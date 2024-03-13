https://ukraina.ru/20240313/1053859669.html

Александр Ионов: Цепному псу США недолго лаять — век Байдена на Украине уходит, РФ готовит РЭБ для флота

Александр Ионов: Цепному псу США недолго лаять — век Байдена на Украине уходит, РФ готовит РЭБ для флота - 13.03.2024 Украина.ру

Александр Ионов: Цепному псу США недолго лаять — век Байдена на Украине уходит, РФ готовит РЭБ для флота

Как заставить солдат ВСУ сдаваться "пачками"? Почему Россия может закидать Харьков дронами, но не делает этого? Что Трамп и Орбан готовят Европе и Украине?

2024-03-13T14:56

2024-03-13T14:56

2024-03-13T14:56

интервью

дональд трамп

виктор орбан

спецоперация

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На эти вопросы в интервью изданию Украина.ру ответил эксперт движения "Сильная Россия", председатель благотворительного фонда "Ридовка" помогает!"Александр Ионов.— Александр Викторович, Минобороны России заявило, что мы давим ВСУ под Авдеевкой, не даём им закрепиться на рубежах. Насколько нам это удаётся? Вы часто находитесь на линии фронта и общаетесь с бойцами — что они говорят?— Мы изменили тактику. И благодаря этому бережем личный состав, достаточно активно работаем на флангах и на фасах, где ВСУ пытались контратаковать. Сейчас у них возможностей таких нет.Но они уходят в позиционную оборону, окапываются. С нашей стороны используются тяжелые ФАБы, снаряды, системы залпового огня — для того чтобы преодолеть их глубоко эшелонированную оборону, которую они, кстати говоря, строили с 2014 года. То есть, это не новодел (хотя и такие есть).Все это еще раз подтверждает желание Украины напасть первыми на Донецк и Луганск. Там и стояла ударная группировка, из-за чего мы вынуждены были начать СВО.Украинская армия сегодня, думаю, потеряла весь потенциал к атакам. У них нет живой силы. Поэтому западные политики хотят объявить о введении на Украину ограниченного или полноценного контингента [НАТО].Напомню, что операции провокационного и террористического характера, когда ВСУ стреляли крылатыми ракетами SCALP, Storm Shadow по нашим кораблям и российской инфраструктуре, в том числе по Крымскому мосту и Белгородщине — все это подготовлено западными военными советниками. Они осуществляют наведение и связь средствам, которые ВСУ применяют в отношении российских солдат и граждан.Сами ВСУ пытались ударными подразделениями прорвать оборону на Запорожском направлении и Херсонщине, но ничего не вышло. Села, взятые ими, довольно быстро возвращались русской армией, а противник лишь терял живую силу и технику. Не будь поддержки Запада, солдаты ВСУ уже давно бы сдавались "пачками".Поэтому сейчас стоит самый большой вопрос: со снарядным голодом Украина еще что-то может сделать — но с человеческим ресурсом у них беда.— Как восстанавливают освобожденные от ВСУ территории? Например, Авдеевку мы взяли — что дальше?— С точки зрения местных жителей, в Авдеевке, судя по сетевым фото, люди сами наводят порядок. Это говорит о том, что они ждали и ждут прихода русской армии, и быстрее нужно нормализовать жизнь в этих местах.Есть такие прифронтовые города, как Северодонецк, Лисичанск. Мы в них ездим и активно работаем там с нашим фондом. Открываются аптеки, точки питания. Ранее даже поесть было негде — сейчас вполне живой город, где можно найти и купить все необходимое; цены вменяемые.Россия в плане восстановления инфраструктуры [на освобожденных территориях] впереди планеты всей. Нельзя сказать, что ВС РФ освободили какие-то земли и там хаос. За русским солдатом сразу приходит русский строитель.Постановления и указы президента исполняются оперативно. Правительство и курирующее министерство за этим следят. Мы приезжаем и выясняем, какие потребности у людей — начиная от выдачи паспортов и заканчивая вопросами гуманитарного содействия по различным направлениям.К слову сказать, я посещал разные страны Ближнего Востока, по которым прокатилась военная американская машина — Ливия, Ирак, Сирия. Они до сих пор не могут нормализовать ни инфраструктуру, ни даже мелкий бизнес.— Как считаете, противник опережает нас по использованию дронов?— То, что ВСУ атакуют регионы РФ с применением БПЛА, говорит еще раз об их террористической направленности.У нас тоже есть дроны, есть "Кинжалы". Мы работаем "Геранями" по портовой инфраструктуре в Одессе, куда отгружается оружие; бьем по местам скопления техники, наемников, войсковых частей соединений. Используем активно барражирующие беспилотники, такие как "Ланцеты" — разных модификаций. То же самое с мобильными БПЛА, которые в народе называют FPV-дронами — это ударные беспилотники.Есть подразделения, которые используют аппараты для наблюдения и мониторинга. Они в неделю применяют по 4 различных беспилотника. К сожалению, их теряют, но мы быстро пополняем запас — так как наш фонд их курирует.Но мы террористическими методами не пользуемся, а проводим аккуратную операцию — с точки зрения живого сектора.Если мы завтра, например, Харьков завалим тысячами дронов, там не останется ни одного целого здания. Зачем нам бить по людям и жилой инфраструктуре, оставляя их без тепла и света, горячей и холодной воды?Мы заходили в пригород Харькова и Сумскую область — там все целое осталось. Есть, конечно, разрушенный Артемовск (Бахмут), Попасное, Авдеевка. Но это те места, где были самые ожесточенные столкновения. Кроме того, не мы их рушили — больше по ним "лупили" артиллеристы ВСУ.Последние террористические атаки доказывают лишь то, что украинские силы в агонии не знают, как применять свою технику против русской армии. Поэтому и применяют ее исключительно против мирных россиян. Мы, видимо, должны испугаться.— А как вы относитесь к мнению, что, не отвечая на агрессию и теракты ВСУ тем же, Россия выглядит слабой в глазах Запада. США привыкли говорить со всем миром с позиции силы. Вспомним, Ирак, Ливию, Сирию, Афганистан…— Я общался с людьми из Белгорода, Брянской, Курской и Воронежской областей. Все все понимают, ведется активная работа по восстановлению инфраструктуры. Понятно, что мы постоянно совершенствуем средства ПВО, но и ВСУ применяют системы наведения по западным спутникам.Кстати, в американской прессе, которую я читаю постоянно, вопрос так не стоит — что России нечем ответить и ее кто-то прижимает. Они, наоборот, больше говорят о том, что США не поддерживают атаки на российскую инфраструктуру — что делают националисты.Официально Запад никогда не заявит, что поддерживает удары ВСУ по России и наводит оружие на цель.— Что вы можете рассказать о нашей системе РЭБ? Много ли таких устройств на фронте и какова их эффективность?— На фронт идут автомобильные эшелоны с разной техникой. Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) работают отлично. У нас есть индивидуальная система — например, на уазиках, которые используются на передовой, стоят "глушилки". Есть пяти-, восьми-, двадцатиканальные средства с цифровым, аналоговым или иными сигналами.Если говорить о "карманных" индивидуальных РЭБ, поверьте, у украинцев таких гораздо меньше, чем у нас. А если мы возьмем "Красухи" или самолеты дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) на базе А-50 и Ил-22 — у нас вообще здесь абсолютное преимущество. У украинцев нет такой техники.Благодаря слаженным действиям частей соединений ПВО и дальней радиоакционной разведки с использованием средств РЭБ, украинцы за несколько месяцев потеряли 30% оставшегося у них авиационного парка. Они его не применяют.Украинские самолеты сегодня не видны практически нигде. Даже если они летают, то зашвыривают снаряды с дальностью полета 350–500 километров. То есть они "зажаты" у себя на аэродромах и хранятся чуть ли не под землей.Мы добились и воздушного преимущества, и перевеса в части радиоэлектронной борьбы. Со временем, думаю, такие системы появятся на флоте — чтобы бороться с морскими бесплотниками, которые ощутимо действуют в акватории Черного моря.Такие системы уже существуют, они эффективны, что я лично наблюдал — вопрос только во внедрении.У нас же не война, а СВО. В такие периоды, есть бюрократические вещи, которые, к сожалению, мы не можем исключать. Никто не может закупить [средства РЭБ] напрямую или отнять у кого-то. Для этого обычно объявляют тендер и прочее.— Виктор Орбан после встречи с Трампом заявил, что последний не даст денег на войну на Украине, если придёт к власти, и прекратит конфликт. Можем ли мы говорить о том, что в Европе есть силы, которые видят Трампа президентом США и пытаются с ним выстраивать правильные отношения — без Украины?— Во-первых, Орбан и Трамп дружат уже давно. Во-вторых, если посмотреть недавнее интервью Орбана Карлсону — там венгерский лидер грамотно говорит о конструкции региональной безопасности Европы.США, собрав НАТО в свое время, и отдавая на нужды организации большинство дотаций, пытаются спустить ее как цепную собаку на любые неугодные им страны.Посмотрите, что сейчас происходит в Аденском заливе. Там создана коалиция [в составе: США, Британия, Австралия, Бахрейн, Канада и Нидерланды], которая без всякого объявления войны и резолюции Совбеза ООН бомбит суверенное государство Йемена.Когда по людям на независимой территории наносят ракетный удар, наверное, это должно вызвать у мирового сообщества какие-то вопросы. Но страны без голосования в парламентах, без обсуждения с международными институциями, просто взяли и создали коалицию и напали на суверенное государство.А ведь это военные расходы; это вопросы, связанные с нормами международного права. Получается, что Европа опять должна быть вовлечена в эту историю. Она вовлечена и на Украине.С другой стороны, в Польше назревает антиукраинский кризис.В начале боевых действий на Украине, Польша была одним из первых союзников националистов и киевского режима по антирусской коалиции. Сейчас это объединение разваливается, потому что Варшава не в состоянии совладать со своим собственным народом.Поляки сегодня говорят о том, что пошлины на ввоз украинских продуктов нужно возвращать. И Украина сегодня согласилась на это, говорит — возвращайте. То есть украинская экономика полностью стала зависима от европейской.Что касается Трампа — его боятся на Западе. Если он придет к власти, начнутся вопросы, связанные с реконструкцией НАТО и прочим.— Значит ли вышесказанное, что "партия мира" в Европе будет разрастаться?— Я бы скорее назвал это партией рационально думающих людей, которые смотрят на конструкцию и архитектуру безопасности в том виде, в котором она так и иначе должна быть — в человеческом понимании.Конфликт на Украине (о чем Трамп заявляет открыто) спровоцирован США, а также нежеланием и неспособностью Байдена участвовать в урегулировании тех или иных вопросов. То есть действующий президент Америки не только как политик, но и как человек недееспособная личность.Трамп — сторонник взвешенной политики американского изоляционизма. Он за решение внутренних проблем, а не за то, чтобы постоянно заниматься вопросами международного характера.В принципе, экс-президент США серьёзно поменял взгляд республиканской партии на то, что все-таки нужно заниматься родной страной, а не Украиной, или, Ближним Востоком, или Европой и другими государствами, в дела которых Америка постоянно вмешивается. В том числе — в жизнь Латинской Америки, которую они считают своим задним двором последние десятилетия.В этом взгляды Трампа схожи с Орбаном и другими консерваторами в Европе. Все эти люди считают, что необходимо развивать свое государство, при этом не ущемляя права и интересы других. А сейчас они зашли на территорию бывшего Советского Союза — в зону влияния России.Трамп много раз говорил, что это территории, которые много веков (еще задолго до появления Соединенных Штатов) были в орбите интересов Российской Империи, Русского княжества.Когда США пытались переписать историю силовым путем, это привело к конфликту восьмого года; потом к войне в Нагорном Карабахе. Сейчас — украинский кризис, который длится более 10 лет.Здесь европейские консерваторы сходятся во мнении (и тем самым все больше завоевывают популярность у народных масс), что помогать украинцам можно было в первый год конфликта. Теперь же украинские беженцы и сама страна стали большой обузой для Европы.Поэтому боевые действия на Украине, по их мнению, необходимо прекратить — не только с точки зрения гуманности, но и для спасения европейской экономики. Последняя начинает погибать из-за резкого изменения экономического ландшафта. В первую очередь влияют пресловутые пошлины и недостаток зерна на рынке; попытка отказаться от русского газа и закупка топлива втридорога через посредников. И так далее.То есть все проблемы, которые Европа получила в экономике — исключительно из-за Украины.Сегодня все понимают, что мир на Украине — это не только прекращение огня, но и возвращение на нормальные рыночные рельсы, на адекватное развитие, как региональное, так и глобальное. Потому что украинский кризис затронул по сути всю планету.Постоянные попытки Соединенных Штатов поднять украинский флаг от Латинской Америки до Юго-Восточной Азии — по темам глобальной архитектуры уже провалился. В первый год это работало, а сейчас уже никому Украина не интересна.Экономика мира данный кризис приняла, под него оптимизировались различные процессы. Такая оптимизация исключает во многом участие коллективного Запада. Особенно, в отношении "Север – Восток" и "Северо – Юг". Сегодня, собственно, России пришла к этому.Так что это "партия рационалистов". Эти люди которые хотят не столько мира для Украины, сколько желают рационального развития для всей планеты. Украина как субъект не сильно кому-то интересна на Западе. Она рассматривается только через призму воздействия на Россию.

https://ukraina.ru/20240313/1053858163.html

https://ukraina.ru/20240313/1053856511.html

https://ukraina.ru/20240311/1053820138.html

https://ukraina.ru/20240311/1053820138.html

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, дональд трамп, виктор орбан, спецоперация