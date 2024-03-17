"Антихристов режим": эксперт рассказал, кто может воспрепятствовать уничтожению православия на Украине

Кирилл Фролов о мифах Папы Римского и о том, почему Трампу сейчас выгоден разгром ВСУ и поддержка УПЦ

Не стоит слушать фан-клуб Папы Римского и надеяться на блеф СБУ в отношении задержанных православных журналистов и киевского священника, которым грозит пожизненное заключение в тюрьме.