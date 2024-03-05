https://ukraina.ru/20240305/1053709816.html

На фоне расширения НАТО. Шойгу объяснил пользу создания новых военных округов

На фоне расширения НАТО. Шойгу объяснил пользу создания новых военных округов - 05.03.2024 Украина.ру

На фоне расширения НАТО. Шойгу объяснил пользу создания новых военных округов

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил страны обратил внимание на пользу нового военно-административного деления России

2024-03-05T13:44

2024-03-05T13:44

2024-03-05T13:44

округа

новости

сергей шойгу

владимир путин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/13/1052237662_0:85:3072:1813_1920x0_80_0_0_8c9cdd4580c57d30c8d6f9c78aa01841.jpg

"Указом президента от 26 февраля установлено военно-административное деление России. За военными округами закреплены соответствующие территории, включая новые регионы страны", - сказал Шойгу.По его словам, принятые меры "позволят существенно повысить эффективность управления войсками и силами".В феврале российский лидер Владимир Путин подписал указ о военно-административном делении страны, документ опубликовали на сайте правовых актов. Решением президента прекращает существование Западный военный округ, на месте которого создаются Ленинградский и Московский военные округа. Четыре новых региона — Донецкая и Луганская Народные Республики, Запорожская и Херсонская области — вошли в состав Южного военного округа.О необходимости создать Московский и Ленинградский военные округа Шойгу сообщил в декабре 2022 года. Такое решение российские власти приняли после заявлений Финляндии и Швеции о вступлении в НАТО.

https://ukraina.ru/20240226/1053532634.html

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

округа, новости, сергей шойгу, владимир путин, россия