https://ukraina.ru/20240314/1053886939.html

Жертвы на вылет. Фарисейство на минималке стало чертой европейской политики

Жертвы на вылет. Фарисейство на минималке стало чертой европейской политики - 14.03.2024 Украина.ру

Жертвы на вылет. Фарисейство на минималке стало чертой европейской политики

С каждым днем становится все очевиднее, что современных эстонских политиков кто-то очень сильно обманул, убедив их, что только они сегодня умеют читать, пользоваться калькуляторами и вести нехитрые бюджетные подсчеты

2024-03-14T17:04

2024-03-14T17:04

2024-03-14T17:04

украина

эстония

франция

эммануэль макрон

владимир путин

коррупция

мнения

владимир скачко

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Буквально на днях постоянный секретарь министерства обороны Эстонии Кусти Салм предложил передавать Киеву по 120 млрд евро каждый год. Для этого каждая из 50 стран, входящих в Контактную группу по обороне Украины (ну, те, кто "защищает украинскую демократию от Путина"), должна будет жертвовать молодой и крайне мужественной "демократии на Днепре" всего лишь по 0,25% своих национальных бюджетов.Салм так и убеждает всех: если все скинутся, то ровно столько и набежит. Еще часть можно насобирать за счет выпуска еврооблигаций, а Еврокомиссия должна и способна привлечь средства на финансовых рынках и использовать группу из 27-ми стран ЕС в качестве гаранта прибыльности этих денежных операций. "С этими деньгами к 2025 году Украина достигнет точки, когда сможет навязать России войну на истощение", — считает этот эстонский воинственный викинг на минималке.По его нехитрому мнению, такие суммы и денежные жертвы является для Запада "посильными". И – это самое главное! – помогают "избавиться от пораженческого настроя и показывают, что на самом деле от нас требуется очень мало усилий, чтобы Украина выиграла войну" даже без участия США.На последний прогиб ("без участия США") хитрый эстонец уповает особо. Ведь это новая американская фишка – попытаться переключить финансирование войны на Украине против России на Европу. И те европейцы, которые выступают в этом американском ключе, могут быть замечены и отмечены американцами же, а значит, и получить какой-то коржик или бонус в случае, если придется уносить ноги за Атлантику.В Европе среди политиков так называемой новой – "общечеловеческой" – волны давно уже давно модно защищать не национальные интересы своих стран, а отстаивать "либеральные общечеловеческие демократические ценности". И за это получать должности в структурах евробюрократии, возможность безнаказанно участвовать в коррупционных схемах, надеяться на гарантии личной безопасности в случае провалов в собственных странах, то да се.Вот вы думаете, почему глава нынешней Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не боится наказания за участие в коррупционных схемах при закупке лекарств против ковид "Пфайзер" для стран ЕС? Да потому что она верой и правдой служит не Германии или даже не Объединенной Европе, а США, откуда этот самый "Пфайзер" и начал травить европейцев. А когда рука руку моет, то и США не позволят разоблачить Урсулку и отправить ее не цугундер. К тому же американцам деятельница, сидящая на таком кукане компромата − это просто подарок какой-то. Такой управлять себе во благо – само удовольствие.Но вернемся к нашим эстонцам. Этот чел из министерства обороны Эстонии абсолютно ничем не рискует. Ну хотя бы потому, что одно дело, это когда Эстония отстегнет Украины 0,25% ВВП. Это евроцентиков тридцать-сорок. И совсем другое, если начнут по этому показателю раскошеливаться США, Великобритания, Германия, Франция или даже Италия с Канадой и Испанией. Это уже совсем другие деньжищи. Но эстонец всегда может горделиво сказать: мы пахали, я и трактор. И, повторяю, сидеть и надеяться, что его заметят и отметят.И ведь отмечают – добрая половина евробюрократии, которую никто и никогда не выбирал, собрана и составлена из таких вот "бойцов партии", которые в свое время где-то вовремя прогнулись.В Эстонии особо глубокий прогиб повелся, кажется, с нынешней, как сказали бы в полюбившей феминитивы неонацистской Украине, "прэмьеркы" Каи Каллас. Эта 46-летняя "девочка" уже давно удивляет общественность своими, как бы это сказать помягче, нестандартными политическими ходами, вывертами и предложениями.