Что мы ждем от Владимира Путина после выборов - 15.03.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240315/1053912148.html
Что мы ждем от Владимира Путина после выборов
Что мы ждем от Владимира Путина после выборов - 15.03.2024 Украина.ру
Что мы ждем от Владимира Путина после выборов
Предрешённость нынешних выборов, то есть их результатов, как никогда важны для нашей страны. Я имею в виду Россию после 1991 года. Потому что еще никогда мы не стояли перед столь жестоким выбором – смерть или жизнь, прозябание или развитие
2024-03-15T16:08
2024-03-15T16:28
запад
россия
украина
карл маркс
владимир путин
госдума
впк
нато
мнения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/06/1053752978_0:0:3092:1739_1920x0_80_0_0_1f3e08dcbaba5e334d03ee50f7bba29b.jpg.webp
Мы понимаем, что нынешние выборы, которые проходят фактически во время войны с Украиной – это выборы президента войны. То есть иными словами, мы выбираем не просто главу государства, а нашего главнокомандующего – с полной его ответственностью перед нами за результаты этой войны.И дело даже не в том, как он войдет в историю – победителем или проигравшим. Нет, речь о делах более насущных и нам по времени близких. Вернутся наши парни живыми или нет? А если погибнут, то ради чего? Если не будет победы, значит, и смерть наших сыновей будет бессмысленна, бесполезна Родине, а значит, она ляжет тяжким грузом на плечи главнокомандующего. И останется неизлечимой болью в наших сердцах.Мы уже понимаем, что нас ждет более страшная война, чем та, что началась 24 февраля 2022 года. Тогда мы начали вместе с нашим президентом так называемую спецоперацию на Украине по денацификации и демилитаризации. Начали криво, косо, но при полной поддержке страны. Сейчас война переходит в новую стадию – в ней появляются новые игроки: армии Франции, Германии, Польши, Швеции, Прибалтийских республик.Готовы ли мы к этой войне? Мы, народ – да. Наши политические элиты – нет. Если в Госдуме не могут оперативно решить вопрос о выплате боевых тем, кто находится и принимает участие в отражение атак украинских ДРГ на границе Белгородской и Курской областях, то о чем это говорит?По-моему, о том, что народ готов к войне, а Госдума, наши политические элиты – нет. Это – частность, но говорящая о многом. Поэтому мы и ждем от нашего вновь избранного президента решительного изменения ситуации, при которой в стране как бы (именно как бы) идет война, которую те, кто должен сделать страну отмобилизованной, вместо этого, как говорят в народе "чешет репу". А уже давно пора не "репу чесать", а принимать мобилизационные (не только о мобилизации, но и в более широком смысле) законы.Конечно, мы понимаем, что у нашей страны сложная история. А сложность истории в том, что мы никогда не бываем готовы к зиме, дождям и войне. Все это для нас всегда наступает внезапно. Но не в этот раз. Война началась при полном понимании, что в ней будут другие условия. Наступили другие времена – век кибернетики, искусственного интеллекта и беспилотников. Те офицеры и солдаты, которые были в Сирии уже понимали всё и про связь, и про беспилотники, и про амуницию. Они всё понимали, но увы, мы опять оказались не готовы. Поэтому мы уже во время войны начали скоропалительно "делать на коленке" беспилотники, закупать у Китая "Моторолы" и на свои деньги покупать нашим пацанам, которые на фронте, амуницию, преимущественно американского производства – втридорога. Послушайте, господин нынешний и будущий президент, а где наши изделия, почему всё это закупается и поставляется на фронт за счет волонтеров? Почему никто не сел за провал в подготовке страны к войне и отсутствие БПЛА, при том, что деньги на их создание были государством выделены и даже, говорят, потрачены?Сразу скажу, я не жажду "всех сажать в тюрьму". Нет, это вовсе не так. Но ведь многие наши парни погибли из-за отсутствия современных средств связи, беспилотников и несовершенной амуниции... Особенно в первые месяцы войны. Не потому, что это - война, а потому что это – безответственность, бесхозяйственность и, возможно, коррупция. И ответить за это должны те, кому вы, господин президент, поручали отвечать за эти направления, а они этих ожидаемых нами и вами результатов не получили, обманув нас и Вас.Сейчас много говорят о сбежавших на Запад бизнесменах. Потихоньку их предприятия начинают переходить в собственность государства, о чем уже писало наше издание. Это хорошо, это правильно. И тут мы, несмотря на все нападки либералов, полностью на стороне нашего государства и нашего президента. Особенно, если это касается предприятий ВПК или связанных с ними кооперацией.