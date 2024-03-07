Война и выборы: украинская социология заметила излом
© Фото : СС0, Pixabayрейтинг опрос
© Фото : СС0, Pixabay
Мы без особого доверия относимся к данным современной украинской социологии, однако сейчас ситуация меняется – в условиях обострения политической борьбы социологи начали публиковать данные неприятные Офису президента. Это не значит, что данные стали точнее, но они точно стали более независимыми
Яркий пример – опубликованные на днях результаты исследования, проведённого Центром социальных и маркетинговых исследований Socis по заказу издания "Цензор.нет". "Цензор" – оппозиционное издание, возглавляемое близким к Петру Порошенко журналистом Юрием Бутусовым. Скорее всего только наличие такой "крыши" сделало возможной публикацию данных, которые никак не могут вызвать восторга на Банковой.
Разумеется, в условиях военного времени, социологи сталкиваются с запредельной погрешностью, но сейчас украинцы разочарованы провалом разрекламированного контрнаступления и социо-психологические причины погрешности действуют намного менее уверенно. В общем, единство народа вокруг власти поколебалось… Особенно хорошо это видно по электоральным данным.
Выборы в нынешней ситуации могут произойти в любой момент. Очередные парламентские (29 октября 2023 года) и президентские (31 марта 2024 года) выборы уже не состоялись. В соответствии с законодательством в течение месяца после отмены военного положения должно быть принято решение о проведении выборов, ну а дальше – три месяца избирательной кампании и всё.
По данным опроса Socis сейчас сложилась ситуация в основном идентичная тому, что мы наблюдали в 2019 году.
Вообще избиратели относятся к проведению выборов до отмены военного положения без восторга – за проведение выборов выступает только 33% опрошенных (меньшинство, но меньшинство массивное), а против – 60%. Тем не менее, если выборы всё же будут назначены, то участие в них может принять порядка 80% избирателей (65% примут участие точно, 17% – скорее всего).
Моделирование президентских и парламентских выборов показывает, что украинские избиратели опять настроены на то, чтобы снести всю старую управляющую элиту (включая теперь уже и "Cлуг народа" тоже).
В первом туре президентских выборов наилучший результат (41%) получает экс-главком Валерий Залужный, который, по идее, должен нести ответственность за провал наступления. Тем не менее, 30% опрошенных указывают, что его отставка самой большой ошибкой нынешней власти… Сам Залужный никакой заметной политической деятельности не ведёт.
Владимир Зеленский занимает только второе место с 24%. А уже далее следуют Порошенко и Разумков с 6% рейтингом (кстати, для Порошенко ситуация, когда у него почти один рейтинг с бывшим спикером, причём не самым популярным, должна быть катастрофой, но по нему это не заметно…)
Для сравнения вспомним первый тур выборов 2019 года, когда Зеленский получил 30% голосов, а Порошенко – 16%.
Во втором туре Залужный валит Зеленского одной левой с результатом 67,5% против 32,5% (в 2019 году, напомним, было 73% против 24,5%).
Прогнозирование парламентских выборов выглядит менее убедительно, главным образом потому, что предложенный социологами список партий фантастический. Результаты там такие:
- "Блок Залужного" (не существует) – 46% (СН в 2019 году получила 43%);
- "Блок Зеленского" (об отказе Зеленского от проекта "Слуга народа" говорилось ещё в 2020 году) – 21%;
- "Блок Порошенко" – 7,5%;
- "Блок Притулы" (не существует) – 7%;
- "Блок Разумкова" (не существует) – 7%.
11 ноября 2023, 13:01К вечной войне — готовы! Как украинская социология контролирует госзаказ по нацификации Новые данные украинских социологов об идентичности граждан Украины фактически являются отчетом о результатах нацификации и выполнении задач по построению мононационального, готового к вечной войне общества, что, как оказывается, на Украине закреплено законодательно.
В общем, чтобы эти партии получили такие результаты, их для начала надо было бы создать.
В целом же у нас возникло подозрение , что цель публикации – подтолкнуть Залужного к шагам в направлении строительства политической карьеры. Порошенко, очевидно, хочет побыть "серым кардиналом" при президенте Залужном.
Впрочем, даже если это и так, очевидно, что Украина в 2019 году сконструировала новую партийно-политическую систему, в которой существование двух оппонирующих друг другу политических сил примерно равного веса уже не предполагается. Как минимум на следующих выборах главная оппозиционная сила (неважно, "блок Залужного" или какой-то ещё) будет внепарламентской.
В опубликованных результатах исследования таких данных нет, но, похоже, продолжится и тенденция 2019 года к размыванию региональных различий. Залужный, скорее всего, получит примерно равные результаты с несколько лучшими позициями на западе страны.
Так же интересны данные, которые касаются перспектив прекращения войны.
Во-первых, большинство опрошенных выступают за переговоры с Россией. Правда, именно на политических переговорах настаивают только 23%, в то время как 46% предлагают ограничиться переговорами по гуманитарным вопросам (обмен пленными и т.п.). Против каких-либо переговоров (это официальная позиция украинской власти) выступают 24%.
Интересно, что респонденты разделились на две примерно равные группы по отношению к перспективам войны. 44,5% полагают, что боевые действия должны продолжаться до оттеснения России на границы 1991 или 2022 года, в то время как 44,3% считают возможным искать компромисс или заморозить конфликт на нынешней стадии.
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Учитывая, что позиция официального Киева не предполагает ни компромисса, ни заморозки, эти данные Банковой понравиться не должны. Правда, Порошенко они скорее нужны для ведения политической борьбы – вот, дескать, до чего довело людей неэффективное руководство со стороны Офиса президента… С другой стороны, если Порошенко сочтёт, что ему выгодно выступать за примирение с Россией, он будет выступать за применение с Россией – в отличие от Зеленского Залужный может себе позволить идти на непопулярные меры.
Ситуация на Украине меняется в выгодном для России направлении и этим можно воспользоваться для скорейшего прекращения боевых действий.