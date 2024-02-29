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В Пентагоне впервые допустили войну НАТО с Россией

В Пентагоне впервые допустили войну НАТО с Россией - 29.02.2024 Украина.ру

В Пентагоне впервые допустили войну НАТО с Россией

Страны НАТО будут вынуждены начать войну с Россией, если Украина потерпит поражение в зоне спецоперации. Об этом 29 февраля заявил глава Пентагона Ллойд Остин в ходе слушаний в палате представителей

2024-02-29T20:34

2024-02-29T20:34

2024-02-29T20:45

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Шеф Пентагона Остин назвал "очень тревожным" ежедневное продвижение российских войск и предупредил, что без возобновления американской помощи Украина будет оставаться в невыгодном положении. Ранее в США ограничивались лишь тезисом о том, что после победы на Украине, Россия якобы нападёт на НАТО. Западные СМИ даже публиковали возможный "план" РФ. Глава Кремля Владимир Путин назвал слова президента США о притязаниях России на земли НАТО чушью. В четверг, 29 февраля, лидер России указал на то, что заявления Запада во внешней политике грозят конфликтом с применением ядерного оружия и уничтожением цивилизации.

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новости, россия, нато, война, пентагон