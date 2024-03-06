Итальянские журналисты предрекли Зеленскому потерю Одессы в этом году - 06.03.2024 Украина.ру
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Итальянские журналисты предрекли Зеленскому потерю Одессы в этом году
Итальянские журналисты предрекли Зеленскому потерю Одессы в этом году - 06.03.2024 Украина.ру
Итальянские журналисты предрекли Зеленскому потерю Одессы в этом году
Череда военных провалов для Украины не закончится на одной Авдеевке, российская армия пойдёт дальше, и возможно уже в 2024 году, сможет установить полный контроль над Одессой. Об этом говорится в статье итальянского издания Fatto Quotidiano
2024-03-06T23:29
2024-03-06T23:29
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Журналисты оценили положение Вооружённых сил Украины как ухудшающееся с каждым днём, после того как Владимир Зеленский "потерпел страшное поражение под&nbsp;Авдеевкой". Это помогло ВС России успешно освободить от присутствия ВСУ ещё три населённых пункта к западу от города, продвижение российской армии не останавливается. Ранее президент России Владимир Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" назвал Одессу русским городом. Позже замруководителя Совбеза России, председатель ЕР Дмитрий Медведев сказал, что Одессу заждались в РФ. Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер&nbsp;подтвердил, что в городе есть те, кто ждёт освобождения города от украинской власти и прихода русских.
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Новости, Одесса, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, СВО, ВСУ, ВС РФ

Итальянские журналисты предрекли Зеленскому потерю Одессы в этом году

23:29 06.03.2024
 
© odessa-life.od.ua
© odessa-life.od.ua
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Череда военных провалов для Украины не закончится на одной Авдеевке, российская армия пойдёт дальше, и возможно уже в 2024 году, сможет установить полный контроль над Одессой. Об этом говорится в статье итальянского издания Fatto Quotidiano

"В 2022 году можно было предвидеть, что Украина проиграет в этом конфликте, а в 2024 году есть повод предположить, что Россия возьмёт Одессу", — сказано в публикации.

Журналисты оценили положение Вооружённых сил Украины как ухудшающееся с каждым днём, после того как Владимир Зеленский "потерпел страшное поражение под Авдеевкой". Это помогло ВС России успешно освободить от присутствия ВСУ ещё три населённых пункта к западу от города, продвижение российской армии не останавливается.
"ВСУ разбиты в клочья. У них нет ни денег, ни оружия, ни боеприпасов, ни солдат, ни средств ПВО", — добавляет СМИ.
Ранее президент России Владимир Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" назвал Одессу русским городом. Позже замруководителя Совбеза России, председатель ЕР Дмитрий Медведев сказал, что Одессу заждались в РФ. Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер подтвердил, что в городе есть те, кто ждёт освобождения города от украинской власти и прихода русских.
17 февраля, 04:20
Эксперт объяснил, что начнется через пять лет, когда Россия выбьет ВСУ из Харькова и Одессы С точки зрения территориальных приобретений для Владимира Путина программа минимум – вернуть старый сухопутный коридор из Москвы в Крым через Белгород и Харьков. А для этого нужно освобождать Харьков, Днепропетровск, Донбасс и Запорожье. Об этом рассказал социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин в интервью изданию Украина.ру
 
НовостиОдессаУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныСВОВСУВС РФ
 
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23:29Итальянские журналисты предрекли Зеленскому потерю Одессы в этом году
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