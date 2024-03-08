https://ukraina.ru/20240308/1053770842.html

Олег Царев: Если Запад не задавит Зеленского, Украина продержится еще год, но останется без экономики

Олег Царев: Если Запад не задавит Зеленского, Украина продержится еще год, но останется без экономики - 08.03.2024 Украина.ру

Олег Царев: Если Запад не задавит Зеленского, Украина продержится еще год, но останется без экономики

Главком ВСУ Александр Сырский заявил о вскрывшихся просчетах и пообещал увольнения командиров бригад. Президент Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что Сырский получил карт-бланш на любые кадровые перестановки в армии.

2024-03-08T12:25

2024-03-08T12:25

2024-03-08T12:25

интервью

олег царев

владимир зеленский

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Сейчас Запад продавливает Зеленского, чтобы он инициировал переговоры с Россией самостоятельно. Это делается для того, чтобы ответственность за войну и разрушения легла на него, а не на Байдена, Макрона или кого-то другого, считает депутат Верховной рады Украины IV-VII созывов Олег Царёв. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Олег, к чему приведут кадровые перестановки в ВСУ?- Зеленский решает свою главную задачу. А главная задача того, кто находится при власти - это оставаться во власти, ситуация на фронте и в экономике второстепенные для него задачи. С учетом главной задачи Зеленскому чрезвычайно важно было уволить Залужного и всех людей, которые ностальгируют по нему и просят его вернуть. После ухода из Авдеевки ряд командиров потребовали вернуть Залужного и их тоже уволили в этом перечне.Зеленский в непростой ситуации. После 20 мая истекает срок его президентских полномочий. Согласно Конституции, выборы в Верховную Раду во время военного положения можно переносить, но на президентские выборы и выборы в местные советы это не распространяется.На Украине принят закон о том, что выборы президента откладываются, но он явно противоречит Конституции. Несмотря на это большинство населения Украины поддерживают Зеленского в том, что выборы надо отложить. Решив не проводить выборы, Зеленский зачистил силовиков, убрав сначала руководителя Сил спецопераций, а потом поставил точку в этом вопросе, убрав Залужного.Сейчас Запад продавливает Зеленского, чтобы он инициировал переговоры с Россией самостоятельно. Это делается для того, чтобы ответственность за войну и разрушения легла на него, а не на Байдена, Макрона или кого-то другого. Но тем, что Зеленский не пошел на выборы, он дал Западу великолепный повод давления на него. Стоит Западу усомнится в легитимности Зеленского, для него наступит конец. Или Запад обратится к руководителю Верховной Рады как к лидеру Украины, и завтра же Зеленского снесут.Есть очень важный момент для нас. Если Зеленского продавят, и он пойдет на какие-то соглашения с Россией, согласится на демилитаризацию и денацификацию, сдачу Одессы и подпишет соглашения, то любое другое правительство подаст в Конституционный суд, который скажет, что Зеленский не имел права подписывать эти документы, так как был нелегитимен.- А что для Зеленского хуже остаться у власти или покинуть пост до того, как рухнет фронт?- Многие говорят о том, что Зеленскому не хватит денег, если американцы не выделят дополнительно. Это неправда. У Украины дефицит бюджета составляет 30 млрд долларов. Европейцы дают 12,5 млрд евро, деньги дадут Канада и Япония. Я подсчитал, во сколько обойдется мобилизация еще 500 тысяч человек. Это фронтовые выплаты, зарплата, обмундирование, оружие. Всего порядка 35 млрд долларов. Но денег точно хватит, потому что все забывают про золотовалютные резервы Украины. Это 40,5 млрд долларов на начало года, сейчас уже меньше. Эти деньги стремительно проедают.Мобилизационный ресурс Украины составляет шесть миллионов человек. Эти люди через личные кабинеты получат повестки, но это не значит, что все эти люди побегут в военкоматы, даже если у них отберут машины и заблокируют карточки, потому что мертвому автомобили и банковские счета не нужны. В итоге шесть миллионов человек будут объявлены преступниками и их будут продолжать набирать так же, как и сейчас: останавливать автобусы и троллейбусы, ловить на улице, в кинотеатрах, спортзалах, обходить квартиры. Тогда военкомы будут иметь полное право выкручивать руки, избивать при задержании, потому что они задерживают преступников, уклонистов. Из шести миллионов полмиллиона они наберут. То есть люди и деньги у них есть.По статистике мы сбиваем больше беспилотников противника, чем ВСУ наши. Но причина в том, что у противника больше дронов, чем у нас. И их количество они хотят увеличить на порядок, уже созданы специальные войска, и под это деньги найдут. Это не стоит дорого. Мы видим по Крынкам и по боям в Работино, какое жуткое количество дронов они используют. Все это говорит о том, что у них не такая ситуация, год они продержатся, если Запад не задавит Зеленского. Но к чему они придут в конце года? Золотовалютных запасов нет, экономика полностью обрушена, им придется гнать сотрудников коммунальных служб, рабочих с предприятий, сельского хозяйстваСейчас инициатива на всех фронтах за нами. Наш Генеральный штаб старается беречь людей, долго обрабатывает позиции артиллерией, БПЛА, наступление по всему фронту позволяет растягивать резервы ВСУ. Затем на ком-то участке происходит прорыв и образуется следующая Авдеевка. Такая схема работает, но она не быстрая.- Широко известной стала аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры бундесвера обсуждают удары по Крымскому мосту. Как это повлияет на поставки дальнобойных ракет Taurus на Украину?- Некоторые считают, что немцы специально слили эту запись, чтобы укрепить позицию Германии в том, что она не будет поставлять Taurus. В любом случае это великолепная операция наших спецслужб.- Как вообще обстоит ситуация с поставками оружия? На Западе уже заявляют, что Украина забывает, что оружие ей не дарят, а продают.- Да, это были заявления немецких чиновников. Такие разговоры все чаще идут на Западе. Я изучал соцопросы по поводу того, как поменялось отношение американцев, когда у Украины начались неудачи на фронте. У демократов слегка упало желание поставлять оружие, а у республиканцев отношение изменилось кардинально. Чем больше наши успехи на фронте, тем меньше желания поставлять оружие. Никто не хочет связываться с проигравшими.Что касается Taurus. Как показали бомбардировки Германии в годы Второй мировой войны, никакие обстрелы не смогут изменить ход войны. Тогда самолеты сбрасывали тысячи бомб, но предприятия восстанавливались и продолжали работать. Удары Taurus по российской территории могут вызвать эффект, обратный тому, на который рассчитывают. Народ поднимется под лозунгом: Все для фронта, все для победы.

https://ukraina.ru/20210113/1030231009.html

https://ukraina.ru/20240307/1053769563.html

https://ukraina.ru/20240307/1053760876.html

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Роман Гнатюк

Роман Гнатюк

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Роман Гнатюк

интервью, олег царев, владимир зеленский, украина, россия, всу, авдеевка, запад, германия