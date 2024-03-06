Итальянские журналисты предрекли Зеленскому потерю Одессы в этом году
Череда военных провалов для Украины не закончится на одной Авдеевке, российская армия пойдёт дальше, и возможно уже в 2024 году, сможет установить полный контроль над Одессой. Об этом говорится в статье итальянского издания Fatto Quotidiano
"В 2022 году можно было предвидеть, что Украина проиграет в этом конфликте, а в 2024 году есть повод предположить, что Россия возьмёт Одессу", — сказано в публикации.
Журналисты оценили положение Вооружённых сил Украины как ухудшающееся с каждым днём, после того как Владимир Зеленский "потерпел страшное поражение под Авдеевкой". Это помогло ВС России успешно освободить от присутствия ВСУ ещё три населённых пункта к западу от города, продвижение российской армии не останавливается.
"ВСУ разбиты в клочья. У них нет ни денег, ни оружия, ни боеприпасов, ни солдат, ни средств ПВО", — добавляет СМИ.
Ранее президент России Владимир Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" назвал Одессу русским городом. Позже замруководителя Совбеза России, председатель ЕР Дмитрий Медведев сказал, что Одессу заждались в РФ. Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер подтвердил, что в городе есть те, кто ждёт освобождения города от украинской власти и прихода русских.
17 февраля, 04:20Эксперт объяснил, что начнется через пять лет, когда Россия выбьет ВСУ из Харькова и Одессы С точки зрения территориальных приобретений для Владимира Путина программа минимум – вернуть старый сухопутный коридор из Москвы в Крым через Белгород и Харьков. А для этого нужно освобождать Харьков, Днепропетровск, Донбасс и Запорожье. Об этом рассказал социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин в интервью изданию Украина.ру