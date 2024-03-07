https://ukraina.ru/20240307/1053767196.html

Война и выборы: украинская социология заметила излом

Война и выборы: украинская социология заметила излом - 07.03.2024 Украина.ру

Война и выборы: украинская социология заметила излом

Мы без особого доверия относимся к данным современной украинской социологии, однако сейчас ситуация меняется – в условиях обострения политической борьбы социологи начали публиковать данные неприятные Офису президента. Это не значит, что данные стали точнее, но они точно стали более независимыми

2024-03-07T17:02

2024-03-07T17:02

2024-03-07T17:02

эксклюзив

украина

война

мир

социология

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Яркий пример – опубликованные на днях результаты исследования, проведённого Центром социальных и маркетинговых исследований Socis по заказу издания "Цензор.нет". "Цензор" – оппозиционное издание, возглавляемое близким к Петру Порошенко журналистом Юрием Бутусовым. Скорее всего только наличие такой "крыши" сделало возможной публикацию данных, которые никак не могут вызвать восторга на Банковой.Разумеется, в условиях военного времени, социологи сталкиваются с запредельной погрешностью, но сейчас украинцы разочарованы провалом разрекламированного контрнаступления и социо-психологические причины погрешности действуют намного менее уверенно. В общем, единство народа вокруг власти поколебалось… Особенно хорошо это видно по электоральным данным.Выборы в нынешней ситуации могут произойти в любой момент. Очередные парламентские (29 октября 2023 года) и президентские (31 марта 2024 года) выборы уже не состоялись. В соответствии с законодательством в течение месяца после отмены военного положения должно быть принято решение о проведении выборов, ну а дальше – три месяца избирательной кампании и всё.По данным опроса Socis сейчас сложилась ситуация в основном идентичная тому, что мы наблюдали в 2019 году.Вообще избиратели относятся к проведению выборов до отмены военного положения без восторга – за проведение выборов выступает только 33% опрошенных (меньшинство, но меньшинство массивное), а против – 60%. Тем не менее, если выборы всё же будут назначены, то участие в них может принять порядка 80% избирателей (65% примут участие точно, 17% – скорее всего).Моделирование президентских и парламентских выборов показывает, что украинские избиратели опять настроены на то, чтобы снести всю старую управляющую элиту (включая теперь уже и "Cлуг народа" тоже).В первом туре президентских выборов наилучший результат (41%) получает экс-главком Валерий Залужный, который, по идее, должен нести ответственность за провал наступления. Тем не менее, 30% опрошенных указывают, что его отставка самой большой ошибкой нынешней власти… Сам Залужный никакой заметной политической деятельности не ведёт.Владимир Зеленский занимает только второе место с 24%. А уже далее следуют Порошенко и Разумков с 6% рейтингом (кстати, для Порошенко ситуация, когда у него почти один рейтинг с бывшим спикером, причём не самым популярным, должна быть катастрофой, но по нему это не заметно…)Для сравнения вспомним первый тур выборов 2019 года, когда Зеленский получил 30% голосов, а Порошенко – 16%.Во втором туре Залужный валит Зеленского одной левой с результатом 67,5% против 32,5% (в 2019 году, напомним, было 73% против 24,5%).Прогнозирование парламентских выборов выглядит менее убедительно, главным образом потому, что предложенный социологами список партий фантастический. Результаты там такие:- "Блок Залужного" (не существует) – 46% (СН в 2019 году получила 43%);- "Блок Зеленского" (об отказе Зеленского от проекта "Слуга народа" говорилось ещё в 2020 году) – 21%;- "Блок Порошенко" – 7,5%;- "Блок Притулы" (не существует) – 7%;- "Блок Разумкова" (не существует) – 7%.В общем, чтобы эти партии получили такие результаты, их для начала надо было бы создать.В целом же у нас возникло подозрение , что цель публикации – подтолкнуть Залужного к шагам в направлении строительства политической карьеры. Порошенко, очевидно, хочет побыть "серым кардиналом" при президенте Залужном.Впрочем, даже если это и так, очевидно, что Украина в 2019 году сконструировала новую партийно-политическую систему, в которой существование двух оппонирующих друг другу политических сил примерно равного веса уже не предполагается. Как минимум на следующих выборах главная оппозиционная сила (неважно, "блок Залужного" или какой-то ещё) будет внепарламентской.В опубликованных результатах исследования таких данных нет, но, похоже, продолжится и тенденция 2019 года к размыванию региональных различий. Залужный, скорее всего, получит примерно равные результаты с несколько лучшими позициями на западе страны.Так же интересны данные, которые касаются перспектив прекращения войны.Во-первых, большинство опрошенных выступают за переговоры с Россией. Правда, именно на политических переговорах настаивают только 23%, в то время как 46% предлагают ограничиться переговорами по гуманитарным вопросам (обмен пленными и т.п.). Против каких-либо переговоров (это официальная позиция украинской власти) выступают 24%.Интересно, что респонденты разделились на две примерно равные группы по отношению к перспективам войны. 44,5% полагают, что боевые действия должны продолжаться до оттеснения России на границы 1991 или 2022 года, в то время как 44,3% считают возможным искать компромисс или заморозить конфликт на нынешней стадии.Учитывая, что позиция официального Киева не предполагает ни компромисса, ни заморозки, эти данные Банковой понравиться не должны. Правда, Порошенко они скорее нужны для ведения политической борьбы – вот, дескать, до чего довело людей неэффективное руководство со стороны Офиса президента… С другой стороны, если Порошенко сочтёт, что ему выгодно выступать за примирение с Россией, он будет выступать за применение с Россией – в отличие от Зеленского Залужный может себе позволить идти на непопулярные меры.Ситуация на Украине меняется в выгодном для России направлении и этим можно воспользоваться для скорейшего прекращения боевых действий.

https://ukraina.ru/20240221/1053453257.html

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эксклюзив, украина, война, мир, социология