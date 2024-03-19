https://ukraina.ru/20240319/1053965375.html

"Омоложение" армии, атаки и провалы ВСУ, санитарная зона. Главное на Украине на утро 19 марта

"Омоложение" армии, атаки и провалы ВСУ, санитарная зона. Главное на Украине на утро 19 марта - 19.03.2024 Украина.ру

"Омоложение" армии, атаки и провалы ВСУ, санитарная зона. Главное на Украине на утро 19 марта

Украина.ру, 19.03.2024

2024-03-19T09:00

2024-03-19T09:00

2024-03-19T09:10

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Сенатор США призвал отправить на фронт украинскую молодежь. ВСУ пытаются атаковать российские территории, но терпят неудачи. Гагин анонсировал создание санитарной зоны на Украине на 250 километров вглубьАмериканский сенатор Линдси Грэм* считает, что граждане Украины должны идти в армию вне зависимости от мобилизационного возраста, а также вне зависимости от помощи со стороны США, передает Washington Post.По его мнению, Киеву "нужно больше людей в строю", причем они должны идти в армию вне зависимости от военной помощи из США.Он призвал украинских законодателей скорее принять законопроект об ужесточении мобилизации.Сенатор также заявил, что на Украину "давно следовало поставить дальнобойные варианты ракет ATACMS, в частности, для нанесения ударов по Крымскому мосту".При этом еще в прошлом году американский бизнесмен Илон Маск призывал президента Украины Владимира Зеленского перестать отправлять "цвет украинской молодежи умирать в окопах".В декабре 2023 года Зеленский сообщил, что к нему обратились из генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек.Правительство внесло в парламент законопроект о мобилизации. В нем предлагалось отменить срочную службу и отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанные в повестке. Нижняя планка возраста для мобилизации снижалась с 27 до 25 лет. Законопроект вызвал негодование на Украине и был отправлен на доработку.Второй вариант законопроект был принят в первом чтении в начале февраля. В отличие от предыдущей версии, он не предусматривает призыв инвалидов, но существенно ужесточает сам процесс.Ряд депутатов Рады заявляли, что законопроект мало чем отличается от предыдущей версии и по-прежнему содержит антиконституционные нормы.В свою очередь бывший президент США Дональд Трамп призывает к завершению украинского конфликта. Он заверяет, что в случае своей победы на выборах сможет разрешить конфликт с помощью переговоров. По словам политика, ему есть что сказать президенту РФ Владимиру Путину и Зеленскому.Трамп добавил, что очень хорошо знает российского лидера и неоднократно обсуждал с ним Украину в прошлом, а нынешний президент США Джо Байден говорит о конфликте прямо противоположное тому, что следует."Байден говорил худшие вещи, он мог бы остановить это легко, но он говорил противоположное тому, что следовало говорить", - отметил Трамп.Лидер Партии европейских левых Вальтер Байер также считает, что пришло время для переговоров с целью положить конец конфликту на Украине.Партия европейских левых объединяет 26 партий, среди которых немецкие "Левые", Французская коммунистическая партия, а также греческая СИРИЗА."Я считаю, что помощь украинскому народу означает сейчас попытки прекратить войну... Я хотел бы, чтобы Евросоюз... предпринял дипломатические усилия для начала переговоров по достижению прекращения огня... В этом отношении я полностью поддерживаю то, что сказал Папа Франциск. Пришло время положить конец войне, пришло время вести переговоры и прекратить убийства", - заявил Байер в интервью Франс Пресс и ряду других европейских новостных агентств.Ранее Папа Римский Франциск в интервью швейцарской телерадиокомпании RSI заявил, что в конфликте на Украине проигрывающая сторона должна найти в себе храбрость признать это и согласиться на переговоры.Атаки и провалы ВСУЗа прошедшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) 42 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Семнадцать обстрелов - на Донецком направлении. Двадцать четыре обстрела - на Горловском направлении. Один обстрел – на Ясиноватском направлении", - говорится в телеграм-канале представительства.Всего украинские войска выпустили 143 различных боеприпаса.Поступили сведения о смерти одного подростка, еще двое гражданских лиц получили ранения.Ночью, в 02.00, украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпустив четыре снаряда калибром 155 миллиметров.Ранним утром ВСУ выпустили восемь снарядов калибра 155 миллиметров по Горловке и Донецку.Спустя меньше часа националисты выпустили еще восемь снарядов калибром 155 миллиметров за 10 минут по Петровскому району Донецка."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 06.20 – населенный пункт Желанное Второе – город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - рассказали в представительстве.В 06.30 украинские войска выпустили еще четыре снаряда по Петровскому району Донецка.Жительница Горловки рассказала о смерти в городе подростка, игравшего с боеприпасом."Погиб мальчик. Вроде бы как игрались, буцали, в руки брали, но не нажимали, а потом как оно получилось… На Глубокой (соседний поселок) вот вчера тоже разбросали "колокольчики" возле школы", – сказала местная жительница.