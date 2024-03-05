На фоне расширения НАТО. Шойгу объяснил пользу создания новых военных округов - 05.03.2024 Украина.ру
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На фоне расширения НАТО. Шойгу объяснил пользу создания новых военных округов
На фоне расширения НАТО. Шойгу объяснил пользу создания новых военных округов - 05.03.2024 Украина.ру
На фоне расширения НАТО. Шойгу объяснил пользу создания новых военных округов
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил страны обратил внимание на пользу нового военно-административного деления России
2024-03-05T13:44
2024-03-05T13:44
округа
новости
сергей шойгу
владимир путин
россия
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"Указом президента от 26 февраля установлено военно-административное деление России. За военными округами закреплены соответствующие территории, включая новые регионы страны", - сказал Шойгу.По его словам, принятые меры "позволят существенно повысить эффективность управления войсками и силами".В феврале российский лидер Владимир Путин подписал указ о военно-административном делении страны, документ опубликовали на сайте правовых актов. Решением президента прекращает существование Западный военный округ, на месте которого создаются Ленинградский и Московский военные округа. Четыре новых региона — Донецкая и Луганская Народные Республики, Запорожская и Херсонская области — вошли в состав Южного военного округа.О необходимости создать Московский и Ленинградский военные округа Шойгу сообщил в декабре 2022 года. Такое решение российские власти приняли после заявлений Финляндии и Швеции о вступлении в НАТО.
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округа, новости, сергей шойгу, владимир путин, россия
округа, Новости, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Россия

На фоне расширения НАТО. Шойгу объяснил пользу создания новых военных округов

13:44 05.03.2024
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в заседании коллегии Минобороны РФ
Президент РФ В. Путин принял участие в заседании коллегии Минобороны РФ - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил страны обратил внимание на пользу нового военно-административного деления России
"Указом президента от 26 февраля установлено военно-административное деление России. За военными округами закреплены соответствующие территории, включая новые регионы страны", - сказал Шойгу.
По его словам, принятые меры "позволят существенно повысить эффективность управления войсками и силами".
В феврале российский лидер Владимир Путин подписал указ о военно-административном делении страны, документ опубликовали на сайте правовых актов.
Решением президента прекращает существование Западный военный округ, на месте которого создаются Ленинградский и Московский военные округа. Четыре новых региона — Донецкая и Луганская Народные Республики, Запорожская и Херсонская области — вошли в состав Южного военного округа.
О необходимости создать Московский и Ленинградский военные округа Шойгу сообщил в декабре 2022 года. Такое решение российские власти приняли после заявлений Финляндии и Швеции о вступлении в НАТО.
Президент РФ В. Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
26 февраля, 17:18
Путин воссоздал Московский и Ленинградский военные округа, а новые регионы РФ включил в ЮВО В понедельник, 26 февраля, президент России Владимир Путин воссоздал Московский и Ленинградский военные округи, а ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области включил в Южный военный округ. Соответствующий указ главы государства появился на сайте официального опубликования правовых актов
 
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