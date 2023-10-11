"Русский и чуть-чуть еврейский город". Правда об Одессе, которую не смогут скрыть украинизаторы - 11.10.2023 Украина.ру
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"Русский и чуть-чуть еврейский город". Правда об Одессе, которую не смогут скрыть украинизаторы
"Русский и чуть-чуть еврейский город". Правда об Одессе, которую не смогут скрыть украинизаторы - 11.10.2023 Украина.ру
"Русский и чуть-чуть еврейский город". Правда об Одессе, которую не смогут скрыть украинизаторы
В четверг, 5 октября, президент России Владимир Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" назвал Одессу русским городом
2023-10-11T04:56
2023-10-11T04:56
эксклюзив
россия
украина
владимир путин
одесса
геннадий труханов
валдай (клуб)
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"Одесса — это, конечно, русский город, но вот чуть-чуть еврейский", — сказал Путин. Как отмечал российский лидер ранее, Одесса может стать и яблоком раздора, и символом разрешения конфликтов, в том числе нынешнего кризиса на Украине.Российскому президенту решил ответить мэр города Геннадий Труханов. "Одесса — свободный город. А, значит, — украинский. И именно вы сделали так, чтобы в каждом первом одессите была ненависть ко всему русскому", - сказал он. По словам Труханова, "русский город" – хуже оскорбления, а России придется ответить за разрушение Спасо-Преображенского собора (в который попала украинская ракета ПВО). Труханов, которого оппоненты уличают в наличии российского паспорта, уж очень пытается выслужиться перед Киевом. Ведь он – фигурант ряда уголовных дел, ему грозит отставка, поэтому всячески поддерживает реноме "искреннего патриота Украины", хотя все равно остается чужим для "патриотической" публики.Одесса строилась и развивалась в имперские и советские временаОднако в своих рассуждениях об "украинском духе" Одессы Труханов откровенно идет против истории города как такового. Основанная во времена Российской империи по указу императрицы Екатерины Второй, Одесса строилась и развивалась во времена принадлежности к проклятому "русскому миру", а вот во времена "незалежности" переживает деградацию и упадок. Изначально в городе уживались представители многих народов и конфессий. Руку к его процветанию в имперские времена приложили испанец де Рибас, французы Ланжерон и Ришелье, русские Воронцов и Новосельский, грек Маразли. При этом русский язык и культура являлись фундаментом, который позволял, с одной стороны, общаться представителям разных национальностей, а с другой стороны, создавать уникальный местный колорит.В советские времена после бурных событий гражданской войны, революции, Великой Отечественной войны Одесса продолжила развиваться, будучи мощным центром промышленности, науки и высокой культуры. В Одессе начинали свою деятельность гений ракетно-космической техники Валентин Глушко, ученый-астрофизик с мировым именем Георгий Гамов, основоположник советской космонавтики Сергей Королев, изобретатель современной электролампы Василий Дидрихсон, чьи разработки впоследствии использовал американец Эдисон, Владимир Жаботинский — знаменитый писатель и философ, Исаак Бабель — выдающийся писатель, великий скрипач Давид Ойстрах и пианист Эмиль Гилельс, писатель Григорий Остер, юморист Михаил Жванецкий, замечательные поэты Эдуард Багрицкий, Анна Ахматова и Вера Инбер, Яков Бардах — организатор первой в бывшей империи станции "скорой помощи" и, конечно же, "главный одесский консул в Москве" — музыкант и певец, неповторимый Леонид Утесов.