Например, в прошлом году Каллас на весь мир, ничтоже сумняшеся, запретила России приостанавливать свое участие в Договоре между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). "Эстония не может этого позволить. Россия официально остается участником договора, это не обсуждается", — заявила Каллас на брифинге. По ее мнению, Россия была и останется участником СНВ-3 и "это не обсуждается", потому что Эстония "не допустит" и "не позволит" Москве приостановить договор.Представляете, как в Кремле испугались?Потом она рассказывала журналистам Financial Times, что самое заметное и страшное воспоминание из ее несчастного детства в советской Эстонии – это нищета и отсутствие возможности хоть раз в год поесть… сметанки с сахаром. Да-да, по ее словам, в Эстонии не было сметаны и сахара. И это притом, что у Каи был папа — Сийм Удович Каллас, к тому моменту уже семь лет как член КПСС, который возглавил республиканский филиал Сберегательного банка СССР в 1979 году, когда маленькой Кае исполнилось два годика и ее пухлые, но изможденные ручонки как раз и потянулись к банке. Коров же в Эстонии, если верить Кае, в помине не было.А бедная девочка-то страшно страдала , впитывая с голодом ненависть к несвободе и тягу ко всему европейскому. Папа Каи в то время уже стал заместителем редактора газеты "Рахва Хяель" — органа ЦК Коммунистической партии Эстонии и Совета Министров Эстонской ССР. А в 1989 году он был избран народным депутатом Верховного Совета СССР и попал в члены Комиссии Совета Национальностей по вопросам социального и экономического развития союзных и автономных республик, автономных областей и округов.А сметаны с сахаром для подросшей любименькой дочери как не было, так и не было. И девчонка от голода буквально на немецкие кресты исходила, всем своим естеством прорываясь к свободе и сытости.Наелась сметаны с "белой смертью" бедная Кая уже только в независимой Эстонии, где папа Сийм успел побывать президентом Банка Эстонии, министром иностранных дел, министром финансов и даже премьер-министром в 2002-2003 годах. Но голодное детство, как вы понимаете, бесследно не проходит. И даже трудно сказать, что происходит в организме бедной Каи, которая возглавила эстонское правительство через 20 лет после папы, когда она слышит слово Россия, которая, как известно, и отбирала сметану у эстонских малышей.И вы представляет, все это прокатывает и в Эстонии, и особенно на Западе, где восхищаются мужеством Каи!Ну как восхищаются… В этом году она сдуру зачем-то возжелала возглавить НАТО, стать его генсеком, первой женщиной на этой должности. Но облом был страшный. Запад, кажется, побрезговал бывшей голодающей. И потому, что с ее приходом в кресло премьера Эстонии страну эту поразил дичайший экономический кризис, который превратил ее в исчезающее промышленно-финансовое ничто.И потому, что "девочка"-то оказалась еще и нечистая на руку, лживая и лицемерная фарисейка, которая крутит двойными стандартами, как цыган солнцем. В своих интересах и себе на мошну.Кая Каллас свой язык до кутних зубов сточила, заливаясь русофобской говорильней и на все заставки обличая "кровавый путинский режим". Но баблишко-то, весьма и весьма неслабое, она получала через муженька в… России. Да-да, в стране, лишившей ее сметаны практически напрочь и превратившей детство в кисло-соленую горечь.Муж Каи, оказывается, владел долей в двух мощных компаниях, работавших в России, поставлял сырье на российский завод, и доходы семьи Каллас от этой "работки" только за 2022 год составили более 30 млн. долл. А уже в 2023-м году стало известно, что супруг Каи еще и осуществлял транспортные поставки в Россию всевозможных западных санкционных товаров и огребал на этом очень и очень приличные доходы. В честь эстонской демократии и победы Украины, разумеется.Даже президент Эстонии Алар Карис, тот еще демократ, заявил: "Я предпочел бы, чтобы премьер-министр ушла в отставку в самом начале этой цепочки событий, приведших к серьезному кризису. Это сберегло бы ее саму, ее близких, работоспособность правительства и доверие к тем сообщениям, что посылает Эстония. Но каждый в такой ситуации делает свой выбор, сам оценивая серьезность моральной проблемы".