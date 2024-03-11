https://ukraina.ru/20240311/1053809587.html

Spiegel: Бербок и Кэмерон придумали, как передать Киеву ракеты

Spiegel: Бербок и Кэмерон придумали, как передать Киеву ракеты - 11.03.2024 Украина.ру

Spiegel: Бербок и Кэмерон придумали, как передать Киеву ракеты

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок поддерживает предложение о поставке дальнобойных крылатых ракет для ВСУ через так называемый круговой обмен, сообщили немецкие журналисты Der Spiegel

2024-03-11T10:35

2024-03-11T10:35

2024-03-11T10:35

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Схема кругового обмена подразумевает, что Лондон получит немецкие Taurus, а Киев - британские Storm Shadow. Авторы статьи отмечают, что немецкие и британские ракеты хоть и похожи по конструкции, но не идентичны.Канцлер Германии Олаф Шольц выступает против поставок дальнобойных раке Taurus Украине. Ракеты имеют дальность действия 500 километров и могут быть использованы для ударов по России, а Шольц опасается, так как это будет означать прямое участие Германии в военном конфликте.Британская газета The Guardian со ссылкой на представителя властей ранее сообщала, что Великобритания призывает Германию передать крылатые ракеты большой дальности Taurus Киеву, несмотря на утечку информации из бундесвера.

https://ukraina.ru/20240305/1053706108.html

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новости, германия, украина, киев, анналена бербок, олаф шольц, der spiegel, зарубежье, storm shadow , "taurus"