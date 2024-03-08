Туманный Альбион готовит президенту замену. Дмитрий Ефимов о Залужном в Британии и планах глобалистов - 08.03.2024 Украина.ру
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Туманный Альбион готовит президенту замену. Дмитрий Ефимов о Залужном в Британии и планах глобалистов
Туманный Альбион готовит президенту замену. Дмитрий Ефимов о Залужном в Британии и планах глобалистов - 08.03.2024 Украина.ру
Туманный Альбион готовит президенту замену. Дмитрий Ефимов о Залужном в Британии и планах глобалистов
Пока в Британии встречают нового посла Украины, вокруг России может "вспыхнуть". Атака на Приднестровье из Молдовы и Украины. Удар по Белоруссии из Польши с участием прибалтийских стран. Конфликт в Закавказье между Арменией и Азербайджаном за Сюникскую область. Проблемы России со странами Центральной Азии.
2024-03-08T12:07
2024-03-08T12:07
интервью
глобализм
валерий залужный
владимир зеленский
россия
сша
украина
британия
армения
илон маск
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный аналитик ФСО России в 90-х годах Дмитрий Ефимов.Президент Украины Владимир Зеленский согласовал 7 марта назначение бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного на пост посла Украины в Великобритании.— Дмитрий Борисович, что значит новое назначение Залужного на дипломатическую должность?— Назначение бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного послом в Лондон означает принятие англосаксами решения по Зеленскому. Вот только вояку надо немного подучить президентским манерам и разработать стратегический план. У современных "мистеров Фиксов" он, наверняка, готов.Курсы молодого президента для Залужного — только его стартовая часть. Пара месяцев, и на фоне побед армии России Залужный сделает свой come back.— На данный момент идут войны на Украине, на Ближнем Востоке. Происходит борьба за власть в Африке. Как эти события связаны между собой?— Можно предположить, что ответ на ваш вопрос заключен в латинской фразе Qui Prodest — кому выгодно.Понятно, что война в бывшей УССР, по мнению англосаксов, ослабляет Россию и "зачищает" территорию СВО от славян. Мало того, санкционная политика добивает промышленность Европы, а протекционистская для Киева — фермерское сельское хозяйство в ЕС.Проблемы в Африке стоят дорогого Франции и Испании. Ближневосточный конфликт угрожает открытием окна Овертона с применением тактического ядерного оружия. Ответ от Ирана может снести Израиль насовсем.Йеменские хуситы показали, как малой кровью и настойчивостью можно выставить на обозрение слабость США и нарушить привычную логистику.— Так кому же все это выгодно?— Ответ один: глобалистам, воспитанным на трудах Троцкого-Бронштейна и Шваба.Во-первых, они заявили о необходимости депопуляции планеты, и эта работа налицо. Во-вторых, для передачи реальной власти транснациональным корпорациям требуется уничтожение суверенных государств, вот их и ослабляют как могут.В-третьих, по плану Израиля в секторе Газа фактически создается экспериментальная площадка, на ней будет исследоваться 15-ти минутная муниципальная концепция. В-четвертых, среди планов глобалистов в 2025 году - голод, которого они добиваются разрушением сельскохозяйственной и продуктовой логистики.Это не все аргументы. На деле получается, как у Троцкого в любимой песне: "Весь мир насилья мы разрушим до основанья, а затем мы наш, мы новый мир построим...". Новый дивный мир трансгуманистов после "Четвертой промышленной революции".— Почему главный разлом глобального мира назрел именно сейчас? Спровоцировал ли его конфликт на Украине? Где еще может "вспыхнуть"?— Только что я сказал, что процесс выгоден исключительно глобалистам. Они действуют на дальнем горизонте планирования в сотню лет как минимум.Мало того, они всегда предупреждают о своих планах. Так что стоит посмотреть на обложку ноябрьского The Economist — рупора клана Ротшильдов, чтобы понять их планы на текущий год.Война в бывшей УССР — только следствие реализации их планов. Сам по себе он выполняет свою сложную функцию, но как первоисточник его рассматривать нельзя.Основные направления: дестабилизация стран ЕС; раскачивание социально-политической обстановки в РФ; зачистка бывшей УССР под новое переселение народов; десуверенизация Белоруссии военным путем. А также — отвлечение внимания мировой общественности от деятельности Big Farma — по изменению генома человека, Big Tech — по связыванию мозга и компьютера, Big Foot — по подмене пищевых цепочек.