И согласно соцопросам, 66 % жителей Эстонии выступили за отставку Каллас. Но Кая у нас не такая, она закалена еще детским молочнопродуктовым голодом. Сначала Каллас послала президента, а потом оправдала мужа: "Прежде всего, хочу сказать, что мне очень жаль, что такая ситуация вообще возникла. Я, безусловно, приношу извинения всем, кого это задело, но я отвечаю за те моральные оценки, которые давала. Я по-прежнему считаю, что действовать в России или поддерживать отношения с Россией в ситуации, когда идет полномасштабная война, неправильно с моральной точки зрения. Это нужно прекратить, и я призываю все эстонские предприятия сделать это. Эта моя позиция не изменилась".И свою "мягкость" она объявила тем, что они с мужем… пострадали, ибо супружник вынужден был бизнес "продать за цену бутерброда" и таким образом "не словами, а действиями взял на себя ответственность".А чтобы подтвердить свою "ненависть к Путину", Кая Каллас уже 8 сентября 2023 года выступила с инициативой ввести против России торговое эмбарго всем, кто граничит с нею. Вот уж действительно: лучший способ защиты – агрессия!Сейчас Кая опять на передовой. Плечом к плечу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и его руководящей братией – премьер-министром Габриэлем Атталем и главой МВД Стефаном Сежурне, сливающимися в экстазе не только поводу неудач Украины в СВО.Это девиантная троица (Макрон-Атталь-Сежурне) почему-то решила, что должна победить Россию, не участвуя в непосредственных боевых действиях против нее, но введя французские войска в Украину от имени НАТО.Что бы это значило, не смогли пока выяснить даже политологи и военспецы с психиатрическим уклоном, но премьер Эстонии – тут как тут. На правительственном часе у себя дома она демонстративно отказалась гарантировать, что военных из ее страны не отправят в Украину."Я не даю таких обещаний, потому что обстоятельства могут измениться. По вашей интерпретации, кажется, что вмешательством может быть что угодно. Наша военная помощь Украине тоже может быть расценена Россией как вмешательство. Мы здесь четко выбрали сторону, и эта сторона Украины, потому что Россия для нас — прямая угроза", — заявила она.По ее мнению, Эстония, как минимум, будет готовить украинские войска "побеждать Путина". И очень обрадовалась, когда Макрон сказал, что у его страны в отношении России нет и не может быть никаких красных линий.Каллас демонстративно не хочет понимать, что своим поведение она и ей подобные превращают свои страны в невольные жертвы глобальных конфликтов, в провокаторов на минималке, которые первыми и пострадают в жерновах войны, как это уже неоднократно бывало и в истории прибалтийских государств.Однако беда Каллас и ей подобных в том, что они надеются убежать со своих гибнущих стран на обещанные гарантии где-то за бугром и там схорониться, проживая на "кровно заработанное". Президент Украины Владимир Зеленский ведь тоже на это уповает, без остатка сжигая страну и набивая карманы и офшорные счета по миру.Но вот что больше всего прискорбно и для французской троицы, и для Каи Каллас с Зеленским персонально – президент России Владимир Путин к таким поворотам готов. Буквально 13 марта сего года он сказал в интервью "Россия 1" и РИА Новости: "Что касается тех государств, которые говорят о том, что у них в отношении России нет никаких красных линий, тогда они должны понять, что и в России в отношении этих государств тоже не будет никаких красных линий".А потом добавил: "Когда они, эти малые государства, призывают ужесточить политику в отношении России и принять какие-то крайние меры, в том числе, допустим, войска вводить и так далее, это все-таки те государства — и они это понимают, — которые не почувствуют на себе последствий сделанных ими провокационных заявлений. А те, кто могут почувствовать, они ведут себя гораздо более сдержанно. И правильно".О чем это может говорить. Да о том, что терпение России, которое многим кажется бесконечным, все же, похоже, подходит к концу.

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

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