Но есть и еще одна проблема, которую поднимало наше издание (замечу, не случайно). Вся наша нефтепереработка давно находится в частных руках. Бизнесмены при так называемой приватизации получали эту государственную собственность за бесценок. Мы с этим уже давно смирились. И не только нефтепереработку, но и многие металлургические и добывающие предприятия, в том числе и всю нефтедобычу. Мы понимаем, что делалось это из благих пожеланий – частник, заинтересованный в прибыли, лучше, качественнее и более глубоко переработает наши российские богатства, чем государство (хотя в некоторых случаях это все же вопрос спорный). Итак, мы за бесценок раздали общенародную собственность в частные руки, то есть то, что принадлежат всем нам, всем тем, кто живет в России, а не только нашим нефтяным магнатам (в этом смысле мы с ними были равны).Ладно, все это не очень хорошо, но всё это правильно. Но теперь, когда в стране идет война и нас ждет еще более суровая война с НАТО, хотелось бы, чтобы наши магнаты, олигархи и прочие бизнесмены, заработавшие себе миллиарды на наших общенародных богатствах и построенных еще в советские времена предприятиях, вложились хотя бы в защиту своих предприятий от вражеских беспилотников и диверсантов. Чтобы они не от государства ждали защиты, а предложили бы государству за свой счет помощь в защите своих предприятий от наших врагов. А если они этого не делают, значит что-то не то у них с совестью и головой. Тогда государство в лице нашего президента должно пробудить в них и совесть, и активную жизненную позицию (сокращенно - АЖП).Есть еще одна тема, которую нельзя обойти стороной, о которой говорят не только на кухнях (но на кухнях особенно), но иногда и публично. Хотя жаль, что иногда.Мы не можем и дальше зависеть от Запада, конкретно, от МВФ в своей денежной, а по сути финансовой политике. А именно так работает наш Центробанк.Да, он по Закону, принятому в лихие 90-ые, не зависит от правительства, президента и даже Госдумы. Но это – наше государство, а не мвэфовское. И лихие 90-ые уже давно прошли. Для всех, кроме нашего Центробанка. Поэтому должен быть принят закон, меняющий ситуацию и подчиняющий наш Центробанк не враждебному нам Западу, а нашим избираемым народом органам власти – президенту и парламенту, а опосредовано правительству.А то, что наш ЦБ работает не на нас, понятно любому, кто... "Мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь" у Карла Маркса. И понимаем, что при ставке Центробанка в 16 процентов ни один банк не сможет выдать кредит ниже 20 процентов. И кто ж за такие деньги будет покупать жилье и вкладываться в развитие бизнеса? Не случайно, почти 70 процентов нового жилья в Москве не распродается, уже более года. А если остановится строительство, а это неминуемый результат так называемого финансового процесса, то остановится и вся экономика. А значит и на войне начнутся проблемы. И еще какие.Понимают или нет это в Центробанке, уже не так важно. Важно, чтобы это понимал и делал из этого выводы Владимир Владимирович Путин, которого мы в эти дни избираем президентом.Ну, и главное. Все это ради одного, того, чтобы мы не отступили, чтобы наши парни вернулись домой при этом живыми, а если кто-то погибнет, то не зря. "А значит нам нужна победа, одна на всех - мы за ценой не постоим".
https://ukraina.ru/20210822/1032102663.html
https://ukraina.ru/20240210/1053218694.html
запад
россия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Захар Виноградов
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/10/1038802818_369:31:882:544_100x100_80_0_0_a854d17b706f57c85038925e9230125b.jpg.webp
Захар Виноградов
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/10/1038802818_369:31:882:544_100x100_80_0_0_a854d17b706f57c85038925e9230125b.jpg.webp
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/06/1053752978_116:0:2847:2048_1920x0_80_0_0_893c0ddafc7f880a4a3e2bcb95a3b3e4.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
запад, россия, украина, карл маркс, владимир путин, госдума, впк, нато, мнения
Запад, Россия, Украина, Карл Маркс, Владимир Путин, Госдума, ВПК, НАТО, Мнения

Что мы ждем от Владимира Путина после выборов

16:08 15.03.2024 (обновлено: 16:28 15.03.2024)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин посетил Всемирный фестиваль молодежи
Президент РФ В. Путин посетил Всемирный фестиваль молодежи
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
Захар Виноградов авторы
Захар Виноградов
шеф-редактор издания Украина.ру
Все материалы
Предрешённость нынешних выборов, то есть их результатов, как никогда важны для нашей страны. Я имею в виду Россию после 1991 года. Потому что еще никогда мы не стояли перед столь жестоким выбором – смерть или жизнь, прозябание или развитие
Мы понимаем, что нынешние выборы, которые проходят фактически во время войны с Украиной – это выборы президента войны. То есть иными словами, мы выбираем не просто главу государства, а нашего главнокомандующего – с полной его ответственностью перед нами за результаты этой войны.
