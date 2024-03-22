"Ястребы" требуют крови молодых украинцев. Что обсуждают на Киевском форуме безопасности - 22.03.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240322/1054034717.html
"Ястребы" требуют крови молодых украинцев. Что обсуждают на Киевском форуме безопасности
"Ястребы" требуют крови молодых украинцев. Что обсуждают на Киевском форуме безопасности - 22.03.2024 Украина.ру
"Ястребы" требуют крови молодых украинцев. Что обсуждают на Киевском форуме безопасности
В столице Украины 21 марта открылся очередной Киевский форум безопасности, на котором официальные представители НАТО открыто потребовали у властей Украины усилить "могилизацию".
2024-03-22T07:29
2024-03-22T07:29
украина
сша
киев
яценюк
виктория нуланд
бен ходжес
нато
ес
европейская комиссия
эксклюзив
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/01/1053658923_67:0:1183:628_1920x0_80_0_0_5a4f2346fabcc2fd198168f7d8c93808.jpg
Форум ежегодно проводит один из бывших лидеров Майдана Арсений Яценюк, отмывший в свое время немалые суммы на строительстве укреплений вдоль российской границы ("стена Яценюка"), которые никого в 2022 году не остановили.В этом году Форум посвящен 10-й годовщине подписания политической части Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, ради чего, собственно, более десяти лет назад и был организован переворот на Майдане.Прошлогодний Форум в Киеве проходил под лозунгом "Борьба за НАТО", на котором Виктория Нуланд рассказывала о заинтересованности США в украинском контрнаступлении, которое впоследствии оказалось провальным. Арсений Яценюк подчеркивал, что Украина борется именно за НАТО и будущее блока.Форум и в этом году стал своеобразным слетом западных "ястребов", мечтающих о победе над Россией, и причастных к событиям десятилетней давности. В частности в Форуме участвуют: глава Европейского Совета в 2009-14 годах Герман Ван Ромпей, президент Европейской Комиссии в 2004-14 годах Жозе Мануэл Баррозу, первый вице-президент Европейской Комиссии в 2010-14 годах баронесса Кэтрин Эштон.Среди гостей также значатся премьер-министр Эстонии в 2014-16 годах Таави Рийвас и бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилиус, командующий сил США в Европе в 2014-17 годах, Бен Ходжес, бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус.Среди тем обсуждения — выборы президента США и стратегия Запада и Украины. Участников форума серьезно беспокоит возможность возвращения к власти в США Дональда Трампа.Организатор форума экс-премьер-министр Арсений Яценюк потребовал от американского Конгресса дать Украине денег, апеллируя к христианству, хотя на Украине в эти дни каноническая православная церковь подвергается гонениям.На форум прибыл глава военного комитета НАТО Роб Бауэр, лейтенант-адмирал Королевского флота Нидерландов. По словам адмирала, его визит - это первая официальная военная делегация НАТО на Украине после 2022 года, что дескать являет собой четкий сигнал для Киева и остального мира, что "НАТО и Украина ближе, чем когда бы то ни было".В своем выступлении он подчеркнул, что Украине необходимо дополнительная мобилизация из-за больших потерь на фронте, а также ради либеральной демократии. По всей Украине в эти дни военкомы хватают людей, нередко избивают, похищают с улиц. Судя по заявлению Бауэра, это и есть либеральная демократия. Не нужно путать с "тоталитарными режимами", где подобные похищения и избиения не практикуются.Роб Бауэр также заявил на форуме, что россияне участвуют в конфликте, потому что якобы боятся демократии. На самом деле война идет, по словам Бауэра, чтобы народ России тоже захотел "демократических прав", образцом же таковых он считает нынешнюю Украину.Чуть ранее, в понедельник 19 марта Киев посетил еще один ястреб, американский сенатор Линдси Грэм, призвавший Украину отправить молодежь младше 25 лет на фронт, а также побыстрее принять закон о мобилизации, потому что Соединенным Штатам нудно больше украинцев на фронте."Я не могу поверить, что это в 27 лет. Вы боретесь за свою жизнь, поэтому вам следует служить, а не в 25 или 27 лет. Нам нужно больше людей. Так что я надеюсь, что скоро будет движение по закону о мобилизации, так чтобы осенью у вас было больше войск, которые можно будет бросить в бой", — заявил американский сенатор, разбрасываясь украинцами.Ему фактически вторит неонацист и "азовец" Максим Жорин. В четверг 21 марта он заявил о необходимости бросить в бой, как можно больше молодежи, чтобы война сформировала личность молодых людей, словно такой опыт благотворно воздействует на человека."Ничто не заменит личную вовлеченность в войну. Если же мы продолжим существующую политику мобилизации, рискуем проиграть войну и физически, и ментально – когда для значительной части целого поколения война останется чем-то посторонним, что не будет влиять на формирование их личности", – считает Жорин.Примечательно, что буквально за день до этого премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украине нет необходимости мобилизовать дополнительные 500 000 человек. Дело в том, что дополнительная мобилизация тоже требует денег на обучение, обмундирование и содержание военнослужащих. В США же пока деньги прижали, запасы вооружений со складов НАТО исчерпываются. Тем не менее, всё больше именитых западных гостей в Киеве настаивают на усилении мобилизации украинцев.На фоне политического кризиса в США и предстоящих выборов в ЕС личное политическое будущее этих ястребов зависит от эффективности киевского режима. Когда же закончатся украинские мужчины, принципы "либеральной демократии" Роба Бауэра нужно будет столь же жестко объяснять женщинам и детям.
