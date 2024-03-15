Александр Камкин: Россия и Польша поделят Львов раньше, чем Макрон из мести пошлет в Одессу новые "ВСУ" - 15.03.2024 Украина.ру
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Александр Камкин: Россия и Польша поделят Львов раньше, чем Макрон из мести пошлет в Одессу новые "ВСУ"
Александр Камкин: Россия и Польша поделят Львов раньше, чем Макрон из мести пошлет в Одессу новые "ВСУ" - 15.03.2024 Украина.ру
Александр Камкин: Россия и Польша поделят Львов раньше, чем Макрон из мести пошлет в Одессу новые "ВСУ"
Слова Макрона надо делить на десять. Этот человек немного заигрался в карикатурного Наполеона
2024-03-15T13:58
2024-03-15T13:58
интервью
россия
украина
всу
польша
германия
европа
диверсанты
сво
экономика
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Тем не менее, Европа будет делать все, что превратить противостояние с Россией в симулякр тотальной войны, как это об этом кричал Геббельс с трибуны Рейхстага после катастрофы вермахта под Сталинградом, считает политолог, ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Александр Камкин.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Ранее Эммануэль Макрон заявил, что Франция не будет брать на себя инициативу в наступательных действиях на Украине, поскольку ее оборонная промышленность не адаптирована к вооруженному конфликту высокой интенсивности, ход которого невозможно спрогнозировать. Тем не менее, по его словам, Париж готов принять решения, гарантирующие, что Россия никогда не победит.- Александр Константинович, Макрон таким образом пытается избежать прямого втягивания Франции в СВО? Или он разговорами о слабости оборонной промышленности призывает рассмотреть США вопрос, как сделать из Франции вторую Украину?- Тут надо сделать поправку на психотип Макрона.Это человек с непомерными амбициями. Ему крайне важно стать эмоциональным и идейным лидером Евросоюза на фоне угасающей немецкой экономики и гутаперчивости Шольца. Макрон пытается преподнести себя как жесткого критика России. При этом он делает взаимоисключающие заявления: то он готов отправить войска под Одессу, то французская экономика не готова к затяжной войне.Столтенберг и другие европейские лидеры его одергивают. Они говорят, что Макрон выдает желаемое за действительное, а натовский континент на Украину отправлен не будет. При этом прибалтийские государства и Польша с энтузиазмом восприняли подобную инициативу Макрона и готовы отправить туда свои войска.Но, как правильно сказал Владимир Путин, Польша в своем желании отправить войска на Украину готовится оформить ее территориальный раздел, вернув принадлежавшие ей регионы на западе страны.Так что слова Макрона надо делить на десять. Этот человек немного заигрался в карикатурного Наполеона.Тем не менее, Европа будет делать все, что превратить противостояние с Россией в симулякр тотальной войны, как это об этом кричал Геббельс с трибуны Рейхстага после катастрофы вермахта под Сталинградом. Примерно это же мы слышим от Борреля, Урсулы фон дер Ляйен и Макрона. Это эмоциональная накачка собственного общества, провоцирование России на более жесткий ответ европейским государствам, курс на дезинтеграцию российско-европейских отношений и попытка подготовить собственных граждан к падению уровня жизни, которое якобы обусловлено необходимостью продолжать вооруженное противостояние с Россией.- Сегодня состоится встреча Веймарского треугольника (Франция, Германия и Польша). Какие они преследуют цели в отношении российско-украинского конфликта?- Цель Польши очевидна – прибрать к рукам западные области Украины.Цель Германии – укрепить свои внешнеполитические позиции среди стран Евросоюза, восстановить свой экспортный потенциал и возродить свой ОПК, не будучи напрямую втянутой в конфликт с Россией.Цель Франции – стать экономическим и политическим лидером Евросоюза, тем самым компенсировав свои дипломатические провалы в Африке.Какого-то единства по вопросам противостояния с Россией все эти страны достичь могут. Например, в части продолжения финансирования и вооружения киевского режима. Но Польша кулуарно уже приняла решение об интервенции на западную Украину, чтобы прибрать к рукам свои "исторические" территории.- Почему вы думаете, что мы сможем договориться с Польшей о территориальном разделе Украины?- На это недвусмысленно намекали все польские политики. Об этом говорит наш президент. Он же прямо сказал: если Польша зайдет на Украину, она останется там навсегда. Похоже, у Москвы есть данные разведки о принятых в Варшаве решениях. Да и общий ход развития событий свидетельствует об этом.Украина, по американской классификации, представляет собой failed state. Такие государства вначале утрачивают свою субъектность, а потом и территориальную целостность. И на труп украинского государства слетятся немало стервятников, которые хотели бы удовлетворить свои исторические обиды.- Получается, напрямую на Украине мы ни с кем из стран Запада воевать не будем?- Нет. Но подобный вариант исключать нельзя.- Как на Западе оценивают обстановку на фронте, учитывая, что ВСУ на всех направлениях контратакуют, а на границе вообще проводят полноценную войсковую операцию?- Да, это была глубокоэшелонированная операция. Хотя сам Буданов* уже признал ее провал. Он пытается свалить все на Сырского и ВСУ. Возможно, тут действительно не обошлось без передачи российской стороне информации о маршруте боевых групп с вертолётами и танками. Но в любом случае это была пиар-акция киевского режима. Противник пытается привязать свою террористическую деятельность к президентским выборам в России. На сегодняшний все атаки врага отбиты. Но в масштабе фронта они бы и так ни на что не повлияли. Очередной контрнаступ не задался.- Какой исход СВО должен быть, чтобы западные страны не думали воевать с Россией напрямую?- Либо мы установим адекватную власть в Киеве, либо нам придется дойти до западных границ Украины. Нам надо полностью устранить угрозу возрождения нацизма на Украине. Но это больше не военный, а политический вопрос. В целом Украина должна относиться к России хотя бы как Белоруссия, либо ее регионы будут включены в состав РФ.* включён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
https://ukraina.ru/20221123/1041062337.html
https://ukraina.ru/20240315/1053892291.html
https://ukraina.ru/20240314/1053868078.html
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Кирилл Курбатов
Кирилл Курбатов
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4.7
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интервью, россия, украина, всу, польша, германия, европа, диверсанты, сво, экономика, эммануэль макрон, олаф шольц, йенс столтенберг, украина.ру, ес, вооруженные силы украины
Интервью, Россия, Украина, ВСУ, Польша, Германия, Европа, диверсанты, СВО, экономика, Эммануэль Макрон, Олаф Шольц, Йенс Столтенберг, Украина.ру, ЕС, Вооруженные силы Украины

