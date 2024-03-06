https://ukraina.ru/20240306/1053707540.html

Повышение вставок. Политолог о том, как утечка разговора офицеров бундесвера изменит роль ФРГ на Украине

Повышение вставок. Политолог о том, как утечка разговора офицеров бундесвера изменит роль ФРГ на Украине - 06.03.2024 Украина.ру

Повышение вставок. Политолог о том, как утечка разговора офицеров бундесвера изменит роль ФРГ на Украине

После публикации разговора офицеров бундесвера в ситуации с Украиной начнется повышение всех ставок. США будут скидывать на европейцев, прежде всего на Германию бремя основной финансовой ответственности. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин

2024-03-06T03:00

2024-03-06T03:00

2024-03-06T03:00

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На днях российские СМИ выложили расшифровку разговора офицеров Бундесвера, которые обсуждали поставки на Украину дальнобойных ракет Taurus и количество этих ракет, необходимых для ударов по Крымскому мосту.После публикации разговора в данной ситуации начнется повышение всех ставок. Если Дональд Трамп станет президентом США, они будут скидывать на европейцев, прежде всего на Германию бремя основной финансовой ответственности, рассказал политолог.Европарламент уже принял резолюцию о том, что ЕС должен выделять на поддержку Украины не менее чем 0,25% своего ВВП. Надо сказать, что некоторые государства в Европе тратят уже значительно больше. Те же Нидерланды тратят на поставки Украине 1,5% ВВП, добавил он.Пока идет топтание на месте, то есть канцлер Германии Олаф Шольц заявляет, что поставок Taurus на Украину не будет, но если этот разговор в бундесвере действительно был, то это означает, что в ведомстве федерального канцлера решение уже принято, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Александр Камкин: Если ВСУ получат Taurus и атакуют Крымский мост, Россия перестанет играть в поддавки читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240305/1053703194.html

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новости, фрг, германия, украина, ракеты, "taurus", офицеры, война, вооружение