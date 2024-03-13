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"Если русские придут". Украинские эксперты о тревожном будущем

"Если русские придут". Украинские эксперты о тревожном будущем - 13.03.2024 Украина.ру

"Если русские придут". Украинские эксперты о тревожном будущем

В украинском экспертном сообществе зреет понимание того факта, что западные партнеры Киева исходят прежде всего из соображений защиты своей национальной безопасности. В США и ЕС отдают себе отчет в том, что в ядерном конфликте победителей не будет, и это объясняет многие действия западных лидеров или же их отказ от определенных действий.

2024-03-13T18:33

2024-03-13T18:33

2024-03-13T18:33

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На Украине обсуждают призыв папы римского Франциска начать переговоры. Понтифик в интервью RSI, говоря о ситуации на Украине, заявил, что "сильнее тот, кто видит ситуацию, кто думает о людях, у кого есть смелость поднять белый флаг и вести переговоры".Он продолжил: "Слово "переговоры" - это смелое слово. Когда ты видишь, что терпишь поражение, что дела идут не очень хорошо, нужно иметь смелость вести переговоры. Вам стыдно, но каким числом смертей это закончится? Вовремя договаривайтесь, ищите страну, которая выступит посредником...".В Киеве этот призыв восприняли своеобразно. Бывший министр соцполитики Украины Андрей Рева в интервью украинскому журналисту Александру Шелесту* высказал мнение, что к "белому флагу" это относится следующим образом: "Есть Москва, которая всегда была символом борьбы униженных и оскорбленных против Запада. Бергольо (папа римский Франциск) на стороне Москвы с первого дня войны. К чему он сейчас призывает украинцев? Ну, надо признать ваше поражение, выкинуть белый флаг. Что поделаешь — да, неприятно, но это правильно, дабы людей сберечь".При этом Рева задал вопрос: "Он что, не понимает, что этих людей, если русские придут, сберечь не удастся?"Каких именно людей? По мнению украинского экс-министра, "денацификация — это уничтожение всех людей, которые имеют украинскую идентичность", это - "геноцидальные проявления". А папа римский, по его словам, считает, что "все нормально, можно помириться...".Отметим, что в понятие "денацификация" в Москве вкладывают совсем иной смысл.Украинский политолог Андрей Золотарев в эфире ютуб-канала "Вышка" отметил — не так важно, что было сказано понтификом на самом деле, важно, как это преподнесли."У нас любое отступление от генеральной линии вызывает остро-нервную реакцию, ну, вплоть до безумия: вероотступник, сатанист, путиноид, левак, перонист — чего только не слышал. Осталось только Ярослава Галана с его памфлетом "Плюю на Папу!" - на Шевченковскую премию… Ну, опоздали, Шевченковскую премию вручили чуть раньше", - сказал политолог.Он добавил, что у него есть подозрение - папа римский движется в том направлении, какое многим на Украине не понравится. "Нас будут коленом, в том числе сокращением… скажем так, посадкой на голодный паек финансовый и военный — будут подталкивать к столу переговоров", - отметил политолог.По мнению Золотарева, не обязательно прямо говорить "идите договаривайтесь", достаточно прикрутить краник помощи Киеву - "что мы и наблюдаем, вот такую игру с вопросом помощи Украине в Вашингтоне".Украинский политолог и политический обозреватель Геннадий Дубов в эфире того же канала отметил, что возникает вопрос: "А победит кто? Кто соберет больше хороших подбадривающих слов, кто напишет больше твитов… кто скажет еще более вдохновляющие слова — или тот, кто произведет больше снарядов и поставит их на линию боевого соприкосновения и выстрелит по другой стороне? Ответ очевиден вполне".Он отметил, что перед западными партнерами Киеву надо ставить вопросы о производстве этих самых снарядов и о реальной помощи.По словам эксперта, "у нас есть внутреннее убеждение, надежда, что вот эти ценности демократические, что вот эта вот риторика — она должна конвертироваться во что-то материальное, что Запад должен проснуться… и наконец-то увидеть, что происходит на территории Украины, и предпринять все-таки, наконец-то, какие-то действия, и мы в этом ожидании живем на протяжении двух лет".Дубов подчеркнул, что символичным актам и жестам в Киеве придавали больше значения, чем они того стоят. Такой подход надо пересматривать, надо искать ключи от глобального Юга, не обижать в высказываниях Индию и Китай и не называть "агентом КГБ" главу католической церкви. Словом, надо выходить из идеологического кокона, подчеркнул политолог.В частности, по его словам, надо внимательно слушать, что говорят западные партнеры, а "они говорят практически все прямо". Что говорят? С их точки зрения, конфликт НАТО с РФ "недопустим в силу того, что Российская Федерация обладает 45% мирового ядерного потенциала, и прямое вовлечение войск НАТО будет означать если не гарантированный, то почти гарантированный конфликт с применением стратегических ядерных вооружений".Дубов напомнил о результатах моделирования ядерного конфликта, обнародованных The Time: в таком конфликте "погибает порядка 70-80% населения всей Земли". Даже если Россия проигрывает, то "от западного мира тоже не так, чтобы все остается в результате", рассказал эксперт. Он добавил, что "этот исход является неприемлемым для стран НАТО".По словам политолога, "это не кремлевская пропаганда", об этом говорят сами западные лидеры. И можно посмотреть, кто поддержал "чисто риторически" громкое заявление Макрона о возможном вводе западного контингента на Украину — это страны Прибалтики и президент Чехии. Вооруженные силы этих стран таковы, что на исход конфликта их привлечение вряд ли повлияет.Пока на Украине одни говорят о возможном подталкивании Киева к переговорам, другие обеспокоены нюансами продолжающейся мобилизации. Появились сообщения, что ряды ВСУ планируют пополнять заключенными. Популярный на Украине телеграм-канал "Резидент" со ссылкой на свои источники в украинском Генштабе сообщает, что бывший главком Залужный был принципиально против мобилизации заключенных в ВСУ, но ситуация изменилась с приходом Сырского. Новый главком хочет создать из осужденных отряды штурмовиков-смертников, которые будут отправлять в самые горячие точки на фронте, информирует канал.* признан иноагентом в РФ

https://ukraina.ru/20240313/1053851660.html

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