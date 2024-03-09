https://ukraina.ru/20240309/1053774854.html

Запад воюет по первобытным правилам. Владимир Мамонтов о том, почему мы на пороге Третьей мировой войны

Запад воюет по первобытным правилам. Владимир Мамонтов о том, почему мы на пороге Третьей мировой войны - 09.03.2024 Украина.ру

Запад воюет по первобытным правилам. Владимир Мамонтов о том, почему мы на пороге Третьей мировой войны

Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко про дружественные страны не случайно.

2024-03-09T08:05

2024-03-09T08:05

2024-03-09T08:05

украина

россия

европа

владимир мамонтов

нато

ресурсы

третья мировая война

союзники

геополитика

александр лукашенко

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Может ли Украина стать союзником для России в интервью изданию Украина.ру рассказал генеральный директор радиостанции "Говорит Москва" Владимир Мамонтов.Президент Франции Эммануэль Макрон продолжает повышать уровень вовлеченности его страны в войну на Украине, что вряд ли соответствует интересам французов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.— Владимир Константинович, как мы оказались на пороге Третьей мировой? Какие события и силы привели к этому?— Главное, что является двигателем мировой истории — борьба за ресурсы. Они различны: от интеллектуальных, когда перекупают мозги, до физических, когда в древние времена не убивали всех, а отбирали самых крепких, если нужны были воины.Именно это сейчас и происходит. Если мы сейчас находимся на пороге Третьей мировой войны, это означает, что борьба за ресурсы никуда не делась. Она продолжается и, к сожалению, не сильно отличается от войн, которые вели первобытные люди.В качестве первых залпов Третьей мировой войны мы можем отметить взрывы Северных потоков. Это понимание того, куда мы пришли в противостоянии.Ресурсы и их обмен на технологии мы предлагали Европе. Расклад событий вызвал бешеное сопротивление у американцев. Они увидели в этом гигантскую угрозу своей гегемонии. Именно эту угрозу мы и стали претворять в жизнь. Это же не физическая расправа, не угроза стереть США с лица земли. Мы говорили, что нам всем хватит здесь места — и нашей экономике, и вашей. Ребята [американцы] с этим не согласились.Кто-то перешел все границы, кто-то заключал Минские соглашения для собственной выгоды, оправдываясь выигрышем времени, кто-то уговаривал Горбачева пойти на одностороннее сокращение вооружений и уход из Германии, пообещав нераспространение НАТО, а потом это не выполнил и так далее.Из всего этого и складывалась история — из лжи и обмана. А оказались мы на пороге Третьей мировой войны.— В своем недавнем выступлении Владимир Путин напомнил, что Запад спровоцировал конфликты на Украине, на Ближнем Востоке, в других регионах мира. Идет борьба за власть в Африке. Как эти события связаны между собой?— Можно было бы развернуть целую конспирологическую теорию: все продумано. Но это не так. Картина мира кардинально меняется. Когда кто-то пытается реализовать свои геополитические интересы, он наезжает на чьи-то еще.Многие попадаются в разные интересные ловушки. Думая, что они отстаивают свои собственные интересы, попадают в еще более сложные ситуации. Например, несколько десятилетий назад весь мир с удовольствием отдал Китаю право быть глобальной мастерской.Китайцы натренировались, заполучили ресурсы и навыки. А через некоторое время придется принимать серьезные решения, что делать с Китаем, который заполонил рынок материальной продукции. На данный момент страна является лидером среди производителей всего и вся. В свое время Китаю с удовольствием позволили это делать: “Вы тут пока шейте, а мы будем заниматься продажей интеллектуальной собственности”.Обратите внимание, к каким нетрадиционным способам американцы прибегают, чтобы заставить Европу перейти с российского газа. На какое политическое предательство пришлось пойти. Выступить с политической угрозой, провернуть операцию, чтобы дешевый российский газ заменить дорогим американским. А с точки зрения США, не загибаться же им. Тоже надо нефть продать, иначе их роль в мире падает. А что делать? Они вот так поступают.Было время, когда Ливия построила свой восточный социализм, своеобразный, на добыче полезных ископаемых. Народ достаточно терпеливо смотрел на лидеров, которые приезжали и в шатрах на равных принимали участие в заседаниях ООН. Однажды взяли и зарезали этого несчастного лидера Каддафи. Где сейчас Ливия? Зато углеводороды и другие ресурсы теперь где надо.Та же самая битва разворачивается в Африке. События не продуманы, но между собой связаны.Существует еще интересный ресурс. Политики называют деньги бумагой. В общем-то они правы, но ресурс колоссальный. Если угроза нависает над властью денег, это может быть почище желания нефти или любого природного газа. За финансы тоже идет дикая борьба.Что для американцев есть владение миром? Существует федеральная резервная система, которая доллары печатает. Они как универсальное средство. Они допустили евро, а теперь фактически разрушают эту валюту. Сейчас это не так видно, но если европейцы станут окончательно терять суверенность, то ничего не останется и от евро. А США не могут потерять доллар.Американцы понимают это так: кто гегемон, тот печатает доллар, а кто печатает доллар — гегемон. Кто продает нефть в Европу, кто продает газ сжиженный и дорогой, кто продавливает эту историю, кто изображает Россию главным врагом человечества, тот и гегемон. А если эта картина мира никак не устаканивается — тогда война. Вот откуда проистекают угрозы Третьей мировой войны.— Как считаете: происходящее в мире сейчас — это пик событий?— Нет, это не пик. Сейчас мы еще можем проскочить эту историю. Шансы еще есть, но они не очень велики. Мы же видим, что есть проверочные заявления — нас провоцируют. Заявляют, что будут действовать по определенному плану.Но, во-первых, пока не действуют. Во-вторых, мы тоже, если нас довести до крайности, молчать не будем, и оружие у нас имеется.— Подведем итоги нашей беседы. Какие события могут последовать в будущем для России, для Украины?— Нужно быть готовым ко всему: и народу, и странам, и политикам. У нас есть возможность, чтобы минимизировать эти риски. Совсем их уничтожить будет невозможно. Нам нужна победа на Украине. Наши враги будут стараться ее не допустить. Они уже объявили, что это “смерти подобно”. Слыхали мы это все. Вот что мы решили делать, то и нужно.Мы понимаем, где наши геополитические интересы. Сейчас не время останавливаться, мириться с чем-то или отдавать территории.Крым, Донбасс, Луганск — наши и, по-хорошему, кроме Западной Украины, вся украинская территория наша. С точки зрения геополитики и стратегии худший вариант это до Днепра, лучший — с Днепром и дальше. Я не говорю уже об Одессе, откуда исходят постоянная угроза нашим кораблям, не говорю о Николаеве — это безусловно.Что такое Украина? Это Черное море. Сейчас говорят, Азовское море теперь внутреннее. Часть Черного моря, примыкающая к России, должна быть также нашей, а не бог знает чьей. Мы можем это получить в виде абсолютно дружественной, союзной Украины. Не завтра, но получить в конечном итоге. Другого пути нет.Вот сейчас Александр Григорьевич Лукашенко сделал интересное заявление о союзных странах. Это содружество двух суверенных государств. Это возможный путь к тому, что Украина, как суверенное государство, также станет союзником. Для этого надо теперь пройти гигантский путь. И нам будут всячески мешать. Но, мне кажется, заявление Лукашенко не случайно.Дмитрий Анатольевич Медведев на форуме молодых дарований тоже озвучил идею, что Украина — это Россия. Не нужно быть с семью пядями во лбу, чтобы понимать, Киев — мать городов русских. Это не нами сказано. И как мы можем это потерять? Плюнуть и сказать: так было, а сейчас иначе? Мы такого себе не позволим.Те, кто с нами сейчас конфликтует по этому поводу, тоже должны это понимать. Мы будем стоять на своем. У Америки деньги печатать — экзистенциальный вызов. А у нас Киев — мать городов русских, тоже экзистенциальный вызов.

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

украина, россия, европа, владимир мамонтов, нато, ресурсы, третья мировая война, союзники, геополитика, александр лукашенко, интервью