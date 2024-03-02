Русских ждут в Одессе, признали украинские власти - 02.03.2024 Украина.ру
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Русских ждут в Одессе, признали украинские власти
Русских ждут в Одессе, признали украинские власти - 02.03.2024 Украина.ру
Русских ждут в Одессе, признали украинские власти
Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер в интервью журналистке телеканала ТСН заявил, что в Одессе есть те, кто ждёт освобождения города от украинской власти и прихода русских. За свои взгляды они подвергаются преследованию, передаёт телеграм-канал "Политика страны"
2024-03-02T12:10
2024-03-02T12:10
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Он указал на то, что правоохранители уже проверили в области пять тысяч украинцев на предмет "неблагонадежности", около 250 дел отправлено в суд. Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ заявлял, что Одесса – это русский город, которого РФ заждалась.
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новости, украина, одесса, сво, вс рф, русский мир, русская весна
Новости, Украина, Одесса, СВО, ВС РФ, Русский мир, Русская весна

Русских ждут в Одессе, признали украинские власти

12:10 02.03.2024
 
Непогода на Украине унесла жизни пяти одесситов
Непогода на Украине унесла жизни пяти одесситов
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Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер в интервью журналистке телеканала ТСН заявил, что в Одессе есть те, кто ждёт освобождения города от украинской власти и прихода русских. За свои взгляды они подвергаются преследованию, передаёт телеграм-канал "Политика страны"
"Сказать что их (тех, кто ждёт русских) нет, значит солгать. Конечно они есть, есть такие ждуны, которые до сего времени верят в русский мир. Но парни, полиция, службы делают колоссальную работу внутри области и всей страны, проводят ряд мер и выявляют их", – добавил Кипер.
Он указал на то, что правоохранители уже проверили в области пять тысяч украинцев на предмет "неблагонадежности", около 250 дел отправлено в суд.
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ заявлял, что Одесса – это русский город, которого РФ заждалась.
одесские подростки
27 декабря 2023, 18:52
Одесским подросткам, призывавшим "идти на Киев", грозит до 5 лет тюрьмы Одесских подростков, которые агитировали идти к городской администрации, а после – "на Киев в Верховную Раду", задержали правоохранители. Об этом сообщает украинский телеграм-канал "Политика страны"
 
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