Александр Камкин: Россия и Польша поделят Львов раньше, чем Макрон из мести пошлет в Одессу новые "ВСУ"

13:58 15.03.2024
 
© Sputnik / Arpi BeglaryanАлександр Камкин интервью
Александр Камкин интервью
© Sputnik / Arpi Beglaryan
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Кирилл Курбатов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Слова Макрона надо делить на десять. Этот человек немного заигрался в карикатурного Наполеона
Тем не менее, Европа будет делать все, что превратить противостояние с Россией в симулякр тотальной войны, как это об этом кричал Геббельс с трибуны Рейхстага после катастрофы вермахта под Сталинградом, считает политолог, ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Александр Камкин.
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
Ранее Эммануэль Макрон заявил, что Франция не будет брать на себя инициативу в наступательных действиях на Украине, поскольку ее оборонная промышленность не адаптирована к вооруженному конфликту высокой интенсивности, ход которого невозможно спрогнозировать. Тем не менее, по его словам, Париж готов принять решения, гарантирующие, что Россия никогда не победит.
- Александр Константинович, Макрон таким образом пытается избежать прямого втягивания Франции в СВО? Или он разговорами о слабости оборонной промышленности призывает рассмотреть США вопрос, как сделать из Франции вторую Украину?
- Тут надо сделать поправку на психотип Макрона.
Александр Камкин
23 ноября 2022, 13:59
Александр Камкин: кто он
Это человек с непомерными амбициями. Ему крайне важно стать эмоциональным и идейным лидером Евросоюза на фоне угасающей немецкой экономики и гутаперчивости Шольца. Макрон пытается преподнести себя как жесткого критика России. При этом он делает взаимоисключающие заявления: то он готов отправить войска под Одессу, то французская экономика не готова к затяжной войне.
Столтенберг и другие европейские лидеры его одергивают. Они говорят, что Макрон выдает желаемое за действительное, а натовский континент на Украину отправлен не будет. При этом прибалтийские государства и Польша с энтузиазмом восприняли подобную инициативу Макрона и готовы отправить туда свои войска.
Но, как правильно сказал Владимир Путин, Польша в своем желании отправить войска на Украину готовится оформить ее территориальный раздел, вернув принадлежавшие ей регионы на западе страны.
Так что слова Макрона надо делить на десять. Этот человек немного заигрался в карикатурного Наполеона.
Тем не менее, Европа будет делать все, что превратить противостояние с Россией в симулякр тотальной войны, как это об этом кричал Геббельс с трибуны Рейхстага после катастрофы вермахта под Сталинградом. Примерно это же мы слышим от Борреля, Урсулы фон дер Ляйен и Макрона. Это эмоциональная накачка собственного общества, провоцирование России на более жесткий ответ европейским государствам, курс на дезинтеграцию российско-европейских отношений и попытка подготовить собственных граждан к падению уровня жизни, которое якобы обусловлено необходимостью продолжать вооруженное противостояние с Россией.
- Сегодня состоится встреча Веймарского треугольника (Франция, Германия и Польша). Какие они преследуют цели в отношении российско-украинского конфликта?
- Цель Польши очевидна – прибрать к рукам западные области Украины.
Цель Германии – укрепить свои внешнеполитические позиции среди стран Евросоюза, восстановить свой экспортный потенциал и возродить свой ОПК, не будучи напрямую втянутой в конфликт с Россией.
