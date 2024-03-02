https://ukraina.ru/20240302/1053664938.html

Русских ждут в Одессе, признали украинские власти

Русских ждут в Одессе, признали украинские власти - 02.03.2024 Украина.ру

Русских ждут в Одессе, признали украинские власти

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер в интервью журналистке телеканала ТСН заявил, что в Одессе есть те, кто ждёт освобождения города от украинской власти и прихода русских. За свои взгляды они подвергаются преследованию, передаёт телеграм-канал "Политика страны"

2024-03-02T12:10

2024-03-02T12:10

2024-03-02T12:10

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Он указал на то, что правоохранители уже проверили в области пять тысяч украинцев на предмет "неблагонадежности", около 250 дел отправлено в суд. Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ заявлял, что Одесса – это русский город, которого РФ заждалась.

https://ukraina.ru/20231227/1052449095.html

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новости, украина, одесса, сво, вс рф, русский мир, русская весна