Непосредственно сейчас может вспыхнуть исключительно вокруг России: атака на Приднестровье из Молдовы и бывшей УССР, удар по Белоруссии из Польши с участием прибалтийских стран, конфликт в Закавказье между Арменией и Азербайджаном за Сюникскую область, проблемы РФ со странами Центральной Азии...— Макрон на совещании с лидерами политических партий Франции подтвердил, что он готов послать армию воевать на Украине против России. Макрон тащит Европу в ядерную войну?— Ну, армию он не пошлет, а вот иностранный легион может поучаствовать. Задача нежного Эммануэля отвести внимание французов от внутренних проблем. Сложно что-то придумать, чем организовать дискурс вокруг отправки французов на СВО.Кстати, этнических лягушатников в иностранном легионе практически нет. Так что в реале их гробы на состоянии социальной обстановки не скажутся.— Сможет ли Евросоюз справиться с внутренними противоречиями и сохраниться в качестве единого политического организма?— Нет. Его порвут на части любезно заселенные в него мигранты. Они далеко не безобидны. Ослабление промышленности Германии и Франции и китайская экспансия — основные действующие деструктивные факторы на ближайшее время.— Куда приведут Армению ее заигрывания с Западом? Ждать ли Ереван в ЕС вместо ОДКБ? Что будет точкой невозврата касательно хороших отношений с Россией?— Решение порвать отношения с Россией принято под давлением коллективного Запада. Этим на закрытой встрече с активом собственной партии поделился Пашинян.Армян ведут на заклание. Побудут перед ликвидацией страны Великим Тураном и Британией в ЕС — нечаянная радость напоследок.Конкретная точка невозврата случилась уже 6 марта. Секретарь армянского Совбеза Григорян заявил, что Армения направила РФ официальное письмо о выводе российских пограничников из ереванского аэропорта. Так что "прошла любовь, завяли помидоры".— В США сильны лобби и иные политические силы, которые имеют влияние на глобальные процессы в мире. Тот же Сорос, Гейтс, Маск… Какова их роль в геополитических процессах, в том числе на украинском треке?— За этими именами стоят транснациональные корпорации и фонды, которые перестраивают мир под себя. Меняют климат, запускают новые смертельные болезни, изменяют человека, тасуют биоразрообразие.Но самая главная их цель — как находящихся на виду персонажей, так и кукловодов более высшего порядка — достижение личного бессмертия. Они хотят править служебными людьми вечно.Про украинский трек: всё оружие и боеприпасы производятся транснациональными корпорациями или скупаются их фондами. Они же поставляют ГСМ, обеспечивают космическую разведку и связь как Маск.Ну и грабят б/УССР от души под сурдинку. К примеру, вывозное зерно принадлежит в большинстве случаев компании BlackRock, уран тащит во Францию корпорация Areva.Медицинские лаборатории, до сих пор действующие в укрорейхе под флагом DTRA, на самом деле работают на Phizer, Moderna и Bill &amp; Melinda Gates Foundation. Цель их работ, наверное, объяснять не надо. Это было сказано чуть раньше.
https://ukraina.ru/20231003/1049873674.html
https://ukraina.ru/20240304/1053692836.html
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Анна Черкасова
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Украина.ру
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5
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, глобализм, валерий залужный, владимир зеленский, россия, сша, украина, британия, армения, илон маск, приднестровье
Интервью, глобализм, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, Россия, США, Украина, Британия, Армения, Илон Маск, Приднестровье

Туманный Альбион готовит президенту замену. Дмитрий Ефимов о Залужном в Британии и планах глобалистов

12:07 08.03.2024
 
© из личного архиваДмитрий Ефимов интервью
Дмитрий Ефимов интервью
© из личного архива
Читать в
Анна Черкасова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Пока в Британии встречают нового посла Украины, вокруг России может "вспыхнуть". Атака на Приднестровье из Молдовы и Украины. Удар по Белоруссии из Польши с участием прибалтийских стран. Конфликт в Закавказье между Арменией и Азербайджаном за Сюникскую область. Проблемы России со странами Центральной Азии.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный аналитик ФСО России в 90-х годах Дмитрий Ефимов.
