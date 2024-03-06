Итальянские журналисты предрекли Зеленскому потерю Одессы в этом году

Эксперт объяснил, что начнется через пять лет, когда Россия выбьет ВСУ из Харькова и Одессы

С точки зрения территориальных приобретений для Владимира Путина программа минимум – вернуть старый сухопутный коридор из Москвы в Крым через Белгород и Харьков. А для этого нужно освобождать Харьков, Днепропетровск, Донбасс и Запорожье. Об этом рассказал социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин в интервью изданию Украина.ру