СМИ: Украине следует сконцентрироваться на обороне Одессы, так как этот город – главная цель Путина - 21.03.2024 Украина.ру
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СМИ: Украине следует сконцентрироваться на обороне Одессы, так как этот город – главная цель Путина
СМИ: Украине следует сконцентрироваться на обороне Одессы, так как этот город – главная цель Путина - 21.03.2024 Украина.ру
СМИ: Украине следует сконцентрироваться на обороне Одессы, так как этот город – главная цель Путина
Президент России Владимир Путин не ограничится контролем над Крымом и новыми регионами РФ. Главная цель его состоит в освобождении от киевской власти Одессы – ворот к Чёрному морю, передаёт The Nation
2024-03-21T18:24
2024-03-21T18:25
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Контроль над Одессой позволил бы Москве перекрыть доступ Киева к мировым рынкам, а Владимир Путин таким образом получил бы "рычаг для контроля над экспортом зерна в большую часть развивающегося мира". Журналист издания побывал в Одессе, где пообщался с местными жителями: студентами, бизнесменами, работниками СМИ. Все они, по его словам, убеждены в победе Украины, а на вопрос об эвакуации из города, отвечают отрицательно. “Нет, у Одессы нет плана эвакуации. Почему это должно быть? ”, – сказала журналисту главный редактор местного новостного сервиса. Однако журналист уверен, что российские подразделения придут в Одессу, вне зависимости от того, каким количеством оружия Запад снабдит ВСУ. Автор напоминает, что России удалось восстановить свою экономику до уровня тотального производства военного времени, что позволяет ей производить во много раз больше боеприпасов, чем способна Украина, а западные антироссийские санкции не принесли никакого результата. Ранее итальянские журналисты предрекли Зеленскому потерю Одессы в этом году.Напомним, президент России Владимир Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" назвал Одессу русским городом. Позже замруководителя Совбеза России, председатель ЕР Дмитрий Медведев сказал, что Одессу заждались в РФ. Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер подтвердил, что в городе есть те, кто ждёт освобождения города от украинской власти и прихода русских.
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новости, одесса, россия, украина, владимир путин, вооруженные силы украины, всу, сво
Новости, Одесса, Россия, Украина, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, ВСУ, СВО

СМИ: Украине следует сконцентрироваться на обороне Одессы, так как этот город – главная цель Путина

18:24 21.03.2024 (обновлено: 18:25 21.03.2024)
 
"Одесса русский город"
Одесса русский город
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Президент России Владимир Путин не ограничится контролем над Крымом и новыми регионами РФ. Главная цель его состоит в освобождении от киевской власти Одессы – ворот к Чёрному морю, передаёт The Nation
Контроль над Одессой позволил бы Москве перекрыть доступ Киева к мировым рынкам, а Владимир Путин таким образом получил бы "рычаг для контроля над экспортом зерна в большую часть развивающегося мира".
"Путин хочет гораздо большего от Украины, включая Одессу. Действительно, Одесса, третий по величине город Украины и ворота к Чёрному морю, имеет решающее значение для планов Путина, о чем он недвусмысленно и регулярно заявлял", – утверждает автор статьи.
Журналист издания побывал в Одессе, где пообщался с местными жителями: студентами, бизнесменами, работниками СМИ. Все они, по его словам, убеждены в победе Украины, а на вопрос об эвакуации из города, отвечают отрицательно.
“Нет, у Одессы нет плана эвакуации. Почему это должно быть? ”, – сказала журналисту главный редактор местного новостного сервиса.
Однако журналист уверен, что российские подразделения придут в Одессу, вне зависимости от того, каким количеством оружия Запад снабдит ВСУ. Автор напоминает, что России удалось восстановить свою экономику до уровня тотального производства военного времени, что позволяет ей производить во много раз больше боеприпасов, чем способна Украина, а западные антироссийские санкции не принесли никакого результата.

"Проблема в том, что нет реальной воли сокрушить путинский режим. Вы думаете, Россия не может проиграть? Несгибаемая воля украинцев глубока и разбивает сердце", – говорится в статье.

Ранее итальянские журналисты предрекли Зеленскому потерю Одессы в этом году.
Напомним, президент России Владимир Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" назвал Одессу русским городом. Позже замруководителя Совбеза России, председатель ЕР Дмитрий Медведев сказал, что Одессу заждались в РФ. Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер подтвердил, что в городе есть те, кто ждёт освобождения города от украинской власти и прихода русских.
Работа морской пехоты в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
Вчера, 05:10
"Где-то в глубине маячат Одесса и Николаев": Виктор Баранец раскрыл, что ждет армию РФ в этом годуАрмии РФ нужно освободить Орловку и Часов Яр, чтобы двигаться в сторону Славянска и Краматорска. Но это только одно направление для наступления ВС РФ. России нужно полное освобождение Запорожской и Херсонской областей. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
 
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