Цель Франции – стать экономическим и политическим лидером Евросоюза, тем самым компенсировав свои дипломатические провалы в Африке.
Какого-то единства по вопросам противостояния с Россией все эти страны достичь могут. Например, в части продолжения финансирования и вооружения киевского режима. Но Польша кулуарно уже приняла решение об интервенции на западную Украину, чтобы прибрать к рукам свои "исторические" территории.
- Почему вы думаете, что мы сможем договориться с Польшей о территориальном разделе Украины?
- На это недвусмысленно намекали все польские политики. Об этом говорит наш президент. Он же прямо сказал: если Польша зайдет на Украину, она останется там навсегда. Похоже, у Москвы есть данные разведки о принятых в Варшаве решениях. Да и общий ход развития событий свидетельствует об этом.
Владимир Мамонтов интервью
08:27
Владимир Мамонтов: Путин потроллил Байдена после того, как объяснил "неразумным хазарам", что делать На Западе плохо понимают, как вести себя в отношении России. Стратегия Москвы, в свою очередь, ясна и понятна. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал генеральный директор радиостанции "Говорит Москва" Владимир Мамонтов.
Украина, по американской классификации, представляет собой failed state. Такие государства вначале утрачивают свою субъектность, а потом и территориальную целостность. И на труп украинского государства слетятся немало стервятников, которые хотели бы удовлетворить свои исторические обиды.
- Получается, напрямую на Украине мы ни с кем из стран Запада воевать не будем?
- Нет. Но подобный вариант исключать нельзя.
- Как на Западе оценивают обстановку на фронте, учитывая, что ВСУ на всех направлениях контратакуют, а на границе вообще проводят полноценную войсковую операцию?
- Да, это была глубокоэшелонированная операция. Хотя сам Буданов* уже признал ее провал. Он пытается свалить все на Сырского и ВСУ. Возможно, тут действительно не обошлось без передачи российской стороне информации о маршруте боевых групп с вертолётами и танками. Но в любом случае это была пиар-акция киевского режима. Противник пытается привязать свою террористическую деятельность к президентским выборам в России. На сегодняшний все атаки врага отбиты. Но в масштабе фронта они бы и так ни на что не повлияли. Очередной контрнаступ не задался.
- Какой исход СВО должен быть, чтобы западные страны не думали воевать с Россией напрямую?
- Либо мы установим адекватную власть в Киеве, либо нам придется дойти до западных границ Украины. Нам надо полностью устранить угрозу возрождения нацизма на Украине. Но это больше не военный, а политический вопрос.
Станислав Стремидловский интервью
Вчера, 06:10
Станислав Стремидловский: Для Польши уже звучит набат из Киева, полякам пора опомниться, их не пощадятЗаместитель начальника генштаба Войска польского генерал Кароль Дымановский заявил, что 300 тысяч солдат НАТО находятся в высокой степени готовности к переброске в Польшу.
В целом Украина должна относиться к России хотя бы как Белоруссия, либо ее регионы будут включены в состав РФ.
* включён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
 
ИнтервьюРоссияУкраинаВСУПольшаГерманияЕвропадиверсантыСВОэкономикаЭммануэль МакронОлаф ШольцЙенс СтолтенбергУкраина.руЕСВооруженные силы Украины
 
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Заголовок открываемого материала
13:58Александр Камкин: Россия и Польша поделят Львов раньше, чем Макрон из мести пошлет в Одессу новые "ВСУ"
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