Одесса была морскими воротами России и СССР, что давало городу колоссальные преимущества. Черноморское морское пароходство (ЧМП) обладало вторым по величине торговым флотом. Вся портовая, санаторно-курортная, транспортная, жилищная и прочая инфраструктура города была построена при "русском мире". Современная Украина и ее адепты не имеют к этому никакого отношения.Одесса при "незалежности": упадок и деградацияЧто прекрасно получалось у киевского режима и местных властей эпохи незалежности, так это разрушать, разворовывать, уничтожая то, за что Одессу знают во всем мире. Город откровенно превращался в провинциальное захолустье. Как киевское, так и местное руководство представляли временщики, которым было глубоко плевать на Одессу. В 90-е уничтожили ЧМП, развалили многие промышленные предприятия, в значительной мере был утрачен научный потенциал. Некоторое время Одесса поддерживалась на плаву за счет туризма и торговле – имеющихся остаточных связях с Россией. Знаменитый одесский промтоварный рынок "7 километр" также получал немало прибыли благодаря наличию массы оптовых клиентов из РФ, а в летнее время приезжали толпы российских туристов. После Майдана и особенно 2 мая 2014 года, когда несколько десятков одесситов были заживо сожжены радикалами в Доме профсоюзов, ситуация только усугубилась, ведь связи с Россией обрывали максимально резко и быстро. За 8 лет негативные тенденции, связанные с разгулом украинского национализма, уничтожением истории и местного колорита, только усугубились.Апофеоз разрушения мы наблюдаем с февраля 2022 года, когда по указанию Киева и подстегивании со стороны национал-радикалов местная власть взялась за тотальное искоренение подлинного исторического облика города, напоминающего о былых временах его расцвета – "имперском" и советском периодах. Демонтировали памятник основателям Одессы (памятник Екатерине), памятник Суворову, ряду других деятелей, связанных как с русской, так и с советской историей. Предательству и забвению подвергают память о Великой Отечественной войне, одесситах, которые обороняли и освобождали его. Переименован район, названный в честь маршала Малиновского, непосредственно командовавшего изгнанием из города фашистских захватчиков. С топонимической карты города исчезли сотни названий, в том числе тех, кто непосредственно имел отношение к нему. Даже Аллею Славы успели испоганить, убрав названия российских городов-героев. И на этом ретивые украинизаторы, очевидно, не остановятся, пока от упоминания русского прошлого не останется камня на камне.Также активно используются языковые патрули, которые являются ничем иным, как борьбой с русским языком. "Активисты" кошмарят официантов, продавцов и остальных людей, заставляя всех повально говорить на "мове". А в отношении тех, кто не согласен с нынешней русофобской политической линией, не хочет умирать за чуждые одесситам интересы, применяются репрессии – СБУ постоянно отчитывается об очередных "шпионах" и "агентах Кремля".Одесса действительно является русским городом, а современная Украина к ней относится как мачеха к нелюбимому ребенку. Однако одесситы все же пытаются сохранить свой характер, держа фигу в кармане в адрес тех, кто разрушает город. Хочется верить, что, несмотря на колоссальное давление, одесская идентичность переживет эти смутные времена. И что удастся вернуть Одессу на рельсы развития и процветания.
https://ukraina.ru/20230508/1046027668.html
https://ukraina.ru/20220502/1033899769.html
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Виталий Диденко
Виталий Диденко
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эксклюзив, россия, украина, владимир путин, одесса, геннадий труханов, валдай (клуб)
Эксклюзив, Россия, Украина, Владимир Путин, Одесса, Геннадий Труханов, Валдай (клуб)