Президент Украины Владимир Зеленский согласовал 7 марта назначение бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного на пост посла Украины в Великобритании.
— Дмитрий Борисович, что значит новое назначение Залужного на дипломатическую должность?
— Назначение бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного послом в Лондон означает принятие англосаксами решения по Зеленскому. Вот только вояку надо немного подучить президентским манерам и разработать стратегический план. У современных "мистеров Фиксов" он, наверняка, готов.
Курсы молодого президента для Залужного — только его стартовая часть. Пара месяцев, и на фоне побед армии России Залужный сделает свой come back.
— На данный момент идут войны на Украине, на Ближнем Востоке. Происходит борьба за власть в Африке. Как эти события связаны между собой?
— Можно предположить, что ответ на ваш вопрос заключен в латинской фразе Qui Prodest — кому выгодно.
Понятно, что война в бывшей УССР, по мнению англосаксов, ослабляет Россию и "зачищает" территорию СВО от славян. Мало того, санкционная политика добивает промышленность Европы, а протекционистская для Киева — фермерское сельское хозяйство в ЕС.
Проблемы в Африке стоят дорогого Франции и Испании. Ближневосточный конфликт угрожает открытием окна Овертона с применением тактического ядерного оружия. Ответ от Ирана может снести Израиль насовсем.
Йеменские хуситы показали, как малой кровью и настойчивостью можно выставить на обозрение слабость США и нарушить привычную логистику.
Дмитрий Ефимов
3 октября 2023, 18:21
Дмитрий Ефимов: кто онОбозреватель РИА "Катюша" и бывший главный аналитик ФСО России в 90-х годах
— Так кому же все это выгодно?
— Ответ один: глобалистам, воспитанным на трудах Троцкого-Бронштейна и Шваба.
Во-первых, они заявили о необходимости депопуляции планеты, и эта работа налицо. Во-вторых, для передачи реальной власти транснациональным корпорациям требуется уничтожение суверенных государств, вот их и ослабляют как могут.
В-третьих, по плану Израиля в секторе Газа фактически создается экспериментальная площадка, на ней будет исследоваться 15-ти минутная муниципальная концепция. В-четвертых, среди планов глобалистов в 2025 году - голод, которого они добиваются разрушением сельскохозяйственной и продуктовой логистики.
Это не все аргументы. На деле получается, как у Троцкого в любимой песне: "Весь мир насилья мы разрушим до основанья, а затем мы наш, мы новый мир построим...". Новый дивный мир трансгуманистов после "Четвертой промышленной революции".
— Почему главный разлом глобального мира назрел именно сейчас? Спровоцировал ли его конфликт на Украине? Где еще может "вспыхнуть"?
— Только что я сказал, что процесс выгоден исключительно глобалистам. Они действуют на дальнем горизонте планирования в сотню лет как минимум.
Мало того, они всегда предупреждают о своих планах. Так что стоит посмотреть на обложку ноябрьского The Economist — рупора клана Ротшильдов, чтобы понять их планы на текущий год.
Война в бывшей УССР — только следствие реализации их планов. Сам по себе он выполняет свою сложную функцию, но как первоисточник его рассматривать нельзя.
Основные направления: дестабилизация стран ЕС; раскачивание социально-политической обстановки в РФ; зачистка бывшей УССР под новое переселение народов; десуверенизация Белоруссии военным путем.
