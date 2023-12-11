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Геннадий Подлесный: кто он

Геннадий Подлесный: кто он - 11.12.2023 Украина.ру

Геннадий Подлесный: кто он

директор Центра прикладной политологии и социологии (Краснодар), подполковник в отставке

2023-12-11T14:55

2023-12-11T14:55

2023-12-11T14:55

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Геннадий Иванович Подлесный родился 3 марта 1952 года в городе Кропоткин Краснодарского края. Окончил Вознесенский механико-технологический техникум, Новосибирское высшее военно-политическое общевойсковое училище, военно-педагогический факультет Военно-политической академии имени Ленина. В Ставропольском государственном университете защитил диссертацию на тему "Политические технологии в региональных избирательных процессах", кандидат политических наук. С 1971 по 1997 годы служил в Вооруженных силах СССР/РФ на различных командно-политических и военно-педагогических должностях, подполковник запаса.После увольнения в запас работал в различных учебных заведениях.С 2000 года возглавляет краснодарскую краевую общественную организацию "Центр прикладной социологии и политологии". Член экспертной группы администрации Краснодарского края по оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления, член Экспертного Совета при Уполномоченном по правам человека в Краснодарском крае и Консультативного общественного совета при избиркоме Краснодарского края. Женат, имеет двоих детей.

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новости