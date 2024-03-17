https://ukraina.ru/20240317/1053884017.html
"Антихристов режим": эксперт рассказал, кто может воспрепятствовать уничтожению православия на Украине
"Антихристов режим": эксперт рассказал, кто может воспрепятствовать уничтожению православия на Украине - 17.03.2024 Украина.ру
"Антихристов режим": эксперт рассказал, кто может воспрепятствовать уничтожению православия на Украине
Украинский режим перешёл к жесткой политике уничтожения православной веры, воспрепятствовать этому может президент России Владимир Путин. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал глава Ассоциации православных экспертов, заведующий отделом Института стран СНГ Кирилл Фролов
2024-03-17T12:35
2024-03-17T12:35
2024-03-17T12:35
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украина
владимир путин
владимир зеленский
упц
сбу
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Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) 12 марта пришли с обысками к сотрудникам Интернет-сайта "Союз православных журналистов", которые защищают Украинскую православную церковь (УПЦ). При этом СБУ утверждает в телеграм-канале, что, якобы, раскрыла агентурную сеть ФСБ "под прикрытием УПЦ". Задержанным грозит на Украине пожизненное заключение."Укрорейх перешел к максимально жесткой политике уничтожения Православия. При этом Западу абсолютно наплевать на нелегтимность Зеленского, который для Вашингтона выглядит как идеальный исполнитель", - прокомментировал действия украинских властей Фролов.Эксперт отметил, что впоследствии грозит каждому, кто откроет рот о догматах и канонах церкви. Это сделано намеренно перед голосованием Верховной Рады по законопроекту о запрете УПЦ, подчеркнул он."Антихристов режим" таким образом демонстрирует железную политическую волю уничтожить православие на южнорусских землях, считает глава Ассоциации православных экспертов."Ответом на дьявольскую волю может быть только еще более крепкая и несокрушимая воля первого мирянина Русской церкви Владимира Путина сокрушить убийц Православия и освободить Киев и Одессу", - заявил Фролов.Освобождение данных городов является главным предвыборным наказом православного русского большинства Путину на президентских выборах, резюмировал эксперт.Полностью читайте интервью Кирилл Фролов о мифах Папы Римского и о том, почему Трампу сейчас выгоден разгром ВСУ и поддержка УПЦ на нашем сайте.
https://ukraina.ru/20240314/1053872776.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, владимир путин, владимир зеленский, упц, сбу
"Антихристов режим": эксперт рассказал, кто может воспрепятствовать уничтожению православия на Украине
Украинский режим перешёл к жесткой политике уничтожения православной веры, воспрепятствовать этому может президент России Владимир Путин. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал глава Ассоциации православных экспертов, заведующий отделом Института стран СНГ Кирилл Фролов
Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) 12 марта пришли с обысками к сотрудникам Интернет-сайта "Союз православных журналистов", которые защищают Украинскую православную церковь (УПЦ). При этом СБУ утверждает в телеграм-канале, что, якобы, раскрыла агентурную сеть ФСБ "под прикрытием УПЦ". Задержанным грозит на Украине пожизненное заключение.
"Укрорейх перешел к максимально жесткой политике уничтожения Православия. При этом Западу абсолютно наплевать на нелегтимность Зеленского
, который для Вашингтона выглядит как идеальный исполнитель", - прокомментировал действия украинских властей Фролов
.
Эксперт отметил, что впоследствии грозит каждому, кто откроет рот о догматах и канонах церкви. Это сделано намеренно перед голосованием Верховной Рады по законопроекту о запрете УПЦ, подчеркнул он.
"Антихристов режим" таким образом демонстрирует железную политическую волю уничтожить православие на южнорусских землях, считает глава Ассоциации православных экспертов.
"Ответом на дьявольскую волю может быть только еще более крепкая и несокрушимая воля первого мирянина Русской церкви Владимира Путина
сокрушить убийц Православия и освободить Киев и Одессу", - заявил Фролов.
Освобождение данных городов является главным предвыборным наказом православного русского большинства Путину на президентских выборах, резюмировал эксперт.