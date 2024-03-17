https://ukraina.ru/20240317/1053929005.html

Не коррупция, но всё же. Почему Макрон хочет стать "нервом войны" на Украине

Не коррупция, но всё же. Почему Макрон хочет стать "нервом войны" на Украине - 17.03.2024 Украина.ру

Не коррупция, но всё же. Почему Макрон хочет стать "нервом войны" на Украине

В интервью украинским журналисткам 16 марта президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что в нынешнем конфликте Франция хотела бы быть "нервом войны". Странное заявление. Мы-то считали, что нервом войны являются деньги, а не Франция… Тем более, что во времена Марка Туллия Цицерона, который это сказал, Франции ещё не было

2024-03-17T12:46

2024-03-17T12:46

2024-03-17T12:48

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война

эммануэль макрон

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военная помощь

владимир зеленский

черчилль

нато

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Сейчас Эммануэль Макрон демонстрирует неслыханно агрессивную риторику в отношении России. Логично было ожидать, что он разъяснит свою позицию украинской общественности, которая уже замерла в ожидании французских зуавов на улицах украинских городов.Итак, что важного сказал Макрон в интервью ведущей телеканала "1+1 Марафон" Наталье Мосейчук и ведущей канала "Мы – Украина" Юлии Галушке?"У нас есть цель – Россия не должна и не может выиграть эту войну. Именно поэтому мы продолжим быть бок о бок с Украиной. Не будет мира в Европе, если Украина будет вынуждена капитулировать"."Я считаю, что роль Франции – быть нервом войны, как это когда-то называл Черчилль. Надо с одной стороны передать Украине всё необходимое, чтобы усилить её обороноспособность, военную технику, но при этом способствовать, чтобы была деэскалация. Нам нужно выйти на устойчивый, стойкий и справедливый мир"."Устойчивый мир – это мир, который позволит Украине полностью восстановить свою территориальную целостность и суверенитет, восстановить международное право, тот, который будет гарантировать безопасность Украине и всем европейцам, вот такая наша цель"."Для того, чтобы выйти на реализацию этой цели, мы не будем идти путем эскалации, потому что нам не нужна ещё одна война. Но мы готовы сказать, что у нас нет лимитов, что мы будем реагировать на то, как будет реагировать Россия. Украинцы в определённый момент обязательно должны, на выходе из этой войны, быть в сильной позиции, когда они будут вести переговоры об этом устойчивом мире. Но пока что я не выступаю с наступательными инициативами".Правда позже, в интервью LeParisien, Макрон фактически выступил именно с "наступательной инициативой": "Возможно, в какой-то момент – я этого не желаю, не буду брать на себя инициативу – потребуются наземные операции, какими бы они ни были, для противодействия российским силам. Сила Франции в том, что мы можем это сделать. Наша обязанность – подготовиться ко всем сценариям. Не делать это было бы ошибкой"."Мы уверены, что Россия останется Россией географически, то есть, она ваш сосед. Русский народ, я не думаю, что он поддерживает этот режим. Поэтому нам нужно, размышляя о будущем, проводить разницу между российским народом и руководителями".Сразу скажем – сенсаций мы не ожидали, их и не последовало. Правда, менее напряжённой ситуация от этого не становится. Фактически Макрон объявил ультиматум России: она должна пойти на все условия Киева (капитулировать), сменить своё руководство (тут, кстати, интересно – это Макрон повторяет за Зеленским или, всё же, Зеленский изначально повторял западные методички?), в противном случае Франция направит на Украину сухопутные войска.По поводу последнего есть определённые сомнения не только у нас.Например, глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан указывает, что "в тылу находится очень много объектов, которые нуждаются в военных специалистах. Если французы отправят именно таких специалистов, это будет означать, что наши солдаты будут больше высвобождены для участия в других приоритетных участках". Т.е., на присутствие французских военных на линии фронта никто особенно не рассчитывает. В тылу же они есть и сейчас (сложные системы вооружения французского производства наверняка управляются наёмниками).Ответного удара по территории Франции Макрон не опасается: Франция ядерная держава и член НАТО, удар по ней, тем более – с применением ядерного оружия, с высокой степенью вероятности приведёт к глобальному ядерному конфликту.Почему так активен Макрон? Причин этому несколько.Во-первых, Франция теряет контроль над своей неоколониальной империей в Африке и это – следствие активной политики России. Совершенно логично, бить в этом случае надо не по союзникам России в Африке, а по самой России.Во-вторых, Макрон почувствовал политическую слабость своего главного европейского конкурента – Германии. Германия лидирует в объёмах предоставляемой Украине военной помощи, но Макрон нашёл способ её опередить, выступая со всё более безумными инициативами, за которыми Шольц вынужден следовать вследствие отсутствия политической воли.В-третьих, Макрон выходит на широкую международную арену, где возник вакуум в силу переключения на внутреннюю повестку США (там выборы будут в ноябре текущего года) и Великобритании (там выборы должны состояться в январе следующего года).В-четвёртых, нельзя исключать и личную заинтересованность – похоже на то, что за время попыток урегулирования украинского конфликта Макрон приобрёл какие-то бизнес-интересы на Украине, скорее всего связанные с Одессой. Вряд ли это прямая коррупция, но он мог, например, стать гарантом каких-то сделок, заключённых французскими агропромышленными компаниями… Мало ли.Риски велики, но высока ставка – независимо от результатов украинского конфликта Макрон рассчитывает представить себя в качестве одного из лидеров "свободного мира". В конце концов, смог же это Шарль де Голль!

https://ukraina.ru/20240310/1053798357.html

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