https://ukraina.ru/20240319/1053971262.html

План уничтожения нации, атака дронов, приоритеты главкома ВСУ. Главное на Украине на 13:00 19 марта

План уничтожения нации, атака дронов, приоритеты главкома ВСУ. Главное на Украине на 13:00 19 марта - 19.03.2024 Украина.ру

План уничтожения нации, атака дронов, приоритеты главкома ВСУ. Главное на Украине на 13:00 19 марта

Украина.ру, 19.03.2024

2024-03-19T13:00

2024-03-19T13:00

2024-03-19T13:00

хроники

эксклюзив

спецоперация

украина

сша

россия

линдси грэм

владимир зеленский

вооруженные силы украины

госдума

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102676/89/1026768976_0:198:646:561_1920x0_80_0_0_994acf77f705323fc8397e76d72a6acd.jpg.webp

США перешли к плану по уничтожению украинской нации. Системы ПВО уничтожили несколько беспилотников над российскими регионами, на территории Украины звучат взрывы. Главком ВСУ назвал развитие дронов своим приоритетомАмериканский сенатор Линдси Грэм* заявил, что граждане Украины должны идти в армию вне зависимости от мобилизационного возраста, а также вне зависимости от помощи со стороны США. Он призвал украинских законодателей скорее принять законопроект об ужесточении мобилизации.Сенатор также заявил, что на Украину давно следовало поставить дальнобойные варианты ракет ATACMS, в частности, для нанесения ударов по Крымскому мосту.В ответ депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик отметил, что США фактически перешли к плану по уничтожению украинской нации."С такими друзьями как Грэм Украине и врагов не надо. Сенатор Грэм привез не просто Украине моральную поддержку союзников, а указ Вашингтона о переходе к плану уничтожения украинской нации. Для Запада украинцы те же русские, и конфликт на Украине они рассматривают как шанс сократить число славянского населения", - сказал Белик.По его словам, показательно, что американские политики все чаще требуют от официального Киева не побед, а отправки на фронт как можно большего числа мужского населения."Крымский мост - это всего лишь один из моментов, который так бередит душу американского сенатора. Но для него важно не уничтожение моста, а уничтожение украинской нации", - подчеркнул депутат.По словам доктора политических наук, профессора РАН Александра Гусева, Украина может последовать призыву американского сенатора и ужесточить мобилизацию, потому что другого выхода у киевского режима нет.Он добавил, что Украине не хватает военных, потому что часть людей уехала в страны Европы, Россию, Белоруссию и Молдавию."Мы видим, как проводится мобилизация: хватают всех без разбору на рынках, в кинотеатрах, в кафе, университетах", - напомнил эксперт.По мнению Гусева, заявление сенатора Грэма в очередной раз подтверждает, что "Вашингтон и его партнеры по Европе заинтересованы в том, чтобы конфликт продолжался до последнего украинца".Он отметил, что подобные призывы в США говорят о том, что им не жалко гибели населения Украины, заявление "полно цинизма, замешанного на крови"."Для американцев и "сытой Европы" ничего святого не существует", - заключил эксперт.Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что передача США дальнобойных баллистических ракет ATACMS сыграет с Украиной злую шутку."Снабжение украинских террористов таким оружием несет потенциальные угрозы для мирного населения России. Все это заставит нашу страну реагировать должным образом и вынужденно применять серьезное разрушительное оружие для защиты своего населения и обеспечения безопасности", - сказал Шеремет.По его словам, США еще больше стремятся втянуть Украину в разрушительный и кровавый конфликт, "ставя на ней крест как на государстве и отдавая украинский народ в жертву своему маниакальному желанию хоть как-то навредить и попытаться ослабить Россию".В свою очередь бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил Польши Раймонд Анджейчак в эфире телеканала Polsat указал, что боевые потери Украины стоит считать в миллионах."Им не хватает более 10 миллионов человек. Я считаю, что потери должны исчисляться миллионами, а не сотнями тысяч", - сказал Анджейчак.Он подчеркнул, что у Украины закончились человеческие ресурсы."В этой стране нет ресурсов, воевать некому", - заверил генерал.В феврале президент Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ за два года потеряли убитыми 31 тысячу человек. Позже западные СМИ отметили, что озвученная Зеленским цифра украинских потерь значительно ниже даже прошлогодних американских оценок.А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывания о потерях ВСУ, заявила, что то, что Зеленский врет, понимает каждый гражданин Украины.Атаки ВСУМинистерство обороны России во вторник информировало о том, что российские военные сбили средствами противовоздушной обороны (ПВО) девять снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Вампир" чешского производства над Белгородской областью."Девятнадцатого марта около 10.30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир". Дежурными средствами ПВО уничтожены в воздухе девять реактивных снарядов над Белгородской областью", - сказали в ведомстве.За пару часов до этого ПВО сбили над регионом украинский беспилотник самолетного типа.В ночь на вторник над Белгородской и Воронежской областями уничтожили по одному дрону.Мэр Воронежа Вадим Кстенин сообщил о поврежденном остеклении двух жилых домов и дошкольного учреждения, нескольких автомобилей и нежилых зданий в городе.По его словам, управа определит объемы ущерба, а последствия будут оперативно устранены.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что при украинском обстреле поселка Разумное Белгородской области пострадали двое взрослых и ребенок. "В поселке Разумное в результате попадания осколков в частный жилой дом два человека пострадали: у 14-летнего подростка произошла частичная ампутация верхней конечности, осколочные ранения грудной клетки и левой нижней конечности, у его мамы осколочные ранения шеи, брюшной полости и нижних конечностей. Оба пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Также в поселке пострадала еще одна женщина, в момент атаки она находилась на улице, у нее осколочные ранения верхней и нижней конечностей", - написал Гладков в телеграм-канале.Он уточнил, что всем пострадавшим врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь.В поселке Разумное, по информации главы области, повреждения получили 10 частных домовладений, несколько квартир в 5 многоквартирных домах, здания школы и детского сада, также повреждено 13 автомобилей, 3 из которых полностью сгорели."Оперативные службы работают на местах. Информация по разрушениям и пострадавшим уточняется", - подчеркнул Гладков.Губернатор также заявил, что было принято решение вывезти из Белгородской области в другие регионы России около девяти тысяч детей из-за обстрелов."Большое количество сел на сегодняшний день мы отселяем, сейчас планируем вывоз порядка 9 тысяч детей из Белгорода, Белгородского района, Шебекинского округа, Грайворонского района… 22 числа 1,2 тысячи детей едут в Пензу, Тамбов и Калугу, в Ставропольский край…Система выстроена", - сказал он на заседании президиума генсовета "Единой России".На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километровПри этом в шести областях Украины объявлена воздушная тревога. Она звучит в Полтавской, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Одесской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.В подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) Херсоне раздаются взрывы, указывают СМИ. Также взрыв прогремел в Николаевской области на юге страны.Приоритеты СырскогоГлавнокомандующий ВСУ Александр Сырский в своем телеграм-канале назвал развитие беспилотных систем Украины и подготовку операторов своими приоритетами.Он также добавил, что сейчас ВСУ "ищут асимметричные решения, чтобы получить качественное преимущество над количественно превосходящим противником".Накануне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказывал, что Кабмин страны дополнительно выделил пять миллиардов гривен (почти 130 миллионов долларов) на закупку дронов для украинских войск.Ранее директор ЦРУ Роберт Бернс заявил, что без дополнительной военной помощи со стороны США Украина будет вынуждена пойти на мирные переговоры на условиях Москвы уже через год. По его мнению, отсутствие американской поддержки обернется для ВСУ дальнейшим отступлением и потерей территорий.В начале марта немецкий телеканал Welt сообщал, что российская армия прорывает фронт на разных участках, так как в ВСУ наблюдается острая нехватка военных и боеприпасов.* Внесен в РФ в список террористов и экстремистов.

https://ukraina.ru/20240319/1053965375.html

https://ukraina.ru/20240318/1053943263.html

https://ukraina.ru/20240318/1053938911.html

украина

сша

россия

белгородская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

хроники, эксклюзив, спецоперация, украина, сша, россия, линдси грэм, владимир зеленский, вооруженные силы украины, госдума, фронт, атака, удары, белгородская область, дети, боеприпасы, atacms, мобилизация, пво