"Русский и чуть-чуть еврейский город". Правда об Одессе, которую не смогут скрыть украинизаторы

04:56 11.10.2023
 
© РИА Новости . Денис Петров / Перейти в фотобанкГорода мира. Одесса
Города мира. Одесса - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости . Денис Петров
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Виталий Диденко
обозреватель издания Украина.ру
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В четверг, 5 октября, президент России Владимир Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" назвал Одессу русским городом
"Одесса — это, конечно, русский город, но вот чуть-чуть еврейский", — сказал Путин.
Как отмечал российский лидер ранее, Одесса может стать и яблоком раздора, и символом разрешения конфликтов, в том числе нынешнего кризиса на Украине.
Российскому президенту решил ответить мэр города Геннадий Труханов.
"Одесса — свободный город. А, значит, — украинский. И именно вы сделали так, чтобы в каждом первом одессите была ненависть ко всему русскому", - сказал он.
По словам Труханова, "русский город" – хуже оскорбления, а России придется ответить за разрушение Спасо-Преображенского собора (в который попала украинская ракета ПВО).
Труханов, которого оппоненты уличают в наличии российского паспорта, уж очень пытается выслужиться перед Киевом. Ведь он – фигурант ряда уголовных дел, ему грозит отставка, поэтому всячески поддерживает реноме "искреннего патриота Украины", хотя все равно остается чужим для "патриотической" публики.
В порт Одессы вошли военные корабли НАТО - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
8 мая, 07:24
Что происходит в Одессе? Власть пытается отстранить мэра, националисты и военкомы набивают карманыПрошедшая неделя была весьма насыщенной в Одессе. В городе при "беспрецедентных мерах безопасности" прошла очередная годовщина трагедии 2 мая – массового убийства одесситов националистами.
Одесса строилась и развивалась в имперские и советские времена
Однако в своих рассуждениях об "украинском духе" Одессы Труханов откровенно идет против истории города как такового.
Основанная во времена Российской империи по указу императрицы Екатерины Второй, Одесса строилась и развивалась во времена принадлежности к проклятому "русскому миру", а вот во времена "незалежности" переживает деградацию и упадок.
Изначально в городе уживались представители многих народов и конфессий. Руку к его процветанию в имперские времена приложили испанец де Рибас, французы Ланжерон и Ришелье, русские Воронцов и Новосельский, грек Маразли.
При этом русский язык и культура являлись фундаментом, который позволял, с одной стороны, общаться представителям разных национальностей, а с другой стороны, создавать уникальный местный колорит.
В советские времена после бурных событий гражданской войны, революции, Великой Отечественной войны Одесса продолжила развиваться, будучи мощным центром промышленности, науки и высокой культуры.
В Одессе начинали свою деятельность гений ракетно-космической техники Валентин Глушко, ученый-астрофизик с мировым именем Георгий Гамов, основоположник советской космонавтики Сергей Королев, изобретатель современной электролампы Василий Дидрихсон, чьи разработки впоследствии использовал американец Эдисон, Владимир Жаботинский — знаменитый писатель и философ, Исаак Бабель — выдающийся писатель, великий скрипач Давид Ойстрах и пианист Эмиль Гилельс, писатель Григорий Остер, юморист Михаил Жванецкий, замечательные поэты Эдуард Багрицкий, Анна Ахматова и Вера Инбер, Яков Бардах — организатор первой в бывшей империи станции "скорой помощи" и, конечно же, "главный одесский консул в Москве" — музыкант и певец, неповторимый Леонид Утесов.
Одесса была морскими воротами России и СССР, что давало городу колоссальные преимущества. Черноморское морское пароходство (ЧМП) обладало вторым по величине торговым флотом.
Вся портовая, санаторно-курортная, транспортная, жилищная и прочая инфраструктура города была построена при "русском мире". Современная Украина и ее адепты не имеют к этому никакого отношения.
Одесса при "незалежности": упадок и деградация
Что прекрасно получалось у киевского режима и местных властей эпохи незалежности, так это разрушать, разворовывать, уничтожая то, за что Одессу знают во всем мире. Город откровенно превращался в провинциальное захолустье.
Как киевское, так и местное руководство представляли временщики, которым было глубоко плевать на Одессу. В 90-е уничтожили ЧМП, развалили многие промышленные предприятия, в значительной мере был утрачен научный потенциал.
Некоторое время Одесса поддерживалась на плаву за счет туризма и торговле – имеющихся остаточных связях с Россией. Знаменитый одесский промтоварный рынок "7 километр" также получал немало прибыли благодаря наличию массы оптовых клиентов из РФ, а в летнее время приезжали толпы российских туристов.
После Майдана и особенно 2 мая 2014 года, когда несколько десятков одесситов были заживо сожжены радикалами в Доме профсоюзов, ситуация только усугубилась, ведь связи с Россией обрывали максимально резко и быстро.
За 8 лет негативные тенденции, связанные с разгулом украинского национализма, уничтожением истории и местного колорита, только усугубились.
Траурные мероприятия в Одессе в память о событиях 2 мая 2014 года - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
2 мая 2022, 13:04
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Апофеоз разрушения мы наблюдаем с февраля 2022 года, когда по указанию Киева и подстегивании со стороны национал-радикалов местная власть взялась за тотальное искоренение подлинного исторического облика города, напоминающего о былых временах его расцвета – "имперском" и советском периодах.
Демонтировали памятник основателям Одессы (памятник Екатерине), памятник Суворову, ряду других деятелей, связанных как с русской, так и с советской историей. Предательству и забвению подвергают память о Великой Отечественной войне, одесситах, которые обороняли и освобождали его.
Переименован район, названный в честь маршала Малиновского, непосредственно командовавшего изгнанием из города фашистских захватчиков. С топонимической карты города исчезли сотни названий, в том числе тех, кто непосредственно имел отношение к нему.
Даже Аллею Славы успели испоганить, убрав названия российских городов-героев. И на этом ретивые украинизаторы, очевидно, не остановятся, пока от упоминания русского прошлого не останется камня на камне.
Также активно используются языковые патрули, которые являются ничем иным, как борьбой с русским языком. "Активисты" кошмарят официантов, продавцов и остальных людей, заставляя всех повально говорить на "мове".
А в отношении тех, кто не согласен с нынешней русофобской политической линией, не хочет умирать за чуждые одесситам интересы, применяются репрессии – СБУ постоянно отчитывается об очередных "шпионах" и "агентах Кремля".
Одесса действительно является русским городом, а современная Украина к ней относится как мачеха к нелюбимому ребенку. Однако одесситы все же пытаются сохранить свой характер, держа фигу в кармане в адрес тех, кто разрушает город.
Хочется верить, что, несмотря на колоссальное давление, одесская идентичность переживет эти смутные времена. И что удастся вернуть Одессу на рельсы развития и процветания.
 
ЭксклюзивРоссияУкраинаВладимир ПутинОдессаГеннадий ТрухановВалдай (клуб)
 
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