Повышение вставок. Политолог о том, как утечка разговора офицеров бундесвера изменит роль ФРГ на Украине
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После публикации разговора офицеров бундесвера в ситуации с Украиной начнется повышение всех ставок. США будут скидывать на европейцев, прежде всего на Германию бремя основной финансовой ответственности. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин
На днях российские СМИ выложили расшифровку разговора офицеров Бундесвера, которые обсуждали поставки на Украину дальнобойных ракет Taurus и количество этих ракет, необходимых для ударов по Крымскому мосту.
После публикации разговора в данной ситуации начнется повышение всех ставок. Если Дональд Трамп станет президентом США, они будут скидывать на европейцев, прежде всего на Германию бремя основной финансовой ответственности, рассказал политолог.
Европарламент уже принял резолюцию о том, что ЕС должен выделять на поддержку Украины не менее чем 0,25% своего ВВП. Надо сказать, что некоторые государства в Европе тратят уже значительно больше. Те же Нидерланды тратят на поставки Украине 1,5% ВВП, добавил он.
"Можно ожидать, что Германию будут делать лидером в повышении ставок в конфликте, потому что поставки Taurus это прежде всего удары по российской территории, по Крымскому мосту, по другим регионам в глубине России, потому что их дальность до 500 километров", - отметил Камкин.
Пока идет топтание на месте, то есть канцлер Германии Олаф Шольц заявляет, что поставок Taurus на Украину не будет, но если этот разговор в бундесвере действительно был, то это означает, что в ведомстве федерального канцлера решение уже принято, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Александр Камкин: Если ВСУ получат Taurus и атакуют Крымский мост, Россия перестанет играть в поддавки читайте на сайте Украина.ру.
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