https://ukraina.ru/20240322/1054033894.html
украина
сша
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Дмитрий Ковалевич
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg
Дмитрий Ковалевич
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/01/1053658923_206:0:1043:628_1920x0_80_0_0_16d0036b0feac8e1b614187267c2e202.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, сша, киев, яценюк, виктория нуланд, бен ходжес, нато, ес, европейская комиссия, эксклюзив
Украина, США, Киев, Яценюк, Виктория Нуланд, Бен Ходжес, НАТО, ЕС, Европейская комиссия, Эксклюзив

"Ястребы" требуют крови молодых украинцев. Что обсуждают на Киевском форуме безопасности

07:29 22.03.2024
 
Жители Киева вышли на акцию протеста у военкомата
Жители Киева вышли на акцию протеста у военкомата
Читать в
Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
автор издания Украина.ру
Все материалы
В столице Украины 21 марта открылся очередной Киевский форум безопасности, на котором официальные представители НАТО открыто потребовали у властей Украины усилить "могилизацию".
Форум ежегодно проводит один из бывших лидеров Майдана Арсений Яценюк, отмывший в свое время немалые суммы на строительстве укреплений вдоль российской границы ("стена Яценюка"), которые никого в 2022 году не остановили.
В этом году Форум посвящен 10-й годовщине подписания политической части Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, ради чего, собственно, более десяти лет назад и был организован переворот на Майдане.
Прошлогодний Форум в Киеве проходил под лозунгом "Борьба за НАТО", на котором Виктория Нуланд рассказывала о заинтересованности США в украинском контрнаступлении, которое впоследствии оказалось провальным. Арсений Яценюк подчеркивал, что Украина борется именно за НАТО и будущее блока.
Форум и в этом году стал своеобразным слетом западных "ястребов", мечтающих о победе над Россией, и причастных к событиям десятилетней давности. В частности в Форуме участвуют: глава Европейского Совета в 2009-14 годах Герман Ван Ромпей, президент Европейской Комиссии в 2004-14 годах Жозе Мануэл Баррозу, первый вице-президент Европейской Комиссии в 2010-14 годах баронесса Кэтрин Эштон.
Среди гостей также значатся премьер-министр Эстонии в 2014-16 годах Таави Рийвас и бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилиус, командующий сил США в Европе в 2014-17 годах, Бен Ходжес, бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус.
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
06:43
Саммит ЕС: Украина осталась без дополнительных денег и даты начала переговоров о вступленииТеперь окно возможностей у Киева и Брюсселя очень короткое, ведь с 1 июля председательство в Евросоюзе перейдёт к Венгрии, которая негативно относится к вступлению Украины в ЕС и поддерживает отношения с РФ
Среди тем обсуждения — выборы президента США и стратегия Запада и Украины. Участников форума серьезно беспокоит возможность возвращения к власти в США Дональда Трампа.
Организатор форума экс-премьер-министр Арсений Яценюк потребовал от американского Конгресса дать Украине денег, апеллируя к христианству, хотя на Украине в эти дни каноническая православная церковь подвергается гонениям.
На форум прибыл глава военного комитета НАТО Роб Бауэр, лейтенант-адмирал Королевского флота Нидерландов. По словам адмирала, его визит - это первая официальная военная делегация НАТО на Украине после 2022 года, что дескать являет собой четкий сигнал для Киева и остального мира, что "НАТО и Украина ближе, чем когда бы то ни было".
В своем выступлении он подчеркнул, что Украине необходимо дополнительная мобилизация из-за больших потерь на фронте, а также ради либеральной демократии.
"Вам нужны не только гранаты, вам нужны люди, чтобы заменить погибших и раненых. А это означает мобилизацию. Я понимаю, как непросто убедить людей в либеральной демократии. Но я вижу, что это меняется", - заявил представитель НАТО.
По всей Украине в эти дни военкомы хватают людей, нередко избивают, похищают с улиц. Судя по заявлению Бауэра, это и есть либеральная демократия. Не нужно путать с "тоталитарными режимами", где подобные похищения и избиения не практикуются.
Роб Бауэр также заявил на форуме, что россияне участвуют в конфликте, потому что якобы боятся демократии. На самом деле война идет, по словам Бауэра, чтобы народ России тоже захотел "демократических прав", образцом же таковых он считает нынешнюю Украину.
Чуть ранее, в понедельник 19 марта Киев посетил еще один ястреб, американский сенатор Линдси Грэм, призвавший Украину отправить молодежь младше 25 лет на фронт, а также побыстрее принять закон о мобилизации, потому что Соединенным Штатам нудно больше украинцев на фронте.
"Я не могу поверить, что это в 27 лет. Вы боретесь за свою жизнь, поэтому вам следует служить, а не в 25 или 27 лет. Нам нужно больше людей. Так что я надеюсь, что скоро будет движение по закону о мобилизации, так чтобы осенью у вас было больше войск, которые можно будет бросить в бой", — заявил американский сенатор, разбрасываясь украинцами.
Ему фактически вторит неонацист и "азовец" Максим Жорин. В четверг 21 марта он заявил о необходимости бросить в бой, как можно больше молодежи, чтобы война сформировала личность молодых людей, словно такой опыт благотворно воздействует на человека.
"Ничто не заменит личную вовлеченность в войну. Если же мы продолжим существующую политику мобилизации, рискуем проиграть войну и физически, и ментально – когда для значительной части целого поколения война останется чем-то посторонним, что не будет влиять на формирование их личности", – считает Жорин.
Примечательно, что буквально за день до этого премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украине нет необходимости мобилизовать дополнительные 500 000 человек. Дело в том, что дополнительная мобилизация тоже требует денег на обучение, обмундирование и содержание военнослужащих. В США же пока деньги прижали, запасы вооружений со складов НАТО исчерпываются. Тем не менее, всё больше именитых западных гостей в Киеве настаивают на усилении мобилизации украинцев.
На фоне политического кризиса в США и предстоящих выборов в ЕС личное политическое будущее этих ястребов зависит от эффективности киевского режима. Когда же закончатся украинские мужчины, принципы "либеральной демократии" Роба Бауэра нужно будет столь же жестко объяснять женщинам и детям.
 
УкраинаСШАКиевЯценюкВиктория НуландБен ХоджесНАТОЕСЕвропейская комиссияЭксклюзив
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:29"Ястребы" требуют крови молодых украинцев. Что обсуждают на Киевском форуме безопасности
07:06Макрон жжет напалмом: войдут ли французские войска на Украину?
06:43Саммит ЕС: Украина осталась без дополнительных денег и даты начала переговоров о вступлении
06:14"Какой-то Хуэй". Чего добивается Китай в российско-украинском конфликте и почему на Украине это отвергают
05:49"Украина подлежит переучреждению". Украинские эксперты о ближайшем будущем страны
05:41Олег Измайлов: Пока ВСУ бетонируют свое мягкое подбрюшье, Россия доедает их, чтобы прорваться к реке
05:22Алексей Живов: У многих в России есть ощущение, что это происходит во сне, но война в 600 км от Москвы
05:20"Их переоденут в форму ВСУ": политолог раскрыл, под какой "маской" войска НАТО могут зайти на Украину
05:10"Скрестить гадюку с черепахой": военный эксперт рассказал, сумеет ли Украина слепить "Франкенштейна" ПВО
05:03У Европы соблазн найти топор под лавкой. Леонид Холод о том, почему за грешок Украины наказывают Россию
05:00Эксперт о том, когда ВС РФ устроят "Афганистан" с Сумах и Чернигове, пробивая санитарную зону на 150 км
04:50"Под маской ЧВК": политолог рассказал, когда НАТО соберет 200 тысяч наемников для отправки на Украину
04:40Эксперт о том, почему ВС РФ нужно защитить русских в Приднестровье и заняться Одессой раньше французов
04:30Сначала Харьков и Запорожье: политолог о том, почему санитарную зону нужно делать до Винницы и Житомира
04:20"Русофобская истерика": политолог объяснил, чем пугают Европу, чтобы она решилась на войну с Россией
04:10Эксперт предположил, когда может завершиться СВО и зачем Иностранный легион Франции высадился в Софии
04:00Военный эксперт рассказал, как советские танки давят позиции ВСУ и проламывают оборону врага в Работино
03:50Военный эксперт сообщил, как мощнейшая бомба с УМПК уничтожила командный пункт пехоты ВСУ под Купянском
03:40"Отмороженная русофобия и прагматизм": эксперт рассказал о споре двух европейских политиков "на букву Ф"
03:30Эксперт рассказал, как армия России тройным "слоеным пирогом" ПВО уничтожает западное "вундерваффе" ВСУ
Лента новостейМолния