И дело даже не в том, как он войдет в историю – победителем или проигравшим. Нет, речь о делах более насущных и нам по времени близких. Вернутся наши парни живыми или нет? А если погибнут, то ради чего? Если не будет победы, значит, и смерть наших сыновей будет бессмысленна, бесполезна Родине, а значит, она ляжет тяжким грузом на плечи главнокомандующего. И останется неизлечимой болью в наших сердцах.
Мы уже понимаем, что нас ждет более страшная война, чем та, что началась 24 февраля 2022 года. Тогда мы начали вместе с нашим президентом так называемую спецоперацию на Украине по денацификации и демилитаризации. Начали криво, косо, но при полной поддержке страны. Сейчас война переходит в новую стадию – в ней появляются новые игроки: армии Франции, Германии, Польши, Швеции, Прибалтийских республик.
Готовы ли мы к этой войне? Мы, народ – да. Наши политические элиты – нет. Если в Госдуме не могут оперативно решить вопрос о выплате боевых тем, кто находится и принимает участие в отражение атак украинских ДРГ на границе Белгородской и Курской областях, то о чем это говорит?
Захар Виноградов в зоне СВО
22 августа 2021, 13:52
Захар Виноградов, кто онШеф-редактор издания Украина.ру, украинский и российский журналист
По-моему, о том, что народ готов к войне, а Госдума, наши политические элиты – нет. Это – частность, но говорящая о многом. Поэтому мы и ждем от нашего вновь избранного президента решительного изменения ситуации, при которой в стране как бы (именно как бы) идет война, которую те, кто должен сделать страну отмобилизованной, вместо этого, как говорят в народе "чешет репу". А уже давно пора не "репу чесать", а принимать мобилизационные (не только о мобилизации, но и в более широком смысле) законы.
Конечно, мы понимаем, что у нашей страны сложная история. А сложность истории в том, что мы никогда не бываем готовы к зиме, дождям и войне. Все это для нас всегда наступает внезапно. Но не в этот раз.
Война началась при полном понимании, что в ней будут другие условия. Наступили другие времена – век кибернетики, искусственного интеллекта и беспилотников. Те офицеры и солдаты, которые были в Сирии уже понимали всё и про связь, и про беспилотники, и про амуницию. Они всё понимали, но увы, мы опять оказались не готовы. Поэтому мы уже во время войны начали скоропалительно "делать на коленке" беспилотники, закупать у Китая "Моторолы" и на свои деньги покупать нашим пацанам, которые на фронте, амуницию, преимущественно американского производства – втридорога. Послушайте, господин нынешний и будущий президент, а где наши изделия, почему всё это закупается и поставляется на фронт за счет волонтеров? Почему никто не сел за провал в подготовке страны к войне и отсутствие БПЛА, при том, что деньги на их создание были государством выделены и даже, говорят, потрачены?
Сразу скажу, я не жажду "всех сажать в тюрьму". Нет, это вовсе не так. Но ведь многие наши парни погибли из-за отсутствия современных средств связи, беспилотников и несовершенной амуниции... Особенно в первые месяцы войны. Не потому, что это - война, а потому что это – безответственность, бесхозяйственность и, возможно, коррупция. И ответить за это должны те, кому вы, господин президент, поручали отвечать за эти направления, а они этих ожидаемых нами и вами результатов не получили, обманув нас и Вас.
Сейчас много говорят о сбежавших на Запад бизнесменах. Потихоньку их предприятия начинают переходить в собственность государства, о чем уже писало наше издание. Это хорошо, это правильно. И тут мы, несмотря на все нападки либералов, полностью на стороне нашего государства и нашего президента. Особенно, если это касается предприятий ВПК или связанных с ними кооперацией.
Но есть и еще одна проблема, которую поднимало наше издание (замечу, не случайно). Вся наша нефтепереработка давно находится в частных руках. Бизнесмены при так называемой приватизации получали эту государственную собственность за бесценок. Мы с этим уже давно смирились. И не только нефтепереработку, но и многие металлургические и добывающие предприятия, в том числе и всю нефтедобычу.
Мы понимаем, что делалось это из благих пожеланий – частник, заинтересованный в прибыли, лучше, качественнее и более глубоко переработает наши российские богатства, чем государство (хотя в некоторых случаях это все же вопрос спорный). Итак, мы за бесценок раздали общенародную собственность в частные руки, то есть то, что принадлежат всем нам, всем тем, кто живет в России, а не только нашим нефтяным магнатам (в этом смысле мы с ними были равны).
