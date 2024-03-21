СМИ: Украине следует сконцентрироваться на обороне Одессы, так как этот город – главная цель Путина
18:24 21.03.2024 (обновлено: 18:25 21.03.2024)
"Одесса русский город"
Президент России Владимир Путин не ограничится контролем над Крымом и новыми регионами РФ. Главная цель его состоит в освобождении от киевской власти Одессы – ворот к Чёрному морю, передаёт The Nation
Контроль над Одессой позволил бы Москве перекрыть доступ Киева к мировым рынкам, а Владимир Путин таким образом получил бы "рычаг для контроля над экспортом зерна в большую часть развивающегося мира".
"Путин хочет гораздо большего от Украины, включая Одессу. Действительно, Одесса, третий по величине город Украины и ворота к Чёрному морю, имеет решающее значение для планов Путина, о чем он недвусмысленно и регулярно заявлял", – утверждает автор статьи.
Журналист издания побывал в Одессе, где пообщался с местными жителями: студентами, бизнесменами, работниками СМИ. Все они, по его словам, убеждены в победе Украины, а на вопрос об эвакуации из города, отвечают отрицательно.
“Нет, у Одессы нет плана эвакуации. Почему это должно быть? ”, – сказала журналисту главный редактор местного новостного сервиса.
Однако журналист уверен, что российские подразделения придут в Одессу, вне зависимости от того, каким количеством оружия Запад снабдит ВСУ. Автор напоминает, что России удалось восстановить свою экономику до уровня тотального производства военного времени, что позволяет ей производить во много раз больше боеприпасов, чем способна Украина, а западные антироссийские санкции не принесли никакого результата.
"Проблема в том, что нет реальной воли сокрушить путинский режим. Вы думаете, Россия не может проиграть? Несгибаемая воля украинцев глубока и разбивает сердце", – говорится в статье.
Ранее итальянские журналисты предрекли Зеленскому потерю Одессы в этом году.
Напомним, президент России Владимир Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" назвал Одессу русским городом. Позже замруководителя Совбеза России, председатель ЕР Дмитрий Медведев сказал, что Одессу заждались в РФ. Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер подтвердил, что в городе есть те, кто ждёт освобождения города от украинской власти и прихода русских.
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