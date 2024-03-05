https://ukraina.ru/20240305/1053703194.html

Александр Каргин: Хейли забила гол престижа, но "супервторник" в США выиграет не она

Александр Каргин: Хейли забила гол престижа, но "супервторник" в США выиграет не она - 05.03.2024 Украина.ру

Александр Каргин: Хейли забила гол престижа, но "супервторник" в США выиграет не она

Политолог Александр Каргин в интервью изданию Украина.ру рассказал как ракеты Taurus "отравляют" детей в Германии. Также он предположил, кто может выиграть "супервторник", когда президентские праймериз пройдут сразу в 15 штатах США.

2024-03-05T06:10

2024-03-05T06:10

2024-03-05T06:10

интервью

украина

сша

дональд трамп

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В США Никки Хейли впервые победила на праймериз Трампа. В столичном округе Колумбия (центр Вашингтона) она получила 63% голосов, а Трамп только 33%.— Александр, с чем связаны такие цифры у Хейли?— Голосование проходило в округе Колумбия. Американцы называют его "вашингтонским болотом". Там живут в основном чиновники — так называемые представители глубинного государства, против которых выступает Трамп. Последний собирается разогнать весь этот бюрократический американский аппарат, в том числе и его республиканскую часть.Поэтому, возвращаясь к цифрам Хейли — неудивительно, что в этом округе она набрала большинство голосов. Кроме того, в голосовании, насколько мне известно, принимало участие около 2 тысяч республиканцев.Еще важный момент. С учётом американской избирательной системы важно побеждать в штате в целом, а не просто получать голоса избирателей. Реальная борьба между кандидатами в президенты США идёт за неопределившиеся штаты. Что касается округа Колумбии, он считается демократическим, а не республиканским. То есть выборы там глобально мало на что влияют для Трампа.Для Хейли эта победа скорее некий "гол престижа", который позволил ей не быть разгромленной "всухую" и показал, что центристское бюрократическое крыло республиканской партии за нее. Но это было и так понятно.— Пятого марта голосуют больше всего штатов. Каковы ваши прогнозы для Трампа и Хейли?— Я считаю, что Трамп выиграет "супервторник", когда будут голосовать сразу 15 штатов. Он победит либо в абсолютном большинстве, либо во всех штатах.Шансов на победу у Хейли, на мой взгляд, нет никаких. Я бы скорее назвал их даже не низкими, а фантасмагоричными.— На что рассчитывает Хейли?— Она рассчитывает, что Трампа снимут с предвыборной гонки по судебным делам. Собственно, поэтому Хейли и остаётся в гонке. Но опять же — шансы на это минимальные.На днях должны рассмотреть иски к Трампу и, судя по всем прогнозам, большинство членов Верховного суда на стороне экс-президента.— В американском Конгрессе готовят новый закон о помощи в том числе Украине на сумму 66 миллиардов долларов, сообщил 3 марта телеканал CNN. Удастся ли заголосовать указанную цифру или она будет еще больше уменьшена?[Республиканцы в Палате представителей выступили с инициативой выделить Киеву и другим союзникам США 66 миллиардов долларов. Это почти вдвое меньше того, что запрашивал президент США Джо Байден с осени 2023 года. Согласно новому законопроекту, все деньги пойдут на военную помощь и не предусматривают гуманитарную. В документ также включили меры по защите южной границы США, чтобы остановить поток нелегальных мигрантов.]— Шансы, что заголосуют указанную сумму, есть. Но важно понимать, что многое зависит от того, как будет развиваться ситуация вокруг Трампа.Если у него изменится настроение, если вынесут какие-то неблагоприятные судебные решения в отношении него — тогда он вполне может аннулировать все договорённости. И все пойдёт по новому кругу.— Как вы можете прокомментировать скандальную историю с перехваченным разговором немецких военных об ударах по Крымскому мосту и передаче Украине ракет Taurus?— Я думаю, что это признак деградации и бардака, который происходит в немецкой армии. Это касается и морального состояния и отношения к России. Нет ничего нового в этом.Это абсолютное безумие, которое существует сейчас в Германии и будет лишь нарастать.— В ФРГ выпустили ролик для детей о поставках Киеву Taurus. На нем наделенные человеческими качествами ракеты Taurus, Storm Shadow и ее аналог SCALP критикуют канцлера Олафа Шольца. Для чего это делается?— Это нездоровая тенденция, которая проявляется в разных точках мира — снимать подобные мультфильмы, продвигающие ту или иную политическую повестку. Они появляется в самых разных странах и местах.Например, все наслышаны про антисемитские мультики, возбуждающие ненависть к евреям, которые использовал ХАМАС. На них в Газе десятилетиями взращиваются дети.Сейчас то же самое снимают в Европе — в отношении русских. Я считаю, это не здраво: закладывание ненависти отравляет детство.

https://ukraina.ru/20230706/1047813002.html

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2024

Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, украина, сша, дональд трамп