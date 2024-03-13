Политолог назвал страны НАТО, которые могут пойти войной против России в случае поражения Украины
Когда Макрон говорил, что военные стран НАТО могут реально стать участниками боев на территории Украины, он напугал общество и политиков Европы. При этом президент Франции предложил создать коалицию по поставкам дальнобойных вооружений ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков
По логике "ястребов" и того же президента Франции Эммануэля Макрона, в войне против России могли бы в какой то степени участвовать страны, которые подписали с Киевом рамочное соглашение о гарантиях безопасности. Это Великобритания, Германия, Франция, Италия и ряд других, рассказал политолог.
То есть это попытка уйти из под 5-й статьи устава НАТО и без задействования структуры блока попытаться оказать военную и иную помощь Украине. Все громкие заявления министра обороны США Ллойда Остина, Макрона и других западных лидеров разыгрывают тактику "проси максимум, чтобы подготовить общество для минимума", добавил он.
"Когда президент Франции говорил, что военные [стран НАТО] могут реально стать участниками боев на территории Украины, он напугал общество, пацифистские силы и политиков Европы. То есть просил максимум", - отметил Скориков.
При этом Макрон предложил программу минимум: создать коалицию по поставкам дальнобойных вооружений ВСУ. Получается, таким образом он "провернул" хитрую политическую операцию, указал эксперт.
Он добавил, что европейские лидеры, от страха исполнения первого варианта, видимо согласились на второй — на создание коалиции. А там идёт речь о передаче Украине тех самых смертоносных ракет, которые стреляют на сотни километров и, естественно, могут быть использованы против населённых пунктов РФ, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Иван Скориков о том, чего до жути боятся в Европе и зачем ВСУ рядом с Курском копируют "линию Суровикина" читайте н сайте Украина.ру.
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