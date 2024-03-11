Spiegel: Бербок и Кэмерон придумали, как передать Киеву ракеты - 11.03.2024 Украина.ру
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Spiegel: Бербок и Кэмерон придумали, как передать Киеву ракеты
Spiegel: Бербок и Кэмерон придумали, как передать Киеву ракеты - 11.03.2024 Украина.ру
Spiegel: Бербок и Кэмерон придумали, как передать Киеву ракеты
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок поддерживает предложение о поставке дальнобойных крылатых ракет для ВСУ через так называемый круговой обмен, сообщили немецкие журналисты Der Spiegel
2024-03-11T10:35
2024-03-11T10:35
новости
германия
украина
киев
анналена бербок
олаф шольц
der spiegel
зарубежье
storm shadow
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Схема кругового обмена подразумевает, что Лондон получит немецкие Taurus, а Киев - британские Storm Shadow. Авторы статьи отмечают, что немецкие и британские ракеты хоть и похожи по конструкции, но не идентичны.Канцлер Германии Олаф Шольц выступает против поставок дальнобойных раке Taurus Украине. Ракеты имеют дальность действия 500 километров и могут быть использованы для ударов по России, а Шольц опасается, так как это будет означать прямое участие Германии в военном конфликте.Британская газета The Guardian со ссылкой на представителя властей ранее сообщала, что Великобритания призывает Германию передать крылатые ракеты большой дальности Taurus Киеву, несмотря на утечку информации из бундесвера.
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новости, германия, украина, киев, анналена бербок, олаф шольц, der spiegel, зарубежье, storm shadow , "taurus"
Новости, Германия, Украина, Киев, Анналена Бербок, Олаф Шольц, Der Spiegel, Зарубежье, Storm Shadow , "Taurus"

Spiegel: Бербок и Кэмерон придумали, как передать Киеву ракеты

10:35 11.03.2024
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВстреча глав МИД РФ и ФРГ С. Лаврова и А. Бербок
Встреча глав МИД РФ и ФРГ С. Лаврова и А. Бербок - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок поддерживает предложение о поставке дальнобойных крылатых ракет для ВСУ через так называемый круговой обмен, сообщили немецкие журналисты Der Spiegel
"Министр иностранных дел Анналена Бэрбок открыто поддерживает предложение своего британского коллеги Дэвида Кэмерона предоставить Украине новые крылатые ракеты посредством так называемого кругового обмена", - говорится в статье.
Схема кругового обмена подразумевает, что Лондон получит немецкие Taurus, а Киев - британские Storm Shadow. Авторы статьи отмечают, что немецкие и британские ракеты хоть и похожи по конструкции, но не идентичны.
Канцлер Германии Олаф Шольц выступает против поставок дальнобойных раке Taurus Украине. Ракеты имеют дальность действия 500 километров и могут быть использованы для ударов по России, а Шольц опасается, так как это будет означать прямое участие Германии в военном конфликте.
Британская газета The Guardian со ссылкой на представителя властей ранее сообщала, что Великобритания призывает Германию передать крылатые ракеты большой дальности Taurus Киеву, несмотря на утечку информации из бундесвера.
5 марта, 12:18
Несмотря на утечку: Британия призывает Германию передать Киеву ракеты TaurusВеликобритания призывает Германию передать крылатые ракеты большой дальности Taurus Киеву, несмотря на утечку информации из бундесвера. Об этом сообщает британская газета The Guardian со ссылкой на представителя британских властей
 
НовостиГерманияУкраинаКиевАнналена БербокОлаф ШольцDer SpiegelЗарубежьеStorm Shadow"Taurus"
 
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