https://ukraina.ru/20240306/1053736238.html

Споры об украденных активах, взрывы и разрушения, безумный Макрон. Главное на Украине на 13:00 6 марта

Споры об украденных активах, взрывы и разрушения, безумный Макрон. Главное на Украине на 13:00 6 марта - 06.03.2024 Украина.ру

Споры об украденных активах, взрывы и разрушения, безумный Макрон. Главное на Украине на 13:00 6 марта

Украина.ру, 06.03.2024

2024-03-06T13:00

2024-03-06T13:00

2024-03-06T13:43

борис писториус

хроники

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спецоперация

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Европа и США спорят, как следует использовать замороженные активы России. На территории Украины звучат взрывы, рушатся здания. Европейские политики обратили внимание на неуравновешенность и безумство Макрона.Евросоюз и Штаты разошлись во мнениях, как именно нужно использовать замороженные российские активы. На это указало издание Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника в администрации президента США Джо Байдена.По его данным, Европа хочет изъять только доходы от активов, в то время как США оказывают давление на ЕС и настаивают на полной конфискации средств.По информации издания, американские чиновники оказывают давление на коллег из ЕС с тем, чтобы убедить полностью конфисковать замороженные активы РФ.Со своей стороны, пишет газета, правительства европейских стран обеспокоены тем, что подобный шаг негативно скажется на инвестиционной привлекательности Европы и отпугнет инвесторов в еврозону.Другие, как пишет издание, боятся, что Москва предпримет ответные меры в виде изъятия европейских активов в России.В свою очередь, правительство Бельгии якобы предлагает использовать замороженные активы РФ в качестве обеспечения банковского кредита, предназначенного для восстановления Украины.Обсуждаемое на уровне стран G7 предложение предусматривает, что западные страны передадут замороженные российские активы Киеву только в случае, если Москва откажется выплачивать репарации по окончании конфликта.Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий сыронизировал, что европейцы уже второй год обсуждают, стоит ли "тыкать палкой в берлогу"."Европейцы с завидным упорством уже второй год обсуждают, стоит ли тыкать палкой в берлогу. Но и хочется, и колется: в Берлине, Париже, Брюсселе и других европейских столицах понимают, что последствия конфискации российских активов – хоть целиком, хоть кусочками – могут быть весьма серьезными", – сказал Осадчий.После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро.Около 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear – одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.В ЕС обсуждают пути использования замороженных активов РФ для финансирования восстановления Украины.В начале недели еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что ЕС рассчитывает заработать на замороженных суверенных активах РФ 15 миллиардов евро до 2027 года, и надеется в ближайшие недели договориться о дальнейшем использовании этих средств.Эта сумма сопоставима с размером планируемой безвозмездной поддержки Украины и равна почти трети ее военного бюджета.Европейский центробанк предупреждал, что использование Европой замороженных российских активов для финансирования Украины может нести репутационные риски для евро в долгосрочной перспективе. Там призывали Брюссель "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Украины.В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права".В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин указывал, что выдвигаемые Киевом требования репараций от России носят демагогический характер, Москве не стоит повторять подобные всплески эмоций.Разрушения на УкраинеУтром в среду на всей территории страны была объявлена воздушная тревога. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сигнал зазвучал в регионах практически одновременно – около 9:45 мск.Украинские СМИ сообщили об очередном взрыве в Одессе.Местные телеграм-каналы написали, что во время удара по Одессе в городе мог быть президент Украины Владимир Зеленский.Назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин информировал о повреждении объектов критической и припортовой инфраструктуры в подконтрольном ВСУ Херсоне.О каких именно объектах идет речь, Прокудин не уточнил.После ночных взрывов был также поврежден объект инфраструктуры в Хмельницкой области, несколько населенных пунктов в регионе обесточены, сообщила областная государственная администрация.На электроподстанции в Хмельницкой области произошел пожар, без света остаются более 2,5 тысячи абонентов."В Хмельницкой области на подстанции облэнерго возник пожар, в результате чего были отключены воздушные линии электропередачи. Обесточенными остались более 14 тысяч потребителей в 30 населенных пунктах. По состоянию на 8:00 (9:00 мск) пожар ликвидирован, без напряжения остаются более 2,5 тысячи абонентов", – говорится в телеграм-канале министерства энергетики страны.По данным Минэнерго, восстановительные работы продолжаются.Кроме того, объект критической инфраструктуры был поврежден в Сумах, сообщили в среду в горадминистрации.Несмотря на поражения ВСУ, накануне официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что у Украины якобы заготовлены военные "сюрпризы" для России.По его словам, США полагают, что у Киева есть "план, который они в состоянии применить для достижения побед на поле боя".Военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко считает, что это заявление представителя Госдепа США может быть анонсом террористической активности против России с использованием диверсантов или дальнобойных ракет."Я думаю, с одной стороны, это некая успокоительная мантра, с другой стороны, это анонсирование дальнейшего продолжения террористической активности против России", – сказал Коротченко.По его словам, сейчас у Украины фактически остается один вариант действий: масштабирование террористических ударов по России как с использованием диверсантов, так и дальнобойных высокоточных средств поражения. При этом, подчеркнул эксперт, нужно учитывать, что все операции по атакам баз и кораблей Черноморского флота выполняются Украиной совместно с военными британскими специалистами."Возможно, американцы имели в виду, что какие-то дальнобойные средства поражения будут дополнительно переданы Украине для ударов не только в морских акваториях, но и, например, с использованием высокоточных крылатых ракет Storm Shadow в гораздо больших масштабах, чем уже было. Также пока стоит на паузе, но рассматривается и поставка ракет ATACMS", – добавил Коротченко.Неуравновешенность МакронаЛидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо считает, что агрессивная милитаристская риторика президента Франции Эммануэля Макрона говорит о его неуравновешенности.Недавно французский лидер заверил, что ЕС якобы договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" – поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут.Вскоре после высказываний Макрона канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус заверили, что Германия не будет отправлять своих военнослужащих на Украину, а Шольц подчеркнул, что этого не собираются делать страны НАТО в целом. Кроме того, канцлер снова заявил об отсутствии планов по отправке дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине.В Кремле позже подчеркнули, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна.Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".Несмотря на критику в свой адрес, в минувший вторник Макрон в рамках визита в Прагу призвал союзников Киева "не быть трусливыми" перед "силами, которые стало невозможно остановить".В ответ министр обороны Германии Писториус сказал, что Европе не нужны дискуссии об отправке сухопутных войск на Украину и смелости.По его словам, это не помогает решать проблемы, связанные с необходимостью поддерживать Украину. С точки зрения министра, Европе необходимо сконцентрироваться на наиболее актуальных вызовах."Речь идет о мощностях промышленности, например, быстром и эффективном увеличении производства боеприпасов для артиллерии и систем ПВО", – добавил Писториус.

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Сергей Зуев

борис писториус, хроники, эксклюзив, спецоперация, франция, эммануэль макрон, всу, взрыв, одесса, инфраструктура, замороженные активы, активы, россия