А также — отвлечение внимания мировой общественности от деятельности Big Farma — по изменению генома человека, Big Tech — по связыванию мозга и компьютера, Big Foot — по подмене пищевых цепочек.
Непосредственно сейчас может вспыхнуть исключительно вокруг России: атака на Приднестровье из Молдовы и бывшей УССР, удар по Белоруссии из Польши с участием прибалтийских стран, конфликт в Закавказье между Арменией и Азербайджаном за Сюникскую область, проблемы РФ со странами Центральной Азии...
Макрон на совещании с лидерами политических партий Франции подтвердил, что он готов послать армию воевать на Украине против России. Макрон тащит Европу в ядерную войну?
— Ну, армию он не пошлет, а вот иностранный легион может поучаствовать. Задача нежного Эммануэля отвести внимание французов от внутренних проблем. Сложно что-то придумать, чем организовать дискурс вокруг отправки французов на СВО.
Кстати, этнических лягушатников в иностранном легионе практически нет. Так что в реале их гробы на состоянии социальной обстановки не скажутся.
Александр Песке интервью
4 марта, 15:00
Мосту быть. Александр Песке о том, почему Германия не отдаст Украине "Таурус" и мирных секретах ШвейцарииПочему Германия не отправит ракеты Taurus для ВСУ? Что Швейцария готовит России и Украине? Чего добивается шеф Пентагона Остин своими заявлениями?
— Сможет ли Евросоюз справиться с внутренними противоречиями и сохраниться в качестве единого политического организма?
— Нет. Его порвут на части любезно заселенные в него мигранты. Они далеко не безобидны. Ослабление промышленности Германии и Франции и китайская экспансия — основные действующие деструктивные факторы на ближайшее время.
— Куда приведут Армению ее заигрывания с Западом? Ждать ли Ереван в ЕС вместо ОДКБ? Что будет точкой невозврата касательно хороших отношений с Россией?
— Решение порвать отношения с Россией принято под давлением коллективного Запада. Этим на закрытой встрече с активом собственной партии поделился Пашинян.
Армян ведут на заклание. Побудут перед ликвидацией страны Великим Тураном и Британией в ЕС — нечаянная радость напоследок.
Конкретная точка невозврата случилась уже 6 марта. Секретарь армянского Совбеза Григорян заявил, что Армения направила РФ официальное письмо о выводе российских пограничников из ереванского аэропорта. Так что "прошла любовь, завяли помидоры".
— В США сильны лобби и иные политические силы, которые имеют влияние на глобальные процессы в мире. Тот же Сорос, Гейтс, Маск… Какова их роль в геополитических процессах, в том числе на украинском треке?
— За этими именами стоят транснациональные корпорации и фонды, которые перестраивают мир под себя. Меняют климат, запускают новые смертельные болезни, изменяют человека, тасуют биоразрообразие.
Но самая главная их цель — как находящихся на виду персонажей, так и кукловодов более высшего порядка — достижение личного бессмертия. Они хотят править служебными людьми вечно.
Про украинский трек: всё оружие и боеприпасы производятся транснациональными корпорациями или скупаются их фондами. Они же поставляют ГСМ, обеспечивают космическую разведку и связь как Маск.
Ну и грабят б/УССР от души под сурдинку. К примеру, вывозное зерно принадлежит в большинстве случаев компании BlackRock, уран тащит во Францию корпорация Areva.
Дмитрий Ефимов интервью
5 марта, 17:10
Дмитрий Ефимов: Если начнется Третья мировая война, США придется мигрировать в зачищенную НенькуТеория мгновенного удара, пусть и неядерного — давняя концепция Пентагона. Что в таком случае произойдет с Россией и Украиной?
Медицинские лаборатории, до сих пор действующие в укрорейхе под флагом DTRA, на самом деле работают на Phizer, Moderna и Bill & Melinda Gates Foundation. Цель их работ, наверное, объяснять не надо. Это было сказано чуть раньше.
 
ИнтервьюглобализмВалерий ЗалужныйВладимир ЗеленскийРоссияСШАУкраинаБританияАрменияИлон МаскПриднестровье
 
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