Ладно, все это не очень хорошо, но всё это правильно. Но теперь, когда в стране идет война и нас ждет еще более суровая война с НАТО, хотелось бы, чтобы наши магнаты, олигархи и прочие бизнесмены, заработавшие себе миллиарды на наших общенародных богатствах и построенных еще в советские времена предприятиях, вложились хотя бы в защиту своих предприятий от вражеских беспилотников и диверсантов. Чтобы они не от государства ждали защиты, а предложили бы государству за свой счет помощь в защите своих предприятий от наших врагов.
А если они этого не делают, значит что-то не то у них с совестью и головой. Тогда государство в лице нашего президента должно пробудить в них и совесть, и активную жизненную позицию (сокращенно - АЖП).
Путин Карлсон коллаж
10 февраля, 18:51
Главная проблема Владимира ПутинаИнтервью российского президента американскому журналисту Такеру Карлсону является, пожалуй, самым обсуждаемым событием с начала нынешнего года не только в России, что понятно, но, как свидетельствуют мировые информагентства, и в мире. И тут не все так просто
Есть еще одна тема, которую нельзя обойти стороной, о которой говорят не только на кухнях (но на кухнях особенно), но иногда и публично. Хотя жаль, что иногда.
Мы не можем и дальше зависеть от Запада, конкретно, от МВФ в своей денежной, а по сути финансовой политике. А именно так работает наш Центробанк.
Да, он по Закону, принятому в лихие 90-ые, не зависит от правительства, президента и даже Госдумы. Но это – наше государство, а не мвэфовское. И лихие 90-ые уже давно прошли. Для всех, кроме нашего Центробанка. Поэтому должен быть принят закон, меняющий ситуацию и подчиняющий наш Центробанк не враждебному нам Западу, а нашим избираемым народом органам власти – президенту и парламенту, а опосредовано правительству.
А то, что наш ЦБ работает не на нас, понятно любому, кто... "Мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь" у Карла Маркса. И понимаем, что при ставке Центробанка в 16 процентов ни один банк не сможет выдать кредит ниже 20 процентов. И кто ж за такие деньги будет покупать жилье и вкладываться в развитие бизнеса? Не случайно, почти 70 процентов нового жилья в Москве не распродается, уже более года. А если остановится строительство, а это неминуемый результат так называемого финансового процесса, то остановится и вся экономика. А значит и на войне начнутся проблемы. И еще какие.
Понимают или нет это в Центробанке, уже не так важно. Важно, чтобы это понимал и делал из этого выводы Владимир Владимирович Путин, которого мы в эти дни избираем президентом.
Ну, и главное. Все это ради одного, того, чтобы мы не отступили, чтобы наши парни вернулись домой при этом живыми, а если кто-то погибнет, то не зря.
"А значит нам нужна победа, одна на всех - мы за ценой не постоим".
 
ЗападРоссияУкраинаКарл МарксВладимир ПутинГосдумаВПКНАТОМнения
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:15Memento mori: Медведев предсказал судьбу желающих России смерти
16:08Что мы ждем от Владимира Путина после выборов
15:44Что будет с ВСУ к концу года: об испанском сценарии и неведомых зверушках - Поликарпов
15:38Глава Киевского метрополитена уволился после разоблачения
15:19К 10-летию Русской весны в Донецке. Александр Матюшин о том, как дончане изгнали из города правосеков*
15:09Буфер в виде демпфера. Запад поможет Украине только умереть с позором
15:06Шапками закидать не получится: что армия Франции может показать на Украине
14:51Российская система ПВО отразила очередную атаку на Белгород, погиб человек
13:58Александр Камкин: Россия и Польша поделят Львов раньше, чем Макрон из мести пошлет в Одессу новые "ВСУ"
13:54Киев списал подбитые россиянами танки на металлолом, чтобы не признавать поражение
13:37"Это монополия государства": Соболев выступил против идеи по самозащите НПЗ
13:09Осталось меньше четырёх месяцев: Васильев о том, к чему готовиться Европе и кто главный враг для США
13:00Предвыборная атака на НПЗ: как киевские артисты сводят с ума российских автомобилистов
13:00Выборы в новых регионах, бои на границе, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 15 марта
12:41Вступили в бой, сбежали по минным полям - Минобороны РФ об атаке ВСУ на Белгородскую область
12:14"Попросили устроить фейерверк": в Москве задержали пособника украинских диверсантов
12:07Не помогли "Абрамсы", не помогут и ATACMS: эксперты о новом пакете помощи США Киеву
12:02На выборах президента РФ может произойти самое страшное для противников с Запада - председатель ЦИК
12:00Сырский отметил активные действия ВС РФ на Авдеевском направлении
10:36Пытаются сорвать выборы в России. Представители ГУР прибыли в Харьков для помощи диверсантам - Алехин
Лента новостейМолния