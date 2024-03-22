https://ukraina.ru/20240322/1054034717.html
"Ястребы" требуют крови молодых украинцев. Что обсуждают на Киевском форуме безопасности
"Ястребы" требуют крови молодых украинцев. Что обсуждают на Киевском форуме безопасности - 22.03.2024 Украина.ру
"Ястребы" требуют крови молодых украинцев. Что обсуждают на Киевском форуме безопасности
В столице Украины 21 марта открылся очередной Киевский форум безопасности, на котором официальные представители НАТО открыто потребовали у властей Украины усилить "могилизацию".
2024-03-22T07:29
2024-03-22T07:29
2024-03-22T07:29
украина
сша
киев
яценюк
виктория нуланд
бен ходжес
нато
ес
европейская комиссия
эксклюзив
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/01/1053658923_67:0:1183:628_1920x0_80_0_0_5a4f2346fabcc2fd198168f7d8c93808.jpg
Форум ежегодно проводит один из бывших лидеров Майдана Арсений Яценюк, отмывший в свое время немалые суммы на строительстве укреплений вдоль российской границы ("стена Яценюка"), которые никого в 2022 году не остановили.В этом году Форум посвящен 10-й годовщине подписания политической части Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, ради чего, собственно, более десяти лет назад и был организован переворот на Майдане.Прошлогодний Форум в Киеве проходил под лозунгом "Борьба за НАТО", на котором Виктория Нуланд рассказывала о заинтересованности США в украинском контрнаступлении, которое впоследствии оказалось провальным. Арсений Яценюк подчеркивал, что Украина борется именно за НАТО и будущее блока.Форум и в этом году стал своеобразным слетом западных "ястребов", мечтающих о победе над Россией, и причастных к событиям десятилетней давности. В частности в Форуме участвуют: глава Европейского Совета в 2009-14 годах Герман Ван Ромпей, президент Европейской Комиссии в 2004-14 годах Жозе Мануэл Баррозу, первый вице-президент Европейской Комиссии в 2010-14 годах баронесса Кэтрин Эштон.Среди гостей также значатся премьер-министр Эстонии в 2014-16 годах Таави Рийвас и бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилиус, командующий сил США в Европе в 2014-17 годах, Бен Ходжес, бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус.Среди тем обсуждения — выборы президента США и стратегия Запада и Украины. Участников форума серьезно беспокоит возможность возвращения к власти в США Дональда Трампа.Организатор форума экс-премьер-министр Арсений Яценюк потребовал от американского Конгресса дать Украине денег, апеллируя к христианству, хотя на Украине в эти дни каноническая православная церковь подвергается гонениям.На форум прибыл глава военного комитета НАТО Роб Бауэр, лейтенант-адмирал Королевского флота Нидерландов. По словам адмирала, его визит - это первая официальная военная делегация НАТО на Украине после 2022 года, что дескать являет собой четкий сигнал для Киева и остального мира, что "НАТО и Украина ближе, чем когда бы то ни было".В своем выступлении он подчеркнул, что Украине необходимо дополнительная мобилизация из-за больших потерь на фронте, а также ради либеральной демократии. По всей Украине в эти дни военкомы хватают людей, нередко избивают, похищают с улиц. Судя по заявлению Бауэра, это и есть либеральная демократия. Не нужно путать с "тоталитарными режимами", где подобные похищения и избиения не практикуются.Роб Бауэр также заявил на форуме, что россияне участвуют в конфликте, потому что якобы боятся демократии. На самом деле война идет, по словам Бауэра, чтобы народ России тоже захотел "демократических прав", образцом же таковых он считает нынешнюю Украину.Чуть ранее, в понедельник 19 марта Киев посетил еще один ястреб, американский сенатор Линдси Грэм, призвавший Украину отправить молодежь младше 25 лет на фронт, а также побыстрее принять закон о мобилизации, потому что Соединенным Штатам нудно больше украинцев на фронте."Я не могу поверить, что это в 27 лет. Вы боретесь за свою жизнь, поэтому вам следует служить, а не в 25 или 27 лет. Нам нужно больше людей. Так что я надеюсь, что скоро будет движение по закону о мобилизации, так чтобы осенью у вас было больше войск, которые можно будет бросить в бой", — заявил американский сенатор, разбрасываясь украинцами.Ему фактически вторит неонацист и "азовец" Максим Жорин. В четверг 21 марта он заявил о необходимости бросить в бой, как можно больше молодежи, чтобы война сформировала личность молодых людей, словно такой опыт благотворно воздействует на человека."Ничто не заменит личную вовлеченность в войну. Если же мы продолжим существующую политику мобилизации, рискуем проиграть войну и физически, и ментально – когда для значительной части целого поколения война останется чем-то посторонним, что не будет влиять на формирование их личности", – считает Жорин.Примечательно, что буквально за день до этого премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украине нет необходимости мобилизовать дополнительные 500 000 человек. Дело в том, что дополнительная мобилизация тоже требует денег на обучение, обмундирование и содержание военнослужащих. В США же пока деньги прижали, запасы вооружений со складов НАТО исчерпываются. Тем не менее, всё больше именитых западных гостей в Киеве настаивают на усилении мобилизации украинцев.На фоне политического кризиса в США и предстоящих выборов в ЕС личное политическое будущее этих ястребов зависит от эффективности киевского режима. Когда же закончатся украинские мужчины, принципы "либеральной демократии" Роба Бауэра нужно будет столь же жестко объяснять женщинам и детям.
https://ukraina.ru/20240322/1054033894.html
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украина, сша, киев, яценюк, виктория нуланд, бен ходжес, нато, ес, европейская комиссия, эксклюзив
"Ястребы" требуют крови молодых украинцев. Что обсуждают на Киевском форуме безопасности
В столице Украины 21 марта открылся очередной Киевский форум безопасности, на котором официальные представители НАТО открыто потребовали у властей Украины усилить "могилизацию".
