глава Кремля Владимир Путин назвал слова президента США о притязаниях России на земли НАТО чушью. В четверг, 29 февраля, лидер России указал на то, что заявления Запада во внешней политике грозят конфликтом с применением ядерного оружия и уничтожением цивилизации.
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новости, россия, нато, война, пентагон
Новости, Россия, НАТО, война, Пентагон

В Пентагоне впервые допустили войну НАТО с Россией

20:34 29.02.2024 (обновлено: 20:45 29.02.2024)
 
© AP / Michael Probst Ллойд Остин
 Ллойд Остин - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© AP / Michael Probst
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Страны НАТО будут вынуждены начать войну с Россией, если Украина потерпит поражение в зоне спецоперации. Об этом 29 февраля заявил глава Пентагона Ллойд Остин в ходе слушаний в палате представителей
"Откровенно говоря, если Украина падёт, я действительно считаю, что НАТО вступит в борьбу с Россией", –  цитирует его РИА Новости.
Шеф Пентагона Остин назвал "очень тревожным" ежедневное продвижение российских войск и предупредил, что без возобновления американской помощи Украина будет оставаться в невыгодном положении.
"Каждый божий день мы видим, что русские продолжают давить и добиваются постепенных территориальных приобретений", – добавил он.
Ранее в США ограничивались лишь тезисом о том, что после победы на Украине, Россия якобы нападёт на НАТО. Западные СМИ даже публиковали возможный "план" РФ. Глава Кремля Владимир Путин назвал слова президента США о притязаниях России на земли НАТО чушью. В четверг, 29 февраля, лидер России указал на то, что заявления Запада во внешней политике грозят конфликтом с применением ядерного оружия и уничтожением цивилизации.
Заседание Высшего госсовета Союзного государства с участием В. Путина и А. Лукашенко - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
20 февраля, 13:29
Прогнозы неутешительные: Лукашенко оценил вероятность Третьей мировой войныАппетиты и активность коллективного Запада будут расти, потому прогнозы по поводу эскалации мировой обстановки неутешительные. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании с госорганами национальной безопасности, его слова цитирует телеграм-канал "Пул Первого"
 
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