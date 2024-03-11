Буданов* нагнетает, заседание Ставки и вопрос укреплений. Итоги 11 марта на Украине
Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* анонсировал операцию в Крыму. В Киеве прошло заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором обсуждали строительство оборонительных укреплений
Свой анонс начальник ГУР МОУ сделал в опубликованном сегодня в YouTube-канале ведомства фильме "Война за море: от Днепра до Крыма".
"Это (предыдущие операции ГУР на Чёрном море— Ред.) всё подготовительные мероприятия к серьёзной операции в Крыму. Это проверка правильности, скажем, наших утверждений о путях подхода и отхода оттуда", - заявил Буданов*.
Он также заявил, что это "сигнал" тем, кто живёт в Крыму, но является сторонником Украины.
Заявление Буданова уже прокомментировали и в России, и на Украине.
"Буданов* перестает быть оригинальным в своих заявлениях. При этом он умалчивает, что под так называемой "серьёзной операцией" речь идет о самоубийственной мясной высадке на крымское побережье лишь для того, что впопыхах на камеру развернуть украинский флаг или прибить его к какому-то забору или общественной уборной. А затем быстро унести ноги, если повезет. Это, скорее, пиар, а не серьезные боестолкновения, но и эта пиар-акция украинских боевиков обречена", - сказал в комментарии РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.
По его словам, Буданов* уже неоднократно заявлял о готовности взять Крым, но прославился лишь диверсионными акциями, а не тактическими победами.
А вот в Совете федерации призвали относиться к словам начальника ГУР МОУ серьёзно.
"Либо это желание попиариться, либо это, может быть, какой-то блеф. Но, тем не менее, мы бдительности не теряем и готовы дать отпор любому врагу", - отметил в комментарии РИА Новости зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.
Джабаров, который также является генерал-майором ФСБ в отставке, отметил, что Буданов* его удивляет своим поведением: "для руководителя спецслужб он очень говорливый".
"Обычно эти люди - руководители спецслужб - очень молчаливые, тем более, вряд ли они будут говорить о своих планах", - отметил зампред комитета Совфеда по международным делам.
На Украине же некоторые восприняли слова начальника ГУР МОУ как отвлечение внимания в информационном поле.
"По нашим данным заявление Буданова* преследует сразу множество целей: 1) Конечно поднять боевой дух своей армии и общества, мол, ух мы щас покажем. 2) Сорвать курортный сезон в Крыму. Прокачать панику. (Это чуток, но ударит по экономике РФ, а война - это про деньги, ради денег и за счёт денег). 3) Отвлечь внимание в информационном поле. Пусть все обсуждают очередную угрозу Буданова, а не реальный факт отступления ВСУ с очередных позиций на Донбассе. И да, ГУР как и СБУ постоянно готовят такие спецоперации по Крыму, но многие из них оказываются проваленными или вскрытыми. Другая часть просто срывается из-за разных проблем. В сухом остатке одна - две операции реализуется, но реального эффекта на ход событий в войне они не имеют, но медийно офисные их пытаются раскручивать мощно. Наблюдаем…", - отметил популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".
Ещё один популярный в стране телеграм-канал - "Резидент" - со ссылкой на источники в украинском Генштабе отметил, что сами операции ВСУ на море возможны благодаря западной помощи.
"Наш источник в Генштабе рассказал, что все надводные БПЛА Украине поставляет Франция. Данные по морским целям мы получаем от западных спецслужб, а координация ударов осуществляется при помощи штаб квартиры НАТО в Европе", - отмечалось в публикации.
Живущий в Испании украинский медиаэксперт Анатолий Шарий, напротив, считает вероятность озвученной Будановым* угрозы реальной.
"Интересно, что Буданов* говорит правду и анонсирует давно задуманное. Подходы - понятно, с уходом будут проблемы. Интересно, угадали ли мы город", - отметил Шарий.
Ранее, 21 февраля, комментируя предъявленный бывшим лидером "Меджлиса"** Мустафы Джемилева ультиматум крымчанам, Шарий предполагал, что руководство Украины могли толкнуть к операции в Крыму западные союзники.
"Джемилеву дали возможность анонсировать десантную операцию в Крым ака "Последняя гастроль Зеленского"? Я уже говорил о том, что к такому последнему аккорду его могут подтолкнуть любители десантных операций из известных стран. Но. Лично мое мнение - если психбольной на это чисто пиар-действо решится, можно считать всех мобилизованных не условно смертниками, а фактически смертниками", - указывал он.
В другой записи в телеграм-канале, сделанной в тот же день, Шарий описал предположительный сценарий операции.
"Для этой больной идеи лучшее место - Ялта. Резко захватить и долго держать, благодаря городским застройкам, с неопределенной целью. Ещё раз - чисто пиар-акция вполне в стиле "95 квартала". Только солдатики будут не игрушечными и не нарисованными, и гибнуть они будут реально", - отметил Шарий.
По его словам, "расчёт на то, что реален повтор "Азовстали" со сдачей в плен" очень зыбкий.
"Второй вариант - сделать вид, что будет атака на Крым, обстрелы Атакмс, такие вот заявления. Мол, русские перебросят войска для защиты Крыма. При этом удар будет по Белгороду и движение будет по Белгороду. Что первый вариант, что второй - сомнительные прямо совсем. Но, повторюсь - вполне в стиле сумасшедшего с Банковой", - писал 21 февраля Шарий.
В то же время, ранее, в октябре 2022 года Буданов* заявлял, что к лету 2023 года ВСУ выйдут на границы Украины 1991 года. Позднее ГУР МОУ пояснило слова своего начальника тем, что это — часть "информационной борьбы".
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Заседание Ставки
Президент Украины Владимир Зеленский 11 марта провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, на которой речь шла о наиболее насущных вопросах: ситуации на фронте, вооружении и строительстве фортификаций.
"Важная тема - фортификации. Отчёт премьер-министра Дениса Шмыгаля по темпам возведения новых оборонительных рубежей. Защита в три полосы длиной 2000 километров - масштабная задача, но сейчас темпы хорошие. Рассчитываю на своевременное завершение", - заявил Зеленский.
Также в сообщении о заседании Ставки отмечалось, что президент Украины заслушал подробные сводки от командования по ситуации на поле боя. В частности доклады главкома ВСУ Александра Сырского, начальника Генштаба Анатолия Баргилевича, командующих на местах. Речь шла о Купянском, Лиманском, Артёмовском, Авдеевском, Марьинском, Южном направлениях, а также об операциях морской пехоты.
Кроме этого докладывали по обеспечению фронта всем необходимым министр обороны Рустем Умеров и глава Минстратегпрома Александр Камышин.
Ранее западные СМИ выпустили ряд публикаций, в которых делали акцент на неудовлетворительное состояние укреплений, которые возводили украинские военные. Некоторые из изданий заявили о провале укрепработ.
* - лицо, внесённое в список террористов и экстремистов
** - запрещённая в РФ организация