https://ukraina.ru/20240302/1053664938.html
Русских ждут в Одессе, признали украинские власти
Русских ждут в Одессе, признали украинские власти - 02.03.2024 Украина.ру
Русских ждут в Одессе, признали украинские власти
Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер в интервью журналистке телеканала ТСН заявил, что в Одессе есть те, кто ждёт освобождения города от украинской власти и прихода русских. За свои взгляды они подвергаются преследованию, передаёт телеграм-канал "Политика страны"
2024-03-02T12:10
2024-03-02T12:10
2024-03-02T12:10
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Он указал на то, что правоохранители уже проверили в области пять тысяч украинцев на предмет "неблагонадежности", около 250 дел отправлено в суд. Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ заявлял, что Одесса – это русский город, которого РФ заждалась.
https://ukraina.ru/20231227/1052449095.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, одесса, сво, вс рф, русский мир, русская весна
Новости, Украина, Одесса, СВО, ВС РФ, Русский мир, Русская весна
Русских ждут в Одессе, признали украинские власти
Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер в интервью журналистке телеканала ТСН заявил, что в Одессе есть те, кто ждёт освобождения города от украинской власти и прихода русских. За свои взгляды они подвергаются преследованию, передаёт телеграм-канал "Политика страны"