Один из знакомых погибшего рассказал о происшествии: "Их было трое, один погиб, его ранило в шею, а раненых нет. Он подорвался на "колокольчике". Их здесь много разбросано".Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) во вторник уничтожили украинские беспилотники над Белгородской и Воронежской областями."Сегодня ночью пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки по объектам на территории Российской Федерации с применением БПЛА самолетного типа. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области, еще один украинский БПЛА перехвачен над территорией Воронежской области", - информировали в Минобороны РФ.Подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко рассказал, что ВС РФ бьют по украинским военным во множестве населенных пунктов Харьковской области, в частности, под Волчанском российской артиллерией была уничтожена база наемников, которых украинские спецслужбы готовили для совершения терактов в Белгородской области."В Харьковской области продолжается уничтожение вооруженных формирований Украины. В районах населенных пунктов Уды и Казачья Лопань выявлены и уничтожены места скопления вооружения, военной техники и личного состава украинских боевиков. В районе населенного пункта Волчанск нашей артиллерией уничтожен пункт временной дислокации украинских наемников, которых украинские спецслужбы планировали использовать для террористической деятельности в приграничных районах Белгородской области", - сказал Марочко.С его слов, между населенными пунктами Ковшаровка и Куриловка была разбита колонна, перевозившая военные грузы. Комбинированным ударом ВС РФ были сорваны ротационные мероприятия ВСУ в районе Песчаного, а в районах Синьковки и Петропавловки при помощи стрелкового оружия и артиллерии были сорваны попытки ВСУ наступать. В Кисловке российской авиацией была уничтожена долговременная огневая точка.Танкисты 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота, действующей в составе Южной группировки войск, пресекли две попытки контратак ВСУ в районе Соледара в Донбассе, тем самым облегчив работу пехотных подразделений ВС РФ."Накануне мы отработали с закрытой огневой позиции, расстояние до восьми километров было. Накат был - отразили накат, помогли пехоте... Соответственно, отработали хорошо", - рассказал командир танкового взвода.Сначала экипаж работал по одной цели, после того как ее уничтожили, сразу поступила команда работать по другим координатам. Как потом узнали российские военные, противник начал движение в двух направлениях на позиции ВС РФ, и его удалось остановить."Артиллерия выполняет свое (свои задачи), у них там расстояние 15-20 километров. Если у них что-то не получается, то на семи, на десяти километрах уже мы выезжаем и работаем", - объяснил командир.По его словам, экипажи выполняют свои задачи круглосуточно под корректировку разведчиков.Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией", председатель Комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов рассказал, что российские войска улучшили позиции в центре села Работино на запорожской линии фронта."Наши войска, продвигаясь вперед, улучшили позиции в центре Работино. Ожесточенные бои продолжаются", - сказал Рогов.Кроме того, по его словам, за последние сутки отбито несколько атак противника в Работино и его окрестностях.Санитарная зонаЕсли обстрелы российской территории продолжатся, украинские войска придется отодвинуть вглубь Украины не менее чем на 250 километров, отсчет пойдет от границ новых регионов, это и будет санитарной зоной, о которой говорил президент России, заявил советник главы ДНР Ян Гагин."Нам нужна санитарная зона именно по радиусу действия наиболее дальнобойного вооружения, которое есть у противника. Соответственно, эта санитарная демилитаризованная зона должна проходить от исходных границ России в глубину территории противника. Какова дальность самого дальнобойного вооружения на Украине? Это порядка 250 километров. Как минимум на такое расстояние мы должны обезопасить свои границы от вероятных ударов противника", - объяснил Гагин.Он указал, что такая санитарная зона может быть создана, если обстрелы территории российских регионов со стороны украинской армии не прекратятся. При этом есть еще один вариант развития событий: противник "добровольно оттягивает от российских границ войска" на указанные 250 километров.Он подчеркнул, что Белгород, как и Донецк - российские города, которые подвергаются обстрелам ВСУ, именно поэтому если такие удары продолжатся, Россия будет вынуждена "двигаться дальше - вглубь Украины".Накануне президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос о возможности взятия под контроль Харьковской области в связи с обстрелами Белгорода, заявил, что не исключает создания санитарной зоны на территориях, сегодня подконтрольных Киеву. Эту зону безопасности, по его словам, будет сложно преодолеть средствам поражения, прежде всего иностранного производства.* Внесен в РФ в список террористов и экстремистов.

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Сергей Зуев

хроники, эксклюзив, спецоперация, мобилизация, сша, украина, россия, ян гагин, обстрелы, атака, пво, донецк