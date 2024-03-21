https://ukraina.ru/20240321/1054027782.html

СМИ: Украине следует сконцентрироваться на обороне Одессы, так как этот город – главная цель Путина

СМИ: Украине следует сконцентрироваться на обороне Одессы, так как этот город – главная цель Путина - 21.03.2024 Украина.ру

СМИ: Украине следует сконцентрироваться на обороне Одессы, так как этот город – главная цель Путина

Президент России Владимир Путин не ограничится контролем над Крымом и новыми регионами РФ. Главная цель его состоит в освобождении от киевской власти Одессы – ворот к Чёрному морю, передаёт The Nation

2024-03-21T18:24

2024-03-21T18:24

2024-03-21T18:25

новости

одесса

россия

украина

владимир путин

вооруженные силы украины

всу

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/0b/1053816883_0:31:974:579_1920x0_80_0_0_667d938a41fe11e6ed79e3f7b076e30d.png.webp

Контроль над Одессой позволил бы Москве перекрыть доступ Киева к мировым рынкам, а Владимир Путин таким образом получил бы "рычаг для контроля над экспортом зерна в большую часть развивающегося мира". Журналист издания побывал в Одессе, где пообщался с местными жителями: студентами, бизнесменами, работниками СМИ. Все они, по его словам, убеждены в победе Украины, а на вопрос об эвакуации из города, отвечают отрицательно. “Нет, у Одессы нет плана эвакуации. Почему это должно быть? ”, – сказала журналисту главный редактор местного новостного сервиса. Однако журналист уверен, что российские подразделения придут в Одессу, вне зависимости от того, каким количеством оружия Запад снабдит ВСУ. Автор напоминает, что России удалось восстановить свою экономику до уровня тотального производства военного времени, что позволяет ей производить во много раз больше боеприпасов, чем способна Украина, а западные антироссийские санкции не принесли никакого результата. Ранее итальянские журналисты предрекли Зеленскому потерю Одессы в этом году.Напомним, президент России Владимир Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" назвал Одессу русским городом. Позже замруководителя Совбеза России, председатель ЕР Дмитрий Медведев сказал, что Одессу заждались в РФ. Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер подтвердил, что в городе есть те, кто ждёт освобождения города от украинской власти и прихода русских.

https://ukraina.ru/20240320/1053984838.html

одесса

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, одесса, россия, украина, владимир путин, вооруженные силы украины, всу, сво