https://ukraina.ru/20240315/1053901398.html

Александр Камкин: Россия и Польша поделят Львов раньше, чем Макрон из мести пошлет в Одессу новые "ВСУ"

Александр Камкин: Россия и Польша поделят Львов раньше, чем Макрон из мести пошлет в Одессу новые "ВСУ" - 15.03.2024 Украина.ру

Александр Камкин: Россия и Польша поделят Львов раньше, чем Макрон из мести пошлет в Одессу новые "ВСУ"

Слова Макрона надо делить на десять. Этот человек немного заигрался в карикатурного Наполеона

2024-03-15T13:58

2024-03-15T13:58

2024-03-15T13:58

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Тем не менее, Европа будет делать все, что превратить противостояние с Россией в симулякр тотальной войны, как это об этом кричал Геббельс с трибуны Рейхстага после катастрофы вермахта под Сталинградом, считает политолог, ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Александр Камкин.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Ранее Эммануэль Макрон заявил, что Франция не будет брать на себя инициативу в наступательных действиях на Украине, поскольку ее оборонная промышленность не адаптирована к вооруженному конфликту высокой интенсивности, ход которого невозможно спрогнозировать. Тем не менее, по его словам, Париж готов принять решения, гарантирующие, что Россия никогда не победит.- Александр Константинович, Макрон таким образом пытается избежать прямого втягивания Франции в СВО? Или он разговорами о слабости оборонной промышленности призывает рассмотреть США вопрос, как сделать из Франции вторую Украину?- Тут надо сделать поправку на психотип Макрона.Это человек с непомерными амбициями. Ему крайне важно стать эмоциональным и идейным лидером Евросоюза на фоне угасающей немецкой экономики и гутаперчивости Шольца. Макрон пытается преподнести себя как жесткого критика России. При этом он делает взаимоисключающие заявления: то он готов отправить войска под Одессу, то французская экономика не готова к затяжной войне.Столтенберг и другие европейские лидеры его одергивают. Они говорят, что Макрон выдает желаемое за действительное, а натовский континент на Украину отправлен не будет. При этом прибалтийские государства и Польша с энтузиазмом восприняли подобную инициативу Макрона и готовы отправить туда свои войска.Но, как правильно сказал Владимир Путин, Польша в своем желании отправить войска на Украину готовится оформить ее территориальный раздел, вернув принадлежавшие ей регионы на западе страны.Так что слова Макрона надо делить на десять. Этот человек немного заигрался в карикатурного Наполеона.Тем не менее, Европа будет делать все, что превратить противостояние с Россией в симулякр тотальной войны, как это об этом кричал Геббельс с трибуны Рейхстага после катастрофы вермахта под Сталинградом. Примерно это же мы слышим от Борреля, Урсулы фон дер Ляйен и Макрона. Это эмоциональная накачка собственного общества, провоцирование России на более жесткий ответ европейским государствам, курс на дезинтеграцию российско-европейских отношений и попытка подготовить собственных граждан к падению уровня жизни, которое якобы обусловлено необходимостью продолжать вооруженное противостояние с Россией.- Сегодня состоится встреча Веймарского треугольника (Франция, Германия и Польша). Какие они преследуют цели в отношении российско-украинского конфликта?- Цель Польши очевидна – прибрать к рукам западные области Украины.Цель Германии – укрепить свои внешнеполитические позиции среди стран Евросоюза, восстановить свой экспортный потенциал и возродить свой ОПК, не будучи напрямую втянутой в конфликт с Россией.Цель Франции – стать экономическим и политическим лидером Евросоюза, тем самым компенсировав свои дипломатические провалы в Африке.Какого-то единства по вопросам противостояния с Россией все эти страны достичь могут. Например, в части продолжения финансирования и вооружения киевского режима. Но Польша кулуарно уже приняла решение об интервенции на западную Украину, чтобы прибрать к рукам свои "исторические" территории.- Почему вы думаете, что мы сможем договориться с Польшей о территориальном разделе Украины?- На это недвусмысленно намекали все польские политики. Об этом говорит наш президент. Он же прямо сказал: если Польша зайдет на Украину, она останется там навсегда. Похоже, у Москвы есть данные разведки о принятых в Варшаве решениях. Да и общий ход развития событий свидетельствует об этом.Украина, по американской классификации, представляет собой failed state. Такие государства вначале утрачивают свою субъектность, а потом и территориальную целостность. И на труп украинского государства слетятся немало стервятников, которые хотели бы удовлетворить свои исторические обиды.- Получается, напрямую на Украине мы ни с кем из стран Запада воевать не будем?- Нет. Но подобный вариант исключать нельзя.- Как на Западе оценивают обстановку на фронте, учитывая, что ВСУ на всех направлениях контратакуют, а на границе вообще проводят полноценную войсковую операцию?- Да, это была глубокоэшелонированная операция. Хотя сам Буданов* уже признал ее провал. Он пытается свалить все на Сырского и ВСУ. Возможно, тут действительно не обошлось без передачи российской стороне информации о маршруте боевых групп с вертолётами и танками. Но в любом случае это была пиар-акция киевского режима. Противник пытается привязать свою террористическую деятельность к президентским выборам в России. На сегодняшний все атаки врага отбиты. Но в масштабе фронта они бы и так ни на что не повлияли. Очередной контрнаступ не задался.- Какой исход СВО должен быть, чтобы западные страны не думали воевать с Россией напрямую?- Либо мы установим адекватную власть в Киеве, либо нам придется дойти до западных границ Украины. Нам надо полностью устранить угрозу возрождения нацизма на Украине. Но это больше не военный, а политический вопрос. В целом Украина должна относиться к России хотя бы как Белоруссия, либо ее регионы будут включены в состав РФ.* включён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

https://ukraina.ru/20221123/1041062337.html

https://ukraina.ru/20240315/1053892291.html

https://ukraina.ru/20240314/1053868078.html

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Кирилл Курбатов

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