Форум ежегодно проводит один из бывших лидеров Майдана Арсений Яценюк
, отмывший в свое время немалые суммы на строительстве укреплений вдоль российской границы ("стена Яценюка"), которые никого в 2022 году не остановили.
В этом году Форум посвящен 10-й годовщине подписания политической части Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, ради чего, собственно, более десяти лет назад и был организован переворот на Майдане.
Прошлогодний Форум в Киеве проходил под лозунгом "Борьба за НАТО", на котором Виктория Нуланд
рассказывала о заинтересованности США в украинском контрнаступлении, которое впоследствии оказалось провальным. Арсений Яценюк подчеркивал, что Украина борется именно за НАТО и будущее блока.
Форум и в этом году стал своеобразным слетом западных "ястребов", мечтающих о победе над Россией, и причастных к событиям десятилетней давности. В частности в Форуме участвуют: глава Европейского Совета в 2009-14 годах Герман Ван Ромпей, президент Европейской Комиссии в 2004-14 годах Жозе Мануэл Баррозу, первый вице-президент Европейской Комиссии в 2010-14 годах баронесса Кэтрин Эштон.
Среди гостей также значатся премьер-министр Эстонии в 2014-16 годах Таави Рийвас и бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилиус, командующий сил США в Европе в 2014-17 годах, Бен Ходжес, бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус.
Среди тем обсуждения — выборы президента США и стратегия Запада и Украины. Участников форума серьезно беспокоит возможность возвращения к власти в США Дональда Трампа
.
Организатор форума экс-премьер-министр Арсений Яценюк потребовал от американского Конгресса дать Украине денег, апеллируя к христианству, хотя на Украине в эти дни каноническая православная церковь подвергается гонениям.
На форум прибыл глава военного комитета НАТО Роб Бауэр, лейтенант-адмирал Королевского флота Нидерландов. По словам адмирала, его визит - это первая официальная военная делегация НАТО на Украине после 2022 года, что дескать являет собой четкий сигнал для Киева и остального мира, что "НАТО и Украина ближе, чем когда бы то ни было".
В своем выступлении он подчеркнул, что Украине необходимо дополнительная мобилизация из-за больших потерь на фронте, а также ради либеральной демократии.
"Вам нужны не только гранаты, вам нужны люди, чтобы заменить погибших и раненых. А это означает мобилизацию. Я понимаю, как непросто убедить людей в либеральной демократии. Но я вижу, что это меняется", - заявил представитель НАТО.
По всей Украине в эти дни военкомы хватают людей, нередко избивают, похищают с улиц. Судя по заявлению Бауэра, это и есть либеральная демократия. Не нужно путать с "тоталитарными режимами", где подобные похищения и избиения не практикуются.
Роб Бауэр также заявил на форуме, что россияне участвуют в конфликте, потому что якобы боятся демократии. На самом деле война идет, по словам Бауэра, чтобы народ России тоже захотел "демократических прав", образцом же таковых он считает нынешнюю Украину.
Чуть ранее, в понедельник 19 марта Киев посетил еще один ястреб, американский сенатор Линдси Грэм, призвавший Украину отправить молодежь младше 25 лет на фронт, а также побыстрее принять закон о мобилизации, потому что Соединенным Штатам нудно больше украинцев на фронте.
"Я не могу поверить, что это в 27 лет. Вы боретесь за свою жизнь, поэтому вам следует служить, а не в 25 или 27 лет. Нам нужно больше людей. Так что я надеюсь, что скоро будет движение по закону о мобилизации, так чтобы осенью у вас было больше войск, которые можно будет бросить в бой", — заявил американский сенатор, разбрасываясь украинцами.
Ему фактически вторит неонацист и "азовец" Максим Жорин. В четверг 21 марта он заявил о необходимости бросить в бой, как можно больше молодежи, чтобы война сформировала личность молодых людей, словно такой опыт благотворно воздействует на человека.
"Ничто не заменит личную вовлеченность в войну. Если же мы продолжим существующую политику мобилизации, рискуем проиграть войну и физически, и ментально – когда для значительной части целого поколения война останется чем-то посторонним, что не будет влиять на формирование их личности", – считает Жорин.
Примечательно, что буквально за день до этого премьер-министр Денис Шмыгаль
заявил, что Украине нет необходимости мобилизовать дополнительные 500 000 человек. Дело в том, что дополнительная мобилизация тоже требует денег на обучение, обмундирование и содержание военнослужащих. В США же пока деньги прижали, запасы вооружений со складов НАТО исчерпываются. Тем не менее, всё больше именитых западных гостей в Киеве настаивают на усилении мобилизации украинцев.
На фоне политического кризиса в США и предстоящих выборов в ЕС личное политическое будущее этих ястребов зависит от эффективности киевского режима. Когда же закончатся украинские мужчины, принципы "либеральной демократии" Роба Бауэра нужно будет столь же жестко объяснять женщинам и детям.