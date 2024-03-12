https://ukraina.ru/20240312/1053841493.html

Украинский просчёт Макрона: как президент Франции нажил себе врагов и остался один

Украинский просчёт Макрона: как президент Франции нажил себе врагов и остался один - 12.03.2024 Украина.ру

Украинский просчёт Макрона: как президент Франции нажил себе врагов и остался один

Президент Франции Эммануэль Макрон хотел прослыть жёстким и решительным лидером, но инициатива по отправке войск на Украину вышла ему боком – он нажил себе врагов как в НАТО, так и в собственной стране

2024-03-12T18:32

2024-03-12T18:32

2024-03-12T18:32

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Борьба Германии и Франции за лидерство в Европе – извечная история, но Олаф Шольц не смог стать таким же авторитетным канцлером ФРГ, как его предшественница железная леди Ангела Меркель. Этим решил воспользоваться Эммануэль Макрон, который попытался зарекомендовать себя как жёсткий и принципиальный политик, способный повести за собой всю Европу.Украинский облом МакронаИ вот в конце февраля французский президент собрал в Париже лидеров около 20 стран ЕС, а также представителей Великобритании и США, желая послать мировому сообществу сигнал о том, что поддержка Украины со стороны Европы продолжается несмотря ни на что. Тогда Макрон сделал громкое заявление, которое многие расценили как шаг к началу Третьей мировой войны. Он сообщил о возможной отправке сухопутных войск западных стран на Украину, добавив, правда, что сейчас консенсуса по этому вопросу нет, но исключать ничего нельзя."Мы сделаем всё, чтобы Россия не выиграла эту войну. Всё возможно, если это будет полезно, чтобы достичь нашей цели", – сказал лидер Пятой республики.До тех пор отправка военных на Украину была красной линией для американских и европейских чиновников, однако Макрон счёл возможным пересечь её. И что? Да ничего. Такое смелое - даже чересчур – заявление вызвало недоумение среди его визави на Западе, а также массу критики. В результате президент Франции, как сообщает France Press, не может найти партнёров для поддержки Украины."Во французских высших кругах признают, что позиция Макрона, который не исключил отправки западных войск на Украину, усложнила переговоры с его потрясёнными союзниками. А глава государства пошёл ещё дальше, призвав европейцев "не быть трусами". <…> После этого европейские союзники вряд ли захотят помогать Макрону набивать себе цену и отправиться в Киев в виде героя поддержки Украины", – пишет агентство.Особое раздражение слова Макрона, отмечает France Press, вызвали в Германии, поскольку они касались собственных красных линий Берлина в украинском конфликте. В частности, поставок дальнобойных ракет Taurus, против чего категорически выступает Шольц.Никак Макрон до Киева не доедетНа фоне возникших разногласий с коллегами после тех самых заявлений Макрону пришлось в очередной раз отложить поездку на Украину, сообщил французский дипломат на условиях анонимности изданию Politico. Теперь президент Франции хочет "выделить необходимое время" для обсуждений с союзниками и посетить Украину с ощутимыми результатами."Идея была в том, чтобы объявить в Киеве не только о новых поставках французских вооружений Украине, но также о серьёзных решениях от лица всех западных союзников о переходе на новый этап в поддержке Киева", — уточняет France Press цели визита Макрона.Изначально визит Макрона в Киев был запланирован на 13-14 февраля, но его перенесли по соображениям безопасности на более поздний срок — речь шла о середине марта. На календаре уже 12-е число, и Елисейский дворец говорит, что президент прибудет в украинскую столицу в ближайшие недели.Однако французская газета La Tribune сообщает, что Макрон всё ещё хочет посетить Украину, но "необязательно в те сроки, на которые рассчитывали соответствующие ведомства". Издание отмечает, что в Париже очень серьёзно отнеслись к падению российской ракеты 6 марта менее чем в 500 метрах от порта Одессы, который посетили президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис."Мы восприняли это как послание", - сказал источник в администрации президента Франции.Кроме того, очередной перенос поездки, по информации газеты, может быть связан с тем, что Макрон теперь хочет поехать на Украину вместе с европейскими коллегами. Речь идёт о лидерах Великобритании, Нидерландов, Румынии, Чехии и стран Прибалтики, "которые выступают за более жёсткую линию в отношении Кремля".На эту тему уже сыронизировал заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев, написав на своей странице в соцсети X на французском языке: "Макрон готовится отправиться в Киев? Но он зоологический трус! В любом случае рекомендую его офису взять с собой несколько пар трусов! Будет очень сильно пахнуть... Бедная Франция!"Оппозиция против МакронаНе нашли поддержки инициативы президента и внутри страны.Лидеры всех политических партий обвинили Макрона в легкомыслии и втягивании республики в украинский конфликт, а также упрекнули в том, что он не посоветовался в этих вопросах с парламентом. Президент попытался на личной встрече убедить лидеров оппозиции в необходимости поддерживать Украину, но безуспешно – те призвали Макрона сделать всё для того, чтобы Франция не стала соучастницей в конфликте.Кроме того, законодатели недовольны заключённым с Киевом двусторонним соглашением о безопасности, включающим выделение в 2024 году военной помощи на €3 млрд. Группа политиков попыталась через Государственный совет Франции (высшую судебную инстанцию по административным делам) оспорить законность документа, но их прошение отклонили.И тогда глава государства под давлением политических партий и лишённый поддержки союзников решил дать парламентариям высказаться в ходе обсуждение ситуации на Украине. "Он дал шанс оппозиции дистанцироваться от Москвы" и подтвердить свою приверженность поддержке Украины, пишет газета Le Parisien.Парламент впервые рассмотрит вопрос поддержки Украины, в Национальной Ассамблее (нижней палате) дебаты по поводу соглашения с Киевом и общей стратегии Парижа на украинском направлении пройдут 12 марта, а в Сенате (верхней палате) – на следующий день.По этим же темам пройдёт голосование, но его результаты не имеют юридической силы, а носят лишь консультативный характер. То есть, они не обяжут правительство отказаться от своих планов.Украинская инициатива Макрона ещё больше расколола НАТООдёрнул президента Франции и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. В интервью агентству Reuters он заявил, что Североатлантический альянс не планирует направлять войска на Украину, а Макрону по таким важным вопросам нужно консультироваться с руководством и членами НАТО. Если отдельные государства отправят войска на Украину, это повлияет на весь альянс, подчеркнул Столтенберг."Дисциплинка-то в натовском строю разболталась! Генсек НАТО вынужден призвать наиболее резвых к порядку. Нечасто от Столтенберга приходилось слышать такое. Он призвал президента Франции Макрона до громких заявлений по важным вопросам консультироваться с членами Альянса. Речь, понятно, идёт об использовании войск НАТО на Украине. Такого нагоняя в блоке я что-то не припомню", - написал в телеграм-канале член Совета Федерации Григорий Карасин, ранее занимавший должности посла РФ в Великобритании и заместителя главы МИД РФ.Внутри Альянса появляется всё больше трещин, у НАТО нет последовательного плана действий, отмечает австрийский политолог Ральф Шёлльхаммер из Вебстерского университета. Он обращает внимание на всё более явные разногласия между Францией и Германией, которые "представляют собой особую головную боль для других членов НАТО". По словам экспертра, две ведущие страны ЕС не в состоянии сформулировать стратегию в отношении России, которую поддерживали бы оба конца оси Берлин — Париж, а моральное и политическое лидерство обеих стран в Восточной Европе подвергается серьёзному сомнению.Все эти глубокие споры играют на руку Москве, уверен Шёлльхаммер. Он не исключает, что в недалёком будущем Германия примет новый статус-кво, чтобы возобновить поставки российских энергоносителей.Вот так президент Макрон из-за своих смелых идей в порыве послать сигнал России остался практически без поддержки и во Франции, и в Евросоюзе, и в НАТО. И даже Владимир Зеленский заявил (да ещё и в эфире французского телеканала BFMTV), что Украине французские военные не нужны.

https://ukraina.ru/20240312/1053840294.html

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Евгения Кондакова

эксклюзив, эммануэль макрон, украина, франция, нато, йенс столтенберг, ес, владимир зеленский, олаф шольц, киев, politico