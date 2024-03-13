https://ukraina.ru/20240313/1053845589.html

Политолог назвал страны НАТО, которые могут пойти войной против России в случае поражения Украины

Политолог назвал страны НАТО, которые могут пойти войной против России в случае поражения Украины - 13.03.2024 Украина.ру

Политолог назвал страны НАТО, которые могут пойти войной против России в случае поражения Украины

Когда Макрон говорил, что военные стран НАТО могут реально стать участниками боев на территории Украины, он напугал общество и политиков Европы. При этом президент Франции предложил создать коалицию по поставкам дальнобойных вооружений ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков

2024-03-13T06:15

2024-03-13T06:15

2024-03-13T06:15

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По логике "ястребов" и того же президента Франции Эммануэля Макрона, в войне против России могли бы в какой то степени участвовать страны, которые подписали с Киевом рамочное соглашение о гарантиях безопасности. Это Великобритания, Германия, Франция, Италия и ряд других, рассказал политолог.То есть это попытка уйти из под 5-й статьи устава НАТО и без задействования структуры блока попытаться оказать военную и иную помощь Украине. Все громкие заявления министра обороны США Ллойда Остина, Макрона и других западных лидеров разыгрывают тактику "проси максимум, чтобы подготовить общество для минимума", добавил он.При этом Макрон предложил программу минимум: создать коалицию по поставкам дальнобойных вооружений ВСУ. Получается, таким образом он "провернул" хитрую политическую операцию, указал эксперт.Он добавил, что европейские лидеры, от страха исполнения первого варианта, видимо согласились на второй — на создание коалиции. А там идёт речь о передаче Украине тех самых смертоносных ракет, которые стреляют на сотни километров и, естественно, могут быть использованы против населённых пунктов РФ, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Иван Скориков о том, чего до жути боятся в Европе и зачем ВСУ рядом с Курском копируют "линию Суровикина" читайте н сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240312/1053841089.html

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