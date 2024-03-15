https://ukraina.ru/20240315/1053912148.html

Что мы ждем от Владимира Путина после выборов

Что мы ждем от Владимира Путина после выборов - 15.03.2024 Украина.ру

Что мы ждем от Владимира Путина после выборов

Предрешённость нынешних выборов, то есть их результатов, как никогда важны для нашей страны. Я имею в виду Россию после 1991 года. Потому что еще никогда мы не стояли перед столь жестоким выбором – смерть или жизнь, прозябание или развитие

2024-03-15T16:08

2024-03-15T16:08

2024-03-15T16:28

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Мы понимаем, что нынешние выборы, которые проходят фактически во время войны с Украиной – это выборы президента войны. То есть иными словами, мы выбираем не просто главу государства, а нашего главнокомандующего – с полной его ответственностью перед нами за результаты этой войны.И дело даже не в том, как он войдет в историю – победителем или проигравшим. Нет, речь о делах более насущных и нам по времени близких. Вернутся наши парни живыми или нет? А если погибнут, то ради чего? Если не будет победы, значит, и смерть наших сыновей будет бессмысленна, бесполезна Родине, а значит, она ляжет тяжким грузом на плечи главнокомандующего. И останется неизлечимой болью в наших сердцах.Мы уже понимаем, что нас ждет более страшная война, чем та, что началась 24 февраля 2022 года. Тогда мы начали вместе с нашим президентом так называемую спецоперацию на Украине по денацификации и демилитаризации. Начали криво, косо, но при полной поддержке страны. Сейчас война переходит в новую стадию – в ней появляются новые игроки: армии Франции, Германии, Польши, Швеции, Прибалтийских республик.Готовы ли мы к этой войне? Мы, народ – да. Наши политические элиты – нет. Если в Госдуме не могут оперативно решить вопрос о выплате боевых тем, кто находится и принимает участие в отражение атак украинских ДРГ на границе Белгородской и Курской областях, то о чем это говорит?По-моему, о том, что народ готов к войне, а Госдума, наши политические элиты – нет. Это – частность, но говорящая о многом. Поэтому мы и ждем от нашего вновь избранного президента решительного изменения ситуации, при которой в стране как бы (именно как бы) идет война, которую те, кто должен сделать страну отмобилизованной, вместо этого, как говорят в народе "чешет репу". А уже давно пора не "репу чесать", а принимать мобилизационные (не только о мобилизации, но и в более широком смысле) законы.Конечно, мы понимаем, что у нашей страны сложная история. А сложность истории в том, что мы никогда не бываем готовы к зиме, дождям и войне. Все это для нас всегда наступает внезапно. Но не в этот раз. Война началась при полном понимании, что в ней будут другие условия. Наступили другие времена – век кибернетики, искусственного интеллекта и беспилотников. Те офицеры и солдаты, которые были в Сирии уже понимали всё и про связь, и про беспилотники, и про амуницию. Они всё понимали, но увы, мы опять оказались не готовы. Поэтому мы уже во время войны начали скоропалительно "делать на коленке" беспилотники, закупать у Китая "Моторолы" и на свои деньги покупать нашим пацанам, которые на фронте, амуницию, преимущественно американского производства – втридорога. Послушайте, господин нынешний и будущий президент, а где наши изделия, почему всё это закупается и поставляется на фронт за счет волонтеров? Почему никто не сел за провал в подготовке страны к войне и отсутствие БПЛА, при том, что деньги на их создание были государством выделены и даже, говорят, потрачены?Сразу скажу, я не жажду "всех сажать в тюрьму". Нет, это вовсе не так. Но ведь многие наши парни погибли из-за отсутствия современных средств связи, беспилотников и несовершенной амуниции... Особенно в первые месяцы войны. Не потому, что это - война, а потому что это – безответственность, бесхозяйственность и, возможно, коррупция. И ответить за это должны те, кому вы, господин президент, поручали отвечать за эти направления, а они этих ожидаемых нами и вами результатов не получили, обманув нас и Вас.Сейчас много говорят о сбежавших на Запад бизнесменах. Потихоньку их предприятия начинают переходить в собственность государства, о чем уже писало наше издание. Это хорошо, это правильно. И тут мы, несмотря на все нападки либералов, полностью на стороне нашего государства и нашего президента. Особенно, если это касается предприятий ВПК или связанных с ними кооперацией.Но есть и еще одна проблема, которую поднимало наше издание (замечу, не случайно). Вся наша нефтепереработка давно находится в частных руках. Бизнесмены при так называемой приватизации получали эту государственную собственность за бесценок. Мы с этим уже давно смирились. И не только нефтепереработку, но и многие металлургические и добывающие предприятия, в том числе и всю нефтедобычу. Мы понимаем, что делалось это из благих пожеланий – частник, заинтересованный в прибыли, лучше, качественнее и более глубоко переработает наши российские богатства, чем государство (хотя в некоторых случаях это все же вопрос спорный). Итак, мы за бесценок раздали общенародную собственность в частные руки, то есть то, что принадлежат всем нам, всем тем, кто живет в России, а не только нашим нефтяным магнатам (в этом смысле мы с ними были равны).Ладно, все это не очень хорошо, но всё это правильно. Но теперь, когда в стране идет война и нас ждет еще более суровая война с НАТО, хотелось бы, чтобы наши магнаты, олигархи и прочие бизнесмены, заработавшие себе миллиарды на наших общенародных богатствах и построенных еще в советские времена предприятиях, вложились хотя бы в защиту своих предприятий от вражеских беспилотников и диверсантов. Чтобы они не от государства ждали защиты, а предложили бы государству за свой счет помощь в защите своих предприятий от наших врагов. А если они этого не делают, значит что-то не то у них с совестью и головой. Тогда государство в лице нашего президента должно пробудить в них и совесть, и активную жизненную позицию (сокращенно - АЖП).Есть еще одна тема, которую нельзя обойти стороной, о которой говорят не только на кухнях (но на кухнях особенно), но иногда и публично. Хотя жаль, что иногда.Мы не можем и дальше зависеть от Запада, конкретно, от МВФ в своей денежной, а по сути финансовой политике. А именно так работает наш Центробанк.Да, он по Закону, принятому в лихие 90-ые, не зависит от правительства, президента и даже Госдумы. Но это – наше государство, а не мвэфовское. И лихие 90-ые уже давно прошли. Для всех, кроме нашего Центробанка. Поэтому должен быть принят закон, меняющий ситуацию и подчиняющий наш Центробанк не враждебному нам Западу, а нашим избираемым народом органам власти – президенту и парламенту, а опосредовано правительству.А то, что наш ЦБ работает не на нас, понятно любому, кто... "Мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь" у Карла Маркса. И понимаем, что при ставке Центробанка в 16 процентов ни один банк не сможет выдать кредит ниже 20 процентов. И кто ж за такие деньги будет покупать жилье и вкладываться в развитие бизнеса? Не случайно, почти 70 процентов нового жилья в Москве не распродается, уже более года. А если остановится строительство, а это неминуемый результат так называемого финансового процесса, то остановится и вся экономика. А значит и на войне начнутся проблемы. И еще какие.Понимают или нет это в Центробанке, уже не так важно. Важно, чтобы это понимал и делал из этого выводы Владимир Владимирович Путин, которого мы в эти дни избираем президентом.Ну, и главное. Все это ради одного, того, чтобы мы не отступили, чтобы наши парни вернулись домой при этом живыми, а если кто-то погибнет, то не зря. "А значит нам нужна победа, одна на всех - мы за ценой не постоим".

https://ukraina.ru/20210822/1032102663.html

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запад, россия, украина, карл маркс, владимир путин